В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями

А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо
Монотонные рассказы и обилие лишней информации — это не про меня. Экскурсия, на которую я вас приглашаю, отличается яркой подачей материала и интерактивами. Мы будем не только осматривать город, но и чувствовать его, прикасаться к нему, слушать и пробовать. Вы увидите истоки Выборга, самые старые дома, открыточные достопримечательности. И погрузитесь в стародавние времена.
5
4 отзыва
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Рыночная площадь с каменными цифрами, где когда-то ловили рыбу
  • Банк Финляндии с терракотовыми фронтонами, загадочными существами и гербами на фасаде
  • Круглая Башня и её путь от тюрьмы до ресторана
  • Лютеранский собор св. Петра и Павла с органом, подаренным городом Миккели
  • Улица Чёрных братьев-монахов, которые «пекли» кирпичи
  • Самый старый жилой дом в России
  • Улица Серых братьев-монахов, которые складывали руки кренделем
  • Усадьба бюргера, где попробуем шведский глёг
  • Рыцарский средневековый дом с черепичной крышей, где учились, жили и молились
  • Кабачок у Борхарда — самый старый пивной ресторан в Финляндии
  • Часовая Башня с уникальными старинными часами знаменитой семьи Кени
  • Площадь Старой Ратуши, по которой ходил Витус Беринг
  • Рыцарский замок, где жили шведские короли и на башне стоял Пётр I

Вы узнаете:

  • Кто жил на территории Выборга до шведов, какие раскопки производились на Замковом острове и чем корелы чистили уши
  • Почему шведы назвали замок Святой Крепостью, а русским не удавалось 417 лет завоевать Выборг
  • Какие порядки существовали для прихожан в католическом соборе
  • Из-за чего шведский король Густав Васа раскритиковал наш город и чем горожане ему обязаны
  • По какой причине Башню Святого Олафа перестроили восьмериком и увеличили в высоту
  • Какая птичка защищает Выборг сверху
  • Кто бог леса у финнов и карел
  • Какая музыка спасла город в войну

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты на замковый остров — 100 руб. /чел., а также глёг в Доме бюргера.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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2
1
Ж
5 июня 2024
Экскурсия прошла на ура! Спасибо Татьяне за её подробный рассказ! Впервые в Выборге. Экскурсия очень понравилась! Спасибо Татьяне за её темперамент)
М
4 июня 2024
Были на экскурсии 04.06.2024г. с Татьяной. Татьяна самый лучший гид в Выборге. Прекрасное знание истории своего города, отлично продуман маршрут экскурсии. Рекомендую всем!!!
А
1 июня 2024
Спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и познавательно🤗
А
29 апр 2024
Очень понравилось, прекрасная экскурсия, интересная подача. Татьяна всех вовлекала в процесс. Даже дети, которые в принципе не в восторге от любых экскурсий, с удовольствием участвовали в интерактивах и внимательно слушали. 2,5 часа пролетели незаметно, а пара-тройка перерывов были очень кстати - погрелись, попили чай, постреляли из лука, отчеканили монеты.
Рекомендую.

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