Индивидуальная
до 6 чел.
Оккупированная Вязьма
За 3 часа прожить 521 день города в войну на авторской экскурсии
Начало: На площади Ефремова
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
Узнать о жизни Вязьмы сквозь века, изучая артефакты прошлого и архивные кинохроники
6 дек в 09:00
13 дек в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Усадьба Шереметевых в селе Высокое: по мотивам книг Булгакова
Погулять по имению 19 века и раскрыть его связь со знаменитыми романами на индивидуальной экскурсии
Начало: В селе Высокое
4 янв в 14:00
31 янв в 14:00
от 2000 ₽ за всё до 20 чел.
