монастыря, старейший ресторан и самый древний жилой дом России. Далее экскурсия продолжится на Красной площади и Эспланаде у библиотеки Алвара Аалто. Завершится путешествие на Восточно-Выборгских укреплениях с видом на старинные башни. Комфортабельный транспорт включен в стоимость

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для путешествия по Выборгу на автомобиле с панорамной крышей - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная, а дни длинные и солнечные, что позволяет в полной мере насладиться видами города. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В остальное время года, хотя и можно совершить экскурсию, погодные условия могут быть менее благоприятными, что может повлиять на комфорт путешествия.

Сейчас август — это идеальное время.