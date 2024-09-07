Встречаемся в центре Санкт-Петербурга, недалеко от железнодорожного Московского вокзала, и на комфортном минивэне/микроавтобусе отправляемся в сторону Выборга. По пути остановимся в районе делового «Лахта-центра» — прогуляемся по новой технологичной набережной и полюбуемся Финским заливом со смотровой площадки.

Затем исследуем берег Финского залива, территория которого до революции именовалась «малой Финляндией». Эти места пользовались огромной популярностью среди молодой аристократии и творческой элиты, здесь собирались тайные политические кружки. Сейчас это курортная зона Петербурга, где в лучах солнца утопают сосны и блещут волны. Мы посетим музей «Пенаты Репина», где художник прожил последние 30 лет жизни и был похоронен.

Пообедав в ресторане, заедем в Приморск, чтобы посмотреть на лютеранскую кирху святой Марии Магдалины, построенную в готическом стиле Средневековья. По прибытии в Выборг разместимся в гостинице и пойдём знакомиться с исторической частью города. Увидим Часовую башню и каменную башню Ратуши. Сфотографируемся на фоне средневековых зданий и отправимся на ужин, который приготовим сами, и поделимся друг с другом впечатлениями за бокалом вина.