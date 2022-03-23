3-дневный экспресс-тур на реку Синяя

Комбинированный тур - на авто, катере и ПВХ лодке

5
3 отзыва
Комбинированный тур – на авто, катере и ПВХ лодке. С посещением Ленских столбов в первый день тура и Поющих скал на реке Синяя во второй. Третий день посвящен дюне Тукуланы и питомнику лесных бизонов на устье реки Буотама.
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
Ближайшие даты:
10
авг
24
авг
14
сен
3
окт

Что вас ожидает 🤩

Ленские столбы
Ленские столбы
Примечательный памятник природы, выходы причудливых скал кембрийских известняков
Синские столбы (Поющие скалы)
Синские столбы (Поющие скалы)
Обрамленные густой зеленью, возвышающиеся рядом с узким руслом, по красоте вполне могут поспорить со знаменитыми Ленскими
Песчаная дюна Тукулан
Песчаная дюна Тукулан
Северная пустыня, состоящая из цепочек развеваемых песчаных дюн. Тукуланы по праву считаются «экзотикой якутской природы»

Программа тура по дням

1 день

Якутск - Ленские столбы

08:30/09:00 – Сбор участников с места проживания. Выезд из Якутска.

На выезде из города остановка у магазина для совместной закупки продуктов питания.

Проезд до поселка Булгунняхтах, 115 км, 1,5 часа.

Пересадка на катер.

Речная прогулка до национального парка "Ленские столбы", 80 км, 2,5 часа, с посещением водопада Тойон-Ары, петроглифа Улахан-Ана, гротов и древних рисунков Еланских скал.

По большой воде возможен заезд на реке Кетеме для осмотра каменных берегов и пещер (преимущественно в июне, первую неделю июля, конце августа и сентябре).

Прибытие на Ленские столбы в районе устья Лабыдья.

Свободное время, подъем на смотровую площадку по 2-км оборудованной тропе с промежуточными зонами для отдыха.

Проезд на противоположный берег к д. Батамай, 3 км.

Размещение на турбазе. Время для полдника.

Отдых на островах, рыбалка.

Вечером дополнительный проезд вдоль Ленских столбов – на закате.

Время для ужина. Отдых.

Якутск - Ленские столбыЯкутск - Ленские столбыЯкутск - Ленские столбыЯкутск - Ленские столбы
2 день

Река Синяя

Время для завтрака.

10:00 – Посадка на ПВХ лодку с водометом.

Проезд по протоке до с. Синск, 30 км.

Размещение на турбазе на устье реки Синяя – на противоположном берегу от села.

Обед от хозяйки ямщицкой базы.

Поездка по реке Синяя вверх по течению до Поющих скал, 45 км.

С остановками на осмотр и фотографирование природного памятника – Синских скал, известных как Каменный лес.

Отдых.

К вечеру возвращение на турбазу.

Ужин. Отдых.

Баня на дровах (за доп. плату).

Дополнительный день возможен – за доплату.

Река СиняяРека СиняяРека СиняяРека Синяя
3 день

Река Синяя - Якутск

Завтрак. 10:00 – Выезд из базы.

Возможно посещение Синска для ознакомления с образом жизни в селе ямщиков.

Трансфер на ПВХ лодке до места стоянки теплоходов.

Пересадка на катер. Речная прогулка по правой стороне реки Лена.

С остановкой у песчаной дюны Тукулан, которая величественно возвышается над рекой и тайгой.

Заезд на устье реки Буотама для посещения питомника лесных бизонов.

Время для перекуса.

Возвращение в п. Булгунняхтах, пересадка в авто.

Обратный проезд до Якутска.

При наличии сил и светового времени – остановка у зоопарка «Орто Дойду» (не включено, оплата на месте).

Возвращение в город вечером.

Фактический тайминг поездки и порядок посещения мест вдоль реки Лена зависит от количества и продолжительности остановок по маршруту, а также от погодных условий.

Данный маршрут можно пройти за 2 дня. По запросу верстаем смету для индивидуального заезда на 2 дня.

При северо–восточном ветре силой от 9 м/с в дни проездов по реке Лена возможны задержки.

Река Синяя - ЯкутскРека Синяя - ЯкутскРека Синяя - ЯкутскРека Синяя - Якутск

Проживание

Тур предполагает проживание на турбазе:

  • двухместное размещение в летнем гостевом доме на турбазе в д. Батамай, без питания;
  • двухместное размещение в гостевом доме на турбазе в п. Синск + комплексное питание (1 обед, 1 ужин, 1 завтрак).

Стоимость тура зависит от количества человек в группе:

  • 4 чел. – 45 900;
  • 3 чел. – 53 000;
  • 2 чел. – 68 300;
  • 1 чел. – 116 500.

Варианты проживания

Турбаза

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Авто для трансферов по маршруту Якутск – Булгунняхтах в День 1 и Булгунняхтах – Якутск в День 3
  • Катер для речной прогулки Булгунняхтах – Ленские столбы – Булгунняхтах в Дни 1 и 3
  • ПВХ лодка с водометом для проезда по маршруту Батамай – Синск – Поющие скалы на р. Синяя – Синск – Ленские столбы (место стоянки катера) в День 2-3
  • Двухместное размещение в летнем гостевом доме на турбазе в д. Батамай, без питания
  • Двухместное размещение в гостевом доме на турбазе в п. Синск + комплексное питание (1 обед, 1 ужин, 1 завтрак)
  • Входные билеты в парк «Ленские столбы» (район устья р. Ладыбья)
  • Разрешение на сплав по реке Синяя
  • Разрешение на посещение дюны Тукулан
  • Посещение питомника лесных бизонов на устье реки Буотама
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Якутск и обратно
  • Питание до/от Ленских столбов и в районе д. Батамая (совместная закупка продуктов на выезде из города рекомендуемая сумма – ±2500 руб на человека на первый и третий дни тура)
  • Баня на дровах
  • Посещение зоопарка «Орто Дойду» (по 350 руб с человека).
  • Спальные мешки (необязательно, на базах имеется пастельное белье)
  • Личная посуда (необязательно)
  • Персональная страховка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия) , Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Ветрозащитные куртки, теплые кофты/свитера/пледы (для нахождения на реке);
  • Брюки закрытые (для нахождения на реке и подъёма на смотровую площадку парка «Ленские столбы»);
  • Обувь с твердой подошвой (берег в парке каменистый);
  • Антимаскитные мази, маски (для выхода в лес, подъема на смотровую площадку парка – актуально в июне и июле);
  • Сим-карта от оператора МТС для звонков и выхода в интернет (EDGE/3G) из парка. Внимание! В парке может работать бесплатный wi-fi.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

В какое время на реке Синяя высокий уровень воды?

Высокий уровень воды на реке Синяя наблюдается в июне, первой неделе июля и с середины августа и в сентябре. В середине июля возможна засуха; на перекатах уровень воды может упасть до щиколотки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
23 мар 2022
Просто отлично. 👍 всегда помогут и объяснят. Своих не бросают. Особенно хочу выразить благодарность Юлии Токаревой. Прошу премировать и отметить благородностью. Профессионально и компетентном. Класс
Н
8 мар 2022
Все прекрасно, все документы, памятки и рекомендации были предоставлены вовремя и в лучшем виде, менеджеры ответили на все вопросы и все очень оперативно, редко где такое встретишь, спасибо!
и
3 мар 2022
Все было организовано как по нотам. Организаторы молодцы!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Якутска

🧳Многодневные туры3-дневные туры🎣Рыболовные турыЛенские столбы🗽Популярные местаВодные развлечения🚤На катере
У нас ещё много экскурсий в Якутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Якутске
ХОРОШО
🧭
ТАМ