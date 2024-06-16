Приглашаю посетить старинное имение Шереметевых в Смоленской области! Вы увидите его визитные карточки: дворец, церковь, дом священника и многое другое.
А также узнаете, какую роль эти места сыграли в жизни Булгакова и как они отразились в его культовых произведениях: от «Записок юного врача» и «Морфия» до «Роковых яиц» и «Мастера и Маргариты».
А также узнаете, какую роль эти места сыграли в жизни Булгакова и как они отразились в его культовых произведениях: от «Записок юного врача» и «Морфия» до «Роковых яиц» и «Мастера и Маргариты».
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Усадьба Шереметевых. Вы увидите её главные места: церковь, деревянный дворец «Отрада», дом «Миловид», птичник в виде готического замка, конный завод, дом священника, парки и многое другое. Я поясню, в чём уникальность проекта архитектора Бенуа.
Село Высокое и Булгаков. Я раскрою, как Булгаков оказался в селе Высокое, какую роль оно сыграло в его жизни и каким образом в его произведениях упоминается усадьба Шереметевых. Покажу дом, куда любил приезжать писатель. И остатки оранжереи, из которой гады в «Роковых яйцах» двинулись на Москву.
Организационные детали
- От Вязьмы до села Высокое можно добраться на такси или личном авто. Расстояние — 42 км
- Перед экскурсией желательно прочесть произведения «Вьюга» и «Роковые яйца»
во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Высокое
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Вязьме
Меня зовут Денис, я кандидат педагогических наук, артист эстрады и ведущий фестивалей. В душе поэт и романтик. Люблю свою страну и её историю. Легко нахожу общий язык с людьми, которым не чужды художественная литература и культура, кто живёт и мыслит. Уважаю туризм и сам с удовольствием путешествую. Владею большим объёмом информации и с радостью ей делюсь.Задать вопрос