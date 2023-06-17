Природа и история, архитектура и увлекательные развлечения — в нашей поездке есть это всё! Вы познакомитесь с достопримечательностями Выборга и проникнетесь его средневековой европейской атмосферой. В Приморске посмотрим на эффектную готическую кирху.



Прокатимся на яхте по Выборгскому заливу и даже поплаваем на сапах! А уснуть и проснуться у воды, в тишине и окружении деревьев — бесценно!