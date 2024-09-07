На выходные в Выборг: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
Авторский тур в Выборге

Прокатиться на яхте, рассмотреть средневековые здания и насладиться живописным парком «Монрепо»

Природа и история, архитектура и увлекательные развлечения — в нашей поездке есть это всё! Вы познакомитесь с достопримечательностями Выборга и проникнетесь его средневековой европейской атмосферой. В Приморске посмотрим на эффектную готическую кирху. Прокатимся на яхте по Выборгскому заливу и устроим пикник на одном из островов.
На выходные в Выборг: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
На выходные в Выборг: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
На выходные в Выборг: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
Ближайшие даты:
7
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 360 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 16+

Проживание. В отеле «Саймала», размещение 2-местное.

Питание. Включены завтрак в отеле во 2-й день, ужин на мастер-классе в 1-й день, пикник во 2-й день, вода в бутылках. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Программа тура по дням

1 день

Район "Лахта-центра", берег Финского залива, музей "Пенаты Репина", Приморск и прогулка по Выборгу

Встречаемся в центре Санкт-Петербурга, недалеко от железнодорожного Московского вокзала, и на комфортном минивэне/микроавтобусе отправляемся в сторону Выборга. По пути остановимся в районе делового «Лахта-центра» — прогуляемся по новой технологичной набережной и полюбуемся Финским заливом со смотровой площадки.

Затем исследуем берег Финского залива, территория которого до революции именовалась «малой Финляндией». Эти места пользовались огромной популярностью среди молодой аристократии и творческой элиты, здесь собирались тайные политические кружки. Сейчас это курортная зона Петербурга, где в лучах солнца утопают сосны и блещут волны. Мы посетим музей «Пенаты Репина», где художник прожил последние 30 лет жизни и был похоронен.

Пообедав в ресторане, заедем в Приморск, чтобы посмотреть на лютеранскую кирху святой Марии Магдалины, построенную в готическом стиле Средневековья. По прибытии в Выборг разместимся в гостинице и пойдём знакомиться с исторической частью города. Увидим Часовую башню и каменную башню Ратуши. Сфотографируемся на фоне средневековых зданий и отправимся на ужин, который приготовим сами, и поделимся друг с другом впечатлениями за бокалом вина.

Район "Лахта-центра", берег Финского залива, музей "Пенаты Репина", Приморск и прогулка по ВыборгуРайон "Лахта-центра", берег Финского залива, музей "Пенаты Репина", Приморск и прогулка по ВыборгуРайон "Лахта-центра", берег Финского залива, музей "Пенаты Репина", Приморск и прогулка по ВыборгуРайон "Лахта-центра", берег Финского залива, музей "Пенаты Репина", Приморск и прогулка по ВыборгуРайон "Лахта-центра", берег Финского залива, музей "Пенаты Репина", Приморск и прогулка по ВыборгуРайон "Лахта-центра", берег Финского залива, музей "Пенаты Репина", Приморск и прогулка по ВыборгуРайон "Лахта-центра", берег Финского залива, музей "Пенаты Репина", Приморск и прогулка по ВыборгуРайон "Лахта-центра", берег Финского залива, музей "Пенаты Репина", Приморск и прогулка по ВыборгуРайон "Лахта-центра", берег Финского залива, музей "Пенаты Репина", Приморск и прогулка по ВыборгуРайон "Лахта-центра", берег Финского залива, музей "Пенаты Репина", Приморск и прогулка по ВыборгуРайон "Лахта-центра", берег Финского залива, музей "Пенаты Репина", Приморск и прогулка по ВыборгуРайон "Лахта-центра", берег Финского залива, музей "Пенаты Репина", Приморск и прогулка по ВыборгуРайон "Лахта-центра", берег Финского залива, музей "Пенаты Репина", Приморск и прогулка по ВыборгуРайон "Лахта-центра", берег Финского залива, музей "Пенаты Репина", Приморск и прогулка по Выборгу
2 день

Часовая башня, парк «Монрепо», водная прогулка и пикник на острове

Позавтракав, поднимемся на Часовую башню и полюбуемся на город с панорамной площадки. Вы услышите набатный звон колокола времён Екатерины Великой и возможно заведёте часы 19 века. Затем вас ждёт великолепная природа парка «Монрепо» — живописные пейзажи, обилие гранита, воды и редких растений.

Затем отправимся на водную прогулку по Выборгскому заливу и островам, на одном из которых устроим пикник и насладимся единением с природой. После возвращения в город — свободное время, ужин и покупка сувениров. Возвращение в Санкт-Петербург/Москву на поезде/электричке — самостоятельно.

Часовая башня, парк «Монрепо», водная прогулка и пикник на островеЧасовая башня, парк «Монрепо», водная прогулка и пикник на островеЧасовая башня, парк «Монрепо», водная прогулка и пикник на островеЧасовая башня, парк «Монрепо», водная прогулка и пикник на островеЧасовая башня, парк «Монрепо», водная прогулка и пикник на островеЧасовая башня, парк «Монрепо», водная прогулка и пикник на островеЧасовая башня, парк «Монрепо», водная прогулка и пикник на островеЧасовая башня, парк «Монрепо», водная прогулка и пикник на островеЧасовая башня, парк «Монрепо», водная прогулка и пикник на островеЧасовая башня, парк «Монрепо», водная прогулка и пикник на островеЧасовая башня, парк «Монрепо», водная прогулка и пикник на островеЧасовая башня, парк «Монрепо», водная прогулка и пикник на островеЧасовая башня, парк «Монрепо», водная прогулка и пикник на островеЧасовая башня, парк «Монрепо», водная прогулка и пикник на острове

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-сопровождающего
  • Экскурсионное сопровождение гидом во время тура
  • Питание по программе
  • Проживание в отеле
  • Экскурсии и билеты по программе
  • Водная прогулка на парусной яхте
  • Трансфер по маршруту Санкт-Петербург - Выборг
Что не входит в цену
  • Билет на поезд/электричку из Выборга
  • Обед в 1-й день тура, ужин во 2-й день тура
  • Одноместное размещение - от 3800 до 5500 руб. в зависимости от дат
  • Трёхместное размещение - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 09:00
Завершение: Выборг, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Выборга

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОбзорныеВодные развлеченияПрирода и пейзажи

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