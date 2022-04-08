Автомобильное путешествие по Выборгу

Старый город, финская архитектура и лучшие смотровые площадки на обзорной экскурсии

Индивидуальная
Выборг покорит вас захватывающей многовековой историей, живописным ландшафтом и зданиями разных эпох.

Вы увидите средневековые дома, шведские каменные усадьбы, русские церкви и образцы финского функционализма.

Я расскажу, как развивался город, какие известные люди в нем бывали и чем он живет сегодня.
Автомобильное путешествие по Выборгу
Автомобильное путешествие по Выборгу
Автомобильное путешествие по Выборгу
Автомобильное путешествие по Выборгу
Автомобильное путешествие по Выборгу
Автомобильное путешествие по Выборгу
Автомобильное путешествие по Выборгу
Автомобильное путешествие по Выборгу
Автомобильное путешествие по Выборгу
Автомобильное путешествие по Выборгу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу

Поднявшись на Петровскую гору, мы насладимся панорамой Выборга с высоты. Затем отправимся исследовать Старый город. Пройдем по мощеным улицам, увидим знаменитую Круглую башню, усадьбу Бюргера и костел Гиацинта. Кроме того, я покажу руины собора и монастыря, старейший ресторан города и самый древний жилой дом России. А также раскрою, как жили здесь люди на протяжении столетий.

Красная площадь, Эспланада и не только

Погуляв по Старому городу, мы поедем изучать интересные здания финского Выборга. Посетим Красную площадь и прогуляемся по Эспланаде рядом с библиотекой Алвара Аалто. В завершение поднимемся на Восточно-Выборгские укрепления и полюбуемся куполами старинных башен с Бобового мыса. В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о местной истории, архитектуре и культуре.

Организационные детали

Комфортабельный транспорт включен в стоимость. Для группы до 4 человек — кроссовер/внедорожник, 4-8 человек — микроавтобус.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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