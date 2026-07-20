Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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явилась прекрасным его завершением❤. В отличие от других локаций, которые мы посетили Карелия, Петергоф, Санкт-Петербург, Москва (Кремль) обладающих огромными просторами, он оставил во мне чувства уюта и чего-то знакомого, домашнего. Напомнил о родном Владивостоке. Встретил нас небольшим, красивым зданием ж/д вокзала, оригинальной инсталляцией названия города. Огромное спасибо Андрею, который познакомил нас с этим замечательным городом и его окрестностями, достопримечательностями, рассказал много новых и интересных фактов, изменил мнение(восприятие) об архитектурных постройках, которые на вид создают впечатление серости и обычности, а внутри раскрываются своим необычным дизайнерским функционалом (архив, библиотека), финского архитектора А. Аалто. Милые, маленькие улочки старого города, со своей историей, памятники архитектуры, везде проехали, прошли, посмотрели. Башня с часами по которой взбирался актер Олег Даль. Немного жутковато было услышать, что в развалинах собора, рядом с ней и жилыми домами, до сих пор ведутся раскопки и находят захоронения. Замечательная легенда про памятник лосю, в парке им. Ленина. А еще заброшенная водонапорная башня хранящая на себе следы последствия от вооруженного конфликта между р Россией и Финляндией, а внутри скрывающая огромные ж/б емкости. Горный парк на Интендантской горе, певческое поле, в виде амфитеатра (покрытая подросшей травой) органично смотрится, как буд-то сама природа создала. Выборгский залив с небольшим пляжем и уютным кафе с одной стороны♥, портом и гнездовьями чаек с доугой. А загородная природа, не передаваемая красота💫. Берег Соколинного озера, смотрела бы вечно, местная церквушка (чистенькая, аккуратная) на пригорке у лучах солнца🔥. Лес на камнях, напомнил недавнюю поездку в Карелию. Гром-камень - объем, мощь. А как вы думаете, как оказались все эти камни на поверхности? Я в восторге, мне очень понравилось! Еще многое хочется написать! Четыре часа пролетели не заметно🤗. Еще многое хотеться посмотреть, услышать, более подробно изучить. Хотеться вернуться в Выборг еще раз. И еще раз выразить благодарность Андрею! Не пожалела, что воспользовалась Вашими услугами было интересно, в картинках, с рассказами, легендами, вопросами, пешком и на машине, город и природа а так же милые приятности после. Благодарю💐😊!