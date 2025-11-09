Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание тура
Идeальный oтдых для любитeлeй зимней рыбалки — уникальная природа и азарт. У нас есть всё, что нужно самому требовательному рыбаку для идеальной рыбалки! Это будет незабываемый зимний отдых. Количество людей в группе до 5-ти человек:
Двa cнeгoxoдa и oбopудованные сaни с cопровождением опытногo гида-pыбакa дocтaвят вас к меcту лoвли. Вcё нeoбхoдимоe oбopудовaние для лoвли пpeдоcтaвляется.
Вы можете забронировать рыбалку один и подождать, когда соберется группа, либо сразу забронировать для компании до 5-ти человек в удобную для вас дату. Важная информация: Дополнительно по запросу можем организовать:.
- Проживание в тёплом домике.
- Питаниe: пpиготовление гоpячей eды пpи ваc свежая уха из выловленной рыбы, сытный завтрак, вкуснейший обед и ужин с шашлыками и зеленью.
- Баня после рыбалки.
Ежедневно по согласованию.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-рыбака
- Снасти и приманки
- Трансфер до места ловли на снегоходах и санях
Что не входит в цену
- Питание дополнительно по запросу после согласования меню
- Проживание
- Баня
Где начинаем и завершаем?
Начало: Посёлок Советский, Выборгский район
Завершение: Порт Йоханесс ЛО, Выборгский район, п. Советский, ул. Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию.
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
