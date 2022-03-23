3 день

Река Синяя - Якутск

Завтрак. 10:00 – Выезд из базы.

Возможно посещение Синска для ознакомления с образом жизни в селе ямщиков.

Трансфер на ПВХ лодке до места стоянки теплоходов.

Пересадка на катер. Речная прогулка по правой стороне реки Лена.

С остановкой у песчаной дюны Тукулан, которая величественно возвышается над рекой и тайгой.

Заезд на устье реки Буотама для посещения питомника лесных бизонов.

Время для перекуса.

Возвращение в п. Булгунняхтах, пересадка в авто.

Обратный проезд до Якутска.

При наличии сил и светового времени – остановка у зоопарка «Орто Дойду» (не включено, оплата на месте).

Возвращение в город вечером.

Фактический тайминг поездки и порядок посещения мест вдоль реки Лена зависит от количества и продолжительности остановок по маршруту, а также от погодных условий.

Данный маршрут можно пройти за 2 дня. По запросу верстаем смету для индивидуального заезда на 2 дня.

При северо–восточном ветре силой от 9 м/с в дни проездов по реке Лена возможны задержки.