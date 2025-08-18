Архитектурная экскурсия по Выборгу предлагает уникальную возможность увидеть банки и доходные дома, которые носили имена своих владельцев.
Участники начнут с объединенного Банка Северных стран, состоящего из трех зданий, каждое из которых было спроектировано разными архитекторами в различных стилях.
Далее маршрут проходит по бывшей торговой артерии города, где можно увидеть магазины и доходные дома, отражающие разнообразие архитектурных стилей от классического до национального романтизма
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🏙️ Исторические здания
- 📜 Известные архитекторы
- 🛍️ Бывшие торговые артерии
- 🏠 Доходные дома
Что можно увидеть
- Банк Северных стран
- Доходные дома
Описание экскурсии
Архитектурная экскурсия
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры на нашей экскурсии! Вы сможете увидеть знаменитые банки и доходные дома, каждое из которых носит имя своего владельца и было построено выдающимися архитекторами.
Разнообразные стили
На экскурсии вас ждет увлекательное знакомство со всеми архитектурными стилями:
- Классический стиль
- Национальный романтизм
Начало нашего путешествия
Наша экскурсия начнется с посещения знаменитого Объединенного банка Северных стран. Это уникальный комплекс, состоящий из трех зданий, каждое из которых было спроектировано разными архитекторами и в различных стилях.
Историческая торговая артерия
Мы будем следовать по бывшей торговой артерии города, где вы увидите:
- Банки
- Магазины
- Доходные дома
Присоединяйтесь к нам, и насладитесь красотой городской архитектуры и историей, стоящей за каждым из зданий!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Рыночная пл., Выборг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
18 авг 2025
Прекрасная экскурсия для любителей модерна и эклектики: вас самое эффектное за одну прогулку.
