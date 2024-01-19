Знаменитый северный модерн и финская архитектура, повседневная жизнь столицы «Русской Финляндии» до революции и перед Второй мировой войной. Поговорим о судьбе приграничного города, где так тесно переплетаются финская и русская культуры.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Экскурсия по центру Выборга, библиотека А. Аалто
Прибытие в Санкт-Петербург.
09:00 Встреча с экскурсоводом на Финляндском вокзале г. Санкт-Петербург (в центре главного зала под световым куполом). Табличка по названию тура.
Переезд на «Ласточке» в Выборг.
Оставим вещи в камере хранения гостиницы и отправляемся на знакомство с городом.
Пешеходная экскурсия по центру Выборга «Столица Русской Финляндии». Вас ждёт путешествие по городу эпохи модерна – периода наивысшего расцвета его экономики, промышленности, культуры и искусства. Вы увидите банковские и доходные дома в стиле национального романтизма, первый финский небоскрёб, самый комфортабельный и престижный дом Выборга, в котором жила фрейлина Александры Фёдоровны и её ближайшая подруга – Анна Вырубова. Мы будем вместе искать на фасадах зданий львов и грифонов, летучих мышей, медведей, белок и пеликанов, узнаем, что такое «чёртова церковь» (и кому в ней молились) и чем так манил Выборг туристов рубежа веков.
13:15 Обед в ресторане гостиницы.
Заселение в гостиницу.
14:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.
15:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто, где вы откроете для себя удивительную архитектуру финского модернизма. Это единственная в России библиотека, построенная по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Создавая её, он учёл все процессы, происходящие в книжном доме.
Продолжение пешеходной экскурсии, во время которой сделаем небольшую остановку у Выборгского трамвая – памятника трамвайному движению, которое существовало в городе на протяжении почти половины столетия. В воссозданном трамвае находится небольшое кафе, где можно отведать горячий чай или кофе.
Дополнительно: 17:00 Теплоходная прогулка по Выборгскому заливу.
Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе. Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн. На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды. (цены уточнять – ориентировочно 800 руб.)
Свободное время в центре города.
Рекомендуем посетить Музей шоколада (открыт до 19:00), где можно приобрести вкусные сувениры, увидеть уменьшенные копии главных достопримечательностей Выборга или отведать в Гроте шоколадное пиво, эль, сидр или глинтвейн.
Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», «Медведь», «Сова», панорамный ресторан «Вкус».
Парк Монрепо. Свободное время
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров, вещи – в камеру хранения гостиницы.
08:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Трансфер в парк Монрепо.
09:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.
Его название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение». Это редкой красоты скальный пейзажный парк, который пропитан духом романтизма. Владельцы парка – бароны Николаи, служившие стране в сфере просвещения и дипломатии – и другие создатели парка тонко и бережно любили природу, умело подчёркивали её естественную красоту. Во время экскурсии вы познакомитесь поближе с их творением. Прогуляйтесь по аллеям парка, полюбуйтесь водами Выборгского залива, послушайте пение птиц и дыхание каменных валунов. Обратите внимание: Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не можем обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв. и один из символов Выборга.
Трансфер в центр Выборга.
11:00 Экскурсия в Военный музей Карельского перешейка. Частный музей, посвященный Зимней войне 1940-1941 гг и Войне-продолжению 1941-1944. Музей хранит коллекции фотографий и исторических документов, образцы советской и финской военной формы тех лет, находки с мест сражений. Вы также увидите экспозицию «Подвиг женщин на защите Отечества», макет Выборга 1913 года и павильон «Выборг в кино». Этот музей интерактивный, все макеты стрелкового оружия можно брать в руки и фотографировать.
Свободное время для самостоятельного знакомства с городом. Возможность прогуляться по Замковому острову и осмотреть территорию Выборгского замка.
По желанию прогулка до Певческого поля. Это уникальная площадка, предназначавшаяся для проведения летних музыкальных и театрализованных мероприятий. Или можно дойти до Водонапорной башни на Батарейной горе – одной из самых больших в Фенноскандии.
Прогулка по Крепостной улице – главной городской артерии, где сосредоточены сувенирные магазины. Здесь можно приобрести выборгский эль, пиво и другие памятные вещицы.
13:30 Обед в кафе города.
Рекомендуем посетить:
Усадьбу бюргера, ежедневно без выходных с 11.00 до 19.00, Прогонная ул., 7А. В усадьбе богатого шведского горожанина в наши дни можно купить книги, сувениры, путеводители с картой Выборга и отведать местные деликатесы.
Выставку «Выборг космический»ежедневно с 10:00 до 18:00, наб. 40 –летия ВЛКСМ д. 1, отель «Виктория», первый этаж, вход со стороны Рыночной площади. Вы увидите уникальную коллекцию раритетных книг о космосе и космонавтах с автографами советских и зарубежных покорителей вселенной, космическую пищу, значки, марки и нумизматику.
Выставочный центр Эрмитаж-Выборг, ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Ладанова, 1. Центр является одним из пяти в мире художественных центров-спутников Эрмитажа, где вы познакомитесь с произведениями из обширного собрания этого музея. Выборгский центр расположился в историческом здании бывшего музея изящных искусств и школы живописи – творении финского архитектора Уно Ульберга.
Выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, вт-вс. с 10:00 до 18:00, Замковый остров д. 1. В пространстве временных выставок вы увидите предметы из музейных фондов, художественную выставку, посвященную Выборгскому замку в изобразительном искусстве, и узнаете о тайнах затонувших кораблей.
Дом-музей Ленина в Выборге, вт-вс. с 10:00 до 18:00, Рубежная ул., 15. Музей расположен в деревянном финском доме конца XIX века, в нём в течение 2 недель скрывался Ленин накануне Октябрьской революции 1917 г. Вы узнаете о жизни «красных финнов» в Советской России, революционных событиях и гражданской войне в Выборге.
Музей Шоколада, ежедневно с 11:00 до 19:00, ул. Штурма, 1А. В бывшем пороховом погребе вы увидите выборгские достопримечательности из настоящего бельгийского шоколада, сможете купить сувениры, изготовленные музеем на собственном производстве, и выпить чашечку горячего шоколада в уютном кафе.
17:00 Отправление с ж/д вокзала г. Выборг на «Ласточке» в Петербург.
18:20 Возвращение на Финляндский вокзал г. Санкт-Петербург.
Рекомендуем приобретать билеты на поезда, отправляющиеся с Московского вокзала не ранее 20:00 или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Дружба 3*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Улучшенный
|Улучшенный с видом на залив
|05.06-21.08
|10350
|10100
|12400
|10700
|10300
|13000
|11200
|10650
|14100
Скидка детям и пенсионерам: 300 руб.
Скидка студентам: 200 руб.
Варианты проживания
Дружба 3
Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.
Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Завтрак
- Билеты «Ласточка» Санкт-Петербург-Выборг-Санкт-Петербург
- 2 обеда
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение гида
- При группе от 10 чел. бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу – ориентировочно 800 руб.
- Дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу тура
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург
- Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям и пенсионерам: 300 руб.
Скидка студентам: 200 руб.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостинице при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.
- Рекомендуемые места для посещения
Усадьбу бюргера, ежедневно без выходных с 11.00 до 19.00, Прогонная ул., 7А. В усадьбе богатого шведского горожанина в наши дни можно купить книги, сувениры, путеводители с картой Выборга и отведать местные деликатесы.
Выставку «Выборг космический»ежедневно с 10:00 до 18:00, наб. 40 –летия ВЛКСМ д. 1, отель «Виктория», первый этаж, вход со стороны Рыночной площади. Вы увидите уникальную коллекцию раритетных книг о космосе и космонавтах с автографами советских и зарубежных покорителей вселенной, космическую пищу, значки, марки и нумизматику.
Выставочный центр Эрмитаж-Выборг, ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Ладанова, 1. Центр является одним из пяти в мире художественных центров-спутников Эрмитажа, где вы познакомитесь с произведениями из обширного собрания этого музея. Выборгский центр расположился в историческом здании бывшего музея изящных искусств и школы живописи – творении финского архитектора Уно Ульберга.
Выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, вт. -вс. - с 10:00 до 18:00, Замковый остров д. 1. В пространстве временных выставок вы увидите предметы из музейных фондов, художественную выставку, посвященную Выборгскому замку в изобразительном искусстве, и узнаете о тайнах затонувших кораблей.
Дом-музей Ленина в Выборге, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Рубежная ул., 15. Музей расположен в деревянном финском доме конца XIX века, в нём в течение 2 недель скрывался Ленин накануне Октябрьской революции 1917 г. Вы узнаете о жизни «красных финнов» в Советской России, революционных событиях и гражданской войне в Выборге.
Музей Шоколада, ежедневно с 11:00 до 19:00, ул. Штурма, 1А. В бывшем пороховом погребе вы увидите выборгские достопримечательности из настоящего бельгийского шоколада, сможете купить сувениры, изготовленные музеем на собственном производстве, и выпить чашечку горячего шоколада в уютном кафе.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.