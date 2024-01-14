Выборг - в гости к финскому Йоулупукки

Групповой тур в Выборге
5
3 отзыва
В этом уютном Новогоднем путешествии в Выборг вас ждут как классические достопримечательности города: исторический центр, знаменитый Выборгский замок, парк Монрепо, так и тематические интерактивные программы, увлекательные мастер-классы, а также встреча с ЙоулуПукки и согревание ароматным глегом!
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Ближайшие даты:
3
янв
5
янв

Что вас ожидает:

Замковый остров
Замковый остров
Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский выборгский замок — символ города
Крендель своими руками
Крендель своими руками
Вы узнаете об истории средневекового кренделя, его рецепт и сами поучаствуете в процессе приготовления
Интерактивная программа
Интерактивная программа
ЙоулуПукки — финский Дед Мороз, проведет интерактивную программу, в которой вы сможете повеселиться и угоститься выборгским глегом

Программа тура по дням

1 день

Замковый остров, мастер-класс по выпечке выборгского кренделя, интерактивная программа «Рождество в усадьбе»

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург Переезд в Выборг.

Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.

Прибытие в Выборг.

12:30 Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение.

14:30 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 700 рублей).

15:30 Рождественский мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.

Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.

Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

17:00 Интерактивная программа «РОЖДЕСТВО В УСАДЬБЕ» (проводит веселый Йоулу Пукки — финский Дед Мороз).

Программа включает в себя:

Рассказ о традициях встречи Рождества в скандинавских странах.

Рассказ истории Усадьбы бюргера, двух соседних монастырей, о символах Выборга — колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах.

Дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глега — скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями.

Средневековый театр — перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король).

Веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки — кто кем был в средневековом Выборге)

20:00 Свободное время.

Замковый остров, мастер-класс по выпечке выборгского кренделя, интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Замковый остров, мастер-класс по выпечке выборгского кренделя, интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Замковый остров, мастер-класс по выпечке выборгского кренделя, интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Замковый остров, мастер-класс по выпечке выборгского кренделя, интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Замковый остров, мастер-класс по выпечке выборгского кренделя, интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Замковый остров, мастер-класс по выпечке выборгского кренделя, интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Замковый остров, мастер-класс по выпечке выборгского кренделя, интерактивная программа «Рождество в усадьбе»
2 день

Пешеходная экскурсия по Выборгу, мастер-класс в Музее шоколада

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Встреча с экскурсоводом.

10:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.

Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

11:00 Мастер-класс в Музее шоколада.

Здесь Вы узнаете о всех тонкостях приготовления шоколада.

Вы услышите легенды о шоколаде, а также освоите шоколадное искусство и получите приготовленную вами шоколадную фигурку.

13:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион)

Продолжение пешеходной экскурсии, во время которой сделаем небольшую остановку у Выборгского трамвая — памятника трамвайному движению, которое существовало в городе на протяжении почти половины столетия.

В воссозданном трамвае находится небольшое кафе, где можно отведать горячий чай или кофе.

Свободное время для самостоятельного знакомства с городом.

Возможность прогуляться по Замковому острову и осмотреть территорию Выборгского замка.

По желанию прогулка до Певческого поля.

Это уникальная площадка, предназначавшаяся для проведения летних музыкальных и театрализованных мероприятий.

Или можно дойти до Водонапорной башни на Батарейной горе — одной из самых больших в Фенноскандии.

Прогулка по Крепостной улице – главной городской артерии, где сосредоточены сувенирные магазины.

Здесь можно приобрести выборгский эль, пиво и другие памятные вещицы.

15:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.

17:00 Выезд из Выборга.

Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 20:00.

Пешеходная экскурсия по Выборгу, мастер-класс в Музее шоколадаПешеходная экскурсия по Выборгу, мастер-класс в Музее шоколадаПешеходная экскурсия по Выборгу, мастер-класс в Музее шоколадаПешеходная экскурсия по Выборгу, мастер-класс в Музее шоколадаПешеходная экскурсия по Выборгу, мастер-класс в Музее шоколадаПешеходная экскурсия по Выборгу, мастер-класс в Музее шоколадаПешеходная экскурсия по Выборгу, мастер-класс в Музее шоколада

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Выборг 3*/ Дружба 3*

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйУлучшенный
03.01-07.01.24 (завтрак)9 7009 40011 5509 9509 60012 100
03.01-07.01.24 (завтрак + обед)11 10010 80012 95011 35011 00013 500

Виктория 4*

Даты заездов
Двухместный с
раздельными
кроватями /
Двухместный с
двуспальной
кроватью
Одноместный
Двухместный с
раздельными
кроватями /
Двухместный с
двуспальной
кроватью

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйПолулюкс
03.01-07.01.24 (завтрак)12 15015 35014 25013 00020 950
03.01-07.01.24 (завтрак + обед)13 55016 75015 65014 40022 350

В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна.

В гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра, также в категории полулюкс можно разместить четырёх человек.

Варианты проживания

Отель Дружба 3

1 ночь

Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метра

Отель Дружба 3Отель Дружба 3Отель Дружба 3Отель Дружба 3Отель Дружба 3Отель Дружба 3

Отель Виктория 4

1 ночь

Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.

Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.

В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.

Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.

Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.

Отель Виктория 4Отель Виктория 4Отель Виктория 4Отель Виктория 4Отель Виктория 4

Выборг 3

1 ночь

Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.

В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.

Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.

Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (1 завтрак), 2 обеда для тех, кто заказал полупансион (1400 рублей за 2 обеда - настоятельно рекомендуем заказывать при покупке тура)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание вне выбранного тарифа: 2 обеда - 1400 рублей
  • Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Московский вокзал
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Скидка пенсионерам и студентам: 250 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.

Могут ли быть изменены экскурсии?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
14 янв 2024
Тур прошел молниеносно. Немного задержались на вокзале. А дальше все прошло как по часам/четко, организовано/ Нелли, просто как воздух. Много нового узнали о Выборге и Петере. Спасибо Вам за хорошо проведенное время.
О
16 апр 2024
Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
С
28 мар 2024
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый

Тур входит в следующие категории Выборга

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