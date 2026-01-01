2 день

Экскурсия по Выборгу. Выборгский замок, посещение Усадьбы Бюргера, интерактивная программа «В гостях у веселого Йоулу Пукки»

08:00 Прибытие в Выборг.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу «Средневековый Выборг». Для России Выборг – это уникальный, единственный и неповторимый город западноевропейской архитектуры, потому как в Средние века на Руси строили Кремли и городища, замки же возводили в рыцарской Европе.

Выборгский замок (внешний осмотр) – островное военное укрепление 13-го века; рыцарские турниры и фестивали подобно «машине времени» отправляют посетителей в Средневековье.

В ходе интересной и познавательной экскурсии вы увидите сохранившиеся укрепления средневекового Выборга, который был основан в 1293 году шведским маршалом Торгильсом Кнутссоном: Круглая башня, Часовая башня, башня Ратуши, руины Доминиканского монастыря.

А также Рыцарский дом, дом Купеческой гильдии, усадьба Бюргера, дом горожанина, памятник Выборгскому трамваю, гранитный дворец, соборы, дом купца Маркелова, памятники средневековой архитектуры.

Посещение знаменитого Старого выборгского рынка с возможностью приобрести финские товары и сувениры.

Обед в кафе города (при покупке тура на полупансионе).

Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).

Посещение Усадьбы Бюргера. В России не так уж много средневековых городских построек, где проходила жизнь не князей, не бояр, а обычных людей. Одна из них — Усадьба бюргера 16 века на улице Прогонной в Выборге.

Ее обитатели принадлежали к «среднему классу», то есть были ремесленниками или торговцами. История стерла имена владельцев и жильцов, но крепкие стены из необработанных валунов устояли перед войнами и бедами.

В цокольном этаже были мастерская и склад, на первом — кухня и гостиная, на втором — спальни. В каретном сарае стояли не кареты, а телеги, в стойлах хрустели овсом рабочие лошадки, над ними хранили сено и жили конюхи.

Вас ждет интерактивная программа «В гостях у веселого Йоулу Пукки (финского Деда Мороза)»:

рассказ о традициях встречи Рождества в разных странах;

рассказ о Средневековом Выборге, об истории Выборгского кренделя, о символах Выборга;

дегустацию знаменитого Выборгского Кренделя и Глега – скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями;

средневековый театр – перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);

веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки – кто кем был в средневековом Выборге).

Размещение в отеле.

