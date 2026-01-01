Путешествие в средневековый Выборг. Сокращенная программа

Погружение в неторопливую атмосферу Средневекового Выборга. Здесь причудливо соединились четыре европейские культуры: шведская, немецкая, финская и русская. А ещё Выборг – город-порт, вода кругом, заливы, бухты и море. И неспроста
самая красивая улица Выборга начинается у воды.

У нас будет возможность прогуляться по историческим тропам усадебных парков и узнать истории и тайны местности и людей, связанных с ними.

Плюс тура – мы посетим Выборг в будни, когда гостей будет немного меньше, чтобы насладиться средневековыми улочками.

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Музейный комплекс в Разливе, музей шалаш В.И. Ленина. Выборг. Мастер-класс

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург, табличка «Встречает Петербург».

Переезд в Курортный район.

11:30 Экскурсия по музейному комплексу в Разливе, музей шалаш В. И. Ленина. В музейном комплексе представлена современная экспозиция, посвящённая революционным событиям.

Выставка в Музее-шалаше В. И. Ленина не оставит вас равнодушными: она яркая, захватывающая и интересная. Особое внимание привлекает выставка о строительстве мавзолеев на Красной площади.

Экспозиция позволяет погрузиться в атмосферу предреволюционных и последующих событий.

Здесь можно насладиться природой и выйти к воде, что создаёт особую атмосферу и дарит возможность отдохнуть от городской суеты.

По дороге из Разлива в Выборг мы заедем в один из самых красивых парков Карельского перешейка.

13:00 Прогулка по парку музея-усадьбы И. Е. Репина «Пенаты», где художник прожил более 30 лет. Его дом с обширной мастерской всегда был открыт для гостей: писатели и поэты приходили на дружеские встречи, обсуждали современное искусство, читали свои новые произведения.

Сохранившиеся интерьеры помогут вам ощутить творческую атмосферу начала XX века. Илья Репин уделял оформлению усадебного парка не меньше внимания, чем строительству дома.

Едва оформив сделку, он сразу же приступил к благоустройству территории. Нередко Репин сам брался за работу лопатой.

13:30 Переезд в Выборг.

14:45 Прибытие в Выборг.

15:00 Обед за доп. плату (950 руб.).

16:00-17:00 Размещение.

Свободное время.

18:00 Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя на Фабрике Кренделей в Домусе Поссо на перекрестке «5 балконов».

Вы узнаете об истории выборгского кренделя, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.

Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

19:00 Свободное время.

2 день

Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Библиотека Алвара Аалто. Выборгский пивоваренный завод

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходный день.

Встреча с гидом:

  • 09:20 встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба»;
  • 09:30 встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг».

09:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Каждая эпоха и культура оставила в облике города свои яркие отпечатки.

На узких, мощеных брусчаткой улицах соседствуют: самый старый в России каменный дом, в котором вот уже 400 лет живут обычные горожане; ведьмин дом; разнообразные башни: Часовая, Круглая, Ратуши; дома бюргерские, рыцарский, купеческие; школы: русские, финские, шведские.

Каскадом три площади, каждая со своим храмом: Соборная с православным, Театральная с лютеранским и Рыночная с «храмами» торговли и банков; и посередине выборгский трамвай.

Площади Красная и Сиговая, хоть и не соседи, но два русских правителя там «живут».

Медведи, белки, козлиные, бараньи головы и богатый растительный орнамент – все эти и другие жители северного края на порталах и фасадах творений эпохи модерна мы увидим на улицах Выборга.

Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок.

Выборгский замок – символ города, его сердце и ядро.

Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к Замку. А все ли? А был ли потайной ход? Где находится Матвеева дыра? За что шута Петра 1 прозвали «Выборгской бородой»? Кто жил в замке?

И короли, и слуги, и военные, и даже заключённые. В 2025 году Выборгскому замку исполняется 732 года.

Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают: замковые башни: самая высокая в Южной Карелии-башня Святого Олафа, самая необычная с Райским названием; настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике.

И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.

12:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Библиотека – это неповторимая «шкатулка» в сокровищнице финского модернизма Выборга, «белый цветок», выросший 90 лет назад в городском парке Ленина (Эспланада). А «посадил» его гений архитектора Алваро Аалто.

Заглянем и мы в эту «шкатулку « и прочувствуем уют и тепло всех её удобных ценностей: в лекционном зале услышим безупречную акустику; в самом необычном читальном зале увидим рассеянный свет без теней и бликов.

Сориентируемся на четыре стороны света; посидим на знаменитом табурете-60; увидим оригинальные перила и лоток для оберточной бумаги; а на самом дне шкатулки подышим вместе со старыми книгами хранилища.

14:00 Обед за доп. плату (950 руб.).

15:30 Экскурсия с дегустацией пива «Подземный город». После обеда отправимся по каменному лабиринту в Выборгский пивоваренный завод. Главный Пивовар будет вашим гидом в мире пивоварения.

Он расскажет вам об особенностях процесса производства пива и поделится вкусовыми тонкостями различных сортов напитка.

Вы узнаете какие секреты скрываются за каждым шагом производства. Попробуете разные сорта пива.

19:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу.

Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный.

Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе.

Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.

На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.

3 день

Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Самостоятельное возвращение из Выборга домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Выборг 3* Завтрак «шведский стол». Адрес: Ленинградский проспект, д. 19. Гостиница находится в центре города Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка:

ДвухместныйОдноместный

Взрослый на доп. кровати (3-й

в 2-м номере)

ДвухместныйОдноместный

Взрослый на доп. кровати (3-й

в 2-м номере)

СтандартныйСтандарт улучшенный
177002250012900193002580012900

Дружба 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Железнодорожная ул., 5. Гостиница расположена в центральной части города на живописном берегу залива. К услугам гостей: конференц-зал, сауна с бассейном, 2 ресторана в стоимость входит утренняя сауна. :

ДвухместныйОдноместныйДвухместныйОдноместный

Взрослый на доп. кровати (3-й

в 2-м номере)

СтандартныйУлучшенный
1820023100192002500015700

Скидка детям до 16 лет: 900 руб.

Скидка пенсионерам и студентам: 200 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Выборг»

2 ночи

Гостиница «Выборг» названа в честь города, в котором находится. На территории есть сувенирный магазин, ночной клуб, бесплатная парковка, хранение багажа.

Для гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера с классическими интерьерами. В каждом есть телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната.

Вкусно и сытно поесть можно в ресторане, где представлены с блюда европейской кухни. Также работает лобби-бар и летнее кафе. По желанию можно заказать доставку еды.

В 7 минутах ходьбы расположен железнодорожный вокзал, в 15 минутах пешей прогулки - старинный Выборгский замок.

Гостиница «Дружба»

2 ночи

Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.

Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.

На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.

Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.

Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе: завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе 3 обеда (2850 руб.) и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 16 лет: 900 руб.

Скидка пенсионерам и студентам: 200 руб.

Может ли измениться программа тура?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

