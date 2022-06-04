Вы полюбуетесь синей гладью Выборгского залива, серыми скалами и вечнозелеными соснами. А также увидите интересные места, куда пока не добрался массовый туризм: Певческое поле, пороховые погреба времен Первой мировой войны, имперские оборонительные сооружения и мистические массивы гранита в лесу. Кроме того, мы заедем на один из самых красивых пляжей Выборгского района.
Я покажу вам сохранившиеся старинные усадьбы и поделюсь связанными с ними историями. Вы услышите, где отдыхал Мандельштам, дочь какого местного купца нарисовал Кустодиев и кем были соседи барона Николаи. Как жили в своих загородных поместьях известные семьи Хакманов и Бутенгофов и как менялись дачные традиции выборжан на протяжении столетий. В завершение мы поднимемся на балкон одной полуразрушенной усадьбы и насладимся видом на залив.