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Монотонные рассказы и обилие лишней информации — это не про меня. Экскурсия, на которую я вас приглашаю, отличается яркой подачей материала и интерактивами. Мы будем не только осматривать город, но и чувствовать его, прикасаться к нему, слушать и пробовать. Вы увидите истоки Выборга, самые старые дома, открыточные достопримечательности. И погрузитесь в стародавние времена.