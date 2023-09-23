Путешествие к Синским и Ленским столбам

Групповой тур в Якутске
5
3 отзыва
Экстремальные морозы, уникальная культура, величественная и могущественная природа, белоснежный снег, алмазы, конина и оленина - это то, за чем люди приезжают в Якутию.

Вы посетите царство вечной мерзлоты внутри горы, на вездеходе доберетесь до удивительного природного памятника - Синских столбов, где проведете два дня в уютном таежном домике с печкой. Также познакомитесь с одной из самых известных достопримечательностей Якутии - рекой Леной. Ее красота и мощь поражают воображение.
Путешествие к Синским и Ленским столбам
Путешествие к Синским и Ленским столбам
Путешествие к Синским и Ленским столбам
Путешествие к Синским и Ленским столбам
Путешествие к Синским и Ленским столбам
Путешествие к Синским и Ленским столбам
Путешествие к Синским и Ленским столбам
Путешествие к Синским и Ленским столбам
Путешествие к Синским и Ленским столбам
Путешествие к Синским и Ленским столбам
Ближайшие даты:
25
мар

Что вас ожидает:

Царство вечной мерзлоты
Царство вечной мерзлоты
Посетим ледяной комплекс внутри горы, где находятся ледяной бар,скульптуры, тронный зал Чысхаана, останки животных ледникового периода
Закат с видом на Ленские столбы
Закат с видом на Ленские столбы
На берегах Лены увидим уникальные природные объекты - Ленские столбы, формирование которых началось миллионы лет назад
Ночевка в купольных домиках
Ночевка в купольных домиках
Отдохнем и переночуем в уютных купольных домиках с потрясающим видом
Прогулка на треколе по реке Синей
Прогулка на треколе по реке Синей
Прогуляемся по реке Синей, полюбуемся местными пейзажами

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Якутск. Царство вечной мерзлоты

Прибытие в Якутск до 16.00.

Если прибытие раньше, по желанию можно посетить музей мамонта и Царство вечной мерзлоты.

Также в этот день будет возможность поднятья на смотровую площадку Чочур-муран и пообедать в колоритном месте.

16.00 Выезд в п. Бердигстях (2 часа в пути).

Ужин.

Ночевка в благоустроенном доме

Прибытие в Якутск. Царство вечной мерзлотыПрибытие в Якутск. Царство вечной мерзлотыПрибытие в Якутск. Царство вечной мерзлотыПрибытие в Якутск. Царство вечной мерзлоты
2 день

Поездка на треколе по реке Синей

Завтракаем.

Садимся на трекол (болотоход – вездеход).

Заброска на базу на реке Синяя (4-5 часов).

Размещаемся в простом таежном доме с печкой.

Обед сухой паек.

Поездка на треколе до скалы Арка на реке Синяя.

Возвращение, ужин, отдых.

Поездка на треколе по реке СинейПоездка на треколе по реке СинейПоездка на треколе по реке СинейПоездка на треколе по реке Синей
3 день

Прогулка по реке Синей

Завтрак.

Выход.

Прогулка по реке Синей.

Смотрим скалы Синские столбы и заснеженный лес, наледи. На некоторые скалы есть возможность подняться наверх.

Горячий обед.

Ужин. Отдых.

Прогулка по реке СинейПрогулка по реке СинейПрогулка по реке СинейПрогулка по реке Синей
4 день

Выезд в Якутск

Завтрак.

Выезд в Якутск по той же схеме.

Трекол (4-5 часов).

Обед сухой паек.

Автобус или Уаз.

Размещение в городе в хостеле.

Ужин самостоятельно.

Выезд в ЯкутскВыезд в Якутск
5 день

Пешая прогулка на Ленские столбы

Завтрак самостоятельно.

Ранний выезд до базы на реке Лена.

Пешая прогулка на Ленские столбы.

Обед (сухой паек) и на смотровую площадку.

Возвращение на базу.

Ужин.

Ночевка в купольных домиках с потрясающим видом.

Пешая прогулка на Ленские столбыПешая прогулка на Ленские столбыПешая прогулка на Ленские столбыПешая прогулка на Ленские столбы
6 день

Отъезд домой

Завтрак.

11.00 Выезд в Якутск. Время в дороге 3-4 часа.

Вылет домой после 17.00

Проживание

Размещение туристов в туре предусмотрено:

  • в благоустроенном доме в Бердигстяхе;
  • в таежном домике в лесу (спим в спальниках, туалет на улице, бани нет);
  • в хостеле в Якутске (проживание по 2-3 человека, удобства в номере);
  • в купольных домиках напротив Ленских столбов (по 6 человек, несколько комнат, туалет и душ в куполе).
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Дом в Бердигстяхе

1 ночь

Благоустроенный дом в Бердигстяхе.

Купольный домик

1 ночь

По 6 человек, несколько комнат, туалет и душ в куполе.

Купольный домикКупольный домик

Хостел г. Якутск

1 ночь

Проживание по 2-3 человека, удобства в номере.

Таежный домик в лесу

2 ночи

Спим в спальниках, туалет на улице, бани нет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в благоустроенном доме в Бердигстяхе
  • Размещение в таежном домике в лесу
  • Заброска и выброска на треколе
  • Поездка по Синей на треколе
  • Транспорт до Ленских столбов и до Бердигстяхи
  • Питание в походе
  • Входные билеты и сборы парков Ленские столбы и Синские столбы
  • Работа гида
  • Размещение в купольных домиках напротив Ленских столбов
  • Ужин и завтрак на базе
  • Размещение в Якутске в хостеле
Что не входит
  • Авиабилеты до Якутска и обратно
  • Питание и проживание в Якутске, если приезд/отъезд раньше/позже программы тура
  • Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
  • рюкзак для радиальных выходов – один можно использовать для всего;
  • полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
  • фонарь налобный; батарейки;
  • очки солнцезащитные;
  • спальник — температурный режим не сильно важен. +5, 0. В доме тепло, если топить печку;
  • ложка, кружка, тарелка, ножик;
  • спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку, зажигалку;
  • термос;
  • термобелье (зимнее);
  • брюки утепленные зимние;
  • флиска; теплая жилетка;
  • штормовой костюм – непродуваемая куртка + брюки. Наличие обязательно. На лыжах обычно жарко идти в пуховике. На стоянках будем надевать пуховики;
  • пуховик толстый;
  • носки (трекинговые зимние и шерстяные, высокие) — не менее 2 пары;
  • ботинки зимние + подбахильники для тепла + бахилы с резиновыми калошами;
  • сапоги эва с толстым вкладышем -60 и т. п. с достаточным свободным местом внутри под носок стельки и т. д. (если обувь хоть немного давит даже самая крутая – ноги будут мерзнуть);
  • валенки с подошвой со свободным местом внутри;
  • тапочки для домиков;
  • шапочка теплая непродуваемая (если обычная шапка, то на куртке должен быть капюшон,
    баф или шарф на шею, балаклава);
  • на руки флисовые перчатки + пуховые варежки (либо флисовые перчатки, теплые варежки + непродуваемые большие варежки);
  • грелки одноразовые для рук и ног;
  • средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
23 сен 2023
Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
С
31 мар 2023
Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
А
28 фев 2023
Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.

Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я увидел новые красивые места, пообщался с интересными людьми, хорошо отдохнул.

По качеству организации тура могу сказать, что в этой компании работают профессионалы своего дела.

Индивидуальный подход к каждому участнику с учетом трансфера, возраста, физической подготовки, предпочтений по питанию и многим другим приятным мелочам.

Инструктор Татьяна - очень приятный, душевный, общительный человек. Хорошо знает местность, достопримечательности. Готова рассказать целую историю про каждую вершину).

Организация тура - на высоте. Все подготовлено, везде нас ждут. Все по расписанию. Стыковки просто идеальны. Ни где ни кого не ждали. Хороший, удобный автобус.

Размещение с комфортом. И конечно же баня!)

Ребята, большое вам спасибо за вашу работу!)
Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.

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