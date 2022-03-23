Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах

Комбинированный тур - на авто и катере

5
3 отзыва
Комбинированный тур – на авто и катере. С ночевкой на турбазе в д. Батамай. Осматриваем природные памятники и достопримечательности реки Лена без какой-либо спешки. В первый вечер любуемся закатом и удим рыбку.
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ближайшие даты:
23
июл
30
июл
6
авг
13
авг
20
авг
27
авг
3
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Песчаная дюна Тукулан
Песчаная дюна Тукулан
Северная пустыня, состоящая из цепочек развеваемых песчаных дюн. Тукуланы по праву считаются «экзотикой якутской природы»
Ленские столбы
Ленские столбы
Примечательный памятник природы, выходы причудливых скал кембрийских известняков

Программа тура по дням

1 день

Водопады Тойон-Ары, петроглиф Улахаан-Ана, Национальный парк «Ленские столбы»

08:00 — Отъезд от гостиницы в Якутске.

На выезде из города остановка у продуктового магазина для закупки продуктов питания и напитков.

08:30 — 10:30 — Трансфер в поселок Булгунняхтах на автомобиле, 111 км, по асфальтированной и частично асфальтированной дороге.

11:00 — Пересадка на катер.

Начало речной прогулки по реке Лена к Ленским столбам.

Расстояние с учетом заездов – 90 км.

Остановка у водопадов Тойон-Ары, петроглифа Улахаан-Ана.

Осмотр гротов и петроглифов Еланских скал, первой гряды останцев (столбов) на западном берегу реки после поселка Еланка.

Заезд в таежную речку Кетеме с каменными берегами (возможен по большой воде, как правило, в июне) для осмотра пещеры.

Прибытие в Национальный парк «Ленские столбы» к ±13:30.

Свободное время на территории парка "Ленские столбы".

С подъемом на смотровую площадку - по 2-км оборудованной тропе с промежуточными зонами для кратковременного отдыха.

Время для обеда (не включено).

Трансфер до турбазы в д. Батамай, 3 км.

Находится напротив Ленских столбов.

Размещение в гостевых домиках (по 2 человека).

Отдых на песчаном острове (при его наличии).

С элементами рыбалки.

Вечерний проезд вдоль Ленских столбов на закате.

Время для ужина (не включено).

Отдых.

2 день

Рыбалка, дюна Тукулан, зоопарк «ОртотДойду», бизонарий. Отъезд

08:00 — 12:00 — Отдых на реке Лена напротив Ленских столбов. Рыбалка. В жаркие дни купание в безопасной зоне на протоке.

14:00 — 18:00 — Возвращение в п. Булгунняхтах с остановками – 85 км по фарватеру реки.

По пути:

  • остановка у песчаной дюны Тукулан (пустыня в Сибирской тайге, возвышается над лесом и рекой Лена);
  • заезд на устье реки Буотама для посещения бизонария (питомника лесных бизонов).

18:00 — Пересадка в автомобиль в Булгунняхтахе.

18:30 — 20:30 — Обратный проезд в Якутск на автомобиле. С остановкой у зоопарка «ОртотДойду» и заездом к арт-ленд инсталляции Николая Полисского «Священный табунтмифических лошадей».

±21:00 — Возвращение в гостиницу.

Фактический тайминг зависит от количества и продолжительности остановок по маршруту, а также от погодных условий.

Проживание

Тур предполагает проживание на турбазе в д. Батамай.

Стоимость в зависимости от размера группа:

  • 4-5 чел. — 18 900 ₽
  • 3 чел. — 23 350 ₽
  • 2 чел. — 33 350 ₽
  • 1 чел. — 62 250 ₽

Дополнительно оплачивается проживание на турбазе в д. Батамай, 1 сутки.

На выбор:

  • номер DBL Deluxe на турбазе «Ленские столбы» (в основном корпусе, с WC/душ внутри), 1- 2 чел, 16500 руб в сутки;
  • номер DBL Standard на турбазе «Ленские столбы» (в контейнерном корпусе, с WC/душ внутри), 1-2 чел, 11000 руб в сутки;
  • летний домик VIP (с печкой) на турбазе «Батамай Виллаж», 1-4 чел, 8600 руб в сутки;
  • летний домик Standard (без печки) на турбазе «Батамай Виллаж», 1-4 чел, 6800 руб в сутки.

Варианты проживания

Турбаза «Ленские столбы»

1 ночь

Мы находимся в местности Батамай Хангаласского района на берегу реки Лена напротив Национального парка «Ленские Столбы».

Турбаза располагает 2 гостевыми домами с комфортными двухместными номерами с панорамными окнами с видом на реку и Ленские Столбы. В главном корпусе есть ресторан для гостей.

В каждом номере есть свой санузел с душевой, кондиционер, климат-контроль, удобные двухместные кровати с белоснежным бельем, Wi-fi, телевизор.

Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»

Турбаза «Батамай Виллаж»

1 ночь

База отдыха «Батамай Village» располагается на берегу реки Лена, напротив Ленских Столбов.

База предлагает аренду домиков для семейного и дружеского отдыха, а также разные виды услуг: экскурсии, туры, корпоративные и семейные праздники.

Домик ВИП на 3-4 места.
Веранда, полутороспальный диван, две односпальных кровати, стол со стульями, сковорода, кастрюля, одноразовая посуда. Предоставляется постельное белье. Домики категории ВИП размещены ближе к воде.

Домик Стандарт на 3-4 места.
Веранда, комната, односпальные кровати, стол со стульями, сковорода, кастрюля, одноразовая посуда. Предоставляется постельное белье.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Стоимость тура зависит от количества человек в группе:4-5 чел. — 18 900 ₽ 3 чел. — 23 350 ₽ 2 чел. — 33 350 ₽ 1 чел. — 62 250 ₽
  • 4-5 чел. — 18 900 ₽
  • 3 чел. — 23 350 ₽
  • 2 чел. — 33 350 ₽
  • 1 чел. — 62 250 ₽
  • Трансфер на 1 авто по маршруту Якутск – Булгунняхтах и Булгунняхтах – Якутск (по программе)
  • Трансфер на 1 катере (закрытый, со спасательным снаряжением) по маршруту Булгунняхтах — Ленские столбы — Булгунняхтах (по программе)
  • Экскурсионная программа во время речной программы (за исключением парка «Ленские столбы»)
  • Входные билеты на территорию парка «Ленские столбы», охраняемую зону "Тукуланы", питомник лесных бизонов
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Якутск и обратно
  • Питание (на выезде из города делается остановка у продовольственного магазина для совместной закупки продуктов)
  • Баня русская на дровах на территории турбазы (2500 руб/2 часа)
  • Аренда мангальной зоны на территории турбазы (500 руб/2 часа)
  • Входные билеты в зоопарк «Орто Дойду» (по 250-300 руб)
  • Проживание на турбазе в д. Батамай, 1 сутки
  • Услугу гида-экскурсовода (историка-археолога / гида-переводчика (данная услуга предоставляется для групп из 1-4 человек)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия) , Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Ветрозащитные куртки, теплые кофты/свитера/пледы (для нахождения на реке);
  • Брюки закрытые (для нахождения на реке и подъёма на смотровую площадку парка «Ленские столбы»);
  • Обувь с твердой подошвой (берег в парке каменистый);
  • Антимаскитные мази, маски (для выхода в лес, подъема на смотровую площадку парка – актуально в июне и июле);
  • Сим-карта от оператора МТС для звонков и выхода в интернет (EDGE/3G) из парка.

Внимание! В парке может работать бесплатный wi-fi.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие условия бронирования и оплаты тура?

Предварительное бронирование подтверждается при наличии свободной даты.

Бронирование подтверждается по факту оплаты депозита, если другие условия не оговорены дополнительно.

Остаток платежа за 3 рабочих дня до даты проведения тура или в день проведения тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
23 мар 2022
Просто отлично. 👍 всегда помогут и объяснят. Своих не бросают. Особенно хочу выразить благодарность Юлии Токаревой. Прошу премировать и отметить благородностью. Профессионально и компетентном. Класс
Н
8 мар 2022
Все прекрасно, все документы, памятки и рекомендации были предоставлены вовремя и в лучшем виде, менеджеры ответили на все вопросы и все очень оперативно, редко где такое встретишь, спасибо!
и
3 мар 2022
Все было организовано как по нотам. Организаторы молодцы!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Якутска

🌓2-дневные туры🧳Многодневные туры🎣РыбалкаВодные развлечения🍀Природа и пейзажи🐼Животные🎣Рыболовные турыЛенские столбы🗽Популярные места🚤На катере
У нас ещё много экскурсий в Якутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Якутске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ