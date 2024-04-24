Выездные туры из Выборга

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Выборге, цены от 7 480 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Истории и тайны Выборга и Рускеалы
🚌 На автобусе
3 дня
3 отзыва
Истории и тайны Выборга и Рускеалы
Начало: Россия, Санкт-Петербург
13 июля в 10:00
27 июля в 10:00
от 22 000 за человека
Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
🚌 На автобусе
4 дня
3 отзыва
Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
Начало: Москва
от 20 900 за человека
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
🚣 Прогулки на каяках
скидка
20%
2 дня
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Увидеть скандинавские пейзажи недалеко от Санкт-Петербурга и пройти 33 км по воде
Начало: Выборг, Петровская набережная 31, место старта в 5...
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
93507 480 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Максим
    24 апреля 2024
    Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
    Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
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    Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.

  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на
  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
    Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Истории и тайны Выборга и Рускеалы
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Истории и тайны Выборга и Рускеалы
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
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  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Истории и тайны Выборга и Рускеалы
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Выездные»

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  1. Истории и тайны Выборга и Рускеалы
  2. Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
  3. Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Сколько стоит тур в Выборге в июле 2024
Сейчас в Выборге в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 7 480 до 22 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Выборга и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам