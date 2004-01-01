Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

Вячеслав – экскурсионное агентство из Воронежа

Меньше часа езды от Воронежа — и вас ждет нарядный замок 🏰 Ее Высочества Евгении Ольдебургской, настоящая неоготика в Черноземье.



На нашей экскурсии 🧭 в группе до 40 человек вы с комфортом доберетесь до дворца, исследуете его залы вместе с гидом, перенесетесь в прошлое и сделаете фотографии 📸 из сказки.

Задать вопросОбычно отвечает за 33 ч.