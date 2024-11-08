Нескучный квест в Выборге для детей 6-8 лет предлагает прогулку по историческим улицам города.
Маленькие путешественники смогут увидеть Рыцарский замок, познакомиться с "Толстой Екатериной", узнать о средневековых монахах и их одежде,
Маленькие путешественники смогут увидеть Рыцарский замок, познакомиться с "Толстой Екатериной", узнать о средневековых монахах и их одежде,
5 причин купить этот квест
- 🗺️ Увлекательный маршрут
- 🏰 Посещение Рыцарского замка
- 🧩 Интересные загадки и ребусы
- 🎨 Сбор карты Выборга
- 🏙️ Прогулка по историческим улицам
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Рыцарский замок
- Лавка Рыжей лапки
Описание квеста
За 2 часа дети:
- познакомятся с «Толстой Екатериной»
- узнают, какую одежду носили средневековые монахи
- раскроют, кто такие «чёрные братья» и «серые братья»
- увидят настоящий Рыцарский замок
- заглянут в уютную Лавку Рыжей лапки
В финале соберут карту Выборга 1642 года!
Организационные детали
Квест рассчитан на детей 6-8 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Выборге
Провёл экскурсии для 4837 туристов
Добро пожаловать в Выборг. Меня зовут Константин. Более 40 лет я живу в Выборге, знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь я стараюсь передать путешественникам. По образованию яЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
8 ноя 2024
Замечательный квест, интересно и детям, и взрослым!
Похожие экскурсии из Выборга
3 часа
Квест
до 10 чел.
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
Раздобыть формулу средневековой сдобы и уловить европейский дух города
Начало: Рыночная площадь Выборга
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6800₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия по Выборгу с погружением в историю
Погрузитесь в атмосферу Выборга начала XX века, решая головоломки и разгадывая шифры. Вас ждут увлекательные задания и неожиданные открытия
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6010₽ за всё до 10 чел.
7 часов
Квест
до 5 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия в Выборге
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Выборгу с разгадкой головоломок и поиском старинного документа, связанного с вашими предками
Начало: Маршрута от Рыночной площади. Доступ в игру направ...
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3600₽ за всё до 5 чел.