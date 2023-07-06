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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Якутск - Ленские столбы
±08:30 Сбор участников с места проживания.
Выезд из Якутска.
На выезде из города остановка у магазина для совместной закупки продуктов питания.
Проезд до поселка Булгунняхтах, 115 км, 1,5 часа.
Пересадка на катер.
Речная прогулка до национального парка «Ленские столбы», 80 км, 2,5 часа, с осмотром разлома Тойон-Ары (с водопадом после дождей), петроглифа Улахан-Ана, гротов и древних рисунков Еланских скал.
По большой воде возможен заезд на реку Кетеме для осмотра каменных берегов и пещер.
Прибытие на Ленские столбы в районе устья Лабыдья.
Свободное время, подъем на смотровую площадку по 2-км оборудованной тропе с промежуточными зонами для отдыха.
Проезд на противоположный берег к д. Батамай, 3 км.
Размещение на турбазе (не входит в стоимость тура).
Время для полдника.
Вечером дополнительный проезд вдоль Ленских столбов — на закате.
Время для ужина.
Отдых.
Транспорт: авто, катер.
Гид: нет, моторист в роли гида-проводника.
Проживание: бронируется отдельно.
Питание: не включено, оплата в кафе/ресторане на месте.
Входные билеты: включены в парк «Ленские Столбы».
Река Синяя. Поющие скалы
Время для завтрака.
10:00 Посадка на ПВХ лодку с водометом.
Проезд по протоке до с. Синск, 30 км.
Размещение на турбазе на устье реки Синяя — на противоположном берегу от села (не входит в стоимость).
Время для обеда от хозяйки базы.
Поездка по реке Синяя вверх по течению до Поющих скал, ±45 км.
С остановками на осмотр и фотографирование природного памятника — Синских скал, известных как Каменный лес.
Возвращение на турбазу.
Время для ужина и возможной бани (за доп. плату).
Отдых.
Транспорт: 1 ПВХ лодка с водометом.
Гид: нет, моторист в роли гида-проводника.
Проживание: бронируется отдельно.
Питание: не включено, при выборе проживания на базе «Ямщицкое подворье» включен обед и ужин (домашняя кухня).
Входные билеты: включено разрешение на посещение реки Синяя.
Тукуланы. Бизоны
Завтрак.
±11:00 Выезд из базы.
Возможно посещение Синска для ознакомления с образом жизни в селе ямщиков.
Трансфер на ПВХ лодке до места стоянки катера.
Пересадка на катер.
Речная прогулка по правой стороне реки Лена.
С остановкой у песчаной дюны Тукулан, которая величественно возвышается над рекой и тайгой.
Заезд на устье реки Буотама для посещения питомника лесных бизонов.
Время для перекуса.
Возвращение в п. Булгунняхтах, пересадка в авто.
Обратный проезд до Якутска.
При наличии сил — остановка у зоопарка «Орто Дойду» (не включено, оплата на месте).
Возвращение в город вечером.
Транспорт: катер, авто.
Гид: нет, моторист в роли гида-проводника.
Проживание: нет.
Питание: не включено, при выборе проживания на базе «Ямщицкое подворье» включен завтрак.
Входные билеты: включено разрешение на посещение Тукулан и бизонария.
Проживание
В стоимость тура не входит проживание (оплачивается дополнительно).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
|4–5 человек
|40 000
|3 человека
|51 000
|2 человека
|72 000
|1 человек
|137 500
Проживание на выбор (за доп. плату):
|База «Ленские столбы» в д. Батамай (на реке Лена напротив Ленских столбов)
|Цена за номер/домик
|Номер DBL Улучшенный в основном корпусе, для 1–2 человек (с WB/душем внутри), без завтрака. Стоимость за номер.
|15 000
|Номер DBL в основном корпусе, для 1–2 человек (с WB/душем внутри), без завтрака. Стоимость за номер.
|16 000
|Номер DBL в корпусе контейнерного типа, для 1–2 человек (с WB/душем внутри), без завтрака. Стоимость за номер.
|10 000
|База «Ямщицкое подворье» на устье реки Синяя (напротив п. Синск)
|Цена на 1 человека
|Одно-, двух-, трех-, четырехместное размещение в летнем гостевом доме (WC уличный). С включенным питанием (1 обед, 1 ужин, 1 завтрак). Баня на дровах за доплату.
|7 500
В программе второго дня указан переезд на базу «Ямщицкое подворье», вы можете выбрать размещение на обе ночи тура на базе «Ленские столбы». В этом случае программа второго и третьего дня немного корректируется — меняется название локации только.
Варианты проживания
База «Ленские столбы»
Турбаза расположена в Республике Саха (Якутии).
Здесь вы найдете все условия для комфортного проживания — ресторан, кафе, платная рыбалка. Есть Wi-Fi.
В номерах есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, чай/кофе в номерах, отопление.
База «Ямщицкое подворье»
База на устье реки Синяя (напротив п. Синск).
Одно-, двух-, трех-, четырехместное размещение в летнем гостевом доме (WC уличный).
С включенным питанием (1 обед, 1 ужин, 1 завтрак).
Баня на дровах за доплату.
База «Батамай Виллаж»
Турбаза находится в д. Батамай на противоположном берегу от Ленских столбов.
- Летние домики, с печным отоплением, электричеством, по 2–3 кровати.
- Отдельное помещение для питания (столовая).
- Зона с умывальниками.
- Туалет уличный.
- Баня.
- Беседка.
Размещение в летнем домике с буржуйкой для 1–4 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Авто для трансферов по маршруту Якутск - Булгунняхтах в День 1 и Булгунняхтах - Якутск в День 3
- Катер для речной прогулки Булгунняхтах - Ленские столбы - Булгунняхтах в Дни 1 и 3
- ПВХ лодка с водометом для проезда по маршруту Батамай - Синск - Поющие скалы на р. Синяя - Синск - Ленские столбы (место стоянки катера) в День 2-3
- Входные билеты в парк «Ленские столбы» (район устья р. Ладыбья)
- Разрешение на сплав по реке Синяя
- Разрешение на посещение дюны Тукулан
- Посещение питомника лесных бизонов на устье реки Буотама
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Якутска и обратно
- Проживание на турбазах
- Питание по маршруту (средние чеки): в придорожном кафе - 800 руб. в ресторане базы «Ленские столбы»:завтрак - 1 000 руб. обед - 1 800 руб. ужин - 2 500 руб
- В придорожном кафе - 800 руб
- В ресторане базы «Ленские столбы»:завтрак - 1 000 руб. обед - 1 800 руб. ужин - 2 500 руб
- Завтрак - 1 000 руб
- Обед - 1 800 руб
- Ужин - 2 500 руб
- Баня на дровах на базе «Ямщицкое подворье» - от 3 000 руб
- Посещение зоопарка «Орто Дойду» - 400 руб. /чел
- Спальные мешки (необязательно)
- Личная посуда (необязательно)
- Персональная страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Ветрозащитные куртки, теплые кофты/свитера/пледы (для нахождения на реке).
- Брюки закрытые (для нахождения на реке и подъёма на смотровую площадку парков «Ленские столбы» и «Синяя»).
- Обувь с твердой подошвой (берег в парке и на р. Синей каменистый).
- Антимаскитные мази (для выхода в лес, подъема на смотровую площадку парка – актуально в июне и начале июля).
- Сим-карта от оператора МТС для звонков и выхода в интернет (EDGE/3G) из парка. Внимание! В парке может работать бесплатный wi-fi.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности тура?
- При северо-восточном и восточном ветре силой 9–10 м/с в дни проездов по реке Лена возможны задержки.
- При северо-восточном и восточном ветре силой от 11–12 м/с тур сдвигается на сутки вперед/назад. Шторм на реке длится, как правило, 1 день во второй половине сентября в результате влияния тайфунов в Тихом океане и Охотском море в районе Курильских островов. Рекомендуем предусмотреть один резервный день.
- Заезд на реку Кетеме к пещерам возможен по большой воде, преимущественно в июне, первую неделю июля, конце августа и сентябре.
- Высокий уровень воды на реке Синяя наблюдается в июне и первой неделе июля, а также с середины августа и в сентябре. В середине июля возможна засуха; на перекатах уровень воды может упасть до щиколотки; для прохода перекатов понадобятся резиновые сапоги (некоторые размеры есть в наличии, и предоставляем их своим туристам бесплатно).
Возможны ли изменения в программе?
Фактический график движения и порядок посещения мест вдоль реки Лена зависят от количества и продолжительности остановок по маршруту, а также от погодных условий и мест ночевок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Добрались до места слияния Лены и Синей и миновав посёлок Синск начинаем любоваться Синскими столбами. За каждым поворотом видим то одиночно стоящие скалы, то группы скал, напоминающие и башни, и фигуры зверей, и человеческие головы, и сказочных персонажей. Может это игра воображения, но я увидела и медведя, и Чебурашку, и Илью Муромца, и Гафта. По тропинке поднимаемся на вершину горы, подъём не сложный, по склону, преодолён легко, а виды открываются ошеломляющие. На подъём, фотосессию и спуск ушло минут 30. На одном из изгибов причалили, чтобы окунуться в воды реки Синяя, на песке заметили следы медведя и лося, наверное приходили попить водички. Затем перекус на турбазе и снова по реке Лена направляемся осматривать дюны, подъёмчик по песку немного трудноват, но мы и его осилили! А дальше бизоний питомник. Сначала на тракторе по лужам и грязи, затем на уазике-буханке по лесной дороге в поисках вольно пасущихся бизонов, но они, как будто ждали нас, вышли навстречу всем стадом и провели с нами фотосессию.
Это была последняя экскурсия, снова в лодку, потом в автомобиль и позднее возвращение в гостиницу. В целом это было обалденное путешествие, которое запомнится величием и красотой реки Лены и великолепием скал реки Синей.
В итоге я возвращалась домой, оставив в Якутии частичку своей души. Это было одно из лучших моих путешествий.