1 день

Прибытие в Якутск. Приветственный обед. Экскурсия по столице Республики Саха

Добро пожаловать в Республику Саха!

Мы встречаем вас в аэропорту Якутска и едем в отель, расположенный в центре города.

Рейсы из Москвы прилетают рано утром, поэтому у нас забронирован отель с ранним заселением, чтобы комфортно расположиться и отдохнуть после перелета.

Рекомендуемые рейсы:

для заезда 20-24.02.2026 – 19 февраля 2026 Москва — Якутск, S7 Airlines, рейс S7‑3007, 18:20 — 07:00;

для заезда 06-10.03.2026 – 5 марта 2026 Москва — Якутск, S7 Airlines, рейс S7‑3007, 18:20 — 07:00.

Остальные рейсы мы встречаем индивидуально за дополнительную плату — 2000 руб. /легковой автомобиль (2–3 человека) в одну сторону.

По традиции в номере вас будет ждать комплимент — закуски с северной рыбой и красной икрой, а также бутылка игристого, чтобы настроиться на красивый и яркий отдых!

Днем встречаемся на приветственный обед в ресторане современной якутской кухни.

Меню основано на лучших гастрономических традициях Якутии, а для приготовления блюд используют только экологически чистые местные продукты.

Первым курсом нам подадут строганину из чира — одно из самых аутентичных блюд народов севера. Подается с тремя различными соусами и шотом якутской фирменной водки, получившей золотую медаль на Международном конкурсе «Продэкспо – 2024» (Москва).

Вторым курсом выступит жиганская сиговая икра, насыщенный вкус которой не оставит никого равнодушным. Подаётся с якутской лепешкой и деревенскими сливками. Кстати, икра сига — очень ценный и полезный деликатес.

Третьим курсом мы попробуем жареный на гриле чир — это жирная белая сиговая рыба, близкий родственник омуля и муксуна. Подается с брусничным муссом и бокалом белого сухого вина.

Завершим наш обед тартом с дикой малиной и ягодным мороженым в сопровождении ароматного чая на якутских травах.

Все блюда и напитки по программе уже входят в стоимость тура.

Наше вкусное, винное и душевное путешествие в удивительную республику на Крайнем севере объявляется открытым! Ура!

После обеда отправляемся на экскурсию по столице Республики Саха.

Долго ходить не будем, пешие прогулки чередуем с передвижением на нашем комфортабельном микроавтобусе.

Мы посетим старый город с надвратной башней Якутского острога. Это квартал воссозданных исторических зданий: Русско-Азиатского банка, Преображенской церкви, женской гимназии, Степной думы.

После старого города мы прокатимся с нашим гидом по современному Якутску, посмотрим, как живет один из самых удивительных городов на вечной мерзлоте посреди бескрайней Якутии.

Завершим обзорную экскурсию на смотровой площадке с романтичным названием «Сопка Любви».

Затем возвращаемся в отель, чтобы отдохнуть перед завтрашним насыщенным днем.

