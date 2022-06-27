Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту (прилет рейсами, прибывающему в Якутск до 8:00 часов).
Трансфер в город.
9:00 Сбор на автовокзале (стоянка авто за магазином "Лавка художника") улица Октябрьская, 24.
9:15 Трансфер г. Якутск – п. Бердигестях на автобусе.
12:00 Обед п. Бердигестях, далее пересадка на «Трэкол» (вездеходная техника на шинах низкого давления) и переезд до базы отдыха «Уораннах» р. Синяя.
Путь проходит по тракторной дороге через болотистые места якутской тайги.
18:00 Приезд в базу отдыха "Уораннах".
Получение снаряжения (палатка, коврик, спальник, спасательный жилет, гермомешок на 100 литров).
Размещение в палатках и в 3-х местных летних домах.
19:30 Ужин.
После ужина подготовка катамаранов к сплаву.
На этом месте реки можно хорошо порыбачить.
23:00 Отбой.
Ночь на базе отдыха «Уораннах».
Длина автомобильного маршрута Якутск – Бердигестях 185 км, Бердигестях – р. Синяя 90 км, общее время в пути 9 часов.
7:30 Подъем, завтрак.
9:00 Сборы, подготовка к сплаву.
10:30 Инструктаж, знакомство с техникой гребли на катамаране, начало сплава.
11:00 Начало сплава.
Сплав до речки Кыра Тас (местность Яма).
Во время сплава остановка для посещения наскальных рисунков бронзового века «Андреевская».
13:30 Обед в районе устья р.МусХанда (песчаный остров напротив устья реки).
После обеда есть возможность покупаться в песчаном заливчике.
На этом острове наши туристы нередко находили кости животных времен мамонтов.
Продолжение сплава.
Не доезжая до места ночевки, остановка на обрядовой пещере.
19:30 Прибытие к месту стоянки в ТасХанда, разбивка лагеря, ужин
Рыбалка.
Здесь река Синяя принимает холодный приток Кыра Тас, богатый холодными источниками.
На устье речки круглогодично стоит рыба, а в жаркие летние дни это место полна ленками и хариусами, что привлекает крупных хищных рыб.
Нередко здесь ловят метровых щук и трофейных больших размеров.
23:00 Отбой.
Длина дневного маршрута 20 км. Время в пути 8 часов.
7:30 Подъем, завтрак.
10:30 Начало сплава.
В этот день на маршруте туристы посетят скалы "Пещерная", "Целующиеся скалы".
Здесь скалы выше и в некоторых местах группы скал занимают длину в несколько километров
13:00 Обед на берегу напротив Целующихся скал.
16:00 Прибытие к месту стоянки, разгрузка вещей и далее посадка на катамараны, чтобы спуститься вниз (2 км) для восхождения на скалы.
Восхождение на скалы по пологому распадку.
Экскурсия по скалам, фотографирование.
Если посмотреть этот участок реки на карте, то можно заметить, что река делает изгибы напоминающие рисунок сердца.
Здесь находится узкий перешеек, отделяющий два берега на несколько сотен метров.
Можно пешком над горой пройти это расстояние и оказаться на месте, откуда виден участок, пройденный по реке несколько часов назад.
18:30 После возвращения к лагерю, установка лагеря, ужин.
23:00 Отбой.
Длина дневного маршрута 26 км. Время в пути, включая экскурсию на скалы, 8 часов.
7:30 Подъем, завтрак.
10:30 Начало сплава.
При благоприятном уровне воды, в участке Черный перекат и в устье речки Мундукта можно хорошо порыбачить.
13:00 Обед в районе скал с гротами.
Остановка для посещения наскальных рисунков бронзового века "АммаЧыгын".
17:00 Прибытие к Поющим Скалам, разбивка лагеря на галечном берегу, откуда открывается отличный вид на скалы.
На этом участке реки длинный перекат, где хорошо ловится ленок.
19:00 Ужин, свободное время.
23:00 Отбой.
Длина дневного маршрута 35 км. Время в пути 6,5 часов.
7:30 Подъем, завтрак.
Экскурсия на гроты Поющих Скал.
Поющие скалы – это скалы с высотой до 180 метров.
Гроты Поющих Скал представляют сквозные отверстия через скалы, с высотой около двух метров.
Гроты находятся на половине подъема до высоты.
Подъем на скалы по крутому склону!
13:00 Обед.
14:00 Сплав до скал Ункур.
Это короткий сплав для смены места.
Группа скал Ункур являются самой длинной грядой скал на реке Синяя.
Перед скалами галечная коса, где устанавливается лагерь.
На этом участке пути находится кордон природного парка "Ленские Столбы", где группа проходит регистрацию у инспекторов парка.
18:00 Прибытие к месту стоянки Ункур, установка лагеря, ужин, свободное время.
23:00 Отбой.
Длина дневного маршрута 12 км. Время в пути 4 часа с остановками по пути.
7:00 Подъем, завтрак.
В этот день подъем раньше обычного, так как сегодня самый длинный переход.
10:00 Начало сплава.
В этот день по пути туристы увидят несколько уникальных по своему строению скал.
Этот участок реки Синяя, богата перекатами и при малом уровне воды, в некоторых из них нужно будет высадиться и пройти по берегу пешком, чтобы провести катамараны налегке, избегая проколов об острые камни.
13:30 Остановка для обеда на галечной косе напротив скал Туктуйэ.
Отсюда до Синска 5 км.
Синск стоит на высоком берегу в районе впадения реки Синяя в Лену.
После выхода на Лену, где ширина реки составляет несколько километров, переправа на противоположный берег и далее сплав до островов Куранах.
Здесь на правом берегу реки можно увидеть первые скалы Ленские Столбов, а вдали виден основной массив Ленских Столбов.
На этих островах хорошо ловится щука и при удаче можно поймать щуку очень больших размеров.
18:30 Прибытие к месту стоянки на островах Куранах, установка лагеря, ужин, свободное время.
23:00 Отбой.
Длина дневного маршрута 65 км. Время в пути 8 часов.
7:30 Подъем, завтрак.
10:30 Начало сплава.
Сплав на этом участке маршрута проходит под Ленскими Столбами.
На устье речки Лабыдья, расположена туристическая база природного парка, где находятся тропа и лестница, ведущая к смотровой площадке.
Длина тропы 2 километра, общая высота подъема 225 метров.
Со смотровой площадки открывается отличная панорама на реку Лена.
После спуска обед (перекус).
Далее сплав под Ленскими Столбами с остановками для фотографирования.
Здесь на камнях можно найти отпечатки окаменевших остатков трилобитов живших здесь во времена "Кембрийского взрыва" пятьсот миллионов лет назад.
Переправа на противоположный от Ленских Столбов остров.
7:30 Подъем.
8:00 Завтрак.
10:30 Начало сплава.
Сегодня короткий сплав, при котором немного спустившись по реке, переправа на левый берег.
Остановка под поселком Тит Ары, где туристов ожидает автобус.
Разбор катамаранов и погрузка вещей в автобус.
Отсюда до Якутска.
В пути обед в придорожном кафе.
19:00 Приезд в Якутск.
Развоз по домам и гостиницам.
Длина дневного маршрута по воде 10 км, на авто 165 км. Время в пути 7 часов.
Тур предусматривает проживание в палатках от 1-номестной до 4-хместной.
Одежда:
Снаряжение:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Участки рек Синяя и Лена, по которым проходит маршрут, не имеет определяющих категорийность препятствий и только из-за длины маршрута он оценивается как маршрут первой категории сложности. Бескатегорийные сложные участки на реке Синяя - это перекаты, а на реке Лена - это волны, которые могут образоваться при сильном ветре.
Учитывая эти обстоятельства, в этом маршруте мы используем 6-ти и 7-ми метровые надувные катамараны, которые наиболее устойчивы на волнах чем байдарки и обеспечивают надежность. Для удобства передвижения используем подвесные моторы.
В геологическом отношении Ленские и Синские Столбы являют собой образец раннепалеозойских образований осадочных пород. В давние времена у подножья на их месте располагалось мелководное теплое море, которое омывало древний сибирский континентальный участок. Образование столбов как формы рельефа датируются около 400 тыс. лет назад, то есть сравнительно недавним геологическим временем. Территория Сибирской платформы подвергалась постепенному поднятию, результатом чего стало возникновение разломов и образование глубоких речных долин. Это привело к активизации карстовых процессов, которые, наряду с продолжающимся эрозионным выветриванием, породили столь причудливые и разнообразные формы скал, сложенных карбонатными породами.
Территория природного парка "Синяя" богата таежными животными: здесь водятся косули, кабарга, благородные и северные олени, лоси, бурые медведи, волки, лисы, соболи и другие.
Летом здесь гнездятся много разных уток, соколы-сапсаны, кречеты и много разных птиц.
Встречи туристов с агрессивными животными тайги не отмечены.
Река Синяя – это река Центральной Якутии. Здесь комаров и других насекомых не больше чем в Подмосковье. Самый богатый гнусом месяц - это июнь, но начиная с третьего дня лагеря устанавливаются на галечных косах вдали от леса и туристы забывают о них.