Экспедиция к Синским столбам

Групповой тур в Якутске
Сотни скал-пиков высотой более 150 метров окружают берега реки Синей, притока великой Лены. От Якутска до этих мест более 200 километров. Это одно из природных чудес России, где зимой не было практически ни одного человека. Сюда мы и отправимся в лыжную экспедицию. Маршрут начнём от знаменитых Ленских столбов, откуда выйдем к устью р. Синяя. Поднимемся вверх по реке, вставая на привалы у подножия каменных исполинов. Затем вернёмся в Синский наслег, откуда переедем в Якутск.
Экспедиция к Синским столбам
Экспедиция к Синским столбам
Экспедиция к Синским столбам
Экспедиция к Синским столбам
Экспедиция к Синским столбам
Экспедиция к Синским столбам
Экспедиция к Синским столбам
Экспедиция к Синским столбам
Экспедиция к Синским столбам
Экспедиция к Синским столбам
Экспедиция к Синским столбам
Ближайшие даты:
11
мар

Что вас ожидает:

Бескрайние снега
Бескрайние снега
Пройдём 125 км по снежным ландшафтам разных видов
Походный дух
Походный дух
Нас ждут ночёвки в зимних палатках, еда на костре и команда единомышленников
Столбы
Столбы
Окажемся в одних из самых красивых мест восточной Сибири один на один с зимней природой

Программа тура по дням

1 день

Встреча, дорога к Ленским столбам

09:00 Встреча в аэропорту Якутска.

Из Якутска по зимнику едем 180 километров до памятника ЮНЕСКО – Ленских столбов. Здесь мы разобьём наш первый лагерь.

Встреча, дорога к Ленским столбамВстреча, дорога к Ленским столбамВстреча, дорога к Ленским столбам
2 день

Начало похода к Синским столбам

Следующие 5 дней мы будем упорно идти к цели нашей экспедиции — Синским столбам.

Утром подъём, завтрак.

Сбор снаряжения.

Выход на лыжню.

По пути привал на обед.

Вечером разбиваем лагерь, ужин.

Начало похода к Синским столбам
3 день

Продолжаем путь к Синским столбам

Утром подъём, завтрак.

Сбор снаряжения.

Выход на лыжню.

По пути привал на обед.

Вечером разбиваем лагерь, ужин.

По маршруту могут встречаться волчьи тропы.

Продолжаем путь к Синским столбам
4 день

Продолжаем путь к Синским столбам

От Синского наслега идем вверх по реке Синей. Общее направление – север. Река очень извилиста. И именно в поворотах мы увидим скалы – Синские столбы.

Всего на реке высится более 30 групп столбов, растянувшихся на десятки километров. За 3 дня мы пройдем 50 километров.

Утром подъём, завтрак.

Сбор снаряжения.

Выход на лыжню.

По пути привал на обед.

Вечером разбиваем лагерь, ужин.

Продолжаем путь к Синским столбам
5 день

Продолжаем путь к Синским столбам

Утром подъём, завтрак.

Сбор снаряжения.

Выход на лыжню.

По пути привал на обед.

Вечером разбиваем лагерь, ужин.

Продолжаем путь к Синским столбамПродолжаем путь к Синским столбам
6 день

Синские столбы. Дневка

В одном из самых живописных мест реки Синий мы организуем дневку с видом на скальные пики.

Вокруг нас лиственничный лес, растущий на скалах и вечной мерзлоте. Деревья растут практически у самого уреза воды, что упрощает сор дров для костра.

Мы окажемся в одном из самых красивых мест восточной Сибири один на один с зимней природой.

Синские столбы. Дневка
7 день

Маршрут вдоль Синских столбов

Проходим вдоль столбов, осматриваем местность, наслаждаемся видами.

8 день

Возвращение к Лене

Обратно вниз по течению Синей мы уже будем идти по собственной лыжне, что сильно упрощает наш путь.

За 3-4 дня вновь вдоль 100-метровых столбов мы вернемся в Синский наслег.

9 день

Продолжаем путь в Синский наслег

Утром подъём, завтрак.

Сбор снаряжения.

Выход на лыжню.

По пути привал на обед.

Вечером разбиваем лагерь, ужин.

10 день

Продолжаем путь в Синский наслег

Утром подъём, завтрак.

Сбор снаряжения.

Выход на лыжню.

По пути привал на обед.

Вечером разбиваем лагерь, ужин.

11 день

Синский наслег. Возвращение в Якутск. Окончание экспедиции

Из Синского наслега на машине мы возвращаемся в Якутск, где посетим ресторан традиционной сибирской кухни.

Окончание экспедиции 21 марта в 17:00.

Синский наслег. Возвращение в Якутск. Окончание экспедиции

Проживание

Все ночёвки будут проходить в палаточном лагере по нашему маршруту.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

10 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа инструкторов
  • Переезды на маршруте
  • Походное питание
  • Посещение нац. парков, заповедников
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Билеты до места встречи и обратно
  • Личные расходы
  • Прокат личного снаряжения
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобельё, тёплый комплект для отдыха;
  • термобельё, комплект для активного движения;
  • флиска, толщина 200;
  • флисовые штаны;
  • непродуваемые утеплённые штаны и куртка с капюшоном;
  • ходовые штаны
  • ходовая непродуваемая куртка;
  • пуховка;
  • шапка, ветрозащитная;
  • подшлемник;
  • трекинговые носки, 3 пары;
  • носки утеплённые, 2 пары
  • перчатки флисовые;
  • перчатки ветрозащитные;
  • ботинки для активного зимнего отдыха, высокие;
  • комплект одежды для отдыха в гостинице;
  • фонарик;
  • нож;
  • кружка, ложка, миска;
  • спальный мешок, температурный режим комфорта -20;
  • туристический коврик, зимний;
  • рюкзак, 30л.;
  • лыжи туринговые;
  • лыжные палки (трекинговые);
  • лыжные ботинки;
  • лыжные гамаши;
  • снегозащитная (горнолыжная) маска;
  • солнцезащитные очки (со сменными линзами);
  • сани-нарты (либо рыбацкие);
  • личные аптечка;
  • солнцезащитный крем (UV-50), гигиеническая UV-помада;
  • палатка зимняя.
Возможны ли изменения в маршруте?

Маршрут по дням расписан ориентировочно и зависит от многих факторов — погоды, физической подготовки и других.

Но конечная цель и промежуточные пункты не меняются:

Якутск — Ленские столбы — Синский наслег — река Синяя — Синские столбы — Синский наслег — Якутск.

Во сколько точно мне нужно прибыть и когда окончание?

Начало — 11 марта, 9:00, аэропорт Якутска.

Окончание — 21 марта, 17:00, аэропорт Якутска.

Рекомендуем планировать время прибытия и отбытия с учётом небольшого запаса времени.

Билеты входят в стоимость?

Билеты к месту начала экспедиции и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость?

Страховка в стоимость экспедиции не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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