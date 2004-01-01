Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

История замка и жизнь Ее Высочества. Наш гид легко и увлекательно расскажет, как в российской глубинке появился сказочный дворец в староанглийском стиле. Вы услышите о его деятельной хозяйке — Евгении Лейхтенбергской, правнучке первой жены Наполеона. Узнаете, как она развивала эти места и как сложилась ее судьба, как протекала жизнь Рамонского замка и кто здесь гостил.
Интерьеры Свитского корпуса. Вы изучите залы полностью отреставрированного дома-музея, где размещалась свита Императорской семьи. Познакомитесь с богатой коллекцией документов и вещей, принадлежавших и обладателям имения, и их царственным родственникам. Рассмотрите антикварную мебель, ковры, посуду, предметы нумизнатики, редкие книги и игрушки.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе 🚌 с опытным водителем в группе до 40 человек
Мы используем радиогиды, радиус действия которых более 50 метров. Поэтому вы сможете фотографировать, при этом не пропуская рассказы гида.
Начало и место завершения
🚩 в центре Воронежа
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Вячеслав. С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в городе Воронеже. Мы гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей и обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.