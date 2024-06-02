История Выборга не ограничивается его границами.
В рамках экскурсии вы увидите Круглую башню, усадьбу Бюргера, Часовую башню и костёл Святого Гиацинта. Узнаете о первых лифтах, трамваях и спортивных событиях города.
В окрестностях
В рамках экскурсии вы увидите Круглую башню, усадьбу Бюргера, Часовую башню и костёл Святого Гиацинта. Узнаете о первых лифтах, трамваях и спортивных событиях города.
В окрестностях
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Увлекательное путешествие по историческим местам
- 🏰 Посещение замков и башен
- 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
- 📜 Интересные рассказы о прошлом города
- 👨👩👧👦 Идеально для семейного отдыха
Что можно увидеть
- Круглая башня
- Усадьба Бюргера
- Часовая башня
- Костёл Святого Гиацинта
- Анненские укрепления
- Гидрометеорологическая станция
- Мост Дружбы
- Фортификационные объекты
- Сайменский канал
- Усадьба Конккала
- Водонапорная башня
- Смотровая башня
- Гора Папула
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Выборг
- Гид покажет достопримечательности, которые оставили на память шведы — Круглую башню, усадьбу Бюргера, Часовую башню, костёл Святого Гиацинта.
- Расскажет, какие заводы и фабрики здесь строились, когда появилась железная дорога, а когда провели водопровод, газ и электричество.
- Вы узнаете о первых лифтах и первом трамвае, а также о спорте, музыке и театре в городе.
- Перед выездом из Выборга, конечно, поговорим об истории его визитной карточки — рыцарского замка.
Окрестности
- А дальше вы увидите место, где при осаде города русскими войсками в 1710 году находилась ставка Петра I.
- Узнаете о строительстве Анненских укреплений в 18 веке.
- Заглянете на действующую гидрометеорологическую станцию, основанную больше века назад.
- Проедете по мосту Дружбы к западному «тет-де-понт» — мостовому укреплению.
- На северном берегу Гвардейского пролива совершите вылазку на заброшенные фортификационные объекты 1910-х годов.
- Насладитесь пейзажами Сайменского канала с Павловского моста.
- Заглянете в бывшую финскую усадьбу Конккала.
- Увидите водонапорную башню и смотровую башню в Марковилле.
- Побываете на горе Папула, где была построена первая в Выборге санно-бобслейная трасса.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Volkswagen Polo и услуги гида.
- Можно изменить маршрут экскурсии по вашему желанию.
- Обязательно возьмите с собой российские паспорта и свидетельства о рождении на детей. Мы будем проезжать погранпост.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 1522 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных гидов в Выборге. С радостью покажем самые интересные места любимого города и расскажем о них занимательные факты.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
ТАТЬЯНА
2 июня 2024
Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем. Познавательно, информативно,если в городе впервые, как мы, с поезда и сразу на экскурсию.
Людмила
27 мая 2024
Первый раз в Выборге и это были первые впечатления от города. Это было просто замечательно, гид Андрей в полной мере владеет историческим метериалом и главное - очень любит свой город! Поездка по городу была увлекательной, интересной и познавательной! Мы увидели много красивых строений, зданий, памятников архитектуры. Сделали великолепные фотки напамять! Спасибо!
О
Олег
16 апр 2024
Аккуратное вождение, интересные локации, увлекательный рассказ! Было интересно детям и взрослым. Мы в полном восторге! Огромное спасибо за экскурсию! Рекомендую!
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