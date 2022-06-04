Идиллический Выборг

Полюбоваться приморской северной природой и увидеть старинные усадьбы на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаю вместе исследовать завораживающий Выборгский залив! Вы окажетесь в окружении романтичных морских пейзажей, могучих гранитных скал и ароматных хвойных лесов. Оцените шведские и финские загородные усадьбы, Певческое поле и пороховые погреба.

Я раскрою, как формировался облик нашего края, что такое «бараньи лбы», как жили и живут состоятельные выборжане.
Идиллический Выборг
Идиллический Выборг
Идиллический Выборг
Идиллический Выборг
Идиллический Выборг
Идиллический Выборг
Идиллический Выборг
Идиллический Выборг
Идиллический Выборг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Волшебная северная природа

Вы полюбуетесь синей гладью Выборгского залива, серыми скалами и вечнозелеными соснами. А также увидите интересные места, куда пока не добрался массовый туризм: Певческое поле, пороховые погреба времен Первой мировой войны, имперские оборонительные сооружения и мистические массивы гранита в лесу. Кроме того, мы заедем на один из самых красивых пляжей Выборгского района.

Усадебная жизнь Выборга

Я покажу вам сохранившиеся старинные усадьбы и поделюсь связанными с ними историями. Вы услышите, где отдыхал Мандельштам, дочь какого местного купца нарисовал Кустодиев и кем были соседи барона Николаи. Как жили в своих загородных поместьях известные семьи Хакманов и Бутенгофов и как менялись дачные традиции выборжан на протяжении столетий. В завершение мы поднимемся на балкон одной полуразрушенной усадьбы и насладимся видом на залив.

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт включен в стоимость. Для группы до 4 человек — кроссовер/внедорожник, 4-8 человек — микроавтобус.
  • По желанию мы можем устроить пикник в живописном месте. Я возьму с собой столик и горячую воду для чая/кофе.
  • Маршрут предполагает прогулки по каменным тропам. Если вы с детьми до 10 лет или не очень любить ходить, напишите мне заранее — я скорректирую программу.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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