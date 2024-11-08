Квест в Выборге для детей

Приглашаем детей 6-8 лет на увлекательный квест по Выборгу. Путешествие по брусчатым улицам, загадки и ребусы, сказочные башни и замки ждут вас
Нескучный квест в Выборге для детей 6-8 лет предлагает прогулку по историческим улицам города.

Маленькие путешественники смогут увидеть Рыцарский замок, познакомиться с "Толстой Екатериной", узнать о средневековых монахах и их одежде,
читать дальше

а также раскрыть тайны "чёрных" и "серых братьев". В финале дети соберут карту Выборга 1642 года, что станет отличным завершением приключения. Это уникальная возможность весело провести время и узнать много нового

5
1 отзыв

5 причин купить этот квест

  • 🗺️ Увлекательный маршрут
  • 🏰 Посещение Рыцарского замка
  • 🧩 Интересные загадки и ребусы
  • 🎨 Сбор карты Выборга
  • 🏙️ Прогулка по историческим улицам
Квест в Выборге для детей
Квест в Выборге для детей
Квест в Выборге для детей
Ближайшие даты:
16
янв17
янв18
янв19
янв20
янв21
янв22
янв
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Рыцарский замок
  • Лавка Рыжей лапки

Описание квеста

За 2 часа дети:

  • познакомятся с «Толстой Екатериной»
  • узнают, какую одежду носили средневековые монахи
  • раскроют, кто такие «чёрные братья» и «серые братья»
  • увидят настоящий Рыцарский замок
  • заглянут в уютную Лавку Рыжей лапки

В финале соберут карту Выборга 1642 года!

Организационные детали

Квест рассчитан на детей 6-8 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
8 ноя 2024
Замечательный квест, интересно и детям, и взрослым!

Похожие экскурсии из Выборга

В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
Пешая
67 отзывов
3 часа
Квест
до 10 чел.
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
Раздобыть формулу средневековой сдобы и уловить европейский дух города
Начало: Рыночная площадь Выборга
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6800 за всё до 10 чел.
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Пешая
11 отзывов
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия по Выборгу с погружением в историю
Погрузитесь в атмосферу Выборга начала XX века, решая головоломки и разгадывая шифры. Вас ждут увлекательные задания и неожиданные открытия
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6010 за всё до 10 чел.
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Пешая
4 отзыва
7 часов
Квест
до 5 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия в Выборге
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Выборгу с разгадкой головоломок и поиском старинного документа, связанного с вашими предками
Начало: Маршрута от Рыночной площади. Доступ в игру направ...
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3600 за всё до 5 чел.