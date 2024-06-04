Открой неизведанную Якутию
Посетите удивительные места – причудливые Ленские и Синские столбы, песчаные дюны Тукуланы, «Царство вечной мерзлоты» и единственный в мире Музей мамонта. Понаблюдаете за древним обрядом благословения алгыс и побываете в питомнике лесных бизонов. Кроме того, вас ждет сплав на байдарках по самой красивой реке Якутии — Синяя. И, наконец, вы сможете насладиться купанием и рыбалкой, а также отдыхом на уютной турбазе.
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Знакомство с Якутией
Приключения начнутся уже на экскурсии по Якутску, а завершится первое знакомство со столицей республики традиционным языческим обрядом благословения «алгыс» и встречей с белым шаманом, который предскажет будущее.
Вы спуститесь в ледяную пещеру «Царство вечной мерзлоты», вырубленную в скальном леднике.
Здесь собраны ледовые скульптуры, которые делали лучшие якутские мастера: персонажи «Игры престолов» и «Ледникового периода», а также герои национальных якутских сказок.
А еще можно, как в детстве, скатиться с ледяной горки и зайти в ледяной бар, отведать мороженое с ягодами, попробовать строганину, а в конце получить сертификат, подтверждающий, что вы точно были в этом необычном месте.
Посетите вы и единственный в мире Музей мамонта. Он находится в необычном месте: занимает 1 из этажей СВФУ им. Аммосова — главного университета республики.
Экспозиция создана энтузиастами-учеными, которые и проводят экскурсии. Они знают все о мамонтах и других доисторических животных и рассказывают об этом живо и увлекательно, в том числе — и о работе по клонированию мамонта.
Вечером вам предстоит попробовать свои силы в мастер-классе по приготовлению блюд якутской кухни.
Кухня якутов подчинена условиям их жизни: блюда должны быть быстрыми и простыми в приготовлении, сытными, согревающими и полезными.
Все они делаются из натуральных продуктов, добытых или выращенных самостоятельно. Вам расскажут, как приготовить настоящую строганину, салат «Индигирка» из чира, кашу саламат и якутские сладости.
Заночуете вы в уютных и стильных домиках A-frame на турбазе с романтическим названием «Лунный свет». И действительно, свет луны вы сможете наблюдать прямо с кровати: панорамные в пол окна — преимущество турбазы.
А стоят домики на самом берегу реки Лены — с видом на визитную карточку Якутии — Ленские столбы. Так что вы сможете наблюдать и рассвет, и закат. Это фантастическое зрелище!
Река Синяя и завораживающие «Синские столбы»
На второй день встать придется очень рано — ведь вам предстоит сплав по красивейшей извилистой реке Синяя над одним из чудес якутской природы — Синских столбов.
Первое, что здесь вас удивит, чистая до полной прозрачности вода (не хуже байкальской!). Во время похода вы будете видеть все происходящее вокруг лодки. Это зрелище будет не менее увлекательным, чем то, что вы увидите вверху и по сторонам.
Какой вкусный чай на костре получается из синской воды! А если добавить еще немного ягеля и сушеной клюквы!
Купаться в такой воде тоже незабываемо: чувствуешь, как наполняешься энергией и бодростью. Рыба тоже, кстати, эту воду любит, так что роскошная рыбалка вам обеспечена.
На обед будете готовить уху из нескольких видов рыб, а на ужин — рыбу на костре на решетке. Объедение — и то и то!
Другой повод для удивленного восхищения — сами столбы: остроконечные пики, плотно стоящие, примыкающие друг к другу и устремленные в небо. Да, природа здесь проявила себя как искусный архитектор и скульптор. В узорах каменных отвесных скал можно разглядеть то балкон, то готический замок, то неприступную башню.
Ученые, изучающие столбы чуть ли не с лупой, находят здесь много наскальных рисунков древних людей: оказывается, несмотря на неприступность, тут с давних времен селились люди. Всего насчитывается 37 групп скал Синских столбов высотой до 180 метров. По мнению ученых, их возраст — более 400 тысяч лет.
Заночуете вы на той же турбазе «Лунный свет» с видами на реку.
Наследие ЮНЕСКО - Ленские столбы
Третий день знаменателен тем, что вы совершите восхождение на вершину Ленских столбов. Это невысоко — всего 200 метров вверх по хорошо оборудованной тропе, но виды оттуда — загляденье!
Представьте: перед вами до горизонта изумрудная тайга, под вами — прекрасная спокойная река Лена, над головой — безоблачно голубое небо, воздух мягок, и кажется, что обволакивает вас с заботой и нежностью…
В этом умиротворяющем месте обязательно загадывайте желание.
Кстати, состоят Ленские столбы, которых вдоль реки более 1000, из кембрийского известняка, названного так из-за того, что впервые эта порода была обнаружена в Англии, на территории Уэльса.
Образовались они из-за сочетания выветривания и перепада температур.
Пообедав, вы отправитесь в нашу вторую туристическую базу “Tree house glamping”.
По возвращении на турбазу вы поужинаете и продолжите активно осваивать жизнь по-якутски: будете практиковаться в традиционных якутских национальных играх — спортивных и настольных.
«Буур», «Тыксаан», «Тырыынка», Хабылык, «Хаамыска»…
Да, названия с непривычки сложно произнести, но правила простые, и используются в играх то палочки, то камешки.
Якутам для жизни на этой территории надо было развивать мелкую моторику, ловкость, концентрацию внимания, силу. Поэтому игры направлены именно на это.
Вам придется отложить телефоны и выкинуть из головы лишние мысли, чтобы сосредоточиться на игре и выполнить с виду несложные задания.
Может, с первого раза и не выйдет аккуратно достать палочку из груды других, но после недолгой тренировки вас обязательно ждет удача и победа.
Домики расположены на деревьях на высоте 3 метров, к ним ведет лестница. Спать, паря над землей, — скорее всего, вы такого еще не пробовали!
Песчаные дюны и бизоны
Во время завтрака на четвертый день вы попробуете местный экологически чистый чай с листьями брусники, малины, шиповника, иван-чая и медом.
После чего бодро пойдете в питомник ровесников мамонтов — лесных бизонов на базе «Устье Буотамы». Уверены, вас восхитят огромные покрытые шерстью быки: длина тела бизона достигает 3 метров, а весит он целую тонну.
Следующее удивительное место дня — песчаные дюны Тукуланы, пустыня посреди тайги и реки — идеальное место для фотосессии.
Эти песчаные дюны появились под влиянием ветров, постоянно дующих со стороны Лены. Песок перемещается от берега к лесу, засыпает его и движется дальше.
Некоторые ученые считают, что тукуланы — это реликтовые пески, оставшиеся от древней пустыни, существовавшей здесь примерно 20 тысяч лет назад. Проведите по песку рукой, ступите на него босыми ногами — почувствуйте, как пересыпаются многотысячелетние песчинки…
Якутия, несмотря на свое географическое положение и вечную мерзлоту, славится натуральными и экологически чистыми продуктами.
У вас будет возможность убедиться в этом самим: вы побываете на одном из местных производств «Сахачай», где производят чай и пакуют мед.
Во время мастер-класса вы научитесь составлять чайные композиции из якутских дикорастущих трав и ягод, а также узнаете об особенностях здешнего меда.
Вечером вернетесь в Якутск, откуда самолетом или поездом — домой.
Несмотря на то, чтобы вы провели на этой земле всего несколько летних дней, якутские картины надолго останутся в памяти, будоража вопросом, как столь разнообразными могут быть скалы, как могут отличаться реки, сколько звезд можно увидеть в этих далеких от засветки крупных городов местах.
Невероятное чувство свободы будет возникать у вас каждый раз, стоит лишь вспомнить это путешествие.
И пусть оно вдохновляет вас на новые!
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах «Tree house» и «Лунный свет».
В этих домиках вы будете только спать, туры у нас насыщенные, не будет возможности долго отдыхать в турбазе.
В последний день тура у вас половина дня свободного времени, но в основном вы будете купаться, загорать, наслаждаться видом Ленских столбов – в общем, вы будете проводить время на улице.
В доме всегда есть чистое постельное белье, чай, кофе, сахар и посуда.
Варианты проживания
Турбаза «Tree house»
Домики здесь расположены на деревьях на высоте 3 метров, к ним ведет лестница.
Спать, паря над землей, — скорее всего, вы такого еще не пробовали!
Турбаза «Лунный свет»
Уютные и стильные домики A-frame на турбазе с романтическим названием «Лунный свет». И действительно, свет луны вы сможете наблюдать прямо с кровати: панорамные окна в пол — преимущество турбазы.
А стоят домики на самом берегу реки Лены — с видом на визитную карточку Якутии — Ленские столбы. Так что вы сможете наблюдать и рассвет, и закат. А это фантастическое зрелище!
Также на территории находится подогреваемая уличная купель.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Все входные билеты в музеи и природные парки
- Экскурсии
- Трансфер от гостиницы до гостиницы (в пределах центра города)
- Трехразовое питание на 2-4 день (в 1 день питание в ресторанах за счет туриста)
- Проживание на туристических базах «Tree house», «Лунный свет»
- Услуги гида, инструктора-проводника
- Что не входит
- Билеты до Якутска и обратно
- Завтрак, обед и ужин (1 день тура)
- Ледяной бар в Царстве вечной мерзлоты (1 день тура)
- Ювелирные украшения (1 день тура)
- Место начала и завершения?
- Республика Саха (Якутия), Якутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Лето в Якутии короткое, но очень теплое, поэтому не забудьте взять собой летнюю легкую одежду. Из обуви лучше взять с собой удобные кроссовки или трековые сандалии.
В зависимости от того, в какой период вы планируете пройти этот маршрут, можно ориентироваться по погоде, никаких резких перепадов температур не будет. Одевайтесь так, как вы оделись бы на самостоятельную прогулку в лесу в данную погоду.
Летом резиновые сапоги не нужны совсем, при сплаве удобнее всего будет обувь типа кроксов, но при этом удобные кроссовки тоже должны быть с собой – для пеших прогулок и восхождений на скалы.
Одежду для удобства лучше взять дышащую, также головной убор обязателен.
Что можно взять дополнительно:
- сетку Павловского, средства защиты от комаров;
- дождевик;
- портативный аккумулятор для зарядки гаджетов;
- купальные принадлежности;
- рюкзак;
- непромокаемая обувь (сандалии трековые, обувь типа кроксов).
- Безопасно ли будет на сплаве?
Да, сплав безкатегорийный, к тому же, вы будете сплавляться на устойчивых надувных байдарках, которые имеют несколько отсеков с воздухом.
Кроме устойчивых и безопасных байдарок у вас будут спасательные жилеты, но за все года, что мы работаем, не было случая, чтобы кто-то упал с байдарки.
- Домики теплые?
Домики на турбазе «Лунный свет» круглогодичные!
Если говорить о круглогодичности в Якутии, это значит, что домики должны быть супер теплыми. Так и есть: за счет хорошего утепления летом жара не проникает в дом, а зимой тепло не выходит наружу, поэтому в сентябре, когда есть все еще водные маршруты, эти домики мы используем.
- Почему в стоимость тура не включена гостиница в Якутске?
Так как разница в часовых поясах с центральной Россией большая, кто-то из туристов прилетает за день до тура, а кто-то — в день тура.
Также на пятый день часть туристов сразу после тура направляются в аэропорт. Таким образом, в первый и последний день часть туристов не останавливаются в гостиницах.
Среди тех, кто останавливаются в гостиницах, есть свои предпочтения по звездности гостиниц. В связи с этим, убрали данные расходы со стоимости тура.
- Какое питание предусмотрено в туре?
По пути к маршруту будем останавливаться в придорожных кафе, где в основном русская и якутская кухня.
На турбазах питание походное, не ресторанное, но питательное и сытное, например — уха из свежевыловленных рыб.
В первый день тура – обед/ужин в городе Якутске в ресторанах (не входит в стоимость).
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору