08:30/09:00 – Сбор участников с места проживания. Выезд из Якутска.
На выезде из города остановка у магазина для совместной закупки продуктов питания.
Проезд до поселка Булгунняхтах, 115 км, 1,5 часа.
Пересадка на катер.
Речная прогулка до национального парка "Ленские столбы", 80 км, 2,5 часа, с посещением водопада Тойон-Ары, петроглифа Улахан-Ана, гротов и древних рисунков Еланских скал.
По большой воде возможен заезд на реке Кетеме для осмотра каменных берегов и пещер (преимущественно в июне, первую неделю июля, конце августа и сентябре).
Прибытие на Ленские столбы в районе устья Лабыдья.
Свободное время, подъем на смотровую площадку по 2-км оборудованной тропе с промежуточными зонами для отдыха.
Проезд на противоположный берег к д. Батамай, 3 км.
Размещение на турбазе. Время для полдника.
Отдых на островах, рыбалка.
Вечером дополнительный проезд вдоль Ленских столбов – на закате.
Время для ужина. Отдых.
Время для завтрака.
10:00 – Посадка на ПВХ лодку с водометом.
Проезд по протоке до с. Синск, 30 км.
Размещение на турбазе на устье реки Синяя – на противоположном берегу от села.
Обед от хозяйки ямщицкой базы.
Поездка по реке Синяя вверх по течению до Поющих скал, 45 км.
С остановками на осмотр и фотографирование природного памятника – Синских скал, известных как Каменный лес.
Отдых.
К вечеру возвращение на турбазу.
Ужин. Отдых.
Баня на дровах (за доп. плату).
Дополнительный день возможен – за доплату.
Завтрак. 10:00 – Выезд из базы.
Возможно посещение Синска для ознакомления с образом жизни в селе ямщиков.
Трансфер на ПВХ лодке до места стоянки теплоходов.
Пересадка на катер. Речная прогулка по правой стороне реки Лена.
С остановкой у песчаной дюны Тукулан, которая величественно возвышается над рекой и тайгой.
Заезд на устье реки Буотама для посещения питомника лесных бизонов.
Время для перекуса.
Возвращение в п. Булгунняхтах, пересадка в авто.
Обратный проезд до Якутска.
При наличии сил и светового времени – остановка у зоопарка «Орто Дойду» (не включено, оплата на месте).
Возвращение в город вечером.
Фактический тайминг поездки и порядок посещения мест вдоль реки Лена зависит от количества и продолжительности остановок по маршруту, а также от погодных условий.
Данный маршрут можно пройти за 2 дня. По запросу верстаем смету для индивидуального заезда на 2 дня.
При северо–восточном ветре силой от 9 м/с в дни проездов по реке Лена возможны задержки.
Тур предполагает проживание на турбазе:
Стоимость тура зависит от количества человек в группе:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Высокий уровень воды на реке Синяя наблюдается в июне, первой неделе июля и с середины августа и в сентябре. В середине июля возможна засуха; на перекатах уровень воды может упасть до щиколотки.