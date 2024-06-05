Монотонные рассказы и обилие лишней информации — это не про меня. Экскурсия, на которую я вас приглашаю, отличается яркой подачей материала и интерактивами. Мы будем не только осматривать город, но и чувствовать его, прикасаться к нему, слушать и пробовать. Вы увидите истоки Выборга, самые старые дома, открыточные достопримечательности. И погрузитесь в стародавние времена.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Рыночная площадь с каменными цифрами, где когда-то ловили рыбу
- Банк Финляндии с терракотовыми фронтонами, загадочными существами и гербами на фасаде
- Круглая Башня и её путь от тюрьмы до ресторана
- Лютеранский собор св. Петра и Павла с органом, подаренным городом Миккели
- Улица Чёрных братьев-монахов, которые «пекли» кирпичи
- Самый старый жилой дом в России
- Улица Серых братьев-монахов, которые складывали руки кренделем
- Усадьба бюргера, где попробуем шведский глёг
- Рыцарский средневековый дом с черепичной крышей, где учились, жили и молились
- Кабачок у Борхарда — самый старый пивной ресторан в Финляндии
- Часовая Башня с уникальными старинными часами знаменитой семьи Кени
- Площадь Старой Ратуши, по которой ходил Витус Беринг
- Рыцарский замок, где жили шведские короли и на башне стоял Пётр I
Вы узнаете:
- Кто жил на территории Выборга до шведов, какие раскопки производились на Замковом острове и чем корелы чистили уши
- Почему шведы назвали замок Святой Крепостью, а русским не удавалось 417 лет завоевать Выборг
- Какие порядки существовали для прихожан в католическом соборе
- Из-за чего шведский король Густав Васа раскритиковал наш город и чем горожане ему обязаны
- По какой причине Башню Святого Олафа перестроили восьмериком и увеличили в высоту
- Какая птичка защищает Выборг сверху
- Кто бог леса у финнов и карел
- Какая музыка спасла город в войну
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты на замковый остров — 100 руб. /чел., а также глёг в Доме бюргера.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 59 туристов
Давайте знакомиться. Меня зовут Татьяна, я выборжанка, дипломированный, аккредитованный и аттестованный гид. В прошлом учительница. Провожу экскурсии самобытные и весёлые. Мне нравится рассказывать и общаться с людьми. Хочу показать вам то, что вы не найдёте в интернете.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
5 июня 2024
Экскурсия прошла на ура! Спасибо Татьяне за её подробный рассказ! Впервые в Выборге. Экскурсия очень понравилась! Спасибо Татьяне за её темперамент)
М
Мария
4 июня 2024
Были на экскурсии 04.06.2024г. с Татьяной. Татьяна самый лучший гид в Выборге. Прекрасное знание истории своего города, отлично продуман маршрут экскурсии. Рекомендую всем!!!
А
Алёна
1 июня 2024
Спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и познавательно🤗
А
Алексей
29 апр 2024
Очень понравилось, прекрасная экскурсия, интересная подача. Татьяна всех вовлекала в процесс. Даже дети, которые в принципе не в восторге от любых экскурсий, с удовольствием участвовали в интерактивах и внимательно слушали. 2,5 часа пролетели незаметно, а пара-тройка перерывов были очень кстати - погрелись, попили чай, постреляли из лука, отчеканили монеты.
Рекомендую.
Рекомендую.
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