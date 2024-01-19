Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн

Групповой тур в Выборге
5
3 отзыва
Вас ждёт путешествие в Выборг, который вы ещё не видели.

Знаменитый северный модерн и финская архитектура, повседневная жизнь столицы «Русской Финляндии» до революции и перед Второй мировой войной. Поговорим о судьбе приграничного города, где так тесно переплетаются финская и русская культуры.
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
Ближайшие даты:
5
июн
19
июн
3
июл
17
июл
31
июл
21
авг

Что вас ожидает:

Уникальный пейзажный парк
Уникальный пейзажный парк
Прогуляйтесь по аллеям парка, полюбуйтесь водами Выборгского залива, послушайте пение птиц и дыхание каменных валунов
Свободное время
Свободное время
У Вас будет достаточно времени, чтобы посетить интересные Вам места прекрасного гора Выборг

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Экскурсия по центру Выборга, библиотека А. Аалто

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:00 Встреча с экскурсоводом на Финляндском вокзале г. Санкт-Петербург (в центре главного зала под световым куполом). Табличка по названию тура.

Переезд на «Ласточке» в Выборг.

Оставим вещи в камере хранения гостиницы и отправляемся на знакомство с городом.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга «Столица Русской Финляндии». Вас ждёт путешествие по городу эпохи модерна – периода наивысшего расцвета его экономики, промышленности, культуры и искусства. Вы увидите банковские и доходные дома в стиле национального романтизма, первый финский небоскрёб, самый комфортабельный и престижный дом Выборга, в котором жила фрейлина Александры Фёдоровны и её ближайшая подруга – Анна Вырубова. Мы будем вместе искать на фасадах зданий львов и грифонов, летучих мышей, медведей, белок и пеликанов, узнаем, что такое «чёртова церковь» (и кому в ней молились) и чем так манил Выборг туристов рубежа веков.

13:15 Обед в ресторане гостиницы.

Заселение в гостиницу.

14:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.

15:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто, где вы откроете для себя удивительную архитектуру финского модернизма. Это единственная в России библиотека, построенная по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Создавая её, он учёл все процессы, происходящие в книжном доме.

Продолжение пешеходной экскурсии, во время которой сделаем небольшую остановку у Выборгского трамвая – памятника трамвайному движению, которое существовало в городе на протяжении почти половины столетия. В воссозданном трамвае находится небольшое кафе, где можно отведать горячий чай или кофе.

Дополнительно: 17:00 Теплоходная прогулка по Выборгскому заливу.

Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе. Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн. На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды. (цены уточнять – ориентировочно 800 руб.)

Свободное время в центре города.

Рекомендуем посетить Музей шоколада (открыт до 19:00), где можно приобрести вкусные сувениры, увидеть уменьшенные копии главных достопримечательностей Выборга или отведать в Гроте шоколадное пиво, эль, сидр или глинтвейн.

Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», «Медведь», «Сова», панорамный ресторан «Вкус».

Встреча. Экскурсия по центру Выборга, библиотека А. АалтоВстреча. Экскурсия по центру Выборга, библиотека А. АалтоВстреча. Экскурсия по центру Выборга, библиотека А. АалтоВстреча. Экскурсия по центру Выборга, библиотека А. Аалто
2 день

Парк Монрепо. Свободное время

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров, вещи – в камеру хранения гостиницы.

08:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Трансфер в парк Монрепо.

09:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.

Его название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение». Это редкой красоты скальный пейзажный парк, который пропитан духом романтизма. Владельцы парка – бароны Николаи, служившие стране в сфере просвещения и дипломатии – и другие создатели парка тонко и бережно любили природу, умело подчёркивали её естественную красоту. Во время экскурсии вы познакомитесь поближе с их творением. Прогуляйтесь по аллеям парка, полюбуйтесь водами Выборгского залива, послушайте пение птиц и дыхание каменных валунов. Обратите внимание: Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не можем обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв. и один из символов Выборга.

Трансфер в центр Выборга.

11:00 Экскурсия в Военный музей Карельского перешейка. Частный музей, посвященный Зимней войне 1940-1941 гг и Войне-продолжению 1941-1944. Музей хранит коллекции фотографий и исторических документов, образцы советской и финской военной формы тех лет, находки с мест сражений. Вы также увидите экспозицию «Подвиг женщин на защите Отечества», макет Выборга 1913 года и павильон «Выборг в кино». Этот музей интерактивный, все макеты стрелкового оружия можно брать в руки и фотографировать.

Свободное время для самостоятельного знакомства с городом. Возможность прогуляться по Замковому острову и осмотреть территорию Выборгского замка.

По желанию прогулка до Певческого поля. Это уникальная площадка, предназначавшаяся для проведения летних музыкальных и театрализованных мероприятий. Или можно дойти до Водонапорной башни на Батарейной горе – одной из самых больших в Фенноскандии.

Прогулка по Крепостной улице – главной городской артерии, где сосредоточены сувенирные магазины. Здесь можно приобрести выборгский эль, пиво и другие памятные вещицы.

13:30 Обед в кафе города.

Рекомендуем посетить:

Усадьбу бюргера, ежедневно без выходных с 11.00 до 19.00, Прогонная ул., 7А. В усадьбе богатого шведского горожанина в наши дни можно купить книги, сувениры, путеводители с картой Выборга и отведать местные деликатесы.

Выставку «Выборг космический»ежедневно с 10:00 до 18:00, наб. 40 –летия ВЛКСМ д. 1, отель «Виктория», первый этаж, вход со стороны Рыночной площади. Вы увидите уникальную коллекцию раритетных книг о космосе и космонавтах с автографами советских и зарубежных покорителей вселенной, космическую пищу, значки, марки и нумизматику.

Выставочный центр Эрмитаж-Выборг, ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Ладанова, 1. Центр является одним из пяти в мире художественных центров-спутников Эрмитажа, где вы познакомитесь с произведениями из обширного собрания этого музея. Выборгский центр расположился в историческом здании бывшего музея изящных искусств и школы живописи – творении финского архитектора Уно Ульберга.

Выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, вт-вс. с 10:00 до 18:00, Замковый остров д. 1. В пространстве временных выставок вы увидите предметы из музейных фондов, художественную выставку, посвященную Выборгскому замку в изобразительном искусстве, и узнаете о тайнах затонувших кораблей.

Дом-музей Ленина в Выборге, вт-вс. с 10:00 до 18:00, Рубежная ул., 15. Музей расположен в деревянном финском доме конца XIX века, в нём в течение 2 недель скрывался Ленин накануне Октябрьской революции 1917 г. Вы узнаете о жизни «красных финнов» в Советской России, революционных событиях и гражданской войне в Выборге.

Музей Шоколада, ежедневно с 11:00 до 19:00, ул. Штурма, 1А. В бывшем пороховом погребе вы увидите выборгские достопримечательности из настоящего бельгийского шоколада, сможете купить сувениры, изготовленные музеем на собственном производстве, и выпить чашечку горячего шоколада в уютном кафе.

17:00 Отправление с ж/д вокзала г. Выборг на «Ласточке» в Петербург.

18:20 Возвращение на Финляндский вокзал г. Санкт-Петербург.

Рекомендуем приобретать билеты на поезда, отправляющиеся с Московского вокзала не ранее 20:00 или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

Парк Монрепо. Свободное времяПарк Монрепо. Свободное времяПарк Монрепо. Свободное времяПарк Монрепо. Свободное время

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Дружба 3*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйУлучшенныйУлучшенный с видом на залив
05.06-21.08103501010012400107001030013000112001065014100

Скидка детям и пенсионерам: 300 руб.

Скидка студентам: 200 руб.

Варианты проживания

Дружба 3

1 ночь

Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.

Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтрак
  • Билеты «Ласточка» Санкт-Петербург-Выборг-Санкт-Петербург
  • 2 обеда
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • При группе от 10 чел. бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу – ориентировочно 800 руб.
  • Дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям и пенсионерам: 300 руб.

Скидка студентам: 200 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостинице при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.

Рекомендуемые места для посещения

Усадьбу бюргера, ежедневно без выходных с 11.00 до 19.00, Прогонная ул., 7А. В усадьбе богатого шведского горожанина в наши дни можно купить книги, сувениры, путеводители с картой Выборга и отведать местные деликатесы.

Выставку «Выборг космический»ежедневно с 10:00 до 18:00, наб. 40 –летия ВЛКСМ д. 1, отель «Виктория», первый этаж, вход со стороны Рыночной площади. Вы увидите уникальную коллекцию раритетных книг о космосе и космонавтах с автографами советских и зарубежных покорителей вселенной, космическую пищу, значки, марки и нумизматику.

Выставочный центр Эрмитаж-Выборг, ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Ладанова, 1. Центр является одним из пяти в мире художественных центров-спутников Эрмитажа, где вы познакомитесь с произведениями из обширного собрания этого музея. Выборгский центр расположился в историческом здании бывшего музея изящных искусств и школы живописи – творении финского архитектора Уно Ульберга.

Выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, вт. -вс. - с 10:00 до 18:00, Замковый остров д. 1. В пространстве временных выставок вы увидите предметы из музейных фондов, художественную выставку, посвященную Выборгскому замку в изобразительном искусстве, и узнаете о тайнах затонувших кораблей.

Дом-музей Ленина в Выборге, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Рубежная ул., 15. Музей расположен в деревянном финском доме конца XIX века, в нём в течение 2 недель скрывался Ленин накануне Октябрьской революции 1917 г. Вы узнаете о жизни «красных финнов» в Советской России, революционных событиях и гражданской войне в Выборге.

Музей Шоколада, ежедневно с 11:00 до 19:00, ул. Штурма, 1А. В бывшем пороховом погребе вы увидите выборгские достопримечательности из настоящего бельгийского шоколада, сможете купить сувениры, изготовленные музеем на собственном производстве, и выпить чашечку горячего шоколада в уютном кафе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
19 янв 2024
Всё прошло отлично, гостеприимный город, гид с энциклопедическими знаниями. Зимние пейзажи и атмосферность северной столицы:-)
Всё прошло отлично, гостеприимный город, гид с энциклопедическими знаниями. Зимние пейзажи и атмосферность северной столицы:-)Всё прошло отлично, гостеприимный город, гид с энциклопедическими знаниями. Зимние пейзажи и атмосферность северной столицы:-)Всё прошло отлично, гостеприимный город, гид с энциклопедическими знаниями. Зимние пейзажи и атмосферность северной столицы:-)Всё прошло отлично, гостеприимный город, гид с энциклопедическими знаниями. Зимние пейзажи и атмосферность северной столицы:-)
М
19 янв 2024
Ставлю 5, все доступно, ясно. Проблем с организацией не было.
Ставлю 5, все доступно, ясно. Проблем с организацией не было.Ставлю 5, все доступно, ясно. Проблем с организацией не было.Ставлю 5, все доступно, ясно. Проблем с организацией не было.
К
17 янв 2024
Впечатления хорошие
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ХОРОШО
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