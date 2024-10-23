3 дня
Из Петербурга в Выборг и Карелию: автобусный тур на Новый год
Посетить 4 северных города, замок 13 века и парк «Монрепо» и разнообразить программу на свой вкус
Начало: Санкт-Петербург, встреча около станции метро «Звен...
«В туре сочетаются архитектурные и природные достопримечательности, также за доплату можно встретить Новый год на праздничном банкете»
31 дек в 08:00
18 900₽ за человека
3 дня
Истории и тайны Выборга и Рускеалы
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Посетить средневековые крепости и великолепные замки, насладиться красотой природы и величественными видами можно в нашем трехдневном туре»
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 22 000₽ за человека
2 дня
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Увидеть скандинавские пейзажи недалеко от Санкт-Петербурга и пройти 33 км по воде
Начало: Выборг, Петровская набережная 31, место старта в 5...
13 янв в 08:00
13 апр в 08:00
9 350₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина23 октября 2024Тур был просто супер, отдых блеск, гостиница тоже очень хороша. Тур покупался в подарок маме на юбилей-юбилярша очень довольна. Организация
- ЕЕкатерина23 октября 2024Прекрасный тур, благодаря которому за 5 дней я ознакомилась с основными достопримечательностями Санкт-Петербурга, и углубилась в историю этого прекрасного города.
- ГГалина23 октября 2024Тур организован блестяще!!!!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Природа и пейзажи»
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