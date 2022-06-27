Маршрут проходит по территориям природных парков "Синяя" и "Ленские Столбы", охватывая все скалы реки Синяя и Ленских Столбов. Синские Столбы и Ленские Столбы как памятники природы, занесены в список объектов Всемирного наследия Юнеско. Передвижение туристов на 6-7 метровых надувных катамаранах с подвесными моторами гарантирует комфорт и безопасность.

Программа тура по дням

1 день Трансфер до реки Синяя

Встреча в аэропорту (прилет рейсами, прибывающему в Якутск до 8:00 часов). Трансфер в город. 9:00 Сбор на автовокзале (стоянка авто за магазином "Лавка художника") улица Октябрьская, 24. 9:15 Трансфер г. Якутск – п. Бердигестях на автобусе. 12:00 Обед п. Бердигестях, далее пересадка на «Трэкол» (вездеходная техника на шинах низкого давления) и переезд до базы отдыха «Уораннах» р. Синяя. Путь проходит по тракторной дороге через болотистые места якутской тайги. 18:00 Приезд в базу отдыха "Уораннах". Получение снаряжения (палатка, коврик, спальник, спасательный жилет, гермомешок на 100 литров). Размещение в палатках и в 3-х местных летних домах. 19:30 Ужин. После ужина подготовка катамаранов к сплаву. На этом месте реки можно хорошо порыбачить. 23:00 Отбой. Ночь на базе отдыха «Уораннах». Длина автомобильного маршрута Якутск – Бердигестях 185 км, Бердигестях – р. Синяя 90 км, общее время в пути 9 часов.

2 день Сплав до речки Кыра Тас (местность Яма)

7:30 Подъем, завтрак. 9:00 Сборы, подготовка к сплаву. 10:30 Инструктаж, знакомство с техникой гребли на катамаране, начало сплава. 11:00 Начало сплава. Сплав до речки Кыра Тас (местность Яма). Во время сплава остановка для посещения наскальных рисунков бронзового века «Андреевская». 13:30 Обед в районе устья р.МусХанда (песчаный остров напротив устья реки). После обеда есть возможность покупаться в песчаном заливчике. На этом острове наши туристы нередко находили кости животных времен мамонтов. Продолжение сплава. Не доезжая до места ночевки, остановка на обрядовой пещере. 19:30 Прибытие к месту стоянки в ТасХанда, разбивка лагеря, ужин Рыбалка. Здесь река Синяя принимает холодный приток Кыра Тас, богатый холодными источниками. На устье речки круглогодично стоит рыба, а в жаркие летние дни это место полна ленками и хариусами, что привлекает крупных хищных рыб. Нередко здесь ловят метровых щук и трофейных больших размеров. 23:00 Отбой. Длина дневного маршрута 20 км. Время в пути 8 часов.

3 день Сплав до группы скал "Сердечко"

7:30 Подъем, завтрак. 10:30 Начало сплава. В этот день на маршруте туристы посетят скалы "Пещерная", "Целующиеся скалы". Здесь скалы выше и в некоторых местах группы скал занимают длину в несколько километров 13:00 Обед на берегу напротив Целующихся скал. 16:00 Прибытие к месту стоянки, разгрузка вещей и далее посадка на катамараны, чтобы спуститься вниз (2 км) для восхождения на скалы. Восхождение на скалы по пологому распадку. Экскурсия по скалам, фотографирование. Если посмотреть этот участок реки на карте, то можно заметить, что река делает изгибы напоминающие рисунок сердца. Здесь находится узкий перешеек, отделяющий два берега на несколько сотен метров. Можно пешком над горой пройти это расстояние и оказаться на месте, откуда виден участок, пройденный по реке несколько часов назад. 18:30 После возвращения к лагерю, установка лагеря, ужин. 23:00 Отбой. Длина дневного маршрута 26 км. Время в пути, включая экскурсию на скалы, 8 часов.

4 день Сплав до Поющих Скал

7:30 Подъем, завтрак. 10:30 Начало сплава. При благоприятном уровне воды, в участке Черный перекат и в устье речки Мундукта можно хорошо порыбачить. 13:00 Обед в районе скал с гротами. Остановка для посещения наскальных рисунков бронзового века "АммаЧыгын". 17:00 Прибытие к Поющим Скалам, разбивка лагеря на галечном берегу, откуда открывается отличный вид на скалы. На этом участке реки длинный перекат, где хорошо ловится ленок. 19:00 Ужин, свободное время. 23:00 Отбой. Длина дневного маршрута 35 км. Время в пути 6,5 часов.

5 день Сплав до скал Ункур

7:30 Подъем, завтрак. Экскурсия на гроты Поющих Скал. Поющие скалы – это скалы с высотой до 180 метров. Гроты Поющих Скал представляют сквозные отверстия через скалы, с высотой около двух метров. Гроты находятся на половине подъема до высоты. Подъем на скалы по крутому склону! 13:00 Обед. 14:00 Сплав до скал Ункур. Это короткий сплав для смены места. Группа скал Ункур являются самой длинной грядой скал на реке Синяя. Перед скалами галечная коса, где устанавливается лагерь. На этом участке пути находится кордон природного парка "Ленские Столбы", где группа проходит регистрацию у инспекторов парка. 18:00 Прибытие к месту стоянки Ункур, установка лагеря, ужин, свободное время. 23:00 Отбой. Длина дневного маршрута 12 км. Время в пути 4 часа с остановками по пути.

6 день Выход на реку Лена

7:00 Подъем, завтрак. В этот день подъем раньше обычного, так как сегодня самый длинный переход. 10:00 Начало сплава. В этот день по пути туристы увидят несколько уникальных по своему строению скал. Этот участок реки Синяя, богата перекатами и при малом уровне воды, в некоторых из них нужно будет высадиться и пройти по берегу пешком, чтобы провести катамараны налегке, избегая проколов об острые камни. 13:30 Остановка для обеда на галечной косе напротив скал Туктуйэ. Отсюда до Синска 5 км. Синск стоит на высоком берегу в районе впадения реки Синяя в Лену. После выхода на Лену, где ширина реки составляет несколько километров, переправа на противоположный берег и далее сплав до островов Куранах. Здесь на правом берегу реки можно увидеть первые скалы Ленские Столбов, а вдали виден основной массив Ленских Столбов. На этих островах хорошо ловится щука и при удаче можно поймать щуку очень больших размеров. 18:30 Прибытие к месту стоянки на островах Куранах, установка лагеря, ужин, свободное время. 23:00 Отбой. Длина дневного маршрута 65 км. Время в пути 8 часов.

7 день Ленские Столбы

7:30 Подъем, завтрак. 10:30 Начало сплава. Сплав на этом участке маршрута проходит под Ленскими Столбами. На устье речки Лабыдья, расположена туристическая база природного парка, где находятся тропа и лестница, ведущая к смотровой площадке. Длина тропы 2 километра, общая высота подъема 225 метров. Со смотровой площадки открывается отличная панорама на реку Лена. После спуска обед (перекус). Далее сплав под Ленскими Столбами с остановками для фотографирования. Здесь на камнях можно найти отпечатки окаменевших остатков трилобитов живших здесь во времена "Кембрийского взрыва" пятьсот миллионов лет назад. Переправа на противоположный от Ленских Столбов остров.

8 день Сплав до поселка Тит Ары. Трансфер на авто до Якутска