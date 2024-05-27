Экскурсии на автобусе в Воронеже

Найдено 16 экскурсий в категории «На автобусе» в Воронеже, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воронеж - столица Черноземья
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
15 отзывов
В тренде
Воронеж - столица Черноземья: путешествие в историю и культуру
Вас ждет захватывающее путешествие по Воронежу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город под новым углом
Начало: На Площади Ленина
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
1 600 за человека
Тайны дворца Ольденбургских
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Тайны дворца Ольденбургских: путешествие в историю Воронежа
Погрузитесь в атмосферу старинного замка, где каждый уголок хранит истории прошлого. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: В центре Воронежа
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
1 700 за человека
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
9 отзывов
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800 за человека
«Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
128 отзывов
Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово, уникальная экскурсия в Воронеже
Погрузитесь в мир древних пещерных храмов и средневековых крепостей, окруженных белоснежными скалами и захватывающими пейзажами
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800 за человека
«В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
2 отзыва
«В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
Посетите уникальный Воронежский биосферный заповедник и Толшевский Спасо-Преображенский монастырь на нашей экскурсии
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
7 июля в 09:00
25 авг в 09:00
1 500 за человека
Костомарово и Воронежские Афины
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Экскурсия: Костомарово и Воронежские Афины
Погрузитесь в историю и культуру Воронежа, посетив Костомаровский Спасский монастырь и Острогожск, известный как «Воронежские Афины»
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
22 июня в 09:00
20 июля в 09:00
3 600 за человека
Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
Посетите высокотехнологичный завод «ЭкоНива» и музей-заповедник Дивногорье. Узнайте секреты сыроварения и насладитесь природными чудесами
Начало: Площадь Ленина, Воронеж
Расписание: Согласно расписанию в календаре
21 июня в 08:30
19 июля в 08:30
3 600 за человека
Органный концерт в Тамбове
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Органный концерт в Тамбове и экскурсия по городу из Воронежа
Посетите органный концерт в Тамбове и насладитесь атмосферой готического храма. Незабываемые впечатления от музыки и прогулок по городу
Начало: Воронеж, площадь Ленина, 2
Расписание: см. расписание
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 900 за человека
Экскурсия на осетровую ферму
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
11 отзывов
Впечатляющая экскурсия на осетровую ферму в Воронеже: покормите осетров
Приглашаем на увлекательную экскурсию на осетровую ферму под Воронежем. Вас ждет незабываемое знакомство с осетрами, их кормление и фотосессия
Начало: Пл. Ленина, 2, Воронеж
Расписание: См. расписание
13 июля в 09:30
2 500 за человека
Усадьба Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
3 отзыва
Усадьба Лосевых в Воронеже: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу XVIII века, посетив усадьбу Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн. Уникальное культурное наследие ждет вас
Начало: Пл. Ленина, 2
Расписание: ежемесячно, по расписанию
20 июля в 09:30
10 авг в 09:30
1 500 за человека
В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
2 отзыва
В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве
Погрузитесь в удивительный мир природы и гастрономии на экскурсии «В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве» в Воронеже
Начало: Площадь Ленина (у входа в библиотеку им. Никитина)
Расписание: Сбор на площади Ленина в 9:00
20 июня в 09:00
18 июля в 09:00
3 300 за человека
Заповедник «Галичья Гора» и водопад Русанов ручей
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия: Галичья Гора и водопад Русанов ручей в Воронеже
Погрузитесь в природу Воронежа: от питомника хищных птиц до водопада Русанов ручей. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
Расписание: См. календарь
21 июля в 09:00
2 900 за человека
Рамонь - маршрут выходного дня: замок, «Бирюльки» и музей русской бани
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Рамонь - маршрут выходного дня: замок, «Бирюльки» и музей русской бани
Рамонь - резиденция Романовых в 30 км от Воронежа. Прогулка по замку принцессы Ольденбургской, посещение дома творчества «Бирюльки» и музея русской бани
Начало: Липецк, Воронеж
Расписание: По субботам с 8:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Ломовской природно-ландшафтный парк: cамое яркое приключение лета
🚌 На автобусе
Мини-группа
16 часов
Групповая экскурсия в Ломовской парк: мастер-классы и развлечения
Не упустите шанс провести день в Ломовском парке! Вас ждут мастер-класс кузнеца, пасека с дикими пчелами и плавучая хата
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
Расписание: См. календарь
29 июня в 07:00
31 авг в 07:00
3 800 за человека
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
Узнайте тайны Воронежской области: ферма «Эконива» и пещеры Дивногорья. Вкус местной продукции и удивительные пейзажи ждут вас
Начало: Площадь Ленина (вход в библиотеку Никитина)
3 ноя в 08:00
3 800 за человека
Экскурсия-дегустация в пивоваренный замок «ТАРКОС»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Экскурсия-дегустация в пивоваренный замок «ТАРКОС» в Воронеже
Погрузитесь в мир пивоварения с харизматичным экскурсоводом, узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией пива прямо из танка
Начало: Пл. Ленина, 2, библиотека ИМ.И. Никитина
13 июля в 14:30
20 июля в 14:30
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    «В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
    В целом хорошая экскурсия, году, Владиславу спасибо. Но, увы, мы не попали в монастырь, отделились от группы, и не знали,
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    что монастырь находится на территории заповедника, заранее гид об этом не сообщил и мы подумали, что будет остановка на обратном пути, но её не было и остальные члены группы побывали в монастыре без нас, обидно. Рекомендую сообщать план экскурсии заранее, чтобы желающие посетить все объекты не терялись и понимали что и где находится и как будет проходить прогулка.

  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    «Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
    Замечательный и познавательный тур. С погодой нам повезло. Было тепло и солнечно. Очень красивая природа и оригинальные храмы. Таких в
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    России наверно больше нет. Отдельно хочется отметить экскурсоводов. В автобусе нас сопровождала очень позитивная и внимательная Люба Колмакова. Очень интересно рассказывала, узнали много нового. Хорошие экскурсоводы были и на местах. Обедом нас кормили в кафе в Дивногорье. Очень сытный и вкусный обед. Мне все очень понравилось. Море позитивных впечатлений. Для информации - в пещерах прохладно +10 градусов. Берите с собой ветровочки. В Костомарово монастырь действующий, поэтому нужны юбки и платки. Юбки там выдают, ну а платки лучше иметь свои.

  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Тайны дворца Ольденбургских
    Очень рекомендую экскурсию. Много интересной новой информации, заинтересованные экскурсоводы
    Очень рекомендую экскурсию. Много интересной новой информации, заинтересованные экскурсоводы
  • К
    Камиль
    14 мая 2024
    Костомарово и Воронежские Афины
    Понравилось! Чёткая организация. Классный гид. Интересно рассказывает! Единственное, что было не очень это обед.
  • Д
    Дударева
    13 мая 2024
    Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
    Запланировано было посещение трёх мест: клубничная теплица в Боброве, производство сыра Вкус Вилл, Дивногорье- музей. Думала- будет всё в ускоренном
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    темпе. Но поездка прошла чудесно, всё спокойно посмотрели, даже ещё поучаствовали в ремесленных делах. Прекрасный гид Елена- позитивный, общительный, грамотный специалист. Ну и это тоже немаловажно: комфортабельный автобус и хороший водитель. Ездили со взрослой дочерью. Очень довольны! Планирую ещё какую-нибудь подобную поездку в этом году. Большое спасибо организаторам.

  • M
    Margocha
    11 мая 2024
    Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
    Экскурсия очень понравилась, получила много положительных эмоций, прекрасно провела время. Экскурсовод Елена очень внимательна, доброжелательна, много и интересно рассказывала. Звезду
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    сняла за организацию - после бронирования и оплаты я не получила обещанную информацию. Мне написали, что за день, но не позднее, чем за час до начала пришлют номер автобуса, электронный билет и т. д. За час до начала, уже по дороге к месту встречи, я стала писать в поддержку и только тогда получила необходимую информацию. В списке группы моё имя, без фамилии было вписано от руки, видимо, в последний момент, после обращения в поддержку. О том, что посещение фермы заменили на тепличное хозяйство я узнала только в автобусе.

  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве
    Очень интересная поездка. Впервые побывала в осетровом хозяйстве,узнала много нового о рыбах ценных пород, кормили из рук осетров‐- эмоции, как в детстве, уезжать не хотелось. Ели в беседке уху из осетра, форель г/к, чай с шиповником. Всем советую побывать.
  • М
    Маргарита
    30 апреля 2024
    В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве
    Замечательная экскурсия. Узнали много интересных фактов и о бобрах, и об осетрах. А уж процесс кормления рыб с руки - полный релакс!
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Воронеж - столица Черноземья
    Добрый день! Экскурсия понравилась! Рекомендую!!!
  • А
    Антон
    8 апреля 2024
    Воронеж - столица Черноземья
    Здравствуйте! Были на обзорной экскурсии по Воронежу 7 апреля 2024г. В городе первый раз. Гид Вячеслав очень увлекательно рассказывал, сразу
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    видно, что любит свой город. Много нового и интересного узнали. СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Получили много впечатлений. После такого рассказа хочется ещё раз приехать, но уже летом. Советуем!!! Стоить обратить внимание, что вы платите за обзорную экскурсию, но помимо обзорной в комплекте еще и получаете посещение музея без доплаты. Сами хотели изначально посетить корабль, но в выходные дни на него купить билет практически не реально, а тут вам 2 в одном! Экскурсия групповая, но и цена соответствует. У нас кстати группа была совсем не большая и катались на микроавтобусе. Еще раз Спасибо, будем рекомендовать.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «На автобусе»

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  6. Каменный Мост
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