Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Певческое поле, старинные кирхи, усадьба Нобелей, заброшенный аэродром или водонапорная башня — наше путешествие поможет вам перейти на новый уровень понимания Выборга и открыть его неожиданные локации.
Описание экскурсии
Секретный Выборг: кирхи, усадьбы и сейды
Я помогу вам открыть самые фактурные и малоизученные окрестности города. Вы сами выберите наиболее интересные для вас локации: это могут быть остатки военных укреплений, церквей и фабрик. Нетуристические природные уголки с озёрами, пещерами, лесными речками, выбитыми на скалах знаками и видовыми площадками. Вот примеры мест, которые мы можем включить в программу:
- водонапорная башня начала 20 века, с которой открывается чудесный вид на город
- остатки финских усадеб на берегу Сайменского канала
- руины бывшей бумажной фабрики и гончарного завода
- колоритные скалы и один из сейдов неподалеку от Выборга
- бывший амфитеатр, служивший площадкой для песенных фестивалей
- кирха 1904 года и гранитный мол
- остатки усадьбы и колодец Нобелей
Нетривиальные истории города
Я помогу вам узнать о Выборге и его окрестностях больше, чем может рассказать Википедия или гиды на стандартных обзорных экскурсиях. Мы обсудим, какие производства были в городе и округе. Разберемся, где, как и кем строились усадьбы, плотины и фортификационные укрепления, и посмотрим, что от них осталось сегодня. Поговорим о природных секретах этих мест и, конечно, не забудем о ключевых фигурах выборгского прошлого: одна фамилия Нобель — уже целая история!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсию можно провести как на моём автомобиле, так и на вашем (в этом случае стоимость экскурсии уменьшается на 1000 ₽)
- Продолжительность экскурсии при желании можно варьировать от 2 до 6 часов
Дополнительные опции
- Кроме окрестностей мы можем проехать и по самому городу — туда, где стандартные экскурсии не проводят
- Есть возможность организовать небольшую фотосессию (снимки отдаю в течении недели, оплачивается дополнительно)
- В будний день можно бюджетно пообедать в одном из кафе города — довезу в любое из них
- По согласованию возможны другие доп. услуги (прокат сапов, прогулка на лошадях, посещение фермы)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хочу особенно, выделить поездку в Выборг, планировалась на окончание нашего отпуска, и