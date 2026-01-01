Увидите грозный замок XIII века, старинный рынок, а затем станете гостем весёлого Йоулу Пукки — с превращениями в оленеводов и монахов и
Программа тура по дням
Отправление из Владимира и Москвы
17:45-18:00 Сбор туристов во Владимире ул. Осьмова, д. 2.
22:00-22:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ». По умолчанию место посадки/высадки — г. Москва.
При отправлении туристов из других городов необходимо сообщать место посадки/высадки в менеджеру при бронировании.
Экскурсия по Выборгу. Выборгский замок, посещение Усадьбы Бюргера, интерактивная программа «В гостях у веселого Йоулу Пукки»
08:00 Прибытие в Выборг.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу «Средневековый Выборг». Для России Выборг – это уникальный, единственный и неповторимый город западноевропейской архитектуры, потому как в Средние века на Руси строили Кремли и городища, замки же возводили в рыцарской Европе.
Выборгский замок (внешний осмотр) – островное военное укрепление 13-го века; рыцарские турниры и фестивали подобно «машине времени» отправляют посетителей в Средневековье.
В ходе интересной и познавательной экскурсии вы увидите сохранившиеся укрепления средневекового Выборга, который был основан в 1293 году шведским маршалом Торгильсом Кнутссоном: Круглая башня, Часовая башня, башня Ратуши, руины Доминиканского монастыря.
А также Рыцарский дом, дом Купеческой гильдии, усадьба Бюргера, дом горожанина, памятник Выборгскому трамваю, гранитный дворец, соборы, дом купца Маркелова, памятники средневековой архитектуры.
Посещение знаменитого Старого выборгского рынка с возможностью приобрести финские товары и сувениры.
Обед в кафе города (при покупке тура на полупансионе).
Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).
Посещение Усадьбы Бюргера. В России не так уж много средневековых городских построек, где проходила жизнь не князей, не бояр, а обычных людей. Одна из них — Усадьба бюргера 16 века на улице Прогонной в Выборге.
Ее обитатели принадлежали к «среднему классу», то есть были ремесленниками или торговцами. История стерла имена владельцев и жильцов, но крепкие стены из необработанных валунов устояли перед войнами и бедами.
В цокольном этаже были мастерская и склад, на первом — кухня и гостиная, на втором — спальни. В каретном сарае стояли не кареты, а телеги, в стойлах хрустели овсом рабочие лошадки, над ними хранили сено и жили конюхи.
Вас ждет интерактивная программа «В гостях у веселого Йоулу Пукки (финского Деда Мороза)»:
- рассказ о традициях встречи Рождества в разных странах;
- рассказ о Средневековом Выборге, об истории Выборгского кренделя, о символах Выборга;
- дегустацию знаменитого Выборгского Кренделя и Глега – скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями;
- средневековый театр – перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
- веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки – кто кем был в средневековом Выборге).
Размещение в отеле.
Парк Монрепо и Кронштадт
Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
10:00 Посещение Ландшафтного парка Монрепо. К северу от Выборгского замка, на берегу моря, находится знаменитый на весь мир ландшафтный парк Монрепо.
Расцвет его связан с именем президента Санкт-Петербургской Академии наук Людвига Генриха Николаи, который приобрел имение в 1788 году.
Он представляет собой уникальный образец паркового искусства той эпохи. Знакомство с архитектурой парка начнется на первых шагах, с проходом Ворот «Монрепо».
Далее уже вы сможете оценить разнообразие достопримечательностей раскинутых по всей территории парка это и Усадебный дом, и Хижина отшельника, Храм Нептуна и остров Людвигштайн.
Территория вокруг усадьбы больше похожа на парк, в то время как северная часть Монрепо плавно переходит в первозданную тайгу.
В восточной части парка расположены Китайские мостики переброшенные через пруд к искусственно созданным островкам. В некоторых местах имеются беседки, лавочки и ротонды, где вы можете насладиться потрясающими видами на залив.
Переезд в Кронштадт (~130 км, 2 часа).
Обед в кафе города (при покупке тура на полупансионе).
Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).
Кронштадт – город, овеянный романтическими историями о походах русского флота. Именно оттуда в кругосветные плавания и морские походы отправлялись русские моряки.
Во время экскурсии по городу Вы узнаете, как был основан Кронштадт, и почему на гербе Кронштадта изображен котел, полюбуетесь учебными кораблями Балтийского флота в Средней гавани, и наконец, окажетесь на Якорной площади.
Завершится экскурсия осмотром главного храма русских моряков – Морского собора святителя Николая Чудотворца.
Морской собор (самостоятельное посещение) святителя Николая Чудотворца заложен в городе-крепости Кронштадт по указу императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота и освящен в Высочайшем присутствии в 1913 году.
Это последний, самый крупный из морских соборов Российской империи, главный военно-морской храм России сегодня. Морской собор является не только храмом, но и музеем.
В нем хранятся судовые иконы, знамёна, макеты кораблей, погибших в морских боях и другие экспонаты, посвященные славной истории русского флота.
На стенах собора белые и черные мраморные доски, на которых высечены около 1000 имен моряков и священнослужителей, погибших за Отечество.
Музейно-исторический парк «Остров фортов» (прогулка по парку) – это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.
~17:00 Отправление домой.
Возвращение домой
05:30 Прибытие в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
09:00 Прибытие во Владимир (ул. Осьмова, д. 2).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Дружба» 3* (резервный отель: «Выборг»), г. Выборге.
Стоимость тура на 1 человека:
|завтрак
|завтрак, обед
|29200 рублей
|30900 рублей
Доплата за одноместное размещение – 5000 рублей.
Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 500 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Дружба»
Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.
Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.
Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.
Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.
Гостиница «Выборг»
Гостиница «Выборг» названа в честь города, в котором находится. На территории есть сувенирный магазин, ночной клуб, бесплатная парковка, хранение багажа.
Для гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера с классическими интерьерами. В каждом есть телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане, где представлены с блюда европейской кухни. Также работает лобби-бар и летнее кафе. По желанию можно заказать доставку еды.
В 7 минутах ходьбы расположен железнодорожный вокзал, в 15 минутах пешей прогулки - старинный Выборгский замок.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному типу/ тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
- Выбор места в автобуса 1600 руб
- Питание вне выбранного типа/тарифа тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 500 рублей(3 человека в номере).
Какую важную информацию нужно знать?
- Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении - для детей до 14 лет).
- Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
- При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка.
- Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора
- Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе.
- Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
- Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор.
- Все средства размещения, используемые в туре, внесены в «Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии». Проверить статус размещения в туре отеля (–ей) можно в «Едином реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии» на сайте Минэкономразвития России.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.