По Выборгу и его окрестностям

Погрузитесь в историю Выборга и его окрестностей, наслаждаясь живописными видами и интересными рассказами. Идеально для семейного отдыха
История Выборга не ограничивается его границами.

В рамках экскурсии вы увидите Круглую башню, усадьбу Бюргера, Часовую башню и костёл Святого Гиацинта. Узнаете о первых лифтах, трамваях и спортивных событиях города.

В окрестностях
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вас ждут Анненские укрепления, гидрометеорологическая станция, мост Дружбы и заброшенные фортификационные объекты. Насладитесь видами Сайменского канала и посетите бывшую финскую усадьбу Конккала. Экскурсия включает трансфер на автомобиле и услуги гида. Не забудьте взять паспорта и свидетельства о рождении для детей

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌍 Увлекательное путешествие по историческим местам
  2. 🏰 Посещение замков и башен
  3. 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
  4. 📜 Интересные рассказы о прошлом города
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семейного отдыха

Что можно увидеть

  • Круглая башня
  • Усадьба Бюргера
  • Часовая башня
  • Костёл Святого Гиацинта
  • Анненские укрепления
  • Гидрометеорологическая станция
  • Мост Дружбы
  • Фортификационные объекты
  • Сайменский канал
  • Усадьба Конккала
  • Водонапорная башня
  • Смотровая башня
  • Гора Папула
По Выборгу и его окрестностям
По Выборгу и его окрестностям
По Выборгу и его окрестностям
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Выборг

  • Гид покажет достопримечательности, которые оставили на память шведы — Круглую башню, усадьбу Бюргера, Часовую башню, костёл Святого Гиацинта.
  • Расскажет, какие заводы и фабрики здесь строились, когда появилась железная дорога, а когда провели водопровод, газ и электричество.
  • Вы узнаете о первых лифтах и первом трамвае, а также о спорте, музыке и театре в городе.
  • Перед выездом из Выборга, конечно, поговорим об истории его визитной карточки — рыцарского замка.

Окрестности

  • А дальше вы увидите место, где при осаде города русскими войсками в 1710 году находилась ставка Петра I.
  • Узнаете о строительстве Анненских укреплений в 18 веке.
  • Заглянете на действующую гидрометеорологическую станцию, основанную больше века назад.
  • Проедете по мосту Дружбы к западному «тет-де-понт» — мостовому укреплению.
  • На северном берегу Гвардейского пролива совершите вылазку на заброшенные фортификационные объекты 1910-х годов.
  • Насладитесь пейзажами Сайменского канала с Павловского моста.
  • Заглянете в бывшую финскую усадьбу Конккала.
  • Увидите водонапорную башню и смотровую башню в Марковилле.
  • Побываете на горе Папула, где была построена первая в Выборге санно-бобслейная трасса.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Volkswagen Polo и услуги гида.
  • Можно изменить маршрут экскурсии по вашему желанию.
  • Обязательно возьмите с собой российские паспорта и свидетельства о рождении на детей. Мы будем проезжать погранпост.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
ТАТЬЯНА
2 июня 2024
Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем. Познавательно, информативно,если в городе впервые, как мы, с поезда и сразу на экскурсию.
Людмила
27 мая 2024
Первый раз в Выборге и это были первые впечатления от города. Это было просто замечательно, гид Андрей в полной мере владеет историческим метериалом и главное - очень любит свой город! Поездка по городу была увлекательной, интересной и познавательной! Мы увидели много красивых строений, зданий, памятников архитектуры. Сделали великолепные фотки напамять! Спасибо!
О
16 апр 2024
Аккуратное вождение, интересные локации, увлекательный рассказ! Было интересно детям и взрослым. Мы в полном восторге! Огромное спасибо за экскурсию! Рекомендую!
Аккуратное вождение, интересные локации, увлекательный рассказ! Было интересно детям и взрослым. Мы в полном восторге! ОгромноеАккуратное вождение, интересные локации, увлекательный рассказ! Было интересно детям и взрослым. Мы в полном восторге! ОгромноеАккуратное вождение, интересные локации, увлекательный рассказ! Было интересно детям и взрослым. Мы в полном восторге! ОгромноеАккуратное вождение, интересные локации, увлекательный рассказ! Было интересно детям и взрослым. Мы в полном восторге! ОгромноеАккуратное вождение, интересные локации, увлекательный рассказ! Было интересно детям и взрослым. Мы в полном восторге! Огромное

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