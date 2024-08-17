Во время экспедиции туристы
Программа тура по дням
Якутск - поселок Хандыга
Сбор в 08:00 часов на стоянке рядом с гостиницей «Азимут».
После выезда из Якутска дорога пересекает реку Лена. Это зимник по льду протяженностью 15 километров.
Маршрут первого дня проходит по равнинной местности центральной Якутии Начало федеральной дороги "Колыма", соединяющей города Якутск и Магадан. С Нижнего Бестяха, которая находится на противоположном берегу от Якутска, проложена асфальтовая дорога протяженностью 200 км. Далее насыпная грунтовая дорога.
Перекус в придорожном кафе поселка Тенгюлю (в 1,5 часа езды с Якутска).
В пути путешественников ожидает еще одна ледовая переправа - это зимник по реке Алдан.
Приезд в п. Хандыга к 19:00 ч.
Поселок Хандыга является центром промышленного Томпонского улуса. С Хандыги начинается дорога, построенная Дальстроем в 40-ые годы XX века.
По приезду, посещение поселкового музея. Музей богат экспонатами времен ГУЛАГ.
В поселке размещение в гостевом доме. Питание в гостевом доме.
Поселок Хандыга - поселок Томтор
Завтрак в гостевом доме.
09:00 Выезд
Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята. В пути остановки в живописных местах для фотосъемок. Горные перевалы на этом участке: Томпорунский, Черный Прижим, Алдано-Индигирский.
Обед в кафе «Куба».
Приезд в Томтор вечером. В поселке размещение в гостевом доме.
Томтор известен тем, что в 1926 г. здесь проводил измерения температур С. В. Обручев. В результате наблюдений, Сергей Владимирович установил, что температура воздуха зимних месяцев была ниже верхоянской, в среднем, на 3,4 градуса.
Тогда он сделал вывод, что в 1885 году, когда в Верхоянске была зафиксирована температура воздуха –67,8 градуса по Цельсию, в Оймяконе температура могла достичь отметки - 71,2° С.
С 1929 г. в селе начала работать первая районная метеостанция и 06.02.1933г. станция зафиксировала –67,7 °C.
Немного позже станция была перенесена на 2 км юго-западнее от прежнего местоположения.
Другими событиями, сыгравшими значительную роль в развитии села, явились строительство трассы Магадан — Хандыга, и, как следствие, строительство аэропорта, ставшего первым якутским аэропортом, обслуживавшим самолеты, перегоняемые из США в Красноярск.
Экскурсионный день в поселке Оймякон 40х2
09:00 выезд в Оймякон.
В Оймяконе посещение Стелы «Оймякон-Полюс Холода». Встреча с Повелителем Холода — Чысханом и получение с его рук сертификата посещения «Полюса Холода — Оймякон».
Посещение коневодческой фермы и якутского балагана Чысхана.
Посещение Индигирки (при желании купание).
Возвращение в Томтор, посещение Ледовой резиденции Чысхана.
Ужин (Блюда Севера).
Поселок Оймякон - поселок Усть-Нера
Переезд до поселка Усть-Нера. В пути заезд в оленеводческую бригаду. Катание на оленьих упряжках.
Обед в придорожном кафе «Куба».
Горные перевалы на этом участке: Брюнгядинский, Ольчанский.
Усть-Нера — это «золотая» столица северо-восточной части Якутии. От поселка и почти до Магадана вдоль дороги расположились многочисленные золотые прииски. Прибыв в Усть-Неру, остановка на ночь в гостинице поселка.
Поселок Усть-Нера - поселок Хонуу
В этот день дорога заходит автозимники. Путь до Хонуу проходит по реке Индигирка, где Индигирка прорезает один из крупнейших хребтов Якутии — хребет Черского.
На участке маршрута с названием «Индигирская труба» из-за постоянных ветров, снег продувается и поэтому дорога проходит по чистому льду. Это один из самых красивых участков маршрута.
В поселке Хонуу расположение в гостевом доме.
Село Хонуу
Отдых. Экскурсия по поселку.
Село Хонуу - Белая Гора
Продолжение дороги по льду Индигирки.
В этом участке Индигирка прорезает Момский хребет. Интересное место на этом маршруте — один из первых городов Северо-Востока Сибири Зашиверск.
Зашиверск был основан в 1639 году как ясачное зимовье и сторожевой русский острог.
Почти забытый в прошлом, Зашиверск был знатным городком на востоке Якутии. Он стоял на излучине Индигирки за порогами, «шиверами», отчего и получил такое название. Город исчез вследствие эпидемии черной оспы.
Белая Гора
Отдых. Культурная программа в Белой Горе.
Белая Гора - поселок Чокурдах
Продолжение дороги по Индигирке.
Поселок Чокурдах
Отдых. Культурная программа в Чокурдахе.
Возвращение домой
Вылет в Якутск.
В Якутске трансфер до гостиницы.
Проживание
Туристы останавливаются в гостевых домах во всех поселках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту в день начала тура
- Все трансферы связанные с туром
- Все экскурсии, включенные в программу тура
- Размещение и питание в гостевых домиках Хандыга, Томтор, Хонуу, Белая гора, Чокурдах
- Трансфер с гостевого дома до аэропорта на 11 день
- Услуги гида-проводника
- Страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск)
- Страхование финансовой ответственности тура
Что не входит в цену
- Размещение в гостиницах г. Якутска
- Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
- Трансфер с гостиницы до аэропорта в г. Якутск
- Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
- Все, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Да, страхование ответственности туроператора
Есть ли связь в пути?
Сотовая связь в пути во всех населенных пунктах. Между ними сотовой связи нет. У гида будет спутниковый телефон.
Нужно ли брать наличные деньги?
Наличные деньги нужны если в придорожных кафе будет отсутствовать интернет и по этой причине не будут работать банковские терминалы. А так, у них у всех есть станции сотовой связи.