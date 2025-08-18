Архитектурная экскурсия по Выборгу предлагает уникальную возможность увидеть банки и доходные дома, которые носили имена своих владельцев. Участники начнут с объединенного Банка Северных стран, состоящего из трех зданий, каждое из которых было спроектировано разными архитекторами в различных стилях. Далее маршрут проходит по бывшей торговой артерии города, где можно увидеть магазины и доходные дома, отражающие разнообразие архитектурных стилей от классического до национального романтизма

Описание экскурсии

Архитектурная экскурсия

Погрузитесь в мир великолепной архитектуры на нашей экскурсии! Вы сможете увидеть знаменитые банки и доходные дома, каждое из которых носит имя своего владельца и было построено выдающимися архитекторами.

Разнообразные стили

На экскурсии вас ждет увлекательное знакомство со всеми архитектурными стилями:

Классический стиль

Национальный романтизм

Начало нашего путешествия

Наша экскурсия начнется с посещения знаменитого Объединенного банка Северных стран. Это уникальный комплекс, состоящий из трех зданий, каждое из которых было спроектировано разными архитекторами и в различных стилях.

Историческая торговая артерия

Мы будем следовать по бывшей торговой артерии города, где вы увидите:

Банки

Магазины

Доходные дома

Присоединяйтесь к нам, и насладитесь красотой городской архитектуры и историей, стоящей за каждым из зданий!