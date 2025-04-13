2 дня
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Увидеть скандинавские пейзажи недалеко от Санкт-Петербурга и пройти 33 км по воде
Начало: Выборг, Петровская набережная 31, место старта в 5...
13 апр в 08:00
9350₽ за человека
1 день
Зимняя VIP-рыбалка в Выборгском заливе
Начало: Посёлок Советский, Выборгский район
Расписание: Ежедневно по согласованию.
Завтра в 07:00
11 фев в 07:00
4500₽ за человека
1 день 16 часов
Водная прогулка на аэролодке вокруг Выборга
Начало: Выборг, набережная 40-летия ВЛКСМ
Расписание: По согласованию.
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
5000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Водные развлечения»
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