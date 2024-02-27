Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах

Групповой тур в Якутске
5
3 отзыва
Комбинированный тур — на авто и катере. С ночевкой на турбазе в д. Батамай. Осматриваем природные памятники и достопримечательности реки Лена без какой-либо спешки. В первый вечер любуемся закатом и удим рыбку.

Тур проводится для индивидуальных и сборных групп от 1 до 5 человек в период с 1 июня по 30 сентября. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент в сборной группе.
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ближайшие даты:
5
июл

Что вас ожидает:

Песчаная дюна Тукулан
Песчаная дюна Тукулан
Северная пустыня, состоящая из цепочек развеваемых песчаных дюн. Тукуланы по праву считаются «экзотикой якутской природы»
Ленские столбы
Ленские столбы
Примечательный памятник природы, выходы причудливых скал кембрийских известняков

Программа тура по дням

1 день

Водопады Тойон-Ары, петроглиф Улахаан-Ана, Национальный парк «Ленские столбы»

08:00 Отъезд от гостиницы в Якутске.

На выезде из города остановка у продуктового магазина для закупки продуктов питания и напитков.

08:30–10:30 Трансфер в поселок Булгунняхтах на автомобиле, 111 км, по асфальтированной и частично асфальтированной дороге.

11:00 Пересадка на катер.

Начало речной прогулки по реке Лена к Ленским столбам.

Расстояние с учетом заездов — 90 км.

Остановка у водопадов Тойон-Ары, петроглифа Улахаан-Ана.

Осмотр гротов и петроглифов Еланских скал, первой гряды останцев (столбов) на западном берегу реки после поселка Еланка.

Заезд в таежную речку Кетеме с каменными берегами (возможен по большой воде, как правило, в июне) для осмотра пещеры.

Прибытие в Национальный парк «Ленские столбы» к ±13:30.

Свободное время на территории парка «Ленские столбы» с подъемом на смотровую площадку по 2-км оборудованной тропе с промежуточными зонами для кратковременного отдыха.

Время для обеда (не включен в стоимость).

Трансфер до турбазы в д. Батамай, 3 км. Находится напротив Ленских столбов.

Размещение в гостевых домиках (по 2 человека).

Отдых на песчаном острове (при его наличии). С элементами рыбалки.

Вечерний проезд вдоль Ленских столбов на закате.

Время для ужина (не включен в стоимость).

Отдых.

Водопады Тойон-Ары, петроглиф Улахаан-Ана, Национальный парк «Ленские столбы»Водопады Тойон-Ары, петроглиф Улахаан-Ана, Национальный парк «Ленские столбы»Водопады Тойон-Ары, петроглиф Улахаан-Ана, Национальный парк «Ленские столбы»Водопады Тойон-Ары, петроглиф Улахаан-Ана, Национальный парк «Ленские столбы»
2 день

Рыбалка, дюна Тукулан, зоопарк «ОртотДойду», бизонарий. Отъезд

08:00–12:00 Отдых на реке Лена напротив Ленских столбов. Рыбалка. В жаркие дни купание в безопасной зоне на протоке.

14:00–18:00 Возвращение в п. Булгунняхтах с остановками — 85 км по фарватеру реки.

По пути:

  • остановка у песчаной дюны Тукулан (пустыня в Сибирской тайге, возвышается над лесом и рекой Лена);
  • заезд на устье реки Буотама для посещения бизонария (питомника лесных бизонов).

18:00 Пересадка в автомобиль в Булгунняхтахе.

18:30–20:30 Обратный проезд в Якутск на автомобиле. С остановкой у зоопарка «Орто Дойду» и заездом карт-ленд инсталляции Николая Полисского «Священный табун мифических лошадей».

±21:00 Возвращение в гостиницу.

Фактический тайминг зависит от количества и продолжительности остановок по маршруту, а также от погодных условий.

Рыбалка, дюна Тукулан, зоопарк «ОртотДойду», бизонарий. ОтъездРыбалка, дюна Тукулан, зоопарк «ОртотДойду», бизонарий. ОтъездРыбалка, дюна Тукулан, зоопарк «ОртотДойду», бизонарий. Отъезд

Проживание

Стоимость экскурсионной программы на 1 человека в зависимости от размера группы:

  • 5 человек — 19 900 руб. /чел.;
  • 4 человека — 23 000 руб. /чел.;
  • 3 человека — 29 000 руб. /чел.;
  • 2 человека — 42 000 руб. /чел.;
  • 1 человек — 79 000 руб. /чел.

Дополнительно оплачивается проживание на базе отдыха в д. Батамай, 1 сутки.
На выбор:

  • номер DBL Deluxe на турбазе «Ленские столбы» в главном корпусе (WC/душ внутри), 1–2 чел., по 15 000 – 16 000 руб. в сутки;
  • номер DBL Deluxe на турбазе «Ленские столбы» в корпусе «Панорама» (WC/душ внутри), 1–2 чел, по 10 000 руб. в сутки;

Варианты проживания

Турбаза «Ленские столбы»

1 ночь

Турбаза находится в населённом пункте Батамай напротив Ленских столбов.

Отапливаемый.

С душем и туалетом внутри номеров.

В наличии номера DBL и TWIN.

Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»

Турбаза «Батамай Виллаж»

1 ночь

База отдыха «Батамай Village» располагается на берегу реки Лена, напротив Ленских Столбов.

Летние домики, с печным отоплением, электричеством, по две-три кровати. Отдельное помещение для питания (столовая). Зона с умывальниками. Туалет уличный. Баня. Беседка.

Сами домики небольшие по площади. В июле у нас жара. Может быть до +40С. Печь обычно топят в начале июня и в августе, когда наступают первые заморозки. Печь топит администратор, но и гид тоже. На турбазе «Батамай Виллаж» электричество от генераторов — на ночь выключают.

Турбаза «Батамай Виллаж»Турбаза «Батамай Виллаж»Турбаза «Батамай Виллаж»Турбаза «Батамай Виллаж»Турбаза «Батамай Виллаж»Турбаза «Батамай Виллаж»Турбаза «Батамай Виллаж»Турбаза «Батамай Виллаж»Турбаза «Батамай Виллаж»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на 1 авто по маршруту Якутск - Булгунняхтах и Булгунняхтах - Якутск (по программе)
  • Трансфер на 1 катере (закрытый, со спасательным снаряжением) по маршруту Булгунняхтах - Ленские столбы - Булгунняхтах (по программе)
  • Экскурсионная программа во время речной программы (за исключением парка «Ленские столбы»)
  • Входные билеты на территорию парка "Ленские столбы", охраняемую зону "Тукуланы", питомник лесных бизонов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Якутск и обратно
  • Питание: на выезде из города делается остановка у продовольственного магазина для закупки продуктовна территории базы «Ленские столбы» работает ресторан
  • На выезде из города делается остановка у продовольственного магазина для закупки продуктов
  • На территории базы «Ленские столбы» работает ресторан
  • Баня русская на дровах на территории турбазы «Батамай Виллаж» (2 часа) - 5 000 руб
  • Входные билеты в зоопарк «Орто Дойду» - 500 руб
  • Проживание на базе отдыха в д. Батамай (1 сутки):номер DBL Deluxe на турбазе "Ленские столбы" в главном корпусе (WC/душ внутри), 1-2 чел., по 15 000 - 16 000 руб. в суткиномер DBL Deluxe на турбазе "Ленские столбы" в корпусе "Панорама" (WC/душ внутри), 1-2 чел, по 10 000 руб. в сутки
  • Номер DBL Deluxe на турбазе «Ленские столбы» в главном корпусе (WC/душ внутри), 1-2 чел., по 15 000 - 16 000 руб. в сутки
  • Номер DBL Deluxe на турбазе "Ленские столбы" в корпусе "Панорама" (WC/душ внутри), 1-2 чел, по 10 000 руб. в сутки
  • Услуги гида-экскурсовода (историка-археолога / гида-переводчика)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Ветрозащитные куртки, теплые кофты/свитера/пледы (для нахождения на реке);
  • Брюки закрытые (для нахождения на реке и подъёма на смотровую площадку парка «Ленские столбы»);
  • Обувь с твердой подошвой (берег в парке каменистый);
  • Антимаскитные мази, маски (для выхода в лес, подъема на смотровую площадку парка – актуально в июне и июле);
  • Сим-карта от оператора МТС для звонков и выхода в интернет (EDGE/3G) из парка.

Внимание! В парке может работать бесплатный wi-fi.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие особенности тура?

При порывах северо-восточного ветра силой от 9 м/с возможны задержки по маршруту.

Комфортное размещение в семиместном катере — 5 человек.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
27 фев 2024
Спасибо организатору за красивый тур
Спасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый тур
Е
17 янв 2024
Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай (фамилий не знаю, к сожалению) - не просто чётко, слаженно, блестяще выполняли свою работу, но и заботились о нас - по-человечески, тепло. Учитывались все наши желания и пожелания. Группа у нас была разношерстная: пять человек из Таиланда, не говорящие по-русски от слова "совсем"; компания из четырех человек (семья плюс их друг); я, которая, вроде как, сама по себе. И при этом наша группа была очень сплочённая, дружная, организованная - никакого " разброда и шатания". Считаю, это тоже заслуга организатора.
В итоге я возвращалась домой, оставив в Якутии частичку своей души. Это было одно из лучших моих путешествий.
С
6 июля 2023
Организаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. Прекрасный сопровождающий Алексей, ему огромнейшее спасибо.
Организаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. Прекрасный

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