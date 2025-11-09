Увлекательная автомобильная экскурсия по знаковым местам города и его окрестностей (но замок мы оставим в стороне… почти!).
Мы погрузимся в атмосферу средневековых улиц, заглянем в старые башни, увидим фортификационные сооружения, а заодно прокатимся за город, где история прячется в лесах и среди руин. Конечно, про Выборгский замок мы не забудем — поговорим о нем, но со стороны!
Описание экскурсииЭто автомобильное путешествие по ключевым историческим точкам города и его окружения, где вы попадете в прошлое, исследуя старые укрепления, средневековые улицы и знаковые постройки. Затем проедем за пределы города, где история продолжает звучать — в фортах, старинных усадьбах и природных уголках, хранящих следы былых эпох. Каждый поворот этого маршрута — ещё одна страница богатой истории Выборга и его пригородов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ваше путешествие начнётся в самом сердце города, где стены хранят следы шведского прошлого. Круглая башня, усадьба Бюргера, Часовая башня и костёл Святого Гиацинта, Дом Купеческой Гильдии, Старый Кафедральный Собор, монашенский орден - всё это узнаваемые символы старого Выборга, напоминающие о его насыщенной истории
- Гид расскажет, как развивалась городская жизнь: когда появились заводы и фабрики, проложили железную дорогу, подвели газ, воду и электричество. Вы узнаете о первом трамвае, первых лифтах, и о том, как в Выборге зарождались спорт, театр и музыкальная сцена
- Прежде чем покинуть город, вы, конечно же, увидите его визитную карточку - величественный средневековый замок, стоящий на острове
- А дальше вас ждёт автоприключение по пригородам. Вы побываете там, где в 1710 году располагалась ставка Петра I, узнаете о строительстве Анненских укреплений XVIII века и заглянете на старейшую гидрометеостанцию, которая работает уже больше века
- Через мост Дружбы вы проедете к западным укреплениям 1914-1916 гг
- С Павловского моста откроются живописные виды на Сайменский канал. Вы побываете в районе «Марковиллы», где сохранились водонапорная и смотровая башни. Завершится маршрут на горе Папула - именно там появилась первая в Выборге санно-бобслейная трасса, и до сих пор это место хранит дух спортивных рекордов и свежести соснового воздуха
Что включено
- Трансфер и услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ресторан Круглая башня Рыночная площадь
Завершение: Точный адрес зависит от выбранного Вами маршрута
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Дети 14+!!!!!
- Если вы забронировали экскурсию и даже ее оплатили комиссию на платформе, но в день мероприятия прибыли с признаками болезни, экскурсия не состоится. Это необходимо, чтобы защитить здоровье организаторов, предотвратить возможное распространение вируса и избежать негативных отзывов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
9 ноя 2025
Экскурсия по Выборгу на авто — это прекрасный способ увидеть максимум за один день. Автомобиль позволил не только осмотреть старый город и замок, но и добраться до живописных мест в окрестностях. Такой формат оказался очень комфортным и насыщенным, однозначно рекомендую для первого знакомства с регионом.
Г
Галина
22 окт 2025
Все очень понравилось! Экскурсовод Андрей на высоте. Чувствуется, что человек любит город, много знает. Мало конечно три часа. В город нужно ехать хотя бы на пару дней. Огромное спасибо за экскурсию!!!!! Так держать.
Е
Евгения
9 окт 2025
Н
Наталия
6 окт 2025
Интересно, комфортно, увидели новые места.
О
Ольга
16 сен 2025
Очень понравилось все - экскурсовод очень любит свой город и поэтому было очень интересно и познавательно. 3 часа пролетели быстро и незаметно - успели всё - побывать в разных частях
