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Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Якутску
Прилет в Якутск ранним утром.
Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
±11:00 Начало обзорной экскурсии. Точное время зависит от времени прилета участников тура.
В этот день нас ждут:
- Старый город с Надвратной башней Якутского острога (экскурс в историю города);
- речной порт с замороженными кораблями на приколе;
- Крестьянский рынок;
- туркомплекс «Чочур Муран» для знакомства с якутскими лайками, катания на собачьих упряжках по озеру и обеда (не включено, оплата на месте);
- ледовый туннельный комплекс «Царство вечной мерзлоты»;
- этнокомплекс «Усадьба Атласовых» (экскурс в историю верований и традиций якутов + церемония благословения + оберег).
±18:00 Трансфер в гостиницу.
Якутск - Ленские столбы - Якутск
08:00 Отъезд от гостиницы.
На выезде из города остановка у продуктового магазина для закупки напитков и снеков в дорогу.
08:30–11:30 Проезд до села Батамай, около 200 км.
12:00 Пересечение реки Лена на снегоходе с пассажирскими санями (15 минут) или пешком (30 минут). Способ зависит от состояния торосов и наличия/отсутствия наледей.
12:30–16:30 Свободное время на территории парка Ленские столбы.
Подъем на смотровую площадку (возможен, если тропа в 2 км очищена от снега и безопасна).
Обед (включен, питание в ланч-боксах, приготовлено и упаковано рестораном города).
17:00 Возвращение в Батамай.
Посадка в авто.
Обратный проезд до Якутска.
±21:00 Возвращение в гостиницу.
Якутск - Хандыга
09:00/10:00 Отъезд от гостиницы, в зависимости от готовности группы.
В этот день:
- Пересекаем реку Лена от Якутска до Нижнего Бестяха по ледовой переправе;
- делаем остановку на групповое фото;
- останавливаемся на противоположном берегу на возвышенности и смотрим на зимний пейзаж реки и Якутска под белым одеялом тумана;
- проезжаем традиционные якутские деревни;
- фотостопы у значимых мест;
- остановки у кафе на обед (питание не включено; оплата на месте);
- вечером пересекаем реку Алдан по ледовой переправе;
- остановка на ужин в кафе-ресторане в Хандыге (не включено, оплата на месте).
Расстояние от центра Якутска до Хандыги: 432 км (согласно нашему GPS треку здесь и далее).
Средняя скорость движения с учетом остановок у дорожных кафе и фотосессий: 50 км/ч.
Время в пути: 8–10 часов.
Проживание: в Хандыге в квартире.
Хандыга - Теплый ключ - Кюбеме - Томтор - Оймякон
08:00 Отъезд.
По пути на Колымской федеральной трассе делаем остановки:
- Время для завтрака в кафе-ресторане в Хандыге (не включено, оплата на месте);
- фотостоп у берега реки Алдан на восходе солнца;
- посещение Музея истории ГУЛАГа в п. Теплый ключ, в 70 км от Хандыги;
- перед началом Верхоянских гор фотостоп / селфи;
- у мемориального креста жертвам Сталинского режима;
- на Желтом и Черном прижимах, когда-то приводивших автомобилистов в трепет, а также после Заячьей петли и перед Ласточкиным гнездом;
- у знаменитого кафе «Куба» в Кюбеме для позднего обеда;
- на АЗС в Томторе для дозаправки (за 40 км до Оймякона).
По факту делаем больше остановок.
Расстояние от Хандыги до Оймякона: 514 км.
Средняя скорость движения: 40 км/ч.
Время в пути: 10–12 часов.
Проживание: частный дом в Оймяконе или гостевой дом в Томторе.
Включенное питание: ужин в Оймяконе/Томторе.
Оймякон. Вечер якутской культуры. Подледная рыбалка. Купание в проруби (по желанию)
Посещение Стеллы «Оймякон — Полюс холода» с Быком зимы, где мы встретим сказочного персонажа якутской мифологии Чысхаана (Держателя Холода) и получим из его рук Сертификаты о посещении самого холодного населенного пункта на Земле.
Осмотр деревни с возможным посещением учреждений культуры и образования.
Купание в проруби на реке Индигирка (только по желанию, за доплату) с использованием оборудованной лестницы и отапливаемой палаткой.
Традиционная подледная рыбалка на реке Индигирка (проверка невода).
Вечер якутской культуры в национальном Доме Арчы или сельском доме культуры.
Эксперименты в любое свободное время: замораживание водки, постиранной одежды, взрывание кипятка в трескучем от мороза воздухе, т. д.
Порядок активностей может измениться в зависимости от графика работы местного населения.
Проживание: в Оймяконе/Томторе в семье.
Включенное питание: завтрак, обед и ужин в семье в Оймяконе/Томторе.
Оймякон - Томтор - Хандыга
Ранний завтрак.
08:00 Выезд из гостевого дома в Оймяконе.
Памятное фото с гостеприимной хозяйкой.
Заезд на ферму разведения якутских лошадей (уникальная северная порода) в районе Томтора.
Посещение штольни «Резиденция Чысхаана» с гигантскими кристаллическими образованиями на стенах и потолке, а также с ледовыми скульптурами, установленными в 2004 году, в Томторе.
Посещение незамерзающей реки Куйдусун и замороженного на время зимы аэропорта.
Дозаправка в Томторе.
Проезд до Кюбюме. Мы увидим прекрасные зимние пейзажи, которые на пути в Оймякон были скрыты в темноте.
Проезжая реки Сунтар, Агаякан и Тирэх-юрях, мы увидим старые деревянные мосты.
Заезд к оленеводам-кочевникам в районе села Ючюгей или Кюбюме для катания на оленьих упряжках по долине Оймяконья (по желанию). Заезд осуществляется только в случае их близкого нахождения к трассе.
Остановка на обед в кафе «Куба» в Кюбюме (не включено, оплата на месте).
Проезд через Верхоянские хребты на закате дня.
Дополнительные фотостопы.
Остановка на ужин в кафе «Аляска» в Теплом Ключе или в кафе в Хандыге (не включено, оплата на месте).
Прибытие в Хандыгу вечером.
Расстояние до Хандыги: 514 км.
Заезд к оленеводам: дополнительные 5–10 км.
Средняя скорость движения: 40 км/ч.
Время в пути: 12–14 часов.
Проживание: в квартире в Хандыге.
Включенное питание: завтрак в семье в Оймяконе.
Хандыга - Черкех - Якутск
Проезд до Якутска.
Остановки на ранний обед и полдник в кафе по маршруту.
Посещение историко-архитектурного музея под открытым небом в с. Черкех.
Посещение других дополнительных мест по маршруту.
±18:00 Прибытие в Якутск.
Размещение в гостинице (не включено в стоимость).
Отъезд
Трансфер от гостиницы в аэропорт (уточнить номер рейса).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице квартирного типа (п. Хандыга) в дни 3 и 6 и в деревенском доме (п. Оймякон или Томтор) в дни 4, 5.
Проживание в Якутске (3 ночи) оплачивается отдельно (вы бронируете самостоятельно): первые 2 ночи в туре + ранний заезд + последняя ночь в туре.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Размер группы
|Тип тура
|Цена на 1 человека
|3–12 человек
|групповой
|145 000
|2 человека
|индивидуальный
|195 000
|1 человек
|350 000
Тарифы по состоянию на 01.04.2024, действительны до 30.09.2024.
Уровень комфорта в местах ночевок: 4 из 10 балов, внутри помещений жарко.
Варианты проживания
Проживание в Хандыге
Проживание в квартире в Хандыге — двух-трехместное размещение в комнатах, без завтрака, в дни 3 и 6 по программе. Общие кухня, туалет и душ.
Гостевой дом в Оймяконе
Проживание в Оймяконе в семье в частном деревянном доме (двух-трехместное размещение в комнатах, общая кухня, внутри умывальник, традиционный уличный туалет).
Гостевой дом в Томторе
Альтернативный вариант — проживание в гостевом доме в Томторе с теплым туалетом, двух-трехместным размещением в комнатах, общей кухней.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги:
- Проживание и питание:
- Экскурсии и развлечения:
- Другое:
Что не входит в цену
- Билеты до Якутска и обратно
- Проживание в Якутске
- Питание в ресторанах в Якутске (средний чек обеда ±1500 руб., ужина ±2500 руб.)
- Личная теплая одежда (рекомендации по теплой одежде направляем во время бронирования тура)
- Питание в придорожных кафе: обеды по ±800 руб., ужины в Хандыге по ±1200 руб., в зависимости от объема заказа - всего 8 остановок в дни 3, 4, 6, 7
- Баня в Оймяконе или Томторе (до 5000 руб. с группы) в день 6
- Купание в реке Индигирка (от 5000 руб. с группы за палатку с печкой и подготовленную площадку для купания) в день 6
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Несколько советов насчет одежды.
Здесь необходимо придерживаться правила «чем больше слоев — тем лучше», при этом вся одежда должна лежать на теле свободно, не впритык. Между слоями должна быть прослойка воздуха.
В самые лютые морозы при долгом нахождении на улице у нас обычно одеваются так:
- Голова — меховая шапка или любая другая теплая толстая (на которую можно надеть капюшон), плотный или вязаный шарф (обматываем его вокруг шеи, при этом стараемся, чтобы были закрыты нос и рот). Иностранцы обычно надевают балаклавы, но они обычно тонкие и не держат тепло.
- Верх — тонкая футболка, рубашка, тонкий свитер/кофта, просторный толстый вязаный свитер, пуховая куртка.
- Низ — тонкие подштанники, спортивные тренировочные штаны из плотного материала (по идее, этот слой можно заменить хорошим плотным теплым термобельем), относительно толстые зимние штаны.
- Обувь — тонкие носки, теплые просторные носки и зимняя обувь (валенки/унты/обувь из меха животного или современные экспедиционные зимние сапоги; важно помнить, что размер обуви должен быть на один-два размера больше фактического, для того чтобы был воздух между носками и обувью; больше воздуха - больше тепла).
В самом городе лучше не надевать всю перечисленную одежду, так как большую часть времени будете находиться в помещениях и в машине. Словом, по ситуации. В зданиях очень жарко. Во время проездом на маршруте обычно сидят без пуховика и даже снимают свитера.
Что взять с собой:
- Термоноски, не менее 2 пар.
- Шерстяные носки.
- Термобелье.
- Нижнее белье из флиса.
- Флисовый джемпер/кофта типа Polartec (желательно с высоким воротником).
- Куртка (пуховая/PrimaLoft/ClimaShield).
- Теплые штаны (пуховые/PrimaLoft/ClimaShield).
- Обувь теплая на один-два размера больше фактического (валенки, унты классические, унты пилотки, типа Baffin).
- Шарф.
- Балаклава.
- Теплая шапка (если куртка с капюшоном, то толстой вязаной шапки достаточно).
- Налобный фанарик.
- Руковицы шерстяные/PrimaLoft/ClimaShield.
- Тонкие флисовые перчатки.
- Средства личной гигиены.
- Медикаменты.
- Тапочки для мест ночевок (желательно теплые).
- Один большой рюкзак. Большой чемодан или твердый чемодан не практичен.
- Один маленький рюкзак.
- Много резервных батарей для фото/видеокамер (на морозе батареи быстро садятся).
- Наушники.
- Powerbank для подзарядки гаджетов (в машинах все USB разъемы могут быть заняты).
На каком транспорте мы будем передвигаться?
Мы используем следующие типы автомобилей, готовых к зимним автоэкспедициям:
- внедорожники Toyota Land Cruiser на 1–3 места;
- внедорожные микроавтобусы Mitsubishi Delica на 3–4 места;
- комфортный микроавтобус Toyota Noah на 3–4 места.
Все авто подготовлены к экспедиционным условиям использования и при экстремально низких температурах, салоны оборудованы дополнительными печками.
Какая погода нас ждёт во время тура?
Погода:
- Днём от -25°С до -45°С;
- Ночью до -65°С.
В Якутске — густые туманы при сильном морозе, по маршруту преимущественно ясно, без ветра.
В долине Оймякона — ясно, без ветра, с небольшими низкими морозными облаками.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли по маршруту какая-нибудь связь?
Мы берем с собой средства связи, такие как: спутниковый телефон, рации дальнобойщиков, трекер Iridium 360.
Возможны ли изменения в программе?
Фактический график движения зависит от количества и продолжительности остановок на маршруте и от времени старта проездов.
Очередность активностей может измениться в связи с возможными климатическими или эпидемиологическими ситуациями, в том числе от места проживания в Оймяконском районе — в Оймяконе или Томторе.
Режим работы учреждений культуры зависит от предписаний Роспотребнадзора и внутренних распоряжений администрации на момент оказания туристических услуг.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Единственное, что может кому-то показаться минусом, но для меня - экстремальный незабываемый опыт (а посему тоже плюс): традиционные туалеты на улице (не везде, только в некоторых местах). Непередаваемые ощущения))) Хотя бы раз стОит попробовать)))
В общем, оценка тура: 10 из 5)))
Моя оценка по организации и проведению тура -5