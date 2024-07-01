1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:30
6 июля в 15:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - первое знакомство: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Воронеж - это столица Черноземья с богатой историей. Узнайте, как город разрушался и возрождался, и какие произведения искусства и знаменитые люди с ним связаны
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
6 июля в 09:00
13 июля в 09:00
3 800₽ за человека
Групповая
11 часов
Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово, уникальная экскурсия в Воронеже
Погрузитесь в мир древних пещерных храмов и средневековых крепостей, окруженных белоснежными скалами и захватывающими пейзажами
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
6 июля в 09:00
13 июля в 09:00
3 800₽ за человека
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
Посетите высокотехнологичный завод «ЭкоНива» и музей-заповедник Дивногорье. Узнайте секреты сыроварения и насладитесь природными чудесами
Начало: Площадь Ленина, Воронеж
Расписание: Согласно расписанию в календаре
19 июля в 08:30
9 авг в 08:30
3 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия: Костомарово и Воронежские Афины
Погрузитесь в историю и культуру Воронежа, посетив Костомаровский Спасский монастырь и Острогожск, известный как «Воронежские Афины»
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
20 июля в 09:00
10 авг в 09:00
3 600₽ за человека
Групповая
3 часа
«В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
Посетите уникальный Воронежский биосферный заповедник и Толшевский Спасо-Преображенский монастырь на нашей экскурсии
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
7 июля в 09:00
25 авг в 09:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Литературное путешествие по Воронежу: следами великих поэтов
Погрузитесь в мир русской литературы с экскурсией по Воронежу. Вас ждут истории о Пушкине, Бунине, Есенине и многих других
Начало: Площадь Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Из крепости в столицу Черноземья: уникальная экскурсия по Воронежу
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Воронежу, открывая историю города от его основания до современности
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 500₽ за всё до 25 чел.
Мини-группа
5 часов
Впечатляющая экскурсия на осетровую ферму в Воронеже: покормите осетров
Приглашаем на увлекательную экскурсию на осетровую ферму под Воронежем. Вас ждет незабываемое знакомство с осетрами, их кормление и фотосессия
Начало: Пл. Ленина, 2, Воронеж
Расписание: См. расписание
1 сен в 09:30
2 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Галичья Гора и водопад Русанов ручей в Воронеже
Погрузитесь в природу Воронежа: от питомника хищных птиц до водопада Русанов ручей. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
Расписание: См. календарь
21 июля в 09:00
2 900₽ за человека
Групповая
6 часов
В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве
Погрузитесь в удивительный мир природы и гастрономии на экскурсии «В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве» в Воронеже
Начало: Площадь Ленина (у входа в библиотеку им. Никитина)
Расписание: Сбор на площади Ленина в 9:00
18 июля в 09:00
8 авг в 09:00
3 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Воронеж - столица Черноземья: путешествие в историю и культуру
Вас ждет захватывающее путешествие по Воронежу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город под новым углом
Начало: На Площади Ленина
7 июля в 12:00
14 июля в 12:00
1 600₽ за человека
Мини-группа
16 часов
Групповая экскурсия в Ломовской парк: мастер-классы и развлечения
Не упустите шанс провести день в Ломовском парке! Вас ждут мастер-класс кузнеца, пасека с дикими пчелами и плавучая хата
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
Расписание: См. календарь
31 авг в 07:00
3 800₽ за человека
Групповая
11 часов
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
Узнайте тайны Воронежской области: ферма «Эконива» и пещеры Дивногорья. Вкус местной продукции и удивительные пейзажи ждут вас
Начало: Площадь Ленина (вход в библиотеку Никитина)
3 ноя в 08:00
3 800₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия-дегустация в пивоваренный замок «ТАРКОС» в Воронеже
Погрузитесь в мир пивоварения с харизматичным экскурсоводом, узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией пива прямо из танка
Начало: Пл. Ленина, 2, библиотека ИМ.И. Никитина
20 июля в 14:30
21 сен в 14:30
2 800₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Историческая прогулка по Воронежу для детей начальной школы
Эта экскурсия-сказка для младших школьников погрузит в историю Воронежа через увлекательные прогулки и диалоги
Начало: На площади Ленина
1 100₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Воронеж с чистого листа: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Увидите памятники, площади и узнаете интересные факты о городе
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана1 июля 2024Экскурсия очень познавательная и интересная, узнали много интересных фактов про историю Воронежа. Автобус комфортабельный. Спасибо Вячеславу экскурсоводу за экскурсию)
- ИИгнатова1 июля 202429 июня ездили на замечательную экскурсию в Костомарово и Дивногорье. Экскурсию сопровождала гид Любовь. Человек настолько увлечен свои делом, что
- ЕЕлена30 июня 2024Прекрасная и душевная поездка. Море информации, отличная организация поездки. Гид Любовь хорошо организовала нашу поездку. Хочется отметить и наших экскурсоводов, молодцы, позновательные рассказы и истории. Рекомендую побывать на этой экскурсии.
- ААлександр30 июня 2024Экскурсия супер, узнал много нового и интересного! Спасибо Алексею за знакомство с прекрасным городом!
- ООльга27 июня 2024Прекрасная экскурсия в компании грамотного,знающего экскурсовода. Увлекательный рассказ о Воронеже. Спасибо большое
- ВВадим24 июня 2024Всё прошло отлично! Спасибо!
- ННаталья20 июня 2024Спасибо Дарье за чудесную прогулку. Мы увидели город глазами человека любящего и знающего свой город. Увидели и узнали жизнь города снаружи и внутри. Было здорово. Спасибо спасибо спасибо
- ЕЕкатерина18 июня 2024Замечательная экскурсия, время пролетело незаметно! Экскурсовод Дарья легко и интересно рассказывает о прошлом и настоящем города. С друзьями были первый раз в Воронеже и получили именно то, что хотели!
- ТТукан16 июня 2024Была в командировке в Воронеже и решила съездить в Дивногорье, давно хотела. Экскурсовод Игорь очень живо и интересно рассказывал, отдельное
- ЕЕлена16 июня 2024Я увидела истерическую часть города с памятниками почитаемым деятелям культуры. Понравилась экскурсия с интересными фактами биографии литературных и музыкальных классиков.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «От Площади Ленина»
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