Тур проводится для индивидуальных и сборных групп от 1 до 5 человек в период с 1 июня по 30 сентября. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент в сборной группе.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Водопады Тойон-Ары, петроглиф Улахаан-Ана, Национальный парк «Ленские столбы»
08:00 Отъезд от гостиницы в Якутске.
На выезде из города остановка у продуктового магазина для закупки продуктов питания и напитков.
08:30–10:30 Трансфер в поселок Булгунняхтах на автомобиле, 111 км, по асфальтированной и частично асфальтированной дороге.
11:00 Пересадка на катер.
Начало речной прогулки по реке Лена к Ленским столбам.
Расстояние с учетом заездов — 90 км.
Остановка у водопадов Тойон-Ары, петроглифа Улахаан-Ана.
Осмотр гротов и петроглифов Еланских скал, первой гряды останцев (столбов) на западном берегу реки после поселка Еланка.
Заезд в таежную речку Кетеме с каменными берегами (возможен по большой воде, как правило, в июне) для осмотра пещеры.
Прибытие в Национальный парк «Ленские столбы» к ±13:30.
Свободное время на территории парка «Ленские столбы» с подъемом на смотровую площадку по 2-км оборудованной тропе с промежуточными зонами для кратковременного отдыха.
Время для обеда (не включен в стоимость).
Трансфер до турбазы в д. Батамай, 3 км. Находится напротив Ленских столбов.
Размещение в гостевых домиках (по 2 человека).
Отдых на песчаном острове (при его наличии). С элементами рыбалки.
Вечерний проезд вдоль Ленских столбов на закате.
Время для ужина (не включен в стоимость).
Отдых.
Рыбалка, дюна Тукулан, зоопарк «ОртотДойду», бизонарий. Отъезд
08:00–12:00 Отдых на реке Лена напротив Ленских столбов. Рыбалка. В жаркие дни купание в безопасной зоне на протоке.
14:00–18:00 Возвращение в п. Булгунняхтах с остановками — 85 км по фарватеру реки.
По пути:
- остановка у песчаной дюны Тукулан (пустыня в Сибирской тайге, возвышается над лесом и рекой Лена);
- заезд на устье реки Буотама для посещения бизонария (питомника лесных бизонов).
18:00 Пересадка в автомобиль в Булгунняхтахе.
18:30–20:30 Обратный проезд в Якутск на автомобиле. С остановкой у зоопарка «Орто Дойду» и заездом карт-ленд инсталляции Николая Полисского «Священный табун мифических лошадей».
±21:00 Возвращение в гостиницу.
Фактический тайминг зависит от количества и продолжительности остановок по маршруту, а также от погодных условий.
Проживание
Стоимость экскурсионной программы на 1 человека в зависимости от размера группы:
- 5 человек — 19 900 руб. /чел.;
- 4 человека — 23 000 руб. /чел.;
- 3 человека — 29 000 руб. /чел.;
- 2 человека — 42 000 руб. /чел.;
- 1 человек — 79 000 руб. /чел.
Дополнительно оплачивается проживание на базе отдыха в д. Батамай, 1 сутки.
На выбор:
- номер DBL Deluxe на турбазе «Ленские столбы» в главном корпусе (WC/душ внутри), 1–2 чел., по 15 000 – 16 000 руб. в сутки;
- номер DBL Deluxe на турбазе «Ленские столбы» в корпусе «Панорама» (WC/душ внутри), 1–2 чел, по 10 000 руб. в сутки;
Варианты проживания
Турбаза «Ленские столбы»
Турбаза находится в населённом пункте Батамай напротив Ленских столбов.
Отапливаемый.
С душем и туалетом внутри номеров.
В наличии номера DBL и TWIN.
Турбаза «Батамай Виллаж»
База отдыха «Батамай Village» располагается на берегу реки Лена, напротив Ленских Столбов.
Летние домики, с печным отоплением, электричеством, по две-три кровати. Отдельное помещение для питания (столовая). Зона с умывальниками. Туалет уличный. Баня. Беседка.
Сами домики небольшие по площади. В июле у нас жара. Может быть до +40С. Печь обычно топят в начале июня и в августе, когда наступают первые заморозки. Печь топит администратор, но и гид тоже. На турбазе «Батамай Виллаж» электричество от генераторов — на ночь выключают.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на 1 авто по маршруту Якутск - Булгунняхтах и Булгунняхтах - Якутск (по программе)
- Трансфер на 1 катере (закрытый, со спасательным снаряжением) по маршруту Булгунняхтах - Ленские столбы - Булгунняхтах (по программе)
- Экскурсионная программа во время речной программы (за исключением парка «Ленские столбы»)
- Входные билеты на территорию парка "Ленские столбы", охраняемую зону "Тукуланы", питомник лесных бизонов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Якутск и обратно
- Питание: на выезде из города делается остановка у продовольственного магазина для закупки продуктовна территории базы «Ленские столбы» работает ресторан
- На выезде из города делается остановка у продовольственного магазина для закупки продуктов
- На территории базы «Ленские столбы» работает ресторан
- Баня русская на дровах на территории турбазы «Батамай Виллаж» (2 часа) - 5 000 руб
- Входные билеты в зоопарк «Орто Дойду» - 500 руб
- Проживание на базе отдыха в д. Батамай (1 сутки):номер DBL Deluxe на турбазе "Ленские столбы" в главном корпусе (WC/душ внутри), 1-2 чел., по 15 000 - 16 000 руб. в суткиномер DBL Deluxe на турбазе "Ленские столбы" в корпусе "Панорама" (WC/душ внутри), 1-2 чел, по 10 000 руб. в сутки
- Номер DBL Deluxe на турбазе «Ленские столбы» в главном корпусе (WC/душ внутри), 1-2 чел., по 15 000 - 16 000 руб. в сутки
- Номер DBL Deluxe на турбазе "Ленские столбы" в корпусе "Панорама" (WC/душ внутри), 1-2 чел, по 10 000 руб. в сутки
- Услуги гида-экскурсовода (историка-археолога / гида-переводчика)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Ветрозащитные куртки, теплые кофты/свитера/пледы (для нахождения на реке);
- Брюки закрытые (для нахождения на реке и подъёма на смотровую площадку парка «Ленские столбы»);
- Обувь с твердой подошвой (берег в парке каменистый);
- Антимаскитные мази, маски (для выхода в лес, подъема на смотровую площадку парка – актуально в июне и июле);
- Сим-карта от оператора МТС для звонков и выхода в интернет (EDGE/3G) из парка.
Внимание! В парке может работать бесплатный wi-fi.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности тура?
При порывах северо-восточного ветра силой от 9 м/с возможны задержки по маршруту.
Комфортное размещение в семиместном катере — 5 человек.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В итоге я возвращалась домой, оставив в Якутии частичку своей души. Это было одно из лучших моих путешествий.