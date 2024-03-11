4 день

Продолжаем путь к Синским столбам

От Синского наслега идем вверх по реке Синей. Общее направление – север. Река очень извилиста. И именно в поворотах мы увидим скалы – Синские столбы.

Всего на реке высится более 30 групп столбов, растянувшихся на десятки километров. За 3 дня мы пройдем 50 километров.

Утром подъём, завтрак.

Сбор снаряжения.

Выход на лыжню.

По пути привал на обед.

Вечером разбиваем лагерь, ужин.