3-дневный экспресс-тур на реку Синяя

Групповой тур в Якутске
5
3 отзыва
Комбинированный тур — на авто, катере и ПВХ лодке с посещением Ленских столбов в первый день тура и Поющих скал на реке Синяя во второй. Третий день посвящен дюне Тукуланы и питомнику лесных бизонов на устье реки Буотама.
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
Ближайшие даты:
12
июн
23
июн
5
июл
9
июл
24
июл
31
июл
5
авг
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даты

Что вас ожидает:

Ленские столбы
Ленские столбы
Примечательный памятник природы, выходы причудливых скал кембрийских известняков
Синские столбы (Поющие скалы)
Синские столбы (Поющие скалы)
Обрамленные густой зеленью, возвышающиеся рядом с узким руслом, по красоте вполне могут поспорить со знаменитыми Ленскими
Песчаная дюна Тукулан
Песчаная дюна Тукулан
Северная пустыня, состоящая из цепочек развеваемых песчаных дюн. Тукуланы по праву считаются «экзотикой якутской природы»

Программа тура по дням

1 день

Якутск - Ленские столбы

±08:30 Сбор участников с места проживания.

Выезд из Якутска.

На выезде из города остановка у магазина для совместной закупки продуктов питания.

Проезд до поселка Булгунняхтах, 115 км, 1,5 часа.

Пересадка на катер.

Речная прогулка до национального парка «Ленские столбы», 80 км, 2,5 часа, с осмотром разлома Тойон-Ары (с водопадом после дождей), петроглифа Улахан-Ана, гротов и древних рисунков Еланских скал.

По большой воде возможен заезд на реку Кетеме для осмотра каменных берегов и пещер.

Прибытие на Ленские столбы в районе устья Лабыдья.

Свободное время, подъем на смотровую площадку по 2-км оборудованной тропе с промежуточными зонами для отдыха.

Проезд на противоположный берег к д. Батамай, 3 км.

Размещение на турбазе (не входит в стоимость тура).

Время для полдника.

Вечером дополнительный проезд вдоль Ленских столбов — на закате.

Время для ужина.

Отдых.

Транспорт: авто, катер.
Гид: нет, моторист в роли гида-проводника.
Проживание: бронируется отдельно.
Питание: не включено, оплата в кафе/ресторане на месте.
Входные билеты: включены в парк «Ленские Столбы».

Якутск - Ленские столбыЯкутск - Ленские столбыЯкутск - Ленские столбыЯкутск - Ленские столбы
2 день

Река Синяя. Поющие скалы

Время для завтрака.

10:00 Посадка на ПВХ лодку с водометом.

Проезд по протоке до с. Синск, 30 км.

Размещение на турбазе на устье реки Синяя — на противоположном берегу от села (не входит в стоимость).

Время для обеда от хозяйки базы.

Поездка по реке Синяя вверх по течению до Поющих скал, ±45 км.

С остановками на осмотр и фотографирование природного памятника — Синских скал, известных как Каменный лес.

Возвращение на турбазу.

Время для ужина и возможной бани (за доп. плату).

Отдых.

Транспорт: 1 ПВХ лодка с водометом.
Гид: нет, моторист в роли гида-проводника.
Проживание: бронируется отдельно.
Питание: не включено, при выборе проживания на базе «Ямщицкое подворье» включен обед и ужин (домашняя кухня).
Входные билеты: включено разрешение на посещение реки Синяя.

Река Синяя. Поющие скалыРека Синяя. Поющие скалыРека Синяя. Поющие скалыРека Синяя. Поющие скалы
3 день

Тукуланы. Бизоны

Завтрак.

±11:00 Выезд из базы.

Возможно посещение Синска для ознакомления с образом жизни в селе ямщиков.

Трансфер на ПВХ лодке до места стоянки катера.

Пересадка на катер.

Речная прогулка по правой стороне реки Лена.

С остановкой у песчаной дюны Тукулан, которая величественно возвышается над рекой и тайгой.

Заезд на устье реки Буотама для посещения питомника лесных бизонов.

Время для перекуса.

Возвращение в п. Булгунняхтах, пересадка в авто.

Обратный проезд до Якутска.

При наличии сил — остановка у зоопарка «Орто Дойду» (не включено, оплата на месте).

Возвращение в город вечером.

Транспорт: катер, авто.
Гид: нет, моторист в роли гида-проводника.
Проживание: нет.
Питание: не включено, при выборе проживания на базе «Ямщицкое подворье» включен завтрак.
Входные билеты: включено разрешение на посещение Тукулан и бизонария.

Тукуланы. БизоныТукуланы. БизоныТукуланы. БизоныТукуланы. Бизоны

Проживание

В стоимость тура не входит проживание (оплачивается дополнительно).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

4–5 человек40 000
3 человека51 000
2 человека72 000
1 человек137 500

Проживание на выбор (за доп. плату):

База «Ленские столбы» в д. Батамай (на реке Лена напротив Ленских столбов)Цена за номер/домик
Номер DBL Улучшенный в основном корпусе, для 1–2 человек (с WB/душем внутри), без завтрака. Стоимость за номер. 15 000
Номер DBL в основном корпусе, для 1–2 человек (с WB/душем внутри), без завтрака. Стоимость за номер. 16 000
Номер DBL в корпусе контейнерного типа, для 1–2 человек (с WB/душем внутри), без завтрака. Стоимость за номер. 10 000
База «Ямщицкое подворье» на устье реки Синяя (напротив п. Синск)Цена на 1 человека
Одно-, двух-, трех-, четырехместное размещение в летнем гостевом доме (WC уличный). С включенным питанием (1 обед, 1 ужин, 1 завтрак). Баня на дровах за доплату. 7 500

В программе второго дня указан переезд на базу «Ямщицкое подворье», вы можете выбрать размещение на обе ночи тура на базе «Ленские столбы». В этом случае программа второго и третьего дня немного корректируется — меняется название локации только.

Варианты проживания

База «Ленские столбы»

2 ночи

Турбаза расположена в Республике Саха (Якутии).

Здесь вы найдете все условия для комфортного проживания — ресторан, кафе, платная рыбалка. Есть Wi-Fi.

В номерах есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, чай/кофе в номерах, отопление.

База «Ленские столбы»База «Ленские столбы»База «Ленские столбы»База «Ленские столбы»

База «Ямщицкое подворье»

2 ночи

База на устье реки Синяя (напротив п. Синск).

Одно-, двух-, трех-, четырехместное размещение в летнем гостевом доме (WC уличный).

С включенным питанием (1 обед, 1 ужин, 1 завтрак).

Баня на дровах за доплату.

База «Батамай Виллаж»

2 ночи

Турбаза находится в д. Батамай на противоположном берегу от Ленских столбов.

  • Летние домики, с печным отоплением, электричеством, по 2–3 кровати.
  • Отдельное помещение для питания (столовая).
  • Зона с умывальниками.
  • Туалет уличный.
  • Баня.
  • Беседка.

Размещение в летнем домике с буржуйкой для 1–4 человек.

База «Батамай Виллаж»База «Батамай Виллаж»База «Батамай Виллаж»База «Батамай Виллаж»База «Батамай Виллаж»База «Батамай Виллаж»База «Батамай Виллаж»База «Батамай Виллаж»База «Батамай Виллаж»База «Батамай Виллаж»База «Батамай Виллаж»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Авто для трансферов по маршруту Якутск - Булгунняхтах в День 1 и Булгунняхтах - Якутск в День 3
  • Катер для речной прогулки Булгунняхтах - Ленские столбы - Булгунняхтах в Дни 1 и 3
  • ПВХ лодка с водометом для проезда по маршруту Батамай - Синск - Поющие скалы на р. Синяя - Синск - Ленские столбы (место стоянки катера) в День 2-3
  • Входные билеты в парк «Ленские столбы» (район устья р. Ладыбья)
  • Разрешение на сплав по реке Синяя
  • Разрешение на посещение дюны Тукулан
  • Посещение питомника лесных бизонов на устье реки Буотама
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Якутска и обратно
  • Проживание на турбазах
  • Питание по маршруту (средние чеки): в придорожном кафе - 800 руб. в ресторане базы «Ленские столбы»:завтрак - 1 000 руб. обед - 1 800 руб. ужин - 2 500 руб
  • В придорожном кафе - 800 руб
  • В ресторане базы «Ленские столбы»:завтрак - 1 000 руб. обед - 1 800 руб. ужин - 2 500 руб
  • Завтрак - 1 000 руб
  • Обед - 1 800 руб
  • Ужин - 2 500 руб
  • Баня на дровах на базе «Ямщицкое подворье» - от 3 000 руб
  • Посещение зоопарка «Орто Дойду» - 400 руб. /чел
  • Спальные мешки (необязательно)
  • Личная посуда (необязательно)
  • Персональная страховка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Ветрозащитные куртки, теплые кофты/свитера/пледы (для нахождения на реке).
  • Брюки закрытые (для нахождения на реке и подъёма на смотровую площадку парков «Ленские столбы» и «Синяя»).
  • Обувь с твердой подошвой (берег в парке и на р. Синей каменистый).
  • Антимаскитные мази (для выхода в лес, подъема на смотровую площадку парка – актуально в июне и начале июля).
  • Сим-карта от оператора МТС для звонков и выхода в интернет (EDGE/3G) из парка. Внимание! В парке может работать бесплатный wi-fi.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности тура?
  • При северо-восточном и восточном ветре силой 9–10 м/с в дни проездов по реке Лена возможны задержки.
  • При северо-восточном и восточном ветре силой от 11–12 м/с тур сдвигается на сутки вперед/назад. Шторм на реке длится, как правило, 1 день во второй половине сентября в результате влияния тайфунов в Тихом океане и Охотском море в районе Курильских островов. Рекомендуем предусмотреть один резервный день.
  • Заезд на реку Кетеме к пещерам возможен по большой воде, преимущественно в июне, первую неделю июля, конце августа и сентябре.
  • Высокий уровень воды на реке Синяя наблюдается в июне и первой неделе июля, а также с середины августа и в сентябре. В середине июля возможна засуха; на перекатах уровень воды может упасть до щиколотки; для прохода перекатов понадобятся резиновые сапоги (некоторые размеры есть в наличии, и предоставляем их своим туристам бесплатно).
Возможны ли изменения в программе?

Фактический график движения и порядок посещения мест вдоль реки Лена зависят от количества и продолжительности остановок по маршруту, а также от погодных условий и мест ночевок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
6 июля 2023
Наша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитан катера, и лодочник, и экскурсовод). Чётко, в согласованное время, комфортный автомобиль забрал нас у гостиницы и доставил на причал. Дорога до причала заняла около двух часов, учитывая, что идет ремонт дороги и была остановка для посещения зоопарка и закупки продуктов в магазине. Быстренько загрузились в катер и помчались по Лене к Ленским столбам. Одеться пришлось потеплее, не смотря на то, что катер с тентом, всё-таки на воде прохладно. Вскоре открылись скалы по правому борту, сделали короткую остановку для фотосессии. Во время нашего путешествия вода была высокая и Алексей завернул в красивейшее место, где мы подзарядились энергией Ленских скал и направились на противоположный берег покорять Ленские столбы. Там уже гуляли туристы с двух теплоходов, было многолюдно. Вверх поднимались по тропе, оборудованной ступеньками и перилами, подъем средней тяжести, преодолеть его смогли все. Виды открываются потрясающие. Эта прогулка вверх и обратно заняла у нас примерно 2 часа. Напротив Ленских столбов находится турбаза Батамай, куда мы и отправились на ночлег. Очень гостеприимные хозяева, но условия проживания очень аскетичные, туалет, умывальник на улице, жесткие кровати. Сотрудники турбазы нагрели нам воды, чтобы помыться, натопили печки в домиках, угостили чаем, питание отсутствует, можно приготовить самому, но это не наш вариант. Рядом находится турбаза Ленские столбы с рестораном, там мы и поужинали, цены такие же, как и в Якутске. А ночью пошел дождь и лил весь день, так что мы провели этот день полностью на турбазе, играли в настольные игры, читали книги, смотрели фотографии. Питались в ресторане за счет фирмы, всё очень вкусно и красиво. Следующий день нас порадовал прекрасной погодой и увлекательнейшими экскурсиями. Первая остановка у мощного водопада, после дождя в нём вода была грязная и по цвету сливалась со скалами, это придавало ему ещё больший колорит. Был по пути ещё один водопадик, с чистой водой, но с небольшой струёй.
Добрались до места слияния Лены и Синей и миновав посёлок Синск начинаем любоваться Синскими столбами. За каждым поворотом видим то одиночно стоящие скалы, то группы скал, напоминающие и башни, и фигуры зверей, и человеческие головы, и сказочных персонажей. Может это игра воображения, но я увидела и медведя, и Чебурашку, и Илью Муромца, и Гафта. По тропинке поднимаемся на вершину горы, подъём не сложный, по склону, преодолён легко, а виды открываются ошеломляющие. На подъём, фотосессию и спуск ушло минут 30. На одном из изгибов причалили, чтобы окунуться в воды реки Синяя, на песке заметили следы медведя и лося, наверное приходили попить водички. Затем перекус на турбазе и снова по реке Лена направляемся осматривать дюны, подъёмчик по песку немного трудноват, но мы и его осилили! А дальше бизоний питомник. Сначала на тракторе по лужам и грязи, затем на уазике-буханке по лесной дороге в поисках вольно пасущихся бизонов, но они, как будто ждали нас, вышли навстречу всем стадом и провели с нами фотосессию.
Это была последняя экскурсия, снова в лодку, потом в автомобиль и позднее возвращение в гостиницу. В целом это было обалденное путешествие, которое запомнится величием и красотой реки Лены и великолепием скал реки Синей.
Наша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитанНаша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитанНаша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитанНаша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитанНаша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитанНаша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитанНаша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитанНаша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитанНаша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитанНаша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитан
М
27 фев 2024
Спасибо организатору за красивый тур
Спасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый тур
Е
17 янв 2024
Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай (фамилий не знаю, к сожалению) - не просто чётко, слаженно, блестяще выполняли свою работу, но и заботились о нас - по-человечески, тепло. Учитывались все наши желания и пожелания. Группа у нас была разношерстная: пять человек из Таиланда, не говорящие по-русски от слова "совсем"; компания из четырех человек (семья плюс их друг); я, которая, вроде как, сама по себе. И при этом наша группа была очень сплочённая, дружная, организованная - никакого " разброда и шатания". Считаю, это тоже заслуга организатора.
В итоге я возвращалась домой, оставив в Якутии частичку своей души. Это было одно из лучших моих путешествий.

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