Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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Выборг, о котором вы не знали

Открыть малоизвестные окрестности города: от старинных кирх и усадеб до пещер и сейдов

Андрей
Андрей – Гид из Выборга
Многослойная история 📖 Выборга, конечно, не ограничивается только чертой города, а затрагивает и его колоритные окрестности.

Певческое поле, старинные кирхи, усадьба Нобелей, заброшенный аэродром или водонапорная башня — наше путешествие поможет вам перейти на новый уровень понимания Выборга и открыть его неожиданные локации.
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

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Выборг, о котором вы не знали
Выборг, о котором вы не знали

Что вас ожидает

Секретный Выборг: кирхи, усадьбы и сейды
Я помогу вам открыть самые фактурные и малоизученные окрестности города. Вы сами выберите наиболее интересные для вас локации: это могут быть остатки военных укреплений, церквей и фабрик. Нетуристические природные уголки с озёрами, пещерами, петроглифами и видовыми площадками. Вот примеры мест, которые мы можем включить в программу:

  • водонапорная башня начала 20 века, с которой открывается чудесный вид на город
  • остатки финских усадеб на берегу Сайменского канала
  • живописная речная плотина возле границы с Финляндией
  • руины бывшей бумажной фабрики и гончарного завода
  • колоритные скалы и один из сейдов неподалеку от Выборга
  • бывший амфитеатр, служивший площадкой для песенных фестивалей
  • кирха 1904 года и гранитный мол в Приморске
  • остатки усадьбы и колодец Нобелей в Ландышевке

Нетривиальные истории 📖 города
Я помогу вам узнать о Выборге и его окрестностях больше, чем может рассказать Википедия или гиды на стандартных обзорных экскурсиях. Мы обсудим, какие производства были в городе и округе до войны. Разберемся, где, как и кем строились усадьбы, плотины и фортификационные укрепления, и посмотрим, что от них осталось сегодня. Поговорим о природных секретах этих мест и, конечно, не забудем о ключевых фигурах выборгского прошлого: одна фамилия Нобель — уже целая история!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию можно провести как на моём автомобиле 🚘, так и на вашем (в этом случае стоимость экскурсии 🧭 3000 руб. )
  • Продолжительность экскурсии при желании можно варьировать от 1 до 5 часов

Дополнительные опции

  • Кроме окрестностей мы можем проехать и по самому городу — туда, где стандартные экскурсии не проводят
  • Есть возможность организовать небольшую фотосессию 📷 (снимки отдаю в течении недели, оплачивается дополнительно)
  • В будний день можно бюджетно пообедать в одном из кафе города — довезу в любое из них
  • По согласованию возможны другие доп. услуги (прокат сапов, прогулка 👣 на лошадях, посещение фермы)
Начало и место завершения
🚩 на Соборной площади в Выборге
Выборг, о котором вы не знали
Выборг, о котором вы не знали
Выборг, о котором вы не знали
Выборг, о котором вы не знали
Выборг, о котором вы не знали
Выборг, о котором вы не знали
Выборг, о котором вы не знали
Выборг, о котором вы не знали
Выборг, о котором вы не знали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Историей города увлекаюсь со студенческих лет, закончил курсы экскурсоведения в Выборге. Во время прогулок по родному городу я рассказываю о его жизни с любовью и переживанием к нему, стараюсь вовлечь путешественников в диалог. Надеюсь, что гости города, побывав на моей экскурсии, обязательно сохранят добрые и тёплые чувства к Выборгу и захотят вскоре сюда вернуться.
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Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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