мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, дорога к Ленским столбам
09:00 Встреча в аэропорту Якутска.
Из Якутска по зимнику едем 180 километров до памятника ЮНЕСКО – Ленских столбов. Здесь мы разобьём наш первый лагерь.
Начало похода к Синским столбам
Следующие 5 дней мы будем упорно идти к цели нашей экспедиции — Синским столбам.
Утром подъём, завтрак.
Сбор снаряжения.
Выход на лыжню.
По пути привал на обед.
Вечером разбиваем лагерь, ужин.
Продолжаем путь к Синским столбам
Утром подъём, завтрак.
Сбор снаряжения.
Выход на лыжню.
По пути привал на обед.
Вечером разбиваем лагерь, ужин.
По маршруту могут встречаться волчьи тропы.
Продолжаем путь к Синским столбам
От Синского наслега идем вверх по реке Синей. Общее направление – север. Река очень извилиста. И именно в поворотах мы увидим скалы – Синские столбы.
Всего на реке высится более 30 групп столбов, растянувшихся на десятки километров. За 3 дня мы пройдем 50 километров.
Утром подъём, завтрак.
Сбор снаряжения.
Выход на лыжню.
По пути привал на обед.
Вечером разбиваем лагерь, ужин.
Продолжаем путь к Синским столбам
Утром подъём, завтрак.
Сбор снаряжения.
Выход на лыжню.
По пути привал на обед.
Вечером разбиваем лагерь, ужин.
Синские столбы. Дневка
В одном из самых живописных мест реки Синий мы организуем дневку с видом на скальные пики.
Вокруг нас лиственничный лес, растущий на скалах и вечной мерзлоте. Деревья растут практически у самого уреза воды, что упрощает сор дров для костра.
Мы окажемся в одном из самых красивых мест восточной Сибири один на один с зимней природой.
Маршрут вдоль Синских столбов
Проходим вдоль столбов, осматриваем местность, наслаждаемся видами.
Возвращение к Лене
Обратно вниз по течению Синей мы уже будем идти по собственной лыжне, что сильно упрощает наш путь.
За 3-4 дня вновь вдоль 100-метровых столбов мы вернемся в Синский наслег.
Продолжаем путь в Синский наслег
Утром подъём, завтрак.
Сбор снаряжения.
Выход на лыжню.
По пути привал на обед.
Вечером разбиваем лагерь, ужин.
Продолжаем путь в Синский наслег
Утром подъём, завтрак.
Сбор снаряжения.
Выход на лыжню.
По пути привал на обед.
Вечером разбиваем лагерь, ужин.
Синский наслег. Возвращение в Якутск. Окончание экспедиции
Из Синского наслега на машине мы возвращаемся в Якутск, где посетим ресторан традиционной сибирской кухни.
Окончание экспедиции 21 марта в 17:00.
Проживание
Все ночёвки будут проходить в палаточном лагере по нашему маршруту.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа инструкторов
- Переезды на маршруте
- Походное питание
- Посещение нац. парков, заповедников
- Групповая аптечка
- Что не входит
- Билеты до места встречи и обратно
- Личные расходы
- Прокат личного снаряжения
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобельё, тёплый комплект для отдыха;
- термобельё, комплект для активного движения;
- флиска, толщина 200;
- флисовые штаны;
- непродуваемые утеплённые штаны и куртка с капюшоном;
- ходовые штаны
- ходовая непродуваемая куртка;
- пуховка;
- шапка, ветрозащитная;
- подшлемник;
- трекинговые носки, 3 пары;
- носки утеплённые, 2 пары
- перчатки флисовые;
- перчатки ветрозащитные;
- ботинки для активного зимнего отдыха, высокие;
- комплект одежды для отдыха в гостинице;
- фонарик;
- нож;
- кружка, ложка, миска;
- спальный мешок, температурный режим комфорта -20;
- туристический коврик, зимний;
- рюкзак, 30л.;
- лыжи туринговые;
- лыжные палки (трекинговые);
- лыжные ботинки;
- лыжные гамаши;
- снегозащитная (горнолыжная) маска;
- солнцезащитные очки (со сменными линзами);
- сани-нарты (либо рыбацкие);
- личные аптечка;
- солнцезащитный крем (UV-50), гигиеническая UV-помада;
- палатка зимняя.
- Возможны ли изменения в маршруте?
Маршрут по дням расписан ориентировочно и зависит от многих факторов — погоды, физической подготовки и других.
Но конечная цель и промежуточные пункты не меняются:
Якутск — Ленские столбы — Синский наслег — река Синяя — Синские столбы — Синский наслег — Якутск.
- Во сколько точно мне нужно прибыть и когда окончание?
Начало — 11 марта, 9:00, аэропорт Якутска.
Окончание — 21 марта, 17:00, аэропорт Якутска.
Рекомендуем планировать время прибытия и отбытия с учётом небольшого запаса времени.
- Билеты входят в стоимость?
Билеты к месту начала экспедиции и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость?
Страховка в стоимость экспедиции не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору