Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.



Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я увидел новые красивые места, пообщался с интересными людьми, хорошо отдохнул.



По качеству организации тура могу сказать, что в этой компании работают профессионалы своего дела.



Индивидуальный подход к каждому участнику с учетом трансфера, возраста, физической подготовки, предпочтений по питанию и многим другим приятным мелочам.



Инструктор Татьяна - очень приятный, душевный, общительный человек. Хорошо знает местность, достопримечательности. Готова рассказать целую историю про каждую вершину).



Организация тура - на высоте. Все подготовлено, везде нас ждут. Все по расписанию. Стыковки просто идеальны. Ни где ни кого не ждали. Хороший, удобный автобус.



Размещение с комфортом. И конечно же баня!)



Ребята, большое вам спасибо за вашу работу!)