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Истории и тайны Выборга и Рускеалы
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Увидеть скандинавские пейзажи недалеко от Санкт-Петербурга и пройти 33 км по воде
Начало: Выборг, Петровская набережная 31, место старта в 5...
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
93507 480₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаксим24 апреля 2024Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
- ИИгорь24 апреля 2024Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
- ООльга24 апреля 2024Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Выездные»
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Сколько стоит тур в Выборге в июле 2024
Сейчас в Выборге в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 7 480 до 22 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Выборга и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь