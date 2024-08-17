Арктический автотур: Якутск - Оймякон - Чокурдах

Станьте первыми в новой арктической экспедиции! Маршрут автоэкспедиции проходит по двум северным и трем арктическим районам республики. Река Индигирка — одна из самых красивых рек нашей планеты.

Во время экспедиции туристы
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увидят множество ландшафтных образований: аласы, горы, лесотундру и тундру.

В арктических районах экспедиция попадет во владения Авроры, которая будет не только освещать, но и украсит наш путь.

Во время экспедиции участникам экспедиции предоставится возможность познакомиться с бытом, культурой, гастрономией коренного населения. В экспедиции будут привлекаться автомобили Соболь, переделанные для наших северных дорог.

5
3 отзыва
Арктический автотур: Якутск - Оймякон - Чокурдах
Арктический автотур: Якутск - Оймякон - Чокурдах
Арктический автотур: Якутск - Оймякон - Чокурдах
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Якутск - поселок Хандыга

Сбор в 08:00 часов на стоянке рядом с гостиницей «Азимут».

После выезда из Якутска дорога пересекает реку Лена. Это зимник по льду протяженностью 15 километров.

Маршрут первого дня проходит по равнинной местности центральной Якутии Начало федеральной дороги "Колыма", соединяющей города Якутск и Магадан. С Нижнего Бестяха, которая находится на противоположном берегу от Якутска, проложена асфальтовая дорога протяженностью 200 км. Далее насыпная грунтовая дорога.

Перекус в придорожном кафе поселка Тенгюлю (в 1,5 часа езды с Якутска).

В пути путешественников ожидает еще одна ледовая переправа - это зимник по реке Алдан.

Приезд в п. Хандыга к 19:00 ч.

Поселок Хандыга является центром промышленного Томпонского улуса. С Хандыги начинается дорога, построенная Дальстроем в 40-ые годы XX века.

По приезду, посещение поселкового музея. Музей богат экспонатами времен ГУЛАГ.

В поселке размещение в гостевом доме. Питание в гостевом доме.

Якутск - поселок ХандыгаЯкутск - поселок ХандыгаЯкутск - поселок ХандыгаЯкутск - поселок Хандыга
2 день

Поселок Хандыга - поселок Томтор

Завтрак в гостевом доме.

09:00 Выезд

Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята. В пути остановки в живописных местах для фотосъемок. Горные перевалы на этом участке: Томпорунский, Черный Прижим, Алдано-Индигирский.

Обед в кафе «Куба».

Приезд в Томтор вечером. В поселке размещение в гостевом доме.

Томтор известен тем, что в 1926 г. здесь проводил измерения температур С. В. Обручев. В результате наблюдений, Сергей Владимирович установил, что температура воздуха зимних месяцев была ниже верхоянской, в среднем, на 3,4 градуса.

Тогда он сделал вывод, что в 1885 году, когда в Верхоянске была зафиксирована температура воздуха –67,8 градуса по Цельсию, в Оймяконе температура могла достичь отметки - 71,2° С.

С 1929 г. в селе начала работать первая районная метеостанция и 06.02.1933г. станция зафиксировала –67,7 °C.

Немного позже станция была перенесена на 2 км юго-западнее от прежнего местоположения.

Другими событиями, сыгравшими значительную роль в развитии села, явились строительство трассы Магадан — Хандыга, и, как следствие, строительство аэропорта, ставшего первым якутским аэропортом, обслуживавшим самолеты, перегоняемые из США в Красноярск.

Поселок Хандыга - поселок ТомторПоселок Хандыга - поселок ТомторПоселок Хандыга - поселок ТомторПоселок Хандыга - поселок Томтор
3 день

Экскурсионный день в поселке Оймякон 40х2

09:00 выезд в Оймякон.

В Оймяконе посещение Стелы «Оймякон-Полюс Холода». Встреча с Повелителем Холода — Чысханом и получение с его рук сертификата посещения «Полюса Холода — Оймякон».

Посещение коневодческой фермы и якутского балагана Чысхана.

Посещение Индигирки (при желании купание).

Возвращение в Томтор, посещение Ледовой резиденции Чысхана.

Ужин (Блюда Севера).

Экскурсионный день в поселке Оймякон 40х2Экскурсионный день в поселке Оймякон 40х2Экскурсионный день в поселке Оймякон 40х2Экскурсионный день в поселке Оймякон 40х2
4 день

Поселок Оймякон - поселок Усть-Нера

Переезд до поселка Усть-Нера. В пути заезд в оленеводческую бригаду. Катание на оленьих упряжках.

Обед в придорожном кафе «Куба».

Горные перевалы на этом участке: Брюнгядинский, Ольчанский.

Усть-Нера — это «золотая» столица северо-восточной части Якутии. От поселка и почти до Магадана вдоль дороги расположились многочисленные золотые прииски. Прибыв в Усть-Неру, остановка на ночь в гостинице поселка.

Поселок Оймякон - поселок Усть-НераПоселок Оймякон - поселок Усть-НераПоселок Оймякон - поселок Усть-Нера
5 день

Поселок Усть-Нера - поселок Хонуу

В этот день дорога заходит автозимники. Путь до Хонуу проходит по реке Индигирка, где Индигирка прорезает один из крупнейших хребтов Якутии — хребет Черского.

На участке маршрута с названием «Индигирская труба» из-за постоянных ветров, снег продувается и поэтому дорога проходит по чистому льду. Это один из самых красивых участков маршрута.

В поселке Хонуу расположение в гостевом доме.

Поселок Усть-Нера - поселок ХонууПоселок Усть-Нера - поселок ХонууПоселок Усть-Нера - поселок Хонуу
6 день

Село Хонуу

Отдых. Экскурсия по поселку.

Село ХонууСело ХонууСело Хонуу
7 день

Село Хонуу - Белая Гора

Продолжение дороги по льду Индигирки.

В этом участке Индигирка прорезает Момский хребет. Интересное место на этом маршруте — один из первых городов Северо-Востока Сибири Зашиверск.

Зашиверск был основан в 1639 году как ясачное зимовье и сторожевой русский острог.

Почти забытый в прошлом, Зашиверск был знатным городком на востоке Якутии. Он стоял на излучине Индигирки за порогами, «шиверами», отчего и получил такое название. Город исчез вследствие эпидемии черной оспы.

Село Хонуу - Белая ГораСело Хонуу - Белая ГораСело Хонуу - Белая Гора
8 день

Белая Гора

Отдых. Культурная программа в Белой Горе.

Белая ГораБелая ГораБелая Гора
9 день

Белая Гора - поселок Чокурдах

Продолжение дороги по Индигирке.

Белая Гора - поселок ЧокурдахБелая Гора - поселок ЧокурдахБелая Гора - поселок Чокурдах
10 день

Поселок Чокурдах

Отдых. Культурная программа в Чокурдахе.

Поселок ЧокурдахПоселок ЧокурдахПоселок Чокурдах
11 день

Возвращение домой

Вылет в Якутск.

В Якутске трансфер до гостиницы.

Проживание

Туристы останавливаются в гостевых домах во всех поселках.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Все трансферы связанные с туром
  • Все экскурсии, включенные в программу тура
  • Размещение и питание в гостевых домиках Хандыга, Томтор, Хонуу, Белая гора, Чокурдах
  • Трансфер с гостевого дома до аэропорта на 11 день
  • Услуги гида-проводника
  • Страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск)
  • Страхование финансовой ответственности тура
Что не входит в цену
  • Размещение в гостиницах г. Якутска
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер с гостиницы до аэропорта в г. Якутск
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Все, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В зимних турах очень теплая одежда нужна применительно к холодам - 50 градусов.
В осенний тур одежда для межсезонья. В это время в горах +5 - -5.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Да, страхование ответственности туроператора

Есть ли связь в пути?

Сотовая связь в пути во всех населенных пунктах. Между ними сотовой связи нет. У гида будет спутниковый телефон.

Нужно ли брать наличные деньги?

Наличные деньги нужны если в придорожных кафе будет отсутствовать интернет и по этой причине не будут работать банковские терминалы. А так, у них у всех есть станции сотовой связи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
17 авг 2024
Всё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо Ивану.
Всё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо Ивану.Всё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо Ивану.Всё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо Ивану.
Я
26 июл 2024
Нас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили все необходимое оборудование, столы, стулья, шатер. Мы проводили свои вечера в комфортных и теплых условиях. Отдельно стоит сказать о питании, это что-то (если вы хотите похудеть, то вам точно не сюда). Разнообразные и вкусные блюда были на протяжении всего сплава.
Нас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили все
Н
23 мар 2024
Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение

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