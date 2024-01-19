2 день

Парк Монрепо. Свободное время

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров, вещи – в камеру хранения гостиницы.

08:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Трансфер в парк Монрепо.

09:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.

Его название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение». Это редкой красоты скальный пейзажный парк, который пропитан духом романтизма. Владельцы парка – бароны Николаи, служившие стране в сфере просвещения и дипломатии – и другие создатели парка тонко и бережно любили природу, умело подчёркивали её естественную красоту. Во время экскурсии вы познакомитесь поближе с их творением. Прогуляйтесь по аллеям парка, полюбуйтесь водами Выборгского залива, послушайте пение птиц и дыхание каменных валунов. Обратите внимание: Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не можем обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв. и один из символов Выборга.

Трансфер в центр Выборга.

11:00 Экскурсия в Военный музей Карельского перешейка. Частный музей, посвященный Зимней войне 1940-1941 гг и Войне-продолжению 1941-1944. Музей хранит коллекции фотографий и исторических документов, образцы советской и финской военной формы тех лет, находки с мест сражений. Вы также увидите экспозицию «Подвиг женщин на защите Отечества», макет Выборга 1913 года и павильон «Выборг в кино». Этот музей интерактивный, все макеты стрелкового оружия можно брать в руки и фотографировать.

Свободное время для самостоятельного знакомства с городом. Возможность прогуляться по Замковому острову и осмотреть территорию Выборгского замка.

По желанию прогулка до Певческого поля. Это уникальная площадка, предназначавшаяся для проведения летних музыкальных и театрализованных мероприятий. Или можно дойти до Водонапорной башни на Батарейной горе – одной из самых больших в Фенноскандии.

Прогулка по Крепостной улице – главной городской артерии, где сосредоточены сувенирные магазины. Здесь можно приобрести выборгский эль, пиво и другие памятные вещицы.

13:30 Обед в кафе города.

Рекомендуем посетить:

Усадьбу бюргера, ежедневно без выходных с 11.00 до 19.00, Прогонная ул., 7А. В усадьбе богатого шведского горожанина в наши дни можно купить книги, сувениры, путеводители с картой Выборга и отведать местные деликатесы.

Выставку «Выборг космический»ежедневно с 10:00 до 18:00, наб. 40 –летия ВЛКСМ д. 1, отель «Виктория», первый этаж, вход со стороны Рыночной площади. Вы увидите уникальную коллекцию раритетных книг о космосе и космонавтах с автографами советских и зарубежных покорителей вселенной, космическую пищу, значки, марки и нумизматику.

Выставочный центр Эрмитаж-Выборг, ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Ладанова, 1. Центр является одним из пяти в мире художественных центров-спутников Эрмитажа, где вы познакомитесь с произведениями из обширного собрания этого музея. Выборгский центр расположился в историческом здании бывшего музея изящных искусств и школы живописи – творении финского архитектора Уно Ульберга.

Выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, вт-вс. с 10:00 до 18:00, Замковый остров д. 1. В пространстве временных выставок вы увидите предметы из музейных фондов, художественную выставку, посвященную Выборгскому замку в изобразительном искусстве, и узнаете о тайнах затонувших кораблей.

Дом-музей Ленина в Выборге, вт-вс. с 10:00 до 18:00, Рубежная ул., 15. Музей расположен в деревянном финском доме конца XIX века, в нём в течение 2 недель скрывался Ленин накануне Октябрьской революции 1917 г. Вы узнаете о жизни «красных финнов» в Советской России, революционных событиях и гражданской войне в Выборге.

Музей Шоколада, ежедневно с 11:00 до 19:00, ул. Штурма, 1А. В бывшем пороховом погребе вы увидите выборгские достопримечательности из настоящего бельгийского шоколада, сможете купить сувениры, изготовленные музеем на собственном производстве, и выпить чашечку горячего шоколада в уютном кафе.

17:00 Отправление с ж/д вокзала г. Выборг на «Ласточке» в Петербург.

18:20 Возвращение на Финляндский вокзал г. Санкт-Петербург.

Рекомендуем приобретать билеты на поезда, отправляющиеся с Московского вокзала не ранее 20:00 или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.