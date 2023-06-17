Выходные в Выборге: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе

Прокатиться на яхте и сапах, рассмотреть средневековые здания и переночевать в коттедже на берегу

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Природа и история, архитектура и увлекательные развлечения — в нашей поездке есть это всё! Вы познакомитесь с достопримечательностями Выборга и проникнетесь его средневековой европейской атмосферой. В Приморске посмотрим на эффектную готическую кирху.

Прокатимся на яхте по Выборгскому заливу и даже поплаваем на сапах! А уснуть и проснуться у воды, в тишине и окружении деревьев — бесценно!
Выходные в Выборге: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
Выходные в Выборге: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
Выходные в Выборге: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
Выходные в Выборге: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
Выходные в Выборге: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
Выходные в Выборге: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
Выходные в Выборге: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
Выходные в Выборге: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
Выходные в Выборге: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
Ближайшие даты:
17
июн
29
июл
2
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 16+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 07:55 или Выборг, ж. - д. вокзал, 09:15
Завершение: Выборг, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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