Прокатиться на яхте и сапах, рассмотреть средневековые здания и переночевать в коттедже на берегу
Природа и история, архитектура и увлекательные развлечения — в нашей поездке есть это всё! Вы познакомитесь с достопримечательностями Выборга и проникнетесь его средневековой европейской атмосферой. В Приморске посмотрим на эффектную готическую кирху.
Прокатимся на яхте по Выборгскому заливу и даже поплаваем на сапах! А уснуть и проснуться у воды, в тишине и окружении деревьев — бесценно!
Прокатимся на яхте по Выборгскому заливу и даже поплаваем на сапах! А уснуть и проснуться у воды, в тишине и окружении деревьев — бесценно!
Ближайшие даты:
17
июн
июн
29
июл
июл
2
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 16+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 07:55 или Выборг, ж. - д. вокзал, 09:15Завершение: Выборг, 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 21 туриста
Меня зовут Екатерина. Я аккредитованный гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу и области. Высшее образование, исторический факультет. Провожу городские экскурсии разного формата (пешеходные, водные, автобусные, музейные). Организую авторские туры в Санкт-Петербург и пригороды. Город Петербург для меня как средство повествования истории России. Город — живой памятник, организм, в котором переплетаются эпохи дней давно минувших. Я рада, что могу показать вам этот город. Это будет непринужденно, современно и со вкусом. С удовольствием проведу вас к сердцу Петербурга!Задать вопрос
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