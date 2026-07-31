Путешествие по Выборгу на автомобиле с панорамной крышей
Погрузитесь в атмосферу Выборга, где вас ждут средневековые дома, шведские усадьбы и русские церкви. Узнайте о развитии города и его известных жителях
Выборг удивит вас многовековой историей и разнообразием архитектуры. Прогулка по Старому городу начнется с Петровской горы, откуда открывается панорама города.
Вы увидите Круглую башню, усадьбу Бюргера, костел Гиацинта, руины собора и читать дальшеуменьшить
монастыря, старейший ресторан и самый древний жилой дом России. Далее экскурсия продолжится на Красной площади и Эспланаде у библиотеки Алвара Аалто. Завершится путешествие на Восточно-Выборгских укреплениях с видом на старинные башни. Комфортабельный транспорт включен в стоимость
Лучшее время для путешествия по Выборгу на автомобиле с панорамной крышей - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная, а дни длинные и солнечные, что позволяет в полной мере насладиться видами города. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В остальное время года, хотя и можно совершить экскурсию, погодные условия могут быть менее благоприятными, что может повлиять на комфорт путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Петровская гора
Круглая башня
Усадьба Бюргера
Костел Гиацинта
Красная площадь
Эспланада
Библиотека Алвара Аалто
Восточно-Выборгские укрепления
Описание экскурсии
Прогулка по Старому городу
Поднявшись на Петровскую гору, мы насладимся панорамой Выборга с высоты. Затем отправимся исследовать Старый город. Пройдем по мощеным улицам, увидим знаменитую Круглую башню, усадьбу Бюргера и костел Гиацинта. Кроме того, я покажу руины собора и монастыря, старейший ресторан города и самый древний жилой дом России. А также раскрою, как жили здесь люди на протяжении столетий.
Красная площадь, Эспланада и не только
Погуляв по Старому городу, мы поедем изучать интересные здания финского Выборга. Посетим Красную площадь и прогуляемся по Эспланаде рядом с библиотекой Алвара Аалто. В завершение полюбуемся куполами старинных башен со Смоляного мыса и проедем по набережной до городского пляжа. В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о местной истории, архитектуре и культуре.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Geely Tugella или Nissan Xtrail
Для групп от 4 до 8 человек за доплату можем предоставить второй автомобиль с водителем и с радиомикрофоном, либо заказать один микроавтобус с оплатой по договоренности
Сообщите об особых нюансах группы, если таковые есть, чтобы мы могли быть готовы в организации транспорта:)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег и Ольга — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4729 туристов
Мы мама и сын, живём в Выборге почти всю жизнь. Вдохновлённые его обликом и историей, более 10 лет назад решили начать знакомить с городом наших гостей. Показывать все его грани как изнутри, так и со стороны: с гранитных скал и холмов.
С радостью проведём для вас экскурсию в любое время года.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 252 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Дата посещения: 30 июл 2026
Отличная, познавательная экскурсия
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Д
Давыдова
Дата посещения: 30 мая 2026
Замечательный гид Олег, познакомил с прекрасным городом, мы влюбились в очарование Выборга. Очень хочется вернуться сюда на несколько дней.
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Л
Лариса
Недавно побывали с племянницей в Санкт-Петербурге. Заинтересовались городом Выборгом. Через Tripster заказали экскурсию. Экскурсию проводил Олег. Он встретил нас на вокзале на своем автомобиле, показал нам основные достопримечательности города и его окресностей. Какая красота! Какая история! Экскурсия была весьма увлекательной: множество интересных фактов, замечательный русский язык! Экскурсовод очень приятный, внимательный! Рекомендую тем кто заинтересуется небольшим городком ленинградской области.
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Наталья
Экскрусию нам проводил Олег. Мы с мамой были в городе впервые, гиду удалось нас в него влюбить! Мы узнали и историю города и чем он живет сейчас. Особенно хочу отметить индивидуальный подход, так как мама инвалид и это всегда требует отдельного внимания в планировании маршрута. Рекомендую Олега. а мы вернемся еще:)
+3
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Е
Евгения
Спасибо большое Олегу за прекрасную экскурсию! Увидели город с разных точек, услышали интересные истории про Выборг. Заранее договорились, что у нас будет багаж и нужен будет бустер. Все наши пожелания были учтены, и после экскурсии довезли нас до нужного места в городе. Очень благодарны! С наилучшими пожеланиями, Евгения и Ксения.
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Татьяна
Отличный гид Ольга. Великолепный маршрут, включающий в себя всё великолепие Выборга. Остались под огромным впечатлением
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