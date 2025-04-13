Туры по воде в Выборге

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Выборге, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Прогулки на каяках
2 дня
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Увидеть скандинавские пейзажи недалеко от Санкт-Петербурга и пройти 33 км по воде
Начало: Выборг, Петровская набережная 31, место старта в 5...
13 апр в 08:00
9350 за человека
Зимняя VIP-рыбалка в Выборгском заливе
1 день
Зимняя VIP-рыбалка в Выборгском заливе
Начало: Посёлок Советский, Выборгский район
Расписание: Ежедневно по согласованию.
Завтра в 07:00
11 фев в 07:00
4500 за человека
Водная прогулка на аэролодке вокруг Выборга
1 день 16 часов
Водная прогулка на аэролодке вокруг Выборга
Начало: Выборг, набережная 40-летия ВЛКСМ
Расписание: По согласованию.
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
5000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Водные развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Выборге
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
  2. Зимняя VIP-рыбалка в Выборгском заливе
  3. Водная прогулка на аэролодке вокруг Выборга
Какие места ещё посмотреть в Выборге
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Парк Монрепо
  2. Выборгский замок
  3. Усадьба Бюргера
Сколько стоит тур в Выборге в феврале 2025
Сейчас в Выборге в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 4500 до 9350.
Водные туры в Выборге на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2025