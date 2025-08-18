Мои заказы

Между Рыночной и Красной: банки и доходные дома

Путешествие по архитектурным жемчужинам Выборга. Откройте для себя историю банков и доходных домов, построенных знаменитыми архитекторами
Архитектурная экскурсия по Выборгу предлагает уникальную возможность увидеть банки и доходные дома, которые носили имена своих владельцев.

Участники начнут с объединенного Банка Северных стран, состоящего из трех зданий, каждое из которых было спроектировано разными архитекторами в различных стилях.

Далее маршрут проходит по бывшей торговой артерии города, где можно увидеть магазины и доходные дома, отражающие разнообразие архитектурных стилей от классического до национального романтизма
1 отзыв

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🏙️ Исторические здания
  • 📜 Известные архитекторы
  • 🛍️ Бывшие торговые артерии
  • 🏠 Доходные дома
Что можно увидеть

  • Банк Северных стран
  • Доходные дома

Описание экскурсии

Архитектурная экскурсия

Погрузитесь в мир великолепной архитектуры на нашей экскурсии! Вы сможете увидеть знаменитые банки и доходные дома, каждое из которых носит имя своего владельца и было построено выдающимися архитекторами.

Разнообразные стили

На экскурсии вас ждет увлекательное знакомство со всеми архитектурными стилями:

  • Классический стиль
  • Национальный романтизм

Начало нашего путешествия

Наша экскурсия начнется с посещения знаменитого Объединенного банка Северных стран. Это уникальный комплекс, состоящий из трех зданий, каждое из которых было спроектировано разными архитекторами и в различных стилях.

Историческая торговая артерия

Мы будем следовать по бывшей торговой артерии города, где вы увидите:

  • Банки
  • Магазины
  • Доходные дома

Присоединяйтесь к нам, и насладитесь красотой городской архитектуры и историей, стоящей за каждым из зданий!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Рыночная пл., Выборг
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
18 авг 2025
Прекрасная экскурсия для любителей модерна и эклектики: вас самое эффектное за одну прогулку.

