Окрестности Воронежа на внедорожнике

Заповедные места, монастыри и музеи на юге от «столицы Черноземья» с гидом-историком

5
6 отзывов
В путешествии сконцентрированы главные природные и рукотворные достопримечательности в южных окрестностях города.

Костёнки, Титчиха, Дивногорье и другие локации-легенды вы не только посетите, но и услышите цельный интересный рассказ о каждой из них.
Окрестности Воронежа на внедорожнике
Окрестности Воронежа на внедорожнике
Окрестности Воронежа на внедорожнике
Окрестности Воронежа на внедорожнике
Окрестности Воронежа на внедорожнике
Окрестности Воронежа на внедорожнике
Окрестности Воронежа на внедорожнике

Что вас ожидает

6 мест с древней историей

Ни одна из достопримечательностей не окажется для нас труднодоступной, ведь мы едем в путешествие на надёжном внедорожнике. Что успеем посмотреть за время экскурсии:

  • Костёнки — небольшое село на Дону и по совместительству место сенсационных археологических раскопок. В музее вы услышите о давних и свежих находках, а после отправимся посмотреть на меловую пещеру и спустимся к реке.
  • Cторожевое — видовая точка, или, как село называют гости, «маленький Крым Воронежской области». Могучий Дон у подножия высоких склонов и широкие русские просторы: пейзажи здесь завораживают.
  • Городище Титчиха — хутор, где в 9 веке было крупное поселение славян.
  • Хутор Мостище, известный своим древним каменным лабиринтом.
  • Коротояк — снова древнее село с прекрасными видами на Дон. Мы проедем по дамбе, отдохнём у реки Тихая Сосна и осмотрим мужской монастырь и пещеры.
  • Дивногорье вряд ли нуждается в представлении. В музее-заповеднике особое внимание уделим Свято-Успенскому монастырю и диким пещерам.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в музеи (~100 р. ) и экскурсия в Свято-Успенском Дивногорском монастыре (зависит от кол-ва человек в группе).

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Владимир
Владимир
Здравствуйте! Я преподаватель истории в Воронежском университете. Отлично разбираюсь в краеведении и люблю путешествовать по окрестностям. Я прекрасно знаком как с ключевыми достопримечательностями, так и с теми, которые находятся вне привычных маршрутов. Буду рад познакомить и вас со своим краем и погрузить в его хроники.
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