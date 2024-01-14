2 день

Пешеходная экскурсия по Выборгу, мастер-класс в Музее шоколада

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Встреча с экскурсоводом.

10:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.

Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

11:00 Мастер-класс в Музее шоколада.

Здесь Вы узнаете о всех тонкостях приготовления шоколада.

Вы услышите легенды о шоколаде, а также освоите шоколадное искусство и получите приготовленную вами шоколадную фигурку.

13:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион)

Продолжение пешеходной экскурсии, во время которой сделаем небольшую остановку у Выборгского трамвая — памятника трамвайному движению, которое существовало в городе на протяжении почти половины столетия.

В воссозданном трамвае находится небольшое кафе, где можно отведать горячий чай или кофе.

Свободное время для самостоятельного знакомства с городом.

Возможность прогуляться по Замковому острову и осмотреть территорию Выборгского замка.

По желанию прогулка до Певческого поля.

Это уникальная площадка, предназначавшаяся для проведения летних музыкальных и театрализованных мероприятий.

Или можно дойти до Водонапорной башни на Батарейной горе — одной из самых больших в Фенноскандии.

Прогулка по Крепостной улице – главной городской артерии, где сосредоточены сувенирные магазины.

Здесь можно приобрести выборгский эль, пиво и другие памятные вещицы.

15:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.

17:00 Выезд из Выборга.

Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 20:00.