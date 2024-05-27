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Групповая
3 часа
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Воронеж - столица Черноземья: путешествие в историю и культуру
Вас ждет захватывающее путешествие по Воронежу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город под новым углом
Начало: На Площади Ленина
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
1 600₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Тайны дворца Ольденбургских: путешествие в историю Воронежа
Погрузитесь в атмосферу старинного замка, где каждый уголок хранит истории прошлого. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: В центре Воронежа
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
1 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Групповая
11 часов
Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово, уникальная экскурсия в Воронеже
Погрузитесь в мир древних пещерных храмов и средневековых крепостей, окруженных белоснежными скалами и захватывающими пейзажами
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Групповая
3 часа
«В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
Посетите уникальный Воронежский биосферный заповедник и Толшевский Спасо-Преображенский монастырь на нашей экскурсии
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
7 июля в 09:00
25 авг в 09:00
1 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия: Костомарово и Воронежские Афины
Погрузитесь в историю и культуру Воронежа, посетив Костомаровский Спасский монастырь и Острогожск, известный как «Воронежские Афины»
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
22 июня в 09:00
20 июля в 09:00
3 600₽ за человека
Групповая
10 часов
Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
Посетите высокотехнологичный завод «ЭкоНива» и музей-заповедник Дивногорье. Узнайте секреты сыроварения и насладитесь природными чудесами
Начало: Площадь Ленина, Воронеж
Расписание: Согласно расписанию в календаре
21 июня в 08:30
19 июля в 08:30
3 600₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Органный концерт в Тамбове и экскурсия по городу из Воронежа
Посетите органный концерт в Тамбове и насладитесь атмосферой готического храма. Незабываемые впечатления от музыки и прогулок по городу
Начало: Воронеж, площадь Ленина, 2
Расписание: см. расписание
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Впечатляющая экскурсия на осетровую ферму в Воронеже: покормите осетров
Приглашаем на увлекательную экскурсию на осетровую ферму под Воронежем. Вас ждет незабываемое знакомство с осетрами, их кормление и фотосессия
Начало: Пл. Ленина, 2, Воронеж
Расписание: См. расписание
13 июля в 09:30
2 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Усадьба Лосевых в Воронеже: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу XVIII века, посетив усадьбу Лосевых - Шатиловых - Сталь фон Гольштейн. Уникальное культурное наследие ждет вас
Начало: Пл. Ленина, 2
Расписание: ежемесячно, по расписанию
20 июля в 09:30
10 авг в 09:30
1 500₽ за человека
Групповая
6 часов
В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве
Погрузитесь в удивительный мир природы и гастрономии на экскурсии «В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве» в Воронеже
Начало: Площадь Ленина (у входа в библиотеку им. Никитина)
Расписание: Сбор на площади Ленина в 9:00
20 июня в 09:00
18 июля в 09:00
3 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Галичья Гора и водопад Русанов ручей в Воронеже
Погрузитесь в природу Воронежа: от питомника хищных птиц до водопада Русанов ручей. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
Расписание: См. календарь
21 июля в 09:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Рамонь - маршрут выходного дня: замок, «Бирюльки» и музей русской бани
Рамонь - резиденция Романовых в 30 км от Воронежа. Прогулка по замку принцессы Ольденбургской, посещение дома творчества «Бирюльки» и музея русской бани
Начало: Липецк, Воронеж
Расписание: По субботам с 8:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
16 часов
Групповая экскурсия в Ломовской парк: мастер-классы и развлечения
Не упустите шанс провести день в Ломовском парке! Вас ждут мастер-класс кузнеца, пасека с дикими пчелами и плавучая хата
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
Расписание: См. календарь
29 июня в 07:00
31 авг в 07:00
3 800₽ за человека
Групповая
11 часов
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
Узнайте тайны Воронежской области: ферма «Эконива» и пещеры Дивногорья. Вкус местной продукции и удивительные пейзажи ждут вас
Начало: Площадь Ленина (вход в библиотеку Никитина)
3 ноя в 08:00
3 800₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия-дегустация в пивоваренный замок «ТАРКОС» в Воронеже
Погрузитесь в мир пивоварения с харизматичным экскурсоводом, узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией пива прямо из танка
Начало: Пл. Ленина, 2, библиотека ИМ.И. Никитина
13 июля в 14:30
20 июля в 14:30
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 мая 2024В целом хорошая экскурсия, году, Владиславу спасибо. Но, увы, мы не попали в монастырь, отделились от группы, и не знали,
- ССветлана27 мая 2024Замечательный и познавательный тур. С погодой нам повезло. Было тепло и солнечно. Очень красивая природа и оригинальные храмы. Таких в
- ММария20 мая 2024Очень рекомендую экскурсию. Много интересной новой информации, заинтересованные экскурсоводы
- ККамиль14 мая 2024Понравилось! Чёткая организация. Классный гид. Интересно рассказывает! Единственное, что было не очень это обед.
- ДДударева13 мая 2024Запланировано было посещение трёх мест: клубничная теплица в Боброве, производство сыра Вкус Вилл, Дивногорье- музей. Думала- будет всё в ускоренном
- MMargocha11 мая 2024Экскурсия очень понравилась, получила много положительных эмоций, прекрасно провела время. Экскурсовод Елена очень внимательна, доброжелательна, много и интересно рассказывала. Звезду
- ССветлана10 мая 2024Очень интересная поездка. Впервые побывала в осетровом хозяйстве,узнала много нового о рыбах ценных пород, кормили из рук осетров‐- эмоции, как в детстве, уезжать не хотелось. Ели в беседке уху из осетра, форель г/к, чай с шиповником. Всем советую побывать.
- ММаргарита30 апреля 2024Замечательная экскурсия. Узнали много интересных фактов и о бобрах, и об осетрах. А уж процесс кормления рыб с руки - полный релакс!
- ЮЮлия29 апреля 2024Добрый день! Экскурсия понравилась! Рекомендую!!!
- ААнтон8 апреля 2024Здравствуйте! Были на обзорной экскурсии по Воронежу 7 апреля 2024г. В городе первый раз. Гид Вячеслав очень увлекательно рассказывал, сразу
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «На автобусе»
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