Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Секретный Выборг: кирхи, усадьбы и сейды

Я помогу вам открыть самые фактурные и малоизученные окрестности города. Вы сами выберите наиболее интересные для вас локации: это могут быть остатки военных укреплений, церквей и фабрик. Нетуристические природные уголки с озёрами, пещерами, петроглифами и видовыми площадками. Вот примеры мест, которые мы можем включить в программу:

водонапорная башня начала 20 века, с которой открывается чудесный вид на город

остатки финских усадеб на берегу Сайменского канала

живописная речная плотина возле границы с Финляндией

руины бывшей бумажной фабрики и гончарного завода

колоритные скалы и один из сейдов неподалеку от Выборга

бывший амфитеатр, служивший площадкой для песенных фестивалей

кирха 1904 года и гранитный мол в Приморске

остатки усадьбы и колодец Нобелей в Ландышевке

Нетривиальные истории 📖 города

Я помогу вам узнать о Выборге и его окрестностях больше, чем может рассказать Википедия или гиды на стандартных обзорных экскурсиях. Мы обсудим, какие производства были в городе и округе до войны. Разберемся, где, как и кем строились усадьбы, плотины и фортификационные укрепления, и посмотрим, что от них осталось сегодня. Поговорим о природных секретах этих мест и, конечно, не забудем о ключевых фигурах выборгского прошлого: одна фамилия Нобель — уже целая история!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию можно провести как на моём автомобиле 🚘, так и на вашем (в этом случае стоимость экскурсии 🧭 3000 руб. )

Продолжительность экскурсии при желании можно варьировать от 1 до 5 часов

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