Песчаные пустыни на Вечной Мерзлоте
Якутия богата разнообразием ландшафтных образований, где песчаные дюны пустынь-тукуланов занимают особое место.
Мы предлагаем путешествие в малоизвестную пустыню Вилюя – Махатту! Неземные пейзажи и удаленность от цивилизации заставят вас совершенно иначе взглянуть на окружающий мир!
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер до песков Кысыл Сыр
09:00 Трансфер до песков Кысыл Сыр на УАЗ микроавтобусах (600 км).
Сбор в автовокзале (стоянка авто за магазином «Лавка Художника»). До места сбора вам нужно добраться самостоятельно.
Федеральная автодорога «Вилюй».
Обед в чайной «Мария» с. Илбэнге.
19:00 Приезд к тукуланам Кысыл Сыр.
Установка полевого лагеря.
Ужин.
Рыбалка на берегу Вилюй.
Экскурсия по пескам тукулана Кысыл Сыр
7:30 Подъем, завтрак.
Тукулан Кысыл Сыр отличается от других тем, что расположен на берегу реки Вилюй.
Экскурсия по тукуланам включает поиск необычных природных образований – фульгуриты (громовые стрелы).
Фотосеты, видеосъемки на песках.
Закат.
Вилюйск, переезд в местность Кубалах
7:30 Подъем.
После завтрака выезд в г. Вилюйск (100 км).
Экскурсия по Вилюйску.
Экскурсия включает посещение краеведческого музея и памятников истории.
Обед в столовой.
14:00 Переезд в Халбакинский наслег (18 км).
Дорога включает паромную переправу через реку Вилюй.
В поселке Халбакы посещение музея и сувенирной лавки.
18:00 Выезд в местность Кубалаах (53 км).
Здесь в пути находится самая высокая дюна песков Махатта.
Высота дюны 30 метров. С вершины дюны открывается панорамный вид на реки Вилюй и Тюнг.
Между дюнами находится выход подземных вод, богатые разными минералами. По утверждению местных, вода имеет целебные свойства.
В Кубалахе разбивка лагеря.
Ужин, ночлег.
Тукулан Махатта
7:30 Подъем, завтрак.
Экскурсия на автомобилях по тукулану, посещение наледей речки тукулана Махатта.
После обеда переезд в местность Ампыла (авто Садко, 40 км).
По приезду на местность, разбивка лагеря.
Рыбалка на карася на озере Ампыла.
На ужин блюда приготовленные с вилюйского карася.
Местность Мастах-Тасыкаччы
7:30 Подъем, завтрак.
Переезд в местность Мастах-Тысыкаччы (30 км).
Мастах-Тасыкаччы – эта самая большая и высокая дюна тукулана Махатта. Высота тукулана 10 м.
После обеда переезд в местность Ай (10 км).
В местности Ай находятся озера Турагас и Муосталах.
В озерах водится рыба сиг-пелядь.
Рыбалка.
На ужин блюда со свежепойманных рыб.
Местность Някыя
7:30 Подъем, завтрак.
Переезд в местность Някыя (40 км).
Озера местности Накыйа богаты карасем, а в одном озере водятся окуни крупных трофейных размеров.
Караси этих озер отличаются от остальных своими вкусовыми качествами.
Рыбалка на озерах.
Во время Великой Отечественной Войны здесь располагалось поселение рыбаков, добывавших рыбу для фронта. Останки лагеря можно увидеть до сих пор.
Разбивка лагеря, ужин, ночевка.
Местность Дьам
7:30 Подъем, завтрак. пересадка на уазы.
Сбор шишек кедрового стланика.
После обеда переезд в местность Дьам (20 км).
В местности Дьам в 18-19 веках располагалось ямщицкое поселение. Маршрут ямщиков уходил далеко на Север, соединяя почтовым сообщением самые дальние места Якутии.
Сбор ягод морошки.
Экскурсия по песчаным дюнам тукулана.
Здесь дюны имеют более крутые наклоны.
Купание и рыбалка на озерах.
Разбивка лагеря, ужин, ночевка.
Местность Мунгурдах
7:30 Подъем, завтрак.
До обеда свободное время.
Выезд в местность Мунгурдах (55 км).
Экскурсия по дюнам тукулана.
Здесь высокие дюны тукулана полуостровом вонзились в озеро, создав необычно красивый вид.
Озеро отличается наличием крупных щук, что, несомненно, не оставит равнодушным интерес рыбаков.
Разбивка лагеря, ужин, ночевка.
Местности Дянгнах, Чинагар
7:30 Подъем, завтрак.
Выезд в местность Дянгнах (10 км).
Установка сетей на пелядь.
Глубоководная рыбалка (трофейная рыбалка на окуня и ельца).
После обеда свободное время.
17:00 Переезд в местность Чинагар (10 км).
Вечерняя рыбалка.
Разбивка лагеря, ужин, ночевка.
Вилюйск
7:30 Подъем, завтрак.
10:.00 Выезд
В пути остановка в местности Дяннах для проверки сетей.
В обед рыбаки приготовят пятиминутку с пеляди.
Выезд в Халбакинский наслег.
Посещение маслоцеха.
Выезд в город Вилюйск.
Ночь в гостинице Вилюйска.
Трансфер в Якутск
7:30 Подъем, завтрак.
9:00 Выезд в город Якутск.
Обед в чайной «Мария».
19:00 приезд в Якутск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палаточном лагере и одну ночь в гостинице.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Размещение по 2-4 человека в палатке.
Гостевой дом в г. Вилюйск
Двухэтажный дом с удобствами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Предоставление палатки, спальника, коврика
- Встреча в аэропорту в день начала тура
- Трансфер в аэропорт, если всю группу нужно будет отвезти к одному времени (по одному туристы организуют трансфер самостоятельно)
- Продукты для организации походного питания
- Страхование от несчастного случая
- Все групповые трансферы, переезды во время тура
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Якутск и обратно
- Питание в придорожных кафе
- Трансфер в аэропорт, если вылет не совпадает с вылетом основной группы
- Дополнительные расходы
- Место начала и завершения?
- Республика Саха (Якутия), Якутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Одежда и обувь:
Туристическое снаряжение:
- дождевик;
- кофта флисовая;
- рубашка тонкая с длинным рукавом (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
- брюки для трекинга;
- брюки тонкие (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
- термобелье тонкое;
- бейсболка или панама;
- перчатки для трекинга;
- обувь для легкого трекинга;
- легкая лагерная обувь.
- Спички, зажигалки, средства для розжига (береста, кусочки резины и т. п.);
- гигиеническая губная помада;
- запасные аккумуляторы, батарейки;
- зарядное устройство (Power Bank);
- индивидуальная аптечка;
- крем от солнца;
- легкие компактные КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- мягкие, легкие гермомешки для одежды и снаряжений;
- полиэтиленовые мешки для мелкого мусора;
- полиэтиленовые мешки плотные до 240 литров для транспортировки рюкзаков;
- противокомариные, противослепневые кремы, гели, аэрозольные баллончики;
- рыболовное снаряжение (спиннинг, поплавковая удочка, нахлыстовое удилище);
- солнцезащитные очки;
- средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага);
- термос 1 литр.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как будет организовано приготовление еды?
Группа делиться на дежурство по 2-3 человека. Дежурные помогают инструктору в приготовлении питания для всей группы.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.