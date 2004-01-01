Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

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Тайны дворца Ольденбургских

Побывать в замке принцессы на групповой автобусной экскурсии из Воронежа в Рамонь

Вячеслав
Вячеслав – экскурсионное агентство из Воронежа
Меньше часа езды от Воронежа — и вас ждет нарядный замок 🏰 Ее Высочества Евгении Ольдебургской, настоящая неоготика в Черноземье.

На нашей экскурсии 🧭 в группе до 40 человек вы с комфортом доберетесь до дворца, исследуете его залы вместе с гидом, перенесетесь в прошлое и сделаете фотографии 📸 из сказки.
Задать вопросОбычно отвечает за 33 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 277 ₽ за человека

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Тайны дворца Ольденбургских
Тайны дворца Ольденбургских

Что вас ожидает

  • История замка и жизнь Ее Высочества. Наш гид легко и увлекательно расскажет, как в российской глубинке появился сказочный дворец в староанглийском стиле. Вы услышите о его деятельной хозяйке — Евгении Лейхтенбергской, правнучке первой жены Наполеона. Узнаете, как она развивала эти места и как сложилась ее судьба, как протекала жизнь Рамонского замка и кто здесь гостил.
  • Интерьеры Свитского корпуса. Вы изучите залы полностью отреставрированного дома-музея, где размещалась свита Императорской семьи. Познакомитесь с богатой коллекцией документов и вещей, принадлежавших и обладателям имения, и их царственным родственникам. Рассмотрите антикварную мебель, ковры, посуду, предметы нумизнатики, редкие книги и игрушки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе 🚌 с опытным водителем в группе до 40 человек
  • Мы используем радиогиды, радиус действия которых более 50 метров. Поэтому вы сможете фотографировать, при этом не пропуская рассказы гида.
Начало и место завершения
🚩 в центре Воронежа
Тайны дворца Ольденбургских
Тайны дворца Ольденбургских
Тайны дворца Ольденбургских
Тайны дворца Ольденбургских
Тайны дворца Ольденбургских
Тайны дворца Ольденбургских
Тайны дворца Ольденбургских
Тайны дворца Ольденбургских

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Вячеслав
Вячеслав
Меня зовут Вячеслав. С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в городе Воронеже. Мы гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей и обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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