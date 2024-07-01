От Площади Ленина – экскурсии в Воронеже

Найдено 18 экскурсий в категории «От Площади Ленина» в Воронеже, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
В тренде
Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:30
6 июля в 15:30
4 000 за всё до 5 чел.
Воронеж - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Воронеж - первое знакомство: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Воронеж - это столица Черноземья с богатой историей. Узнайте, как город разрушался и возрождался, и какие произведения искусства и знаменитые люди с ним связаны
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
4 500 за всё до 10 чел.
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
11 отзывов
Популярное предложение
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
6 июля в 09:00
13 июля в 09:00
3 800 за человека
«Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
129 отзывов
Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово, уникальная экскурсия в Воронеже
Погрузитесь в мир древних пещерных храмов и средневековых крепостей, окруженных белоснежными скалами и захватывающими пейзажами
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
6 июля в 09:00
13 июля в 09:00
3 800 за человека
Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
Посетите высокотехнологичный завод «ЭкоНива» и музей-заповедник Дивногорье. Узнайте секреты сыроварения и насладитесь природными чудесами
Начало: Площадь Ленина, Воронеж
Расписание: Согласно расписанию в календаре
19 июля в 08:30
9 авг в 08:30
3 600 за человека
Костомарово и Воронежские Афины
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Экскурсия: Костомарово и Воронежские Афины
Погрузитесь в историю и культуру Воронежа, посетив Костомаровский Спасский монастырь и Острогожск, известный как «Воронежские Афины»
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
20 июля в 09:00
10 авг в 09:00
3 600 за человека
«В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
2 отзыва
«В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
Посетите уникальный Воронежский биосферный заповедник и Толшевский Спасо-Преображенский монастырь на нашей экскурсии
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
7 июля в 09:00
25 авг в 09:00
1 500 за человека
Воронеж литературный
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Литературное путешествие по Воронежу: следами великих поэтов
Погрузитесь в мир русской литературы с экскурсией по Воронежу. Вас ждут истории о Пушкине, Бунине, Есенине и многих других
Начало: Площадь Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Из крепости в столицу Черноземья
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Из крепости в столицу Черноземья: уникальная экскурсия по Воронежу
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Воронежу, открывая историю города от его основания до современности
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 25 чел.
Экскурсия на осетровую ферму
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
11 отзывов
Впечатляющая экскурсия на осетровую ферму в Воронеже: покормите осетров
Приглашаем на увлекательную экскурсию на осетровую ферму под Воронежем. Вас ждет незабываемое знакомство с осетрами, их кормление и фотосессия
Начало: Пл. Ленина, 2, Воронеж
Расписание: См. расписание
1 сен в 09:30
2 500 за человека
Заповедник «Галичья Гора» и водопад Русанов ручей
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия: Галичья Гора и водопад Русанов ручей в Воронеже
Погрузитесь в природу Воронежа: от питомника хищных птиц до водопада Русанов ручей. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
Расписание: См. календарь
21 июля в 09:00
2 900 за человека
В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
2 отзыва
В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве
Погрузитесь в удивительный мир природы и гастрономии на экскурсии «В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве» в Воронеже
Начало: Площадь Ленина (у входа в библиотеку им. Никитина)
Расписание: Сбор на площади Ленина в 9:00
18 июля в 09:00
8 авг в 09:00
3 300 за человека
Воронеж - столица Черноземья
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
16 отзывов
Воронеж - столица Черноземья: путешествие в историю и культуру
Вас ждет захватывающее путешествие по Воронежу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город под новым углом
Начало: На Площади Ленина
7 июля в 12:00
14 июля в 12:00
1 600 за человека
Ломовской природно-ландшафтный парк: cамое яркое приключение лета
🚌 На автобусе
Мини-группа
16 часов
Групповая экскурсия в Ломовской парк: мастер-классы и развлечения
Не упустите шанс провести день в Ломовском парке! Вас ждут мастер-класс кузнеца, пасека с дикими пчелами и плавучая хата
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
Расписание: См. календарь
31 авг в 07:00
3 800 за человека
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
Узнайте тайны Воронежской области: ферма «Эконива» и пещеры Дивногорья. Вкус местной продукции и удивительные пейзажи ждут вас
Начало: Площадь Ленина (вход в библиотеку Никитина)
3 ноя в 08:00
3 800 за человека
Экскурсия-дегустация в пивоваренный замок «ТАРКОС»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Экскурсия-дегустация в пивоваренный замок «ТАРКОС» в Воронеже
Погрузитесь в мир пивоварения с харизматичным экскурсоводом, узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией пива прямо из танка
Начало: Пл. Ленина, 2, библиотека ИМ.И. Никитина
20 июля в 14:30
21 сен в 14:30
2 800 за человека
Воронеж - детям! Групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Историческая прогулка по Воронежу для детей начальной школы
Эта экскурсия-сказка для младших школьников погрузит в историю Воронежа через увлекательные прогулки и диалоги
Начало: На площади Ленина
1 100 за человека
Воронеж с чистого листа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Воронеж с чистого листа: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Увидите памятники, площади и узнаете интересные факты о городе
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    1 июля 2024
    Воронеж - столица Черноземья
    Экскурсия очень познавательная и интересная, узнали много интересных фактов про историю Воронежа. Автобус комфортабельный. Спасибо Вячеславу экскурсоводу за экскурсию)
  • И
    Игнатова
    1 июля 2024
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    29 июня ездили на замечательную экскурсию в Костомарово и Дивногорье. Экскурсию сопровождала гид Любовь. Человек настолько увлечен свои делом, что
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    слушать ее было сплошным удовольствием! Очень внимательная, обонятельная, тактичная, с высоким уровнем профессионализма девушка. Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень все познавательно и интересно! Обязательно советую съездить! А еще Вам очень повезет, если ее будет проводить экскурсовод Любовь!

  • Е
    Елена
    30 июня 2024
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    Прекрасная и душевная поездка. Море информации, отличная организация поездки. Гид Любовь хорошо организовала нашу поездку. Хочется отметить и наших экскурсоводов, молодцы, позновательные рассказы и истории. Рекомендую побывать на этой экскурсии.
  • А
    Александр
    30 июня 2024
    Воронеж - первое знакомство
    Экскурсия супер, узнал много нового и интересного! Спасибо Алексею за знакомство с прекрасным городом!
  • О
    Ольга
    27 июня 2024
    Воронеж - первое знакомство
    Прекрасная экскурсия в компании грамотного,знающего экскурсовода. Увлекательный рассказ о Воронеже. Спасибо большое
  • В
    Вадим
    24 июня 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Всё прошло отлично! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    20 июня 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Спасибо Дарье за чудесную прогулку. Мы увидели город глазами человека любящего и знающего свой город. Увидели и узнали жизнь города снаружи и внутри. Было здорово. Спасибо спасибо спасибо
  • Е
    Екатерина
    18 июня 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Замечательная экскурсия, время пролетело незаметно! Экскурсовод Дарья легко и интересно рассказывает о прошлом и настоящем города. С друзьями были первый раз в Воронеже и получили именно то, что хотели!
  • Т
    Тукан
    16 июня 2024
    «Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
    Была в командировке в Воронеже и решила съездить в Дивногорье, давно хотела. Экскурсовод Игорь очень живо и интересно рассказывал, отдельное
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    спасибо им с водителем, что вне плана "забросили" меня на вокзал! Думаю, удовлетворены и те, кто ехал просто гулять и те, кого интересует религиозная тема. Кому прогулок надо больше, рекомендую поехать в Дивногорье на целый день. Обед был достойный, по-простому и по-домашнему. Всем желаю замечательных поездок!

  • Е
    Елена
    16 июня 2024
    Воронеж литературный
    Я увидела истерическую часть города с памятниками почитаемым деятелям культуры. Понравилась экскурсия с интересными фактами биографии литературных и музыкальных классиков.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «От Площади Ленина»

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  3. Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
  4. «Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
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  4. Каменный Мост
  5. Набережная
  6. Площадь Ленина
  7. Театр оперы и балета
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