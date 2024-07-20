Увидим скалистые массивы, старинную капеллу в виде средневекового замка и острова Выборгского залива.
На 2-местных пластиковых каяках пройдём по Сайменскому каналу и озёрно-речной системе Вуоксы, выпьем домашний глинтвейн у костра и переночуем в палатках. Маршрут не требует специальной подготовки. Опытный инструктор обучит вас технике гребли.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой: спальник на температуру комфорта −5, коврик для сна, туристическую сидушку, рюкзак/спортивную сумку/чемодан для вещей (можно оставить на базе), непродуваемую и непромокаемую куртку, купальные принадлежности, полотенце, термобельё для сна, шерстяные носки, головной убор, накидку от дождя с капюшоном, шлёпки/кроксы, флиску, футболку, рубашку с длинным рукавом, удобные штаны для сплава и для лагеря, набор туристической посуды, солнцезащитный крем, гигиенические принадлежности, средство от комаров и клещей.
Проживание. В 2-3-местных палатках. Одиночных туристов подселяем по гендерному признаку.
Питание. Включено с обеда 1-го дня по обед 2-го дня. Готовим сами вкусную и полезную пищу. На вечер запланирован глинтвейн. О пищевых особенностях необходимо заранее сообщить инструктору.
Дети. Возраст по согласованию.
Уровень сложности. Поход не требуют специальной подготовки. Опытный инструктор проведёт инструктаж и обучит технике гребле. Однако наш маршрут является активным отдыхом: длительное время мы проведём в каяках, будем грести и жить в палатках в полевых условиях. Участие без детей. Общая протяжённость — 33 км.
Программа тура по дням
Инструктаж, скалы, острова и глинтвейн у костра
Встречаемся на Петровской набережной в Выборге в 10:00. Перепаковываем вещи в гермомешки, получаем палатки, проходим инструктаж и отправляемся в водное странствие на каяках в парке «Монрепо». Сегодня пройдём примерно половину от всего запланированного маршрута — 15-17 км. Увидим скалы, острова Выборгского залива и северный лес с воды. В спокойном темпе дойдём до места ночёвки, где разобьём лагерь и приготовим горячий ужин. Посидим у костра, пообщаемся и познакомимся за чашечкой глинтвейна.
Утро с чашечкой кофе на природе, замок и водные просторы
После завтрака соберём лагерь и пройдём оставшуюся часть маршрута. Увидим капеллу в виде средневекового замка, высокие скалистые берега и водные просторы. Сделаем эффектные и наполненные счастьем фотографии на разноцветных каяках. Завершим маршрут там же, где начинали. Здесь у нас находится база. На ней окажемся после 15:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 480 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Прокат 2-местных пластиковых каяков (сияков), спасжилетов, весёл, неопреновых юбок и гермомешков для личных вещей (персональный на 40 л и ещё один на 80 л на двоих для палатки и ковриков)
- Место в палатке
- Аренда группового снаряжения
- Питание
- Сопровождение инструктором-проводником и обучение технике гребле
- Тур проводится в группе от 2 человек. Возможно организовать индивидуальный поход только для вашей компании в удобные для вас даты - пишите, обсудим
Что не входит в цену
- Проезд до точки старта и обратно - Выборг, Петровская набережная 31
- Личное снаряжение: спальник на температуру комфорта - 5, коврик для сна, туристическая сидушка, рюкзак/спортивная сумка/чемодан для вещей (можно оставить на базе), набор туристической посуды
- Сувениры и личные расходы