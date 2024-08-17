2 день

Поселок Хандыга - поселок Томтор

Завтрак в гостевом доме.

09:00 Выезд

Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята. В пути остановки в живописных местах для фотосъемок. Горные перевалы на этом участке: Томпорунский, Черный Прижим, Алдано-Индигирский.

Обед в кафе «Куба».

Приезд в Томтор вечером. В поселке размещение в гостевом доме.

Томтор известен тем, что в 1926 г. здесь проводил измерения температур С. В. Обручев. В результате наблюдений, Сергей Владимирович установил, что температура воздуха зимних месяцев была ниже верхоянской, в среднем, на 3,4 градуса.

Тогда он сделал вывод, что в 1885 году, когда в Верхоянске была зафиксирована температура воздуха –67,8 градуса по Цельсию, в Оймяконе температура могла достичь отметки - 71,2° С.

С 1929 г. в селе начала работать первая районная метеостанция и 06.02.1933г. станция зафиксировала –67,7 °C.

Немного позже станция была перенесена на 2 км юго-западнее от прежнего местоположения.

Другими событиями, сыгравшими значительную роль в развитии села, явились строительство трассы Магадан — Хандыга, и, как следствие, строительство аэропорта, ставшего первым якутским аэропортом, обслуживавшим самолеты, перегоняемые из США в Красноярск.