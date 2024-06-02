Первый раз в Выборге и это были первые впечатления от города. Это было просто замечательно, гид Андрей в полной мере владеет историческим метериалом и главное - очень любит свой город! Поездка по городу была увлекательной, интересной и познавательной! Мы увидели много красивых строений, зданий, памятников архитектуры. Сделали великолепные фотки напамять! Спасибо!