1 день

Водопады Тойон-Ары, петроглиф Улахаан-Ана, Национальный парк «Ленские столбы»

08:00 — Отъезд от гостиницы в Якутске.

На выезде из города остановка у продуктового магазина для закупки продуктов питания и напитков.

08:30 — 10:30 — Трансфер в поселок Булгунняхтах на автомобиле, 111 км, по асфальтированной и частично асфальтированной дороге.

11:00 — Пересадка на катер.

Начало речной прогулки по реке Лена к Ленским столбам.

Расстояние с учетом заездов – 90 км.

Остановка у водопадов Тойон-Ары, петроглифа Улахаан-Ана.

Осмотр гротов и петроглифов Еланских скал, первой гряды останцев (столбов) на западном берегу реки после поселка Еланка.

Заезд в таежную речку Кетеме с каменными берегами (возможен по большой воде, как правило, в июне) для осмотра пещеры.

Прибытие в Национальный парк «Ленские столбы» к ±13:30.

Свободное время на территории парка "Ленские столбы".

С подъемом на смотровую площадку - по 2-км оборудованной тропе с промежуточными зонами для кратковременного отдыха.

Время для обеда (не включено).

Трансфер до турбазы в д. Батамай, 3 км.

Находится напротив Ленских столбов.

Размещение в гостевых домиках (по 2 человека).

Отдых на песчаном острове (при его наличии).

С элементами рыбалки.

Вечерний проезд вдоль Ленских столбов на закате.

Время для ужина (не включено).

Отдых.