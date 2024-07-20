Рекомендуем взять с собой: спальник на температуру комфорта −5, коврик для сна, туристическую сидушку, рюкзак/спортивную сумку/чемодан для вещей (можно оставить на базе), непродуваемую и непромокаемую куртку, купальные принадлежности, полотенце, термобельё для сна, шерстяные носки, головной убор, накидку от дождя с капюшоном, шлёпки/кроксы, флиску, футболку, рубашку с длинным рукавом, удобные штаны для сплава и для лагеря, набор туристической посуды, солнцезащитный крем, гигиенические принадлежности, средство от комаров и клещей.

Проживание. В 2-3-местных палатках. Одиночных туристов подселяем по гендерному признаку.

Питание. Включено с обеда 1-го дня по обед 2-го дня. Готовим сами вкусную и полезную пищу. На вечер запланирован глинтвейн. О пищевых особенностях необходимо заранее сообщить инструктору.

Дети. Возраст по согласованию.

Уровень сложности. Поход не требуют специальной подготовки. Опытный инструктор проведёт инструктаж и обучит технике гребле. Однако наш маршрут является активным отдыхом: длительное время мы проведём в каяках, будем грести и жить в палатках в полевых условиях. Участие без детей. Общая протяжённость — 33 км.