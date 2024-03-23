2 день

Сплав до острова Юргердях Арыта

Подъем в 07:30 часов.

С сегодняшнего дня подъем в 07:30 часов утра.

Готовка питания осуществляется дежурными с числа туристов. Они встают на 30 минут раньше, т. е. в 07.00 часов. Инструкторы-проводники встают вместе с ними.

Работа инструкторов при готовке блюд — выделение продуктов, работа бензопилой в приготовлении дров, помощь в разжигании костра, помощь советами.

После приема пищи дежурные убирают стол, моют посуду, готовят и складывают в сумки обед — бутерброды, консервы и т. п., чай в термосах.

Длина дневного маршрута 51 км.