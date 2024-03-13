Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам

Групповой тур в Якутске
5
3 отзыва
Приглашаем в удивительное зимнее путешествие по Якутии! Нас ждёт экскурсия по Якутску, посещение Ленских столбов, подлёдная рыбалка и путешествие в Оймякон — самый холодный населённый пункт на Земле. Возможны индивидуальные заезды в любые даты по запросу, рекомендуемый период: декабрь – март.
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
Ближайшие даты:
21
дек
30
дек
1
янв
25
янв
22
фев
4
мар
24
мар
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даты

Что вас ожидает:

Сертификат Держателя Холода
Сертификат Держателя Холода
Получим сертификаты о посещении самого холодного населенного пункта на Земле
Благородные олени
Благородные олени
При возможности заедем к оленеводам-кочевникам и сможем прокатиться на оленьих упряжках
Культура Якутии
Культура Якутии
Полюбуемся на традиционные якутские деревни и поучаствуем в вечере якутской культуры
Подлёдная рыбалка
Подлёдная рыбалка
Присоединимся к традиционной подлёдной рыбалке на реке Индигирке
Ленские столбы
Ленские столбы
Посетим удивительной красоты локацию — Ленские столбы
Экскурсия по Якутску
Экскурсия по Якутску
Познакомимся с историей города, побываем в речном порту и этнокомплексе

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Якутску

Прилет в Якутск ранним утром.

Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

±11:00 Начало обзорной экскурсии. Точное время зависит от времени прилета участников тура.

В этот день нас ждут:

  • Старый город с Надвратной башней Якутского острога (экскурс в историю города);
  • речной порт с замороженными кораблями на приколе;
  • Крестьянский рынок;
  • туркомплекс «Чочур Муран» для знакомства с якутскими лайками, катания на собачьих упряжках по озеру и обеда (не включено, оплата на месте);
  • ледовый туннельный комплекс «Царство вечной мерзлоты»;
  • этнокомплекс «Усадьба Атласовых» (экскурс в историю верований и традиций якутов + церемония благословения + оберег).

±18:00 Трансфер в гостиницу.

Обзорная экскурсия по ЯкутскуОбзорная экскурсия по ЯкутскуОбзорная экскурсия по ЯкутскуОбзорная экскурсия по ЯкутскуОбзорная экскурсия по Якутску
2 день

Якутск - Ленские столбы - Якутск

08:00 Отъезд от гостиницы.

На выезде из города остановка у продуктового магазина для закупки напитков и снеков в дорогу.

08:30–11:30 Проезд до села Батамай, около 200 км.

12:00 Пересечение реки Лена на снегоходе с пассажирскими санями (15 минут) или пешком (30 минут). Способ зависит от состояния торосов и наличия/отсутствия наледей.

12:30–16:30 Свободное время на территории парка Ленские столбы.

Подъем на смотровую площадку (возможен, если тропа в 2 км очищена от снега и безопасна).

Обед (включен, питание в ланч-боксах, приготовлено и упаковано рестораном города).

17:00 Возвращение в Батамай.

Посадка в авто.

Обратный проезд до Якутска.

±21:00 Возвращение в гостиницу.

Якутск - Ленские столбы - ЯкутскЯкутск - Ленские столбы - ЯкутскЯкутск - Ленские столбы - ЯкутскЯкутск - Ленские столбы - Якутск
3 день

Якутск - Хандыга

09:00/10:00 Отъезд от гостиницы, в зависимости от готовности группы.

В этот день:

  • Пересекаем реку Лена от Якутска до Нижнего Бестяха по ледовой переправе;
  • делаем остановку на групповое фото;
  • останавливаемся на противоположном берегу на возвышенности и смотрим на зимний пейзаж реки и Якутска под белым одеялом тумана;
  • проезжаем традиционные якутские деревни;
  • фотостопы у значимых мест;
  • остановки у кафе на обед (питание не включено; оплата на месте);
  • вечером пересекаем реку Алдан по ледовой переправе;
  • остановка на ужин в кафе-ресторане в Хандыге (не включено, оплата на месте).

Расстояние от центра Якутска до Хандыги: 432 км (согласно нашему GPS треку здесь и далее).
Средняя скорость движения с учетом остановок у дорожных кафе и фотосессий: 50 км/ч.
Время в пути: 8–10 часов.
Проживание: в Хандыге в квартире.

Якутск - ХандыгаЯкутск - ХандыгаЯкутск - ХандыгаЯкутск - Хандыга
4 день

Хандыга - Теплый ключ - Кюбеме - Томтор - Оймякон

08:00 Отъезд.

По пути на Колымской федеральной трассе делаем остановки:

  • Время для завтрака в кафе-ресторане в Хандыге (не включено, оплата на месте);
  • фотостоп у берега реки Алдан на восходе солнца;
  • посещение Музея истории ГУЛАГа в п. Теплый ключ, в 70 км от Хандыги;
  • перед началом Верхоянских гор фотостоп / селфи;
  • у мемориального креста жертвам Сталинского режима;
  • на Желтом и Черном прижимах, когда-то приводивших автомобилистов в трепет, а также после Заячьей петли и перед Ласточкиным гнездом;
  • у знаменитого кафе «Куба» в Кюбеме для позднего обеда;
  • на АЗС в Томторе для дозаправки (за 40 км до Оймякона).

По факту делаем больше остановок.

Расстояние от Хандыги до Оймякона: 514 км.
Средняя скорость движения: 40 км/ч.
Время в пути: 10–12 часов.
Проживание: частный дом в Оймяконе или гостевой дом в Томторе.
Включенное питание: ужин в Оймяконе/Томторе.

Хандыга - Теплый ключ - Кюбеме - Томтор - ОймяконХандыга - Теплый ключ - Кюбеме - Томтор - ОймяконХандыга - Теплый ключ - Кюбеме - Томтор - ОймяконХандыга - Теплый ключ - Кюбеме - Томтор - Оймякон
5 день

Оймякон. Вечер якутской культуры. Подледная рыбалка. Купание в проруби (по желанию)

Посещение Стеллы «Оймякон — Полюс холода» с Быком зимы, где мы встретим сказочного персонажа якутской мифологии Чысхаана (Держателя Холода) и получим из его рук Сертификаты о посещении самого холодного населенного пункта на Земле.

Осмотр деревни с возможным посещением учреждений культуры и образования.

Купание в проруби на реке Индигирка (только по желанию, за доплату) с использованием оборудованной лестницы и отапливаемой палаткой.

Традиционная подледная рыбалка на реке Индигирка (проверка невода).

Вечер якутской культуры в национальном Доме Арчы или сельском доме культуры.

Эксперименты в любое свободное время: замораживание водки, постиранной одежды, взрывание кипятка в трескучем от мороза воздухе, т. д.

Порядок активностей может измениться в зависимости от графика работы местного населения.

Проживание: в Оймяконе/Томторе в семье.
Включенное питание: завтрак, обед и ужин в семье в Оймяконе/Томторе.

Оймякон. Вечер якутской культуры. Подледная рыбалка. Купание в проруби (по желанию)Оймякон. Вечер якутской культуры. Подледная рыбалка. Купание в проруби (по желанию)Оймякон. Вечер якутской культуры. Подледная рыбалка. Купание в проруби (по желанию)Оймякон. Вечер якутской культуры. Подледная рыбалка. Купание в проруби (по желанию)Оймякон. Вечер якутской культуры. Подледная рыбалка. Купание в проруби (по желанию)Оймякон. Вечер якутской культуры. Подледная рыбалка. Купание в проруби (по желанию)
6 день

Оймякон - Томтор - Хандыга

Ранний завтрак.

08:00 Выезд из гостевого дома в Оймяконе.

Памятное фото с гостеприимной хозяйкой.

Заезд на ферму разведения якутских лошадей (уникальная северная порода) в районе Томтора.

Посещение штольни «Резиденция Чысхаана» с гигантскими кристаллическими образованиями на стенах и потолке, а также с ледовыми скульптурами, установленными в 2004 году, в Томторе.

Посещение незамерзающей реки Куйдусун и замороженного на время зимы аэропорта.

Дозаправка в Томторе.

Проезд до Кюбюме. Мы увидим прекрасные зимние пейзажи, которые на пути в Оймякон были скрыты в темноте.

Проезжая реки Сунтар, Агаякан и Тирэх-юрях, мы увидим старые деревянные мосты.

Заезд к оленеводам-кочевникам в районе села Ючюгей или Кюбюме для катания на оленьих упряжках по долине Оймяконья (по желанию). Заезд осуществляется только в случае их близкого нахождения к трассе.

Остановка на обед в кафе «Куба» в Кюбюме (не включено, оплата на месте).

Проезд через Верхоянские хребты на закате дня.

Дополнительные фотостопы.

Остановка на ужин в кафе «Аляска» в Теплом Ключе или в кафе в Хандыге (не включено, оплата на месте).

Прибытие в Хандыгу вечером.

Расстояние до Хандыги: 514 км.
Заезд к оленеводам: дополнительные 5–10 км.
Средняя скорость движения: 40 км/ч.
Время в пути: 12–14 часов.
Проживание: в квартире в Хандыге.
Включенное питание: завтрак в семье в Оймяконе.

Оймякон - Томтор - ХандыгаОймякон - Томтор - ХандыгаОймякон - Томтор - ХандыгаОймякон - Томтор - ХандыгаОймякон - Томтор - ХандыгаОймякон - Томтор - Хандыга
7 день

Хандыга - Черкех - Якутск

Проезд до Якутска.

Остановки на ранний обед и полдник в кафе по маршруту.

Посещение историко-архитектурного музея под открытым небом в с. Черкех.

Посещение других дополнительных мест по маршруту.

±18:00 Прибытие в Якутск.

Размещение в гостинице (не включено в стоимость).

Хандыга - Черкех - ЯкутскХандыга - Черкех - ЯкутскХандыга - Черкех - ЯкутскХандыга - Черкех - Якутск
8 день

Отъезд

Трансфер от гостиницы в аэропорт (уточнить номер рейса).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице квартирного типа (п. Хандыга) в дни 3 и 6 и в деревенском доме (п. Оймякон или Томтор) в дни 4, 5.

Проживание в Якутске (3 ночи) оплачивается отдельно (вы бронируете самостоятельно): первые 2 ночи в туре + ранний заезд + последняя ночь в туре.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Размер группыТип тураЦена на 1 человека
3–12 человекгрупповой145 000
2 человекаиндивидуальный195 000
1 человек350 000

Тарифы по состоянию на 01.04.2024, действительны до 30.09.2024.

Уровень комфорта в местах ночевок: 4 из 10 балов, внутри помещений жарко.

Варианты проживания

Проживание в Хандыге

2 ночи

Проживание в квартире в Хандыге — двух-трехместное размещение в комнатах, без завтрака, в дни 3 и 6 по программе. Общие кухня, туалет и душ.

Гостевой дом в Оймяконе

2 ночи

Проживание в Оймяконе в семье в частном деревянном доме (двух-трехместное размещение в комнатах, общая кухня, внутри умывальник, традиционный уличный туалет).

Гостевой дом в Томторе

2 ночи

Альтернативный вариант — проживание в гостевом доме в Томторе с теплым туалетом, двух-трехместным размещением в комнатах, общей кухней.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги:
  • Проживание и питание:
  • Экскурсии и развлечения:
  • Другое:
Что не входит в цену
  • Билеты до Якутска и обратно
  • Проживание в Якутске
  • Питание в ресторанах в Якутске (средний чек обеда ±1500 руб., ужина ±2500 руб.)
  • Личная теплая одежда (рекомендации по теплой одежде направляем во время бронирования тура)
  • Питание в придорожных кафе: обеды по ±800 руб., ужины в Хандыге по ±1200 руб., в зависимости от объема заказа - всего 8 остановок в дни 3, 4, 6, 7
  • Баня в Оймяконе или Томторе (до 5000 руб. с группы) в день 6
  • Купание в реке Индигирка (от 5000 руб. с группы за палатку с печкой и подготовленную площадку для купания) в день 6
Место начала и завершения?
г. Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Несколько советов насчет одежды.

Здесь необходимо придерживаться правила «чем больше слоев — тем лучше», при этом вся одежда должна лежать на теле свободно, не впритык. Между слоями должна быть прослойка воздуха.

В самые лютые морозы при долгом нахождении на улице у нас обычно одеваются так:

  • Голова — меховая шапка или любая другая теплая толстая (на которую можно надеть капюшон), плотный или вязаный шарф (обматываем его вокруг шеи, при этом стараемся, чтобы были закрыты нос и рот). Иностранцы обычно надевают балаклавы, но они обычно тонкие и не держат тепло.
  • Верх — тонкая футболка, рубашка, тонкий свитер/кофта, просторный толстый вязаный свитер, пуховая куртка.
  • Низ — тонкие подштанники, спортивные тренировочные штаны из плотного материала (по идее, этот слой можно заменить хорошим плотным теплым термобельем), относительно толстые зимние штаны.
  • Обувь — тонкие носки, теплые просторные носки и зимняя обувь (валенки/унты/обувь из меха животного или современные экспедиционные зимние сапоги; важно помнить, что размер обуви должен быть на один-два размера больше фактического, для того чтобы был воздух между носками и обувью; больше воздуха - больше тепла).

В самом городе лучше не надевать всю перечисленную одежду, так как большую часть времени будете находиться в помещениях и в машине. Словом, по ситуации. В зданиях очень жарко. Во время проездом на маршруте обычно сидят без пуховика и даже снимают свитера.

Что взять с собой:

  1. Термоноски, не менее 2 пар.
  2. Шерстяные носки.
  3. Термобелье.
  4. Нижнее белье из флиса.
  5. Флисовый джемпер/кофта типа Polartec (желательно с высоким воротником).
  6. Куртка (пуховая/PrimaLoft/ClimaShield).
  7. Теплые штаны (пуховые/PrimaLoft/ClimaShield).
  8. Обувь теплая на один-два размера больше фактического (валенки, унты классические, унты пилотки, типа Baffin).
  9. Шарф.
  10. Балаклава.
  11. Теплая шапка (если куртка с капюшоном, то толстой вязаной шапки достаточно).
  12. Налобный фанарик.
  13. Руковицы шерстяные/PrimaLoft/ClimaShield.
  14. Тонкие флисовые перчатки.
  15. Средства личной гигиены.
  16. Медикаменты.
  17. Тапочки для мест ночевок (желательно теплые).
  18. Один большой рюкзак. Большой чемодан или твердый чемодан не практичен.
  19. Один маленький рюкзак.
  20. Много резервных батарей для фото/видеокамер (на морозе батареи быстро садятся).
  21. Наушники.
  22. Powerbank для подзарядки гаджетов (в машинах все USB разъемы могут быть заняты).
На каком транспорте мы будем передвигаться?

Мы используем следующие типы автомобилей, готовых к зимним автоэкспедициям:

  • внедорожники Toyota Land Cruiser на 1–3 места;
  • внедорожные микроавтобусы Mitsubishi Delica на 3–4 места;
  • комфортный микроавтобус Toyota Noah на 3–4 места.

Все авто подготовлены к экспедиционным условиям использования и при экстремально низких температурах, салоны оборудованы дополнительными печками.

Какая погода нас ждёт во время тура?

Погода:

  • Днём от -25°С до -45°С;
  • Ночью до -65°С.

В Якутске — густые туманы при сильном морозе, по маршруту преимущественно ясно, без ветра.

В долине Оймякона — ясно, без ветра, с небольшими низкими морозными облаками.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли по маршруту какая-нибудь связь?

Мы берем с собой средства связи, такие как: спутниковый телефон, рации дальнобойщиков, трекер Iridium 360.

Возможны ли изменения в программе?

Фактический график движения зависит от количества и продолжительности остановок на маршруте и от времени старта проездов.

Очередность активностей может измениться в связи с возможными климатическими или эпидемиологическими ситуациями, в том числе от места проживания в Оймяконском районе — в Оймяконе или Томторе.

Режим работы учреждений культуры зависит от предписаний Роспотребнадзора и внутренних распоряжений администрации на момент оказания туристических услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
13 мар 2024
Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного). Повезло с погодой! Все мероприятия были интересно преподнесены и спланированы. Дорога до Оймякона и обратно не была в тягость). Везде нас встречали радушно и гостеприимно! Спасибо большое за отдых!!!
Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного).Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного).Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного).Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного).Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного).Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного).
Е
17 янв 2024
Обалденно, потрясающе и все остальные подобные эпитеты))) Красота, вкуснота, море впечатлений, замечательные теплые люди и -57°С))) Ни одного минуса - одни сплошные плюсы.

Единственное, что может кому-то показаться минусом, но для меня - экстремальный незабываемый опыт (а посему тоже плюс): традиционные туалеты на улице (не везде, только в некоторых местах). Непередаваемые ощущения))) Хотя бы раз стОит попробовать)))
В общем, оценка тура: 10 из 5)))
П
22 мар 2023
Вчера вернулись из очень интересного и познавательного тура "Тур в Якутию, Оймякон и к Ленским столбам" Очень хорошо было организовано посещение наиболее интересных мест такой огромной республики Саха. Программа очень насыщенная и интересная! Нам повезло с погодой, не было сильных морозов, поэтому мы много времени проводили на улице, оценив все красоты здешних мест. Особую благодарность хочу высказать турлидеру Алексею Ремпелю из принимающей компании, очень тактичный, хорошо знающий свой край, прекрасный гид и водитель. Большое спасибо всем кто подготовил и провел для нас этот тур! Советую всем, кто не был в этих краях обязательно посетить красивую, запоминающуюся Якутию.
Моя оценка по организации и проведению тура -5

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