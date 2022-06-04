Приглашаю вместе исследовать завораживающий Выборгский залив! Вы окажетесь в окружении романтичных морских пейзажей, могучих гранитных скал и ароматных хвойных лесов. Оцените шведские и финские загородные усадьбы, Певческое поле и пороховые погреба. Я раскрою, как формировался облик нашего края, что такое «бараньи лбы», как жили и живут состоятельные выборжане.

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Что вас ожидает

Волшебная северная природа

Вы полюбуетесь синей гладью Выборгского залива, серыми скалами и вечнозелеными соснами. А также увидите интересные места, куда пока не добрался массовый туризм: Певческое поле, пороховые погреба времен Первой мировой войны, имперские оборонительные сооружения и мистические массивы гранита в лесу. Кроме того, мы заедем на один из самых красивых пляжей Выборгского района.

Усадебная жизнь Выборга

Я покажу вам сохранившиеся старинные усадьбы и поделюсь связанными с ними историями. Вы услышите, где отдыхал Мандельштам, дочь какого местного купца нарисовал Кустодиев и кем были соседи барона Николаи. Как жили в своих загородных поместьях известные семьи Хакманов и Бутенгофов и как менялись дачные традиции выборжан на протяжении столетий. В завершение мы поднимемся на балкон одной полуразрушенной усадьбы и насладимся видом на залив.

Организационные детали