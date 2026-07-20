Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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Выборг, о котором вы не знали

Исследовать на автомобиле малоизвестные окрестности города: от кирх и усадеб до сейдов и пещер
Многослойная история Выборга, конечно, не ограничивается только чертой города, а затрагивает и его колоритные окрестности.

Певческое поле, старинные кирхи, усадьба Нобелей, заброшенный аэродром или водонапорная башня — наше путешествие поможет вам перейти на новый уровень понимания Выборга и открыть его неожиданные локации.
4.9
78 отзывов
Выборг, о котором вы не знали
Выборг, о котором вы не знали
Выборг, о котором вы не знали

Описание экскурсии

Секретный Выборг: кирхи, усадьбы и сейды

Я помогу вам открыть самые фактурные и малоизученные окрестности города. Вы сами выберите наиболее интересные для вас локации: это могут быть остатки военных укреплений, церквей и фабрик. Нетуристические природные уголки с озёрами, пещерами, лесными речками, выбитыми на скалах знаками и видовыми площадками. Вот примеры мест, которые мы можем включить в программу:

  • водонапорная башня начала 20 века, с которой открывается чудесный вид на город
  • остатки финских усадеб на берегу Сайменского канала
  • руины бывшей бумажной фабрики и гончарного завода
  • колоритные скалы и один из сейдов неподалеку от Выборга
  • бывший амфитеатр, служивший площадкой для песенных фестивалей
  • кирха 1904 года и гранитный мол
  • остатки усадьбы и колодец Нобелей

Нетривиальные истории города

Я помогу вам узнать о Выборге и его окрестностях больше, чем может рассказать Википедия или гиды на стандартных обзорных экскурсиях. Мы обсудим, какие производства были в городе и округе. Разберемся, где, как и кем строились усадьбы, плотины и фортификационные укрепления, и посмотрим, что от них осталось сегодня. Поговорим о природных секретах этих мест и, конечно, не забудем о ключевых фигурах выборгского прошлого: одна фамилия Нобель — уже целая история!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию можно провести как на моём автомобиле, так и на вашем (в этом случае стоимость экскурсии уменьшается на 1000 ₽)
  • Продолжительность экскурсии при желании можно варьировать от 2 до 6 часов

Дополнительные опции

  • Кроме окрестностей мы можем проехать и по самому городу — туда, где стандартные экскурсии не проводят
  • Есть возможность организовать небольшую фотосессию (снимки отдаю в течении недели, оплачивается дополнительно)
  • В будний день можно бюджетно пообедать в одном из кафе города — довезу в любое из них
  • По согласованию возможны другие доп. услуги (прокат сапов, прогулка на лошадях, посещение фермы)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади в Выборге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2567 туристов
Историей города увлекаюсь со студенческих лет, закончил курсы экскурсоведения в Выборге. Во время прогулок по родному городу я рассказываю о его жизни с любовью и переживанием к нему, стараюсь вовлечь путешественников в диалог. Надеюсь, что гости города, побывав на моей экскурсии, обязательно сохранят добрые и тёплые чувства к Выборгу и захотят вскоре сюда вернуться.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
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Ю
Всё понравилось,наши пожелания,куда поехать,были учтены. Комфортно,спокойно. Масса впечатлений. Спасибо!
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Н
Спасибо Андрею! Он учел наши пожелания по маршруту, учел опыт поездок в Выборг и показал город с нового ракурса. Экскурсия получилась интересной и душевной)
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Анжелика
Брали экскурсию с Андреем 25 августа 2024 года. Увидели Выборг с той стороны, с которой не покажет ни один экскурсовод. Спокойная, не навязчивая подача информации о городе. Интересные локации. Очень
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понравилось смотровая на башню Олафа и город с другой стороны. Сами бы не пошли на смотровую, однозначно. Интересна природа, лес и валуны во мху🥰. Незабываемые ощущения получили, посетив пороховые погреба 😬 Прям адреналинчик подняли. Ферма парк Илоранта вообще покорила. Природа, тропа крылатых выражений - просто супер. Спасибо тем, кто это оформил. Вы нам, туристам, подарили массу впечатлений. Храм Вознесения Господня, к которой нас довёз Андрей очень красив, особенно в солнечных лучах.
Конечно, дорога забирает много времени от экскурсии, но лично я, принимаю такой формат. Так как мы увидели Выборг и его окрестности. Спасибо, Андрей, за экскурсию. Кстати, в конце приятный бонус🤗 Андрей нам подарил открытку из Выборга🤗🤗🤗 Нам очень приятно 😀

Брали экскурсию с Андреем 25 августа 2024 года. Увидели Выборг с той стороны, с которой не
Брали экскурсию с Андреем 25 августа 2024 года. Увидели Выборг с той стороны, с которой не
Брали экскурсию с Андреем 25 августа 2024 года. Увидели Выборг с той стороны, с которой не
Брали экскурсию с Андреем 25 августа 2024 года. Увидели Выборг с той стороны, с которой не
Брали экскурсию с Андреем 25 августа 2024 года. Увидели Выборг с той стороны, с которой не
Брали экскурсию с Андреем 25 августа 2024 года. Увидели Выборг с той стороны, с которой не
Брали экскурсию с Андреем 25 августа 2024 года. Увидели Выборг с той стороны, с которой не
Брали экскурсию с Андреем 25 августа 2024 года. Увидели Выборг с той стороны, с которой не+2
Брали экскурсию с Андреем 25 августа 2024 года. Увидели Выборг с той стороны, с которой не
Брали экскурсию с Андреем 25 августа 2024 года. Увидели Выборг с той стороны, с которой не
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Анастасия
Всем доброго времени суток! Мы, я и две мои дочери-подростка, выбрались в отпуск Москва - Санкт-Петербург. Получили огромное удовольствие🤗.
Хочу особенно, выделить поездку в Выборг, планировалась на окончание нашего отпуска, и
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явилась прекрасным его завершением❤. В отличие от других локаций, которые мы посетили Карелия, Петергоф, Санкт-Петербург, Москва (Кремль) обладающих огромными просторами, он оставил во мне чувства уюта и чего-то знакомого, домашнего. Напомнил о родном Владивостоке. Встретил нас небольшим, красивым зданием ж/д вокзала, оригинальной инсталляцией названия города. Огромное спасибо Андрею, который познакомил нас с этим замечательным городом и его окрестностями, достопримечательностями, рассказал много новых и интересных фактов, изменил мнение(восприятие) об архитектурных постройках, которые на вид создают впечатление серости и обычности, а внутри раскрываются своим необычным дизайнерским функционалом (архив, библиотека), финского архитектора А. Аалто. Милые, маленькие улочки старого города, со своей историей, памятники архитектуры, везде проехали, прошли, посмотрели. Башня с часами по которой взбирался актер Олег Даль. Немного жутковато было услышать, что в развалинах собора, рядом с ней и жилыми домами, до сих пор ведутся раскопки и находят захоронения. Замечательная легенда про памятник лосю, в парке им. Ленина. А еще заброшенная водонапорная башня хранящая на себе следы последствия от вооруженного конфликта между р Россией и Финляндией, а внутри скрывающая огромные ж/б емкости. Горный парк на Интендантской горе, певческое поле, в виде амфитеатра (покрытая подросшей травой) органично смотрится, как буд-то сама природа создала. Выборгский залив с небольшим пляжем и уютным кафе с одной стороны♥, портом и гнездовьями чаек с доугой. А загородная природа, не передаваемая красота💫. Берег Соколинного озера, смотрела бы вечно, местная церквушка (чистенькая, аккуратная) на пригорке у лучах солнца🔥. Лес на камнях, напомнил недавнюю поездку в Карелию. Гром-камень - объем, мощь. А как вы думаете, как оказались все эти камни на поверхности? Я в восторге, мне очень понравилось! Еще многое хочется написать! Четыре часа пролетели не заметно🤗. Еще многое хотеться посмотреть, услышать, более подробно изучить. Хотеться вернуться в Выборг еще раз. И еще раз выразить благодарность Андрею! Не пожалела, что воспользовалась Вашими услугами было интересно, в картинках, с рассказами, легендами, вопросами, пешком и на машине, город и природа а так же милые приятности после. Благодарю💐😊!

Всем доброго времени суток! Мы, я и две мои дочери-подростка, выбрались в отпуск Москва - Санкт-Петербург. Получили огромное удовольствие🤗.
Всем доброго времени суток! Мы, я и две мои дочери-подростка, выбрались в отпуск Москва - Санкт-Петербург. Получили огромное удовольствие🤗.
Всем доброго времени суток! Мы, я и две мои дочери-подростка, выбрались в отпуск Москва - Санкт-Петербург. Получили огромное удовольствие🤗.
Всем доброго времени суток! Мы, я и две мои дочери-подростка, выбрались в отпуск Москва - Санкт-Петербург. Получили огромное удовольствие🤗.
Всем доброго времени суток! Мы, я и две мои дочери-подростка, выбрались в отпуск Москва - Санкт-Петербург. Получили огромное удовольствие🤗.
Всем доброго времени суток! Мы, я и две мои дочери-подростка, выбрались в отпуск Москва - Санкт-Петербург. Получили огромное удовольствие🤗.
Всем доброго времени суток! Мы, я и две мои дочери-подростка, выбрались в отпуск Москва - Санкт-Петербург. Получили огромное удовольствие🤗.
Всем доброго времени суток! Мы, я и две мои дочери-подростка, выбрались в отпуск Москва - Санкт-Петербург. Получили огромное удовольствие🤗.+1
Всем доброго времени суток! Мы, я и две мои дочери-подростка, выбрались в отпуск Москва - Санкт-Петербург. Получили огромное удовольствие🤗.
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Анжелика
Благодарим команду Трипстера за удобный сервис поиска и заказа уникальных экскурсионных маршрутов. В каждое путешествие мы отправляемся уже вооружившись знаниями о месте, в которое едем. В Выборге мы были впервые,
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но убедившись в том, что основные достопримечательности находятся в Старом городе и их мы можем посетить самостоятельно, хотелось увидеть "не туристический" Выборг. 14 апреля 2023 г. мы заказали экскурсию «Выборг, о котором вы не знали» Андрея. Было ощущение, что мы приехали к старинному другу, который с большой любовью и уважением относится к истории своего родного города. За 4 часа мы посетили не только уникальные места старейшего города Северо-Запада России, но и его окрестности. Не будем раскрывать точки нашего маршрута, чтобы не спойлерить, но казалось, что экскурсия была выстроена именно под нас! Большое спасибо Андрею за эрудицию, уникальные краеведческие знания, чувство такта и интересное повествование (в "волшебной папке" Андрея есть дополнительные визуальные материалы, которые помогают увидеть неочевидные детали экскурсионных объектов), за памятные сюрпризы (в их числе "Удостоверение гостя Выборга", подтверждающее посещение "малой Европы России") После экскурсии Выборг стал для нас еще одним городом на карте России, в котором мы оставили свое сердце! Всем причастным большое спасибо!

Благодарим команду Трипстера за удобный сервис поиска и заказа уникальных экскурсионных маршрутов. В каждое путешествие мы
Благодарим команду Трипстера за удобный сервис поиска и заказа уникальных экскурсионных маршрутов. В каждое путешествие мы
Благодарим команду Трипстера за удобный сервис поиска и заказа уникальных экскурсионных маршрутов. В каждое путешествие мы
Благодарим команду Трипстера за удобный сервис поиска и заказа уникальных экскурсионных маршрутов. В каждое путешествие мы
Благодарим команду Трипстера за удобный сервис поиска и заказа уникальных экскурсионных маршрутов. В каждое путешествие мы
Благодарим команду Трипстера за удобный сервис поиска и заказа уникальных экскурсионных маршрутов. В каждое путешествие мы
Благодарим команду Трипстера за удобный сервис поиска и заказа уникальных экскурсионных маршрутов. В каждое путешествие мы
Благодарим команду Трипстера за удобный сервис поиска и заказа уникальных экскурсионных маршрутов. В каждое путешествие мы+1
Благодарим команду Трипстера за удобный сервис поиска и заказа уникальных экскурсионных маршрутов. В каждое путешествие мы
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Ольга
Экскурсия очень крутая! Андрей был всегда на связи, перед экскурсией спрашивал, как, во сколько мы приедем. Предложил начать экскурсию раньше, ориентируясь на наше время прибытия. Во время экскурсии Андрей всегда
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демонстрировал на картинках, как раньше выглядело то место, на котором мы находимся. Благодаря Андрею, мы увидели аутентичный, теплый, душевный Выборг! Очень интересный насыщенный рассказ! А в конце экскурсии мы ещё получили вкусный полезный подарочек от Трипстера и Андрея! Огромное спасибо за организацию и проведение индивидуальной экскурсии!

Экскурсия очень крутая! Андрей был всегда на связи, перед экскурсией спрашивал, как, во сколько мы приедем.
Экскурсия очень крутая! Андрей был всегда на связи, перед экскурсией спрашивал, как, во сколько мы приедем.
Экскурсия очень крутая! Андрей был всегда на связи, перед экскурсией спрашивал, как, во сколько мы приедем.
Экскурсия очень крутая! Андрей был всегда на связи, перед экскурсией спрашивал, как, во сколько мы приедем.
Экскурсия очень крутая! Андрей был всегда на связи, перед экскурсией спрашивал, как, во сколько мы приедем.
Экскурсия очень крутая! Андрей был всегда на связи, перед экскурсией спрашивал, как, во сколько мы приедем.
Экскурсия очень крутая! Андрей был всегда на связи, перед экскурсией спрашивал, как, во сколько мы приедем.
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Входит в следующие категории Выборга

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