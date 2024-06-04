1 день

Знакомство с Якутией

Приключения начнутся уже на экскурсии по Якутску, а завершится первое знакомство со столицей республики традиционным языческим обрядом благословения «алгыс» и встречей с белым шаманом, который предскажет будущее.

Вы спуститесь в ледяную пещеру «Царство вечной мерзлоты», вырубленную в скальном леднике.

Здесь собраны ледовые скульптуры, которые делали лучшие якутские мастера: персонажи «Игры престолов» и «Ледникового периода», а также герои национальных якутских сказок.

А еще можно, как в детстве, скатиться с ледяной горки и зайти в ледяной бар, отведать мороженое с ягодами, попробовать строганину, а в конце получить сертификат, подтверждающий, что вы точно были в этом необычном месте.

Посетите вы и единственный в мире Музей мамонта. Он находится в необычном месте: занимает 1 из этажей СВФУ им. Аммосова — главного университета республики.

Экспозиция создана энтузиастами-учеными, которые и проводят экскурсии. Они знают все о мамонтах и других доисторических животных и рассказывают об этом живо и увлекательно, в том числе — и о работе по клонированию мамонта.

Вечером вам предстоит попробовать свои силы в мастер-классе по приготовлению блюд якутской кухни.

Кухня якутов подчинена условиям их жизни: блюда должны быть быстрыми и простыми в приготовлении, сытными, согревающими и полезными.

Все они делаются из натуральных продуктов, добытых или выращенных самостоятельно. Вам расскажут, как приготовить настоящую строганину, салат «Индигирка» из чира, кашу саламат и якутские сладости.

Заночуете вы в уютных и стильных домиках A-frame на турбазе с романтическим названием «Лунный свет». И действительно, свет луны вы сможете наблюдать прямо с кровати: панорамные в пол окна — преимущество турбазы.

А стоят домики на самом берегу реки Лены — с видом на визитную карточку Якутии — Ленские столбы. Так что вы сможете наблюдать и рассвет, и закат. Это фантастическое зрелище!