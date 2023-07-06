Наша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитан катера, и лодочник, и экскурсовод). Чётко, в согласованное время, комфортный автомобиль забрал нас у гостиницы и доставил на причал. Дорога до причала заняла около двух часов, учитывая, что идет ремонт дороги и была остановка для посещения зоопарка и закупки продуктов в магазине. Быстренько загрузились в катер и помчались по Лене к Ленским столбам. Одеться пришлось потеплее, не смотря на то, что катер с тентом, всё-таки на воде прохладно. Вскоре открылись скалы по правому борту, сделали короткую остановку для фотосессии. Во время нашего путешествия вода была высокая и Алексей завернул в красивейшее место, где мы подзарядились энергией Ленских скал и направились на противоположный берег покорять Ленские столбы. Там уже гуляли туристы с двух теплоходов, было многолюдно. Вверх поднимались по тропе, оборудованной ступеньками и перилами, подъем средней тяжести, преодолеть его смогли все. Виды открываются потрясающие. Эта прогулка вверх и обратно заняла у нас примерно 2 часа. Напротив Ленских столбов находится турбаза Батамай, куда мы и отправились на ночлег. Очень гостеприимные хозяева, но условия проживания очень аскетичные, туалет, умывальник на улице, жесткие кровати. Сотрудники турбазы нагрели нам воды, чтобы помыться, натопили печки в домиках, угостили чаем, питание отсутствует, можно приготовить самому, но это не наш вариант. Рядом находится турбаза Ленские столбы с рестораном, там мы и поужинали, цены такие же, как и в Якутске. А ночью пошел дождь и лил весь день, так что мы провели этот день полностью на турбазе, играли в настольные игры, читали книги, смотрели фотографии. Питались в ресторане за счет фирмы, всё очень вкусно и красиво. Следующий день нас порадовал прекрасной погодой и увлекательнейшими экскурсиями. Первая остановка у мощного водопада, после дождя в нём вода была грязная и по цвету сливалась со скалами, это придавало ему ещё больший колорит. Был по пути ещё один водопадик, с чистой водой, но с небольшой струёй.

Добрались до места слияния Лены и Синей и миновав посёлок Синск начинаем любоваться Синскими столбами. За каждым поворотом видим то одиночно стоящие скалы, то группы скал, напоминающие и башни, и фигуры зверей, и человеческие головы, и сказочных персонажей. Может это игра воображения, но я увидела и медведя, и Чебурашку, и Илью Муромца, и Гафта. По тропинке поднимаемся на вершину горы, подъём не сложный, по склону, преодолён легко, а виды открываются ошеломляющие. На подъём, фотосессию и спуск ушло минут 30. На одном из изгибов причалили, чтобы окунуться в воды реки Синяя, на песке заметили следы медведя и лося, наверное приходили попить водички. Затем перекус на турбазе и снова по реке Лена направляемся осматривать дюны, подъёмчик по песку немного трудноват, но мы и его осилили! А дальше бизоний питомник. Сначала на тракторе по лужам и грязи, затем на уазике-буханке по лесной дороге в поисках вольно пасущихся бизонов, но они, как будто ждали нас, вышли навстречу всем стадом и провели с нами фотосессию.

Это была последняя экскурсия, снова в лодку, потом в автомобиль и позднее возвращение в гостиницу. В целом это было обалденное путешествие, которое запомнится величием и красотой реки Лены и великолепием скал реки Синей.