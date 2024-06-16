Приглашаю посетить старинное имение Шереметевых в Смоленской области! Вы увидите его визитные карточки: дворец, церковь, дом священника и многое другое. А также узнаете, какую роль эти места сыграли в жизни Булгакова и как они отразились в его культовых произведениях: от «Записок юного врача» и «Морфия» до «Роковых яиц» и «Мастера и Маргариты».

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Усадьба Шереметевых. Вы увидите её главные места: церковь, деревянный дворец «Отрада», дом «Миловид», птичник в виде готического замка, конный завод, дом священника, парки и многое другое. Я поясню, в чём уникальность проекта архитектора Бенуа.

Село Высокое и Булгаков. Я раскрою, как Булгаков оказался в селе Высокое, какую роль оно сыграло в его жизни и каким образом в его произведениях упоминается усадьба Шереметевых. Покажу дом, куда любил приезжать писатель. И остатки оранжереи, из которой гады в «Роковых яйцах» двинулись на Москву.

Организационные детали