Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает
Секретный Выборг: кирхи, усадьбы и сейды
Я помогу вам открыть самые фактурные и малоизученные окрестности города. Вы сами выберите наиболее интересные для вас локации: это могут быть остатки военных укреплений, церквей и фабрик. Нетуристические природные уголки с озёрами, пещерами, петроглифами и видовыми площадками. Вот примеры мест, которые мы можем включить в программу:
- водонапорная башня начала 20 века, с которой открывается чудесный вид на город
- остатки финских усадеб на берегу Сайменского канала
- живописная речная плотина возле границы с Финляндией
- руины бывшей бумажной фабрики и гончарного завода
- колоритные скалы и один из сейдов неподалеку от Выборга
- бывший амфитеатр, служивший площадкой для песенных фестивалей
- кирха 1904 года и гранитный мол в Приморске
- остатки усадьбы и колодец Нобелей в Ландышевке
Нетривиальные истории 📖 города
Я помогу вам узнать о Выборге и его окрестностях больше, чем может рассказать Википедия или гиды на стандартных обзорных экскурсиях. Мы обсудим, какие производства были в городе и округе до войны. Разберемся, где, как и кем строились усадьбы, плотины и фортификационные укрепления, и посмотрим, что от них осталось сегодня. Поговорим о природных секретах этих мест и, конечно, не забудем о ключевых фигурах выборгского прошлого: одна фамилия Нобель — уже целая история!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсию можно провести как на моём автомобиле 🚘, так и на вашем (в этом случае стоимость экскурсии 🧭 3000 руб. )
- Продолжительность экскурсии при желании можно варьировать от 1 до 5 часов
Дополнительные опции
- Кроме окрестностей мы можем проехать и по самому городу — туда, где стандартные экскурсии не проводят
- Есть возможность организовать небольшую фотосессию 📷 (снимки отдаю в течении недели, оплачивается дополнительно)
- В будний день можно бюджетно пообедать в одном из кафе города — довезу в любое из них
- По согласованию возможны другие доп. услуги (прокат сапов, прогулка 👣 на лошадях, посещение фермы)