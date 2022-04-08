Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу

Поднявшись на Петровскую гору, мы насладимся панорамой Выборга с высоты. Затем отправимся исследовать Старый город. Пройдем по мощеным улицам, увидим знаменитую Круглую башню, усадьбу Бюргера и костел Гиацинта. Кроме того, я покажу руины собора и монастыря, старейший ресторан города и самый древний жилой дом России. А также раскрою, как жили здесь люди на протяжении столетий.

Красная площадь, Эспланада и не только

Погуляв по Старому городу, мы поедем изучать интересные здания финского Выборга. Посетим Красную площадь и прогуляемся по Эспланаде рядом с библиотекой Алвара Аалто. В завершение поднимемся на Восточно-Выборгские укрепления и полюбуемся куполами старинных башен с Бобового мыса. В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о местной истории, архитектуре и культуре.

Организационные детали

Комфортабельный транспорт включен в стоимость. Для группы до 4 человек — кроссовер/внедорожник, 4-8 человек — микроавтобус.