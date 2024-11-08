читать дальше

филолог и стараюсь сделать все возможное, чтобы мои экскурсии запомнились не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью. Первую свою экскурсию я провел 18 лет назад. С тех пор накопил огромный опыт проведения различных экскурсий: пешеходных, комбинированных на автомобиле и на автобусе, трассовых, экскурсий на яхте и катере и. т. д. В 2023 году я прошел Государственную Аттестацию и вхожу в перечень аккредитованных гидов по Ленинградской области. Дважды: в 2021 и в 2023 году принимал участие в Областном конкурсе «Лучший в туризме» в номинации Лучший гид-экскурсовод. В 2021 году был награжден за 2 место В 2023 году стал ПОБЕДИТЕЛЕМ этого конкурса и занял 1 место в номинации. Я стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребенок тоже полноценный путешественник. Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.