Познавательные туры на природе в Выборге

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Выборге, цены от 9 350 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Из Петербурга в Выборг и Карелию: автобусный тур на Новый год
На автобусе
3 дня
Из Петербурга в Выборг и Карелию: автобусный тур на Новый год
Посетить 4 северных города, замок 13 века и парк «Монрепо» и разнообразить программу на свой вкус
Начало: Санкт-Петербург, встреча около станции метро «Звен...
«В туре сочетаются архитектурные и природные достопримечательности, также за доплату можно встретить Новый год на праздничном банкете»
31 дек в 08:00
18 900 за человека
Истории и тайны Выборга и Рускеалы
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Истории и тайны Выборга и Рускеалы
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Посетить средневековые крепости и великолепные замки, насладиться красотой природы и величественными видами можно в нашем трехдневном туре»
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 22 000 за человека
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Прогулки на каяках
2 дня
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Увидеть скандинавские пейзажи недалеко от Санкт-Петербурга и пройти 33 км по воде
Начало: Выборг, Петровская набережная 31, место старта в 5...
13 янв в 08:00
13 апр в 08:00
9 350 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    23 октября 2024
    Истории и тайны Выборга и Рускеалы
    Тур был просто супер, отдых блеск, гостиница тоже очень хороша. Тур покупался в подарок маме на юбилей-юбилярша очень довольна. Организация
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    экскурсий и транспорт выше всяких похвал(имеется немалый опыт экскурсионных туров зарубежных) соседи и родственники в дикой зависти от нашего отдыха даже по фоткам.

  • Е
    Екатерина
    23 октября 2024
    Истории и тайны Выборга и Рускеалы
    Прекрасный тур, благодаря которому за 5 дней я ознакомилась с основными достопримечательностями Санкт-Петербурга, и углубилась в историю этого прекрасного города.
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    Предлагаемое размещение к туру в гостинице Октябрьская очень оказалось удачным, так как данная гостиница находится в самом центре исторического Петербурга и мы могли в пешей доступности насладиться его красотами. Спасибо большое организаторам тура только за положительные эмоции😊

  • Г
    Галина
    23 октября 2024
    Истории и тайны Выборга и Рускеалы
    Тур организован блестяще!!!!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Какие места ещё посмотреть в Выборге
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Усадьба Бюргера
  2. Парк Монрепо
  3. Выборгский замок
Сколько стоит тур в Выборге в ноябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 9 350 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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