1 день

Водопады Тойон-Ары, петроглиф Улахаан-Ана, Национальный парк «Ленские столбы»

08:00 Отъезд от гостиницы в Якутске.

На выезде из города остановка у продуктового магазина для закупки продуктов питания и напитков.

08:30–10:30 Трансфер в поселок Булгунняхтах на автомобиле, 111 км, по асфальтированной и частично асфальтированной дороге.

11:00 Пересадка на катер.

Начало речной прогулки по реке Лена к Ленским столбам.

Расстояние с учетом заездов — 90 км.

Остановка у водопадов Тойон-Ары, петроглифа Улахаан-Ана.

Осмотр гротов и петроглифов Еланских скал, первой гряды останцев (столбов) на западном берегу реки после поселка Еланка.

Заезд в таежную речку Кетеме с каменными берегами (возможен по большой воде, как правило, в июне) для осмотра пещеры.

Прибытие в Национальный парк «Ленские столбы» к ±13:30.

Свободное время на территории парка «Ленские столбы» с подъемом на смотровую площадку по 2-км оборудованной тропе с промежуточными зонами для кратковременного отдыха.

Время для обеда (не включен в стоимость).

Трансфер до турбазы в д. Батамай, 3 км. Находится напротив Ленских столбов.

Размещение в гостевых домиках (по 2 человека).

Отдых на песчаном острове (при его наличии). С элементами рыбалки.

Вечерний проезд вдоль Ленских столбов на закате.

Время для ужина (не включен в стоимость).

Отдых.