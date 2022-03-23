08:00 — Отъезд от гостиницы в Якутске.
На выезде из города остановка у продуктового магазина для закупки продуктов питания и напитков.
08:30 — 10:30 — Трансфер в поселок Булгунняхтах на автомобиле, 111 км, по асфальтированной и частично асфальтированной дороге.
11:00 — Пересадка на катер.
Начало речной прогулки по реке Лена к Ленским столбам.
Расстояние с учетом заездов – 90 км.
Остановка у водопадов Тойон-Ары, петроглифа Улахаан-Ана.
Осмотр гротов и петроглифов Еланских скал, первой гряды останцев (столбов) на западном берегу реки после поселка Еланка.
Заезд в таежную речку Кетеме с каменными берегами (возможен по большой воде, как правило, в июне) для осмотра пещеры.
Прибытие в Национальный парк «Ленские столбы» к ±13:30.
Свободное время на территории парка "Ленские столбы".
С подъемом на смотровую площадку - по 2-км оборудованной тропе с промежуточными зонами для кратковременного отдыха.
Время для обеда (не включено).
Трансфер до турбазы в д. Батамай, 3 км.
Находится напротив Ленских столбов.
Размещение в гостевых домиках (по 2 человека).
Отдых на песчаном острове (при его наличии).
С элементами рыбалки.
Вечерний проезд вдоль Ленских столбов на закате.
Время для ужина (не включено).
Отдых.
08:00 — 12:00 — Отдых на реке Лена напротив Ленских столбов. Рыбалка. В жаркие дни купание в безопасной зоне на протоке.
14:00 — 18:00 — Возвращение в п. Булгунняхтах с остановками – 85 км по фарватеру реки.
По пути:
18:00 — Пересадка в автомобиль в Булгунняхтахе.
18:30 — 20:30 — Обратный проезд в Якутск на автомобиле. С остановкой у зоопарка «ОртотДойду» и заездом к арт-ленд инсталляции Николая Полисского «Священный табунтмифических лошадей».
±21:00 — Возвращение в гостиницу.
Фактический тайминг зависит от количества и продолжительности остановок по маршруту, а также от погодных условий.
Тур предполагает проживание на турбазе в д. Батамай.
Стоимость в зависимости от размера группа:
Дополнительно оплачивается проживание на турбазе в д. Батамай, 1 сутки.
На выбор:
Мы находимся в местности Батамай Хангаласского района на берегу реки Лена напротив Национального парка «Ленские Столбы».
Турбаза располагает 2 гостевыми домами с комфортными двухместными номерами с панорамными окнами с видом на реку и Ленские Столбы. В главном корпусе есть ресторан для гостей.
В каждом номере есть свой санузел с душевой, кондиционер, климат-контроль, удобные двухместные кровати с белоснежным бельем, Wi-fi, телевизор.
База отдыха «Батамай Village» располагается на берегу реки Лена, напротив Ленских Столбов.
База предлагает аренду домиков для семейного и дружеского отдыха, а также разные виды услуг: экскурсии, туры, корпоративные и семейные праздники.
Домик ВИП на 3-4 места.
Веранда, полутороспальный диван, две односпальных кровати, стол со стульями, сковорода, кастрюля, одноразовая посуда. Предоставляется постельное белье. Домики категории ВИП размещены ближе к воде.
Домик Стандарт на 3-4 места.
Веранда, комната, односпальные кровати, стол со стульями, сковорода, кастрюля, одноразовая посуда. Предоставляется постельное белье.
Внимание! В парке может работать бесплатный wi-fi.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предварительное бронирование подтверждается при наличии свободной даты.
Бронирование подтверждается по факту оплаты депозита, если другие условия не оговорены дополнительно.
Остаток платежа за 3 рабочих дня до даты проведения тура или в день проведения тура.