Что вас ожидает

6 мест с древней историей

Ни одна из достопримечательностей не окажется для нас труднодоступной, ведь мы едем в путешествие на надёжном внедорожнике. Что успеем посмотреть за время экскурсии:

Костёнки — небольшое село на Дону и по совместительству место сенсационных археологических раскопок. В музее вы услышите о давних и свежих находках, а после отправимся посмотреть на меловую пещеру и спустимся к реке.

— небольшое село на Дону и по совместительству место сенсационных археологических раскопок. В музее вы услышите о давних и свежих находках, а после отправимся посмотреть на меловую пещеру и спустимся к реке. Cторожевое — видовая точка, или, как село называют гости, «маленький Крым Воронежской области». Могучий Дон у подножия высоких склонов и широкие русские просторы: пейзажи здесь завораживают.

— видовая точка, или, как село называют гости, «маленький Крым Воронежской области». Могучий Дон у подножия высоких склонов и широкие русские просторы: пейзажи здесь завораживают. Городище Титчиха — хутор, где в 9 веке было крупное поселение славян.

— хутор, где в 9 веке было крупное поселение славян. Хутор Мостище , известный своим древним каменным лабиринтом.

, известный своим древним каменным лабиринтом. Коротояк — снова древнее село с прекрасными видами на Дон. Мы проедем по дамбе, отдохнём у реки Тихая Сосна и осмотрим мужской монастырь и пещеры.

— снова древнее село с прекрасными видами на Дон. Мы проедем по дамбе, отдохнём у реки Тихая Сосна и осмотрим мужской монастырь и пещеры. Дивногорье вряд ли нуждается в представлении. В музее-заповеднике особое внимание уделим Свято-Успенскому монастырю и диким пещерам.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в музеи (~100 р. ) и экскурсия в Свято-Успенском Дивногорском монастыре (зависит от кол-ва человек в группе).