Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»

Увидеть скандинавские пейзажи недалеко от Санкт-Петербурга и пройти 33 км по воде
Встретимся в Выборге и отправимся в водное странствие в окружении северных красот.

Увидим скалистые массивы, старинную капеллу в виде средневекового замка и острова Выборгского залива.

На 2-местных пластиковых каяках пройдём по Сайменскому каналу и озёрно-речной системе Вуоксы, выпьем домашний глинтвейн у костра и переночуем в палатках. Маршрут не требует специальной подготовки. Опытный инструктор обучит вас технике гребли.
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Сплав-перезагрузка на каяках в парке «Монрепо»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой: спальник на температуру комфорта −5, коврик для сна, туристическую сидушку, рюкзак/спортивную сумку/чемодан для вещей (можно оставить на базе), непродуваемую и непромокаемую куртку, купальные принадлежности, полотенце, термобельё для сна, шерстяные носки, головной убор, накидку от дождя с капюшоном, шлёпки/кроксы, флиску, футболку, рубашку с длинным рукавом, удобные штаны для сплава и для лагеря, набор туристической посуды, солнцезащитный крем, гигиенические принадлежности, средство от комаров и клещей.

Проживание. В 2-3-местных палатках. Одиночных туристов подселяем по гендерному признаку.

Питание. Включено с обеда 1-го дня по обед 2-го дня. Готовим сами вкусную и полезную пищу. На вечер запланирован глинтвейн. О пищевых особенностях необходимо заранее сообщить инструктору.

Дети. Возраст по согласованию.

Уровень сложности. Поход не требуют специальной подготовки. Опытный инструктор проведёт инструктаж и обучит технике гребле. Однако наш маршрут является активным отдыхом: длительное время мы проведём в каяках, будем грести и жить в палатках в полевых условиях. Участие без детей. Общая протяжённость — 33 км.

Программа тура по дням

1 день

Инструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костра

Встречаемся на Петровской набережной в Выборге в 10:00. Перепаковываем вещи в гермомешки, получаем палатки, проходим инструктаж и отправляемся в водное странствие на каяках в парке «Монрепо». Сегодня пройдём примерно половину от всего запланированного маршрута — 15-17 км. Увидим скалы, острова Выборгского залива и северный лес с воды. В спокойном темпе дойдём до места ночёвки, где разобьём лагерь и приготовим горячий ужин. Посидим у костра, пообщаемся и познакомимся за чашечкой глинтвейна.

Инструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костраИнструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костраИнструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костраИнструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костраИнструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костраИнструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костраИнструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костраИнструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костраИнструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костраИнструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костра
2 день

Утро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторы

После завтрака соберём лагерь и пройдём оставшуюся часть маршрута. Увидим капеллу в виде средневекового замка, высокие скалистые берега и водные просторы. Сделаем эффектные и наполненные счастьем фотографии на разноцветных каяках. Завершим маршрут там же, где начинали. Здесь у нас находится база. На ней окажемся после 15:00.

Утро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторыУтро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторы

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 480 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Прокат 2-местных пластиковых каяков (сияков), спасжилетов, весёл, неопреновых юбок и гермомешков для личных вещей (персональный на 40 л и ещё один на 80 л на двоих для палатки и ковриков)
  • Место в палатке
  • Аренда группового снаряжения
  • Питание
  • Сопровождение инструктором-проводником и обучение технике гребле
  • Тур проводится в группе от 2 человек. Возможно организовать индивидуальный поход только для вашей компании в удобные для вас даты - пишите, обсудим
Что не входит в цену
  • Проезд до точки старта и обратно - Выборг, Петровская набережная 31
  • Личное снаряжение: спальник на температуру комфорта - 5, коврик для сна, туристическая сидушка, рюкзак/спортивная сумка/чемодан для вещей (можно оставить на базе), набор туристической посуды
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выборг, Петровская набережная 31, место старта в 50-ти метрах у воды, 10:00
Завершение: Выборг, Петровская набережная 31, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Выборга

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдых2-дневные турыВсе турыВыборгский замокПопулярные местаДворцы, замки и особнякиПарк МонрепоПо Сайменскому каналуПаркиС набережнойСкидкиВыездные

Похожие туры из Выборга

Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 9 700 за человека
Сказочными тропами Выборга: тур для семей с детьми
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Сказочными тропами Выборга: тур для семей с детьми
Начало: Россия, Санкт-Петербург
10 авг в 10:00
от 11 600 за человека
Истории и тайны Выборгских усадеб
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Истории и тайны Выборгских усадеб
Начало: Россия, Санкт-Петербург
27 июля в 10:00
17 авг в 10:00
от 10 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Выборге
Все туры из Выборга
ХорошоТам