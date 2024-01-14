янв
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Замковый остров, мастер-класс по выпечке выборгского кренделя, интерактивная программа «Рождество в усадьбе»
Прибытие в Санкт-Петербург.
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург Переезд в Выборг.
Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.
Прибытие в Выборг.
12:30 Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение.
14:30 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 700 рублей).
15:30 Рождественский мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.
Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.
Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.
17:00 Интерактивная программа «РОЖДЕСТВО В УСАДЬБЕ» (проводит веселый Йоулу Пукки — финский Дед Мороз).
Программа включает в себя:
Рассказ о традициях встречи Рождества в скандинавских странах.
Рассказ истории Усадьбы бюргера, двух соседних монастырей, о символах Выборга — колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах.
Дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глега — скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями.
Средневековый театр — перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король).
Веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки — кто кем был в средневековом Выборге)
20:00 Свободное время.
Пешеходная экскурсия по Выборгу, мастер-класс в Музее шоколада
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Встреча с экскурсоводом.
10:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.
Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
11:00 Мастер-класс в Музее шоколада.
Здесь Вы узнаете о всех тонкостях приготовления шоколада.
Вы услышите легенды о шоколаде, а также освоите шоколадное искусство и получите приготовленную вами шоколадную фигурку.
13:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион)
Продолжение пешеходной экскурсии, во время которой сделаем небольшую остановку у Выборгского трамвая — памятника трамвайному движению, которое существовало в городе на протяжении почти половины столетия.
В воссозданном трамвае находится небольшое кафе, где можно отведать горячий чай или кофе.
Свободное время для самостоятельного знакомства с городом.
Возможность прогуляться по Замковому острову и осмотреть территорию Выборгского замка.
По желанию прогулка до Певческого поля.
Это уникальная площадка, предназначавшаяся для проведения летних музыкальных и театрализованных мероприятий.
Или можно дойти до Водонапорной башни на Батарейной горе — одной из самых больших в Фенноскандии.
Прогулка по Крепостной улице – главной городской артерии, где сосредоточены сувенирные магазины.
Здесь можно приобрести выборгский эль, пиво и другие памятные вещицы.
15:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.
17:00 Выезд из Выборга.
Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Выборг 3*/ Дружба 3*
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Улучшенный
|03.01-07.01.24 (завтрак)
|9 700
|9 400
|11 550
|9 950
|9 600
|12 100
|03.01-07.01.24 (завтрак + обед)
|11 100
|10 800
|12 950
|11 350
|11 000
|13 500
Виктория 4*
|Даты заездов
Двухместный с
раздельными
кроватями /
Двухместный с
двуспальной
кроватью
|Одноместный
Двухместный с
раздельными
кроватями /
Двухместный с
двуспальной
кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Полулюкс
|03.01-07.01.24 (завтрак)
|12 150
|15 350
|14 250
|13 000
|20 950
|03.01-07.01.24 (завтрак + обед)
|13 550
|16 750
|15 650
|14 400
|22 350
В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна.
В гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра, также в категории полулюкс можно разместить четырёх человек.
Варианты проживания
Отель Дружба 3
Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.
Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метра
Отель Виктория 4
Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.
Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.
В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.
Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.
Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.
Выборг 3
Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.
В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.
Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (1 завтрак), 2 обеда для тех, кто заказал полупансион (1400 рублей за 2 обеда - настоятельно рекомендуем заказывать при покупке тура)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание вне выбранного тарифа: 2 обеда - 1400 рублей
- Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 16 лет: 300 руб.
Скидка пенсионерам и студентам: 250 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.
Могут ли быть изменены экскурсии?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы