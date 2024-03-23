Рыболовные туры в Якутске: проведите время на рыбалке и сплаве по реке Амга
Вас ждет уединение с природой – мы проведем 10 замечательных дней вдали от цивилизации, рыбалка – местные воды богаты всевозможной рыбой – щука, окунь, налим, сиг, ленок, хариус, тугунок, сорога, ерш, подкаменщик и редко осетр и таймень.
Также познакомимся с эвенкам, с их бытом и обычаями и побываем в местности Сылгылыр, где увидим наскальные рисунки.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер до поселка Верхняя Амга. Начало сплава
Встреча в аэропорту (прилет рейсами, прибывающему в Якутск до 08:00 часов).
Трансфер в город.
09:00 Сбор у автовокзала (стоянка автомашин за магазином "Лавка художника") улица Октябрьская, 24.
Трансфер начинается с паромной переправы через реку Лена.
Автодорога "Лена" по которой проложен маршрут трансфера, является дорогой федерального значения.
В настоящее время автодорога реконструируется и на большинстве дорожного полотна уложен асфальт.
Обед в придорожном кафе.
По приезду на берег Амги, перекус и сбор катамаранов.
Сплав до первого острова, разбивка лагеря, ужин, ночевка
Длина автомобильного маршрута 350 км, водного маршрута 5 км.
Сплав до острова Юргердях Арыта
Подъем в 07:30 часов.
С сегодняшнего дня подъем в 07:30 часов утра.
Готовка питания осуществляется дежурными с числа туристов. Они встают на 30 минут раньше, т. е. в 07.00 часов. Инструкторы-проводники встают вместе с ними.
Работа инструкторов при готовке блюд — выделение продуктов, работа бензопилой в приготовлении дров, помощь в разжигании костра, помощь советами.
После приема пищи дежурные убирают стол, моют посуду, готовят и складывают в сумки обед — бутерброды, консервы и т. п., чай в термосах.
Длина дневного маршрута 51 км.
Сплав до острова Дюлюнг Арыта
Эта местность богата холодными ключами. Выходы подземных вод прямо на берегу.
В жаркую погоду здесь собирается ленок, хариус и здесь везунчики могут поймать тайменя.
Длина дневного маршрута 28 км.
Сплав до острова остров Тарыннах Арыта
По маршруту остановка у стоянок родовых общин эвенков, знакомство с их бытом.
В местности Сылгылыр остановка для экскурсии к наскальным рисункам.
Сылгылырские писницы являются самыми богатыми на наскальные рисунки и здесь находится настоящее художественное произведение древнего мастера, изобразившего лосей.
Стоянка на острове Тарыннах рядом с затяжным перекатом. Перекат холодный из-за выхода подземных вод. Здесь отлично ловится крупный ленок.
Для купания отлично подойдет место на протоке с другой стороны острова.
Длина дневного маршрута 35 км.
Дневка
День отдыха.
Рыбаки могут сходить или съездить к ближним перспективным для рыбалки местам.
В этот день мы предложим восхождение на ближайшую гору со скалами, с высоты которой открываются отличные виды на Амгу.
Сплав до острова Куобастаах Арыыта
Сегодня по пути на местности Сибиктэ мы посетим отшельника, живущего круглогодично на берегу реки. Петр, в основном, занимается охотой, рыбачит мало.
С этого участка начинаются владения крупных щук. Перекаты богаты ленками и хариусами.
Длина дневного маршрута 59 км
Сплав до скал Кыыл Бастах
На этом участке по реке Мундуруччу находится граница между двумя районами республики: Алданским и Амгинским.
Начиная с Мундуруччу по берегам встречаются луга и в середине лета здесь можно увидеть сенокосчиков.
Стояка перед скалами на галечной косе.
Местность богата родниками и поэтому здесь много разной рыбы, в том числе крупной.
Длина дневного маршрута 44 км.
Сплав до местности Ключи Бетюнг
Расположение на галечном берегу.
Здесь недалеко находится ключ, на месте впадения которого, всегда находится стайка.
Длина дневного маршрута 25 км.
Сплав до Амгинских Столбов
На этом участке встречается первый населенный пункт — это заброшенный поселок Тегюлтя.
Сейчас Тегюлтя представляет собой маленький участок, где живут всего несколько семей.
В начале поселка находится действующая метеостанция.
В пути остановка на устье речки Оннюя для посещения писаниц.
Здесь на развалинах горы можно найти кристаллы горного хрусталя и окаменелости древних животных.
Длина дневного маршрута 85 км.
Экскурсия на Амгинские Столбы. Сплав до местности «Тонолох Хайата»
Амгинские Столбы — это группа скал, которые расположились на повороте реки.
Скалы богаты одиночными столбы, арками, пещерами.
Ночь на галечной косе напротив скал горы "ТонолохХаята"
Длина дневного маршрута 41 км.
Сплав до поселка Оннес. Трансфер до г. Якутска
Завершающий день маршрута, где предстоит сплавиться до поселка Оннес, разобрать катамараны, погрузить вещи в автобус и доехать до Якутска.
Сплав до Оннеса занимает 2 часа. Поселок Оннес расположен на высоком берегу.
Примерно, с этого места тайга отступает от реки и начинается долина Амги воспетая во многих песнях. Между поселком Чакыр и селом Амга вдали можно увидеть скальную гору, носящую имя великого русского писателя Короленко.
Владимир Галлактионович провел в ссылке на Амге многие годы. Он любил подниматься на эту гору и вполне возможно, что виды с высоты на долину, вдохновили его написать ставшие потом знаменитые произведения.
Перед Якутском переправа на пароме через Лену
Длина дневного маршрута по воде 17 км, на авто 270 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках от 1-номестной до 4-хместной.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту в день начала тура
- Трансфер г. Якутск-п. Верхняя Амга, п. Оннес-г. Якутск
- Страхование от несчастного случая в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
- Страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
- Стоимость продуктов походного питания
- Услуги инструктора-проводника
- Предоставление походного снаряжения (надувные катамараны с подвесными моторами, палатки, спальные мешки, коврики, гермомешки на 100 литров, спасательные жилеты, костровое оборудование, костровая посуда)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
- Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет и вылет не по программе (раньше/позже)
- Трансфер с гостиницы до аэропорта
- Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
- Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется самими туристами посредством дежурств - «инструктор всегда рядом»)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- куртка штормовая;
- дождевик;
- кофта флисова;
- рубашка тонкая с длинным рукавом (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
- брюки штормовые;
- брюки тонкие (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
- термобелье тонкое;
- термобелье теплое (середина августа-сентябрь);
- бейсболка или панама;
- перчатки лагерные (для хоз. работ);
- перчатки водонепроницаемые;
- носки мембранные влагозащитные;
- носки тонкие;
- обувь для легкого трекинга;
- сапоги болотные;
- сапоги резиновые (до колен);
- сандали;
- легкая лагерная обувь.
Снаряжение:
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки;
- индивидуальная аптечка;
- средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага);
- полиэтиленовые мешки для мелкого мусора;
- спички, зажигалки, средства для розжига;
- противокомариные, противослепневые кремы, гели, аэрозольные баллончики;
- средства от мошек (сетки с спец. пропиткой, аэрозоли, ванилин, гвоздика);
- средства защиты от агрессивных животных: фальшфейер, перцовый баллончик, звуковые, световые, шумовые средства;
- рыболовное снаряжение (спиннинг, поплавковая удочка, нахлыстовое удилище);
- трекинговые палки;
- полиэтиленовые мешки плотные до 240 литров для транспортировки рюкзаков;
- гермоупаковка ПВХ 100 л (мешки, драйбеги, баулы);
- гермомешок 20-40 литров для личных вещей во время сплава;
- мягкие, легкие гермомешки для одежды и снаряжений;
- рюкзак 100-130 литров;
- чехол для рюкзака;
- термос 1 литр;
- зарядное устройство (Power Bank);
- налобный фонарик;
- сидушка;
- вода в дорогу (1,5-2,0 л. на человека);
- перекус в дорогу;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, ножик).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли дополнительное описание маршрута?
Амга славится своей девственной чистотой.
Красивая и неповторимая природа, чистейшая, прозрачная вода … Маршрут проходит посреди южно-якутской тайги.
Привычные для жителей центральных районов просторные поляны появляются только в конце маршрута.
До границы с Амгинским улусом лес, богатый ягелем, вплотную подступает к берегу реки. В территории Алданского улуса по берегам реки расположены стойбища оленеводов.
Они распологаются в 30-50 километрах друг от друга. Стойбища, в основном, состоят из 1-3 семей.
Это семьи местных эвенков и саха.
Берег реки на всем протяжении пологий, галечный, редко песчаный. Вода в июле и до конца августа теплая.
В середине пути, начиная с сотого километра, по берегам появляются подземные ключи (дьуктэуута) и с этого места начинается отличная рыбалка.
Многие приезжают сюда только ради рыбалки.
Рыба: щука (сордон, боро5ой), окунь (алыhар, хаахынай), налим (сыалыhар), сиг (майа5ас), ленок (майа5ас), хариус (дьар5аа), тугунок (сыа балык), сорога (кыhылхарах), кустээх, ерш (таас бас), подкаменщик и редко осетр (хатыыс) и таймень(бил)…
В августе по пути можно собрать голубику, черную смородину. Много скал, где можно увидеть пещеры и гроты.
Нами этот маршрут пройден четыре раза.
Маршрут очень удобен для семейных сплавов, так как сюда удобная заброска и выход с маршрута.
В этом посту фотографии сделанные в разные годы. Маршрут начинается с моста в поселке Верхняя Амга. Ниже моста долина узкая, с крутыми бортами.
Склоны долины разрезают глубокие распадки. Оба берега периодически скалистые, обрывистые. Напротив скал лежат пологие песчано-галечные пляжи.
Нередко встречаются родники.
При низких уровнях воды река состоит из глубоких, почти неподвижных плесов и мелких стремительных перекатов.
Имеются крупные осередки, лесистые острова и удобные для рыбалки заливы Амга — это бесконечный пляж на всем протяжении маршрута. Здесь нет обрывистых ям, омутов.
Течение сильное только на перекатах близ островов
Возможна ли аренда снаряжения?
- болотные сапоги - 1500 руб. за весь период похода;
- дополнительное место в палатке - 5000 руб.;
- дополнительный гермомешок на 100 л. - 1000 руб.;
- дополнительный коврик (пенка) - 500 руб.;
- набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) - 5000 руб.