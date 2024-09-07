Прокатиться на яхте, рассмотреть средневековые здания и насладиться живописным парком «Монрепо»
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|18 360 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 16+
Проживание. В отеле «Саймала», размещение 2-местное.
Питание. Включены завтрак в отеле во 2-й день, ужин на мастер-классе в 1-й день, пикник во 2-й день, вода в бутылках. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Программа тура по дням
Район "Лахта-центра", берег Финского залива, музей "Пенаты Репина", Приморск и прогулка по Выборгу
Встречаемся в центре Санкт-Петербурга, недалеко от железнодорожного Московского вокзала, и на комфортном минивэне/микроавтобусе отправляемся в сторону Выборга. По пути остановимся в районе делового «Лахта-центра» — прогуляемся по новой технологичной набережной и полюбуемся Финским заливом со смотровой площадки.
Затем исследуем берег Финского залива, территория которого до революции именовалась «малой Финляндией». Эти места пользовались огромной популярностью среди молодой аристократии и творческой элиты, здесь собирались тайные политические кружки. Сейчас это курортная зона Петербурга, где в лучах солнца утопают сосны и блещут волны. Мы посетим музей «Пенаты Репина», где художник прожил последние 30 лет жизни и был похоронен.
Пообедав в ресторане, заедем в Приморск, чтобы посмотреть на лютеранскую кирху святой Марии Магдалины, построенную в готическом стиле Средневековья. По прибытии в Выборг разместимся в гостинице и пойдём знакомиться с исторической частью города. Увидим Часовую башню и каменную башню Ратуши. Сфотографируемся на фоне средневековых зданий и отправимся на ужин, который приготовим сами, и поделимся друг с другом впечатлениями за бокалом вина.
Часовая башня, парк «Монрепо», водная прогулка и пикник на острове
Позавтракав, поднимемся на Часовую башню и полюбуемся на город с панорамной площадки. Вы услышите набатный звон колокола времён Екатерины Великой и возможно заведёте часы 19 века. Затем вас ждёт великолепная природа парка «Монрепо» — живописные пейзажи, обилие гранита, воды и редких растений.
Затем отправимся на водную прогулку по Выборгскому заливу и островам, на одном из которых устроим пикник и насладимся единением с природой. После возвращения в город — свободное время, ужин и покупка сувениров. Возвращение в Санкт-Петербург/Москву на поезде/электричке — самостоятельно.
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Что включено
- Работа гида-сопровождающего
- Экскурсионное сопровождение гидом во время тура
- Питание по программе
- Проживание в отеле
- Экскурсии и билеты по программе
- Водная прогулка на парусной яхте
- Трансфер по маршруту Санкт-Петербург - Выборг
Что не входит в цену
- Билет на поезд/электричку из Выборга
- Обед в 1-й день тура, ужин во 2-й день тура
- Одноместное размещение - от 3800 до 5500 руб. в зависимости от дат
- Трёхместное размещение - по запросу