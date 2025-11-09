Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Увлекательная автомобильная экскурсия по знаковым местам города и его окрестностей (но замок мы оставим в стороне… почти!).



Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-4 человека 6000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии Это автомобильное путешествие по ключевым историческим точкам города и его окружения, где вы попадете в прошлое, исследуя старые укрепления, средневековые улицы и знаковые постройки. Затем проедем за пределы города, где история продолжает звучать — в фортах, старинных усадьбах и природных уголках, хранящих следы былых эпох. Каждый поворот этого маршрута — ещё одна страница богатой истории Выборга и его пригородов. Важная информация: Дети 14+!!!!!! Если вы забронировали экскурсию и даже ее оплатили комиссию на платформе, но в день мероприятия прибыли с признаками болезни, экскурсия не состоится. Это необходимо, чтобы защитить здоровье организаторов, предотвратить возможное распространение вируса и избежать негативных отзывов.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ваше путешествие начнётся в самом сердце города, где стены хранят следы шведского прошлого. Круглая башня, усадьба Бюргера, Часовая башня и костёл Святого Гиацинта, Дом Купеческой Гильдии, Старый Кафедральный Собор, монашенский орден - всё это узнаваемые символы старого Выборга, напоминающие о его насыщенной истории

Гид расскажет, как развивалась городская жизнь: когда появились заводы и фабрики, проложили железную дорогу, подвели газ, воду и электричество. Вы узнаете о первом трамвае, первых лифтах, и о том, как в Выборге зарождались спорт, театр и музыкальная сцена

Прежде чем покинуть город, вы, конечно же, увидите его визитную карточку - величественный средневековый замок, стоящий на острове

А дальше вас ждёт автоприключение по пригородам. Вы побываете там, где в 1710 году располагалась ставка Петра I, узнаете о строительстве Анненских укреплений XVIII века и заглянете на старейшую гидрометеостанцию, которая работает уже больше века

Через мост Дружбы вы проедете к западным укреплениям 1914-1916 гг

Через мост Дружбы вы проедете к западным укреплениям 1914-1916 гг. С Павловского моста откроются живописные виды на Сайменский канал. Вы побываете в районе «Марковиллы», где сохранились водонапорная и смотровая башни. Завершится маршрут на горе Папула - именно там появилась первая в Выборге санно-бобслейная трасса, и до сих пор это место хранит дух спортивных рекордов и свежести соснового воздуха

Если вы забронировали экскурсию и даже ее оплатили комиссию на платформе, но в день мероприятия прибыли с признаками болезни, экскурсия не состоится. Это необходимо, чтобы защитить здоровье организаторов, предотвратить возможное распространение вируса и избежать негативных отзывов