Гастрономический тур в Якутию

Приглашаем во вкусное путешествие по Якутии! Здесь, в одном из самых уникальных и самобытных регионов России, вы сможете насладиться изысканными деликатесами, посетить гастрономический мастер-класс и познакомиться с сокровищами алмазного фонда.

Величественные
Ленские столбы и богатые традиции коренных народов делают край настоящим кладом для путешественников.

Этот регион способен удивить застывшей красотой Ленских столбов и тайнами древних мамонтов, неповторимой атмосферой и необычными блюдами: от якутского «шоколада» до строганины и блюд из жеребятины.

Гастрономический тур в Якутию
Гастрономический тур в Якутию
Гастрономический тур в Якутию

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Якутск. Приветственный обед. Экскурсия по столице Республики Саха

Добро пожаловать в Республику Саха!

Мы встречаем вас в аэропорту Якутска и едем в отель, расположенный в центре города.

Рейсы из Москвы прилетают рано утром, поэтому у нас забронирован отель с ранним заселением, чтобы комфортно расположиться и отдохнуть после перелета.

Рекомендуемые рейсы:

  • для заезда 20-24.02.2026 – 19 февраля 2026 Москва — Якутск, S7 Airlines, рейс S7‑3007, 18:20 — 07:00;
  • для заезда 06-10.03.2026 – 5 марта 2026 Москва — Якутск, S7 Airlines, рейс S7‑3007, 18:20 — 07:00.

Остальные рейсы мы встречаем индивидуально за дополнительную плату — 2000 руб. /легковой автомобиль (2–3 человека) в одну сторону.

По традиции в номере вас будет ждать комплимент — закуски с северной рыбой и красной икрой, а также бутылка игристого, чтобы настроиться на красивый и яркий отдых!

Днем встречаемся на приветственный обед в ресторане современной якутской кухни.

Меню основано на лучших гастрономических традициях Якутии, а для приготовления блюд используют только экологически чистые местные продукты.

Первым курсом нам подадут строганину из чира — одно из самых аутентичных блюд народов севера. Подается с тремя различными соусами и шотом якутской фирменной водки, получившей золотую медаль на Международном конкурсе «Продэкспо – 2024» (Москва).

Вторым курсом выступит жиганская сиговая икра, насыщенный вкус которой не оставит никого равнодушным. Подаётся с якутской лепешкой и деревенскими сливками. Кстати, икра сига — очень ценный и полезный деликатес.

Третьим курсом мы попробуем жареный на гриле чир — это жирная белая сиговая рыба, близкий родственник омуля и муксуна. Подается с брусничным муссом и бокалом белого сухого вина.

Завершим наш обед тартом с дикой малиной и ягодным мороженым в сопровождении ароматного чая на якутских травах.

Все блюда и напитки по программе уже входят в стоимость тура.

Наше вкусное, винное и душевное путешествие в удивительную республику на Крайнем севере объявляется открытым! Ура!

После обеда отправляемся на экскурсию по столице Республики Саха.

Долго ходить не будем, пешие прогулки чередуем с передвижением на нашем комфортабельном микроавтобусе.

Мы посетим старый город с надвратной башней Якутского острога. Это квартал воссозданных исторических зданий: Русско-Азиатского банка, Преображенской церкви, женской гимназии, Степной думы.

После старого города мы прокатимся с нашим гидом по современному Якутску, посмотрим, как живет один из самых удивительных городов на вечной мерзлоте посреди бескрайней Якутии.

Завершим обзорную экскурсию на смотровой площадке с романтичным названием «Сопка Любви».

Затем возвращаемся в отель, чтобы отдохнуть перед завтрашним насыщенным днем.

Прибытие в Якутск. Приветственный обед. Экскурсия по столице Республики Саха

2 день

Музей мамонта. Гастрономический мастер-класс по якутской кухне. «Царство вечной мерзлоты»

Утром завтракаем в нашем отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!

Первым делом мы посетим единственный музей мамонта в мире. Он был основан в 1991 году по инициативе первого якутского мамонтолога.

Мамонты в Якутии — такое же эксклюзивное богатство, как золото и алмазы!

После нас будут ждать в этнографическом комплексе «Усадьба Атласовых». Ее основатели — семейная пара Василия и Валентины Атласовых. Они одни из первых жителей республики, кто решил показать жителям и гостям Якутии богатство культуры народов Севера, рассказать их истории, открыть духовный мир и фольклор местных народов.

Для нас проведут традиционный «обряд очищения» и небольшую экскурсию по комплексу, а затем мы отправимся на гастрономический мастер-класс к одному из лучших шефов Якутии, основателю Арктической школы кулинарии.

Вначале шеф-повар красиво и колоритно подаст к столу строганину из сига и расскажет о тонкостях нарезки этого северного деликатеса, какие приправы нужно использовать и какой напиток лучше всего подойдет к блюду.

Вторым курсом выступит самое «обрядовое» и в то же время самое повседневное блюдо Якутии — саламат, основой которого являются сливки, мука и соль. Считается, что это блюдо дарит силы.

Затем мы продегустируем «якутский шоколад», и нашим вкусовым рецепторам предстоит разгадать, из чего же приготовлен деликатес.

Далее мы попробуем салат со священной якутской рыбой — карасем.

Следующая подача — якутские традиционные закуски: субай хаан и харта. Подаются в виде гребешка с красной икрой и снегом из замороженного зеленого яблока.

Главным блюдом сегодняшнего мастер-класса станет жеребятина на гриле. Шеф-повар расскажет секреты правильного выбора такого мяса и приготовит его прямо перед нами.

В Якутии жеребятина, мясо животных до года, — предмет культа.

В завершение мастер-класса мы отведаем десерт с причудливым названием «Мартышки». Это блюдо, где замороженные взбитые сливки с морошкой превращаются в настоящее волшебство в каждом кусочке.

Все блюда сопровождаются местными настойками, игристым и красным сухим вином.

После обеда сделаем памятное фото с шеф-поваром и отправимся дальше исследовать уникальную Республику Саха!

Следующая остановка — «Царство вечной мерзлоты» — интерактивный музей, посвященный вечной мерзлоте и ее влиянию на жизнь в Якутии.

Мы увидим уникальные экспонаты, включая замороженные останки древних животных, и узнаем о том, как вечная мерзлота формирует экосистему региона.

В центре находится множество туннелей с многочисленными ответвлениями. Ранее здесь был склад продуктов питания, вырубленный в леднике.

Уникальное место: температура не опускается ниже -10 °C и даже летом не поднимается выше -4 °C.

А ещё мы обязательно выпьем по шоту из ледяной рюмки в баре, в котором работает снежный человек Йети!

На ужин нас будут ждать в ресторане, который считается центром традиционной якутской кухни и который за последние годы дважды был удостоен звания «лучший ресторан Якутии».

Интерьер заведения оформлен в традиционном стиле, благодаря чему ощущаешь себя частью якутской культуры.

На закуску мы попробуем салат с сочной копченой жеребятиной с кедровыми орехами и брусникой в сопровождении шота фирменной настойки ресторана.

На горячее нам подадут запеченного муксуна с бокалом белого сухого вина. Муксун — это ценная промысловая рыба, мясо которой считается деликатесным: оно жирное, нежное, легко усваивается и богато полезными веществами.

Также мы продегустируем традиционный десерт из местных натуральных сливок с таежной брусникой. Ничего более пушистого и воздушного нет больше ни в одной кухне мира!

После ужина возвращаемся в отель, отдыхаем и предвкушаем завтрашнее путешествие.

Музей мамонта. Гастрономический мастер-класс по якутской кухне. «Царство вечной мерзлоты»

3 день

Экспедиция к Ленским столбам. Наскальные рисунки Эмэгэттэх. Уютный эко-отель

Сегодня после завтрака мы одеваемся потеплее и отправляемся в автоэкспедицию по Якутии.

Нас будут ждать подготовленные внедорожники с запасом горячего чая, настоек и закусок.

Мы едем к величественным и знаменитым Ленским столбам — это уникальные геологические монументы, которые протянулись почти на 40 километров вдоль берега реки Лены в Якутии.

По пути сделаем остановку у наскальных рисунков Эмэгэттэх. Эти рисунки находятся на левом берегу реки Лены и созданы людьми, жившими здесь в бронзовую эпоху.

Прибываем на место и заселяемся в уютный эко-отель на берегу реки Лены прямо напротив Ленских столбов, из каждого номера открывается невероятный вид!

Сначала отправимся на обед подкрепиться перед прогулкой в гриль-кафе с панорамой на национальный парк.

Нам подадут уху по-батамайски, названную в честь села Батамай, расположенного неподалеку. Здесь проживает коренной малочисленный народ Севера и Сибири — эвенки.

В качестве основного блюда попробуем пельмени с олениной, а завершающим аккордом станут якутские оладушки с брусничным вареньем.

Обедаем, согреваемся горячим чаем и отправляемся на прогулку к Ленским столбам.

Мы пересечем реку Лену на автомобилях по ледовой переправе, где наш гид проведет экскурсию.

Ленские столбы зимой — это волшебное место, где природа создает уникальный зимний пейзаж, завораживающий своей красотой и величием.

Грандиозные известняковые скалы, словно гигантские стражи, покрытые снегом и инеем, стоят на берегу реки Лены.

Гид расскажет о геологической истории этого уникального места, о том, как миллионы лет назад образовались столбы, и о связанных с ними легендах.

В 2012 году природный парк «Ленские столбы» был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После экскурсии возвращаемся в наш уютный отель, отдыхаем и вечером встречаемся на ужин.

Нам подадут салат с северной олениной и шашлыки, приготовленные на углях.

Мы также продегустируем пиво, сваренное на местной пивоварне «Якутия», славящееся своим мягким вкусом благодаря чистой воде, используемой при варке.

Наслаждаемся ужином и общаемся в компании путешественников и покорителей бескрайних просторов Якутии!

Экспедиция к Ленским столбам. Наскальные рисунки Эмэгэттэх. Уютный эко-отель

4 день

Возвращение в Якутск. Сокровищница Якутии. Рыбный рынок. Ужин в музее-ресторане

Сегодня завтракаем в нашем отеле на берегу реки Лены и отправляемся в обратный путь.

Мы возвращаемся в город Якутск и заселяемся в отель.

Немного отдыхаем с дороги и отправляемся на обед в ресторан традиционной кухни, одним из первых открывшихся в Якутске.

Бренд-шефом этого ресторана является Иннокентий Тарбахов, этнограф, автор многих кулинарных книг и создатель рецепта самого известного за пределами Якутии блюда «Индигирки».

Конечно, с индигирки мы и начнем наш обед! Блюдо названо в честь одной из великих местных рек. Оно готовится из холодной рыбы, нарезанной крупными кубиками, и заправляется солью, перцем и луком.

Индигирка — такой же местный бренд, как якутские бриллианты.

Вторым курсом нам предложат наваристую уху из чира с расстегаем, а на горячее мы насладимся жареной нельмой. Нельма — это пресноводная сиговая рыба с нежным розовым мясом, обитающая в холодных сибирских реках.

В завершение обеда нам подадут традиционный якутский десерт «кёрчёх» — взбитые сливки с ягодами. Нежное и невероятно вкусное лакомство.

После обеда мы отправимся в Сокровищницу Якутии — уникальный музей-фонд, аналогов которому нет в России.

Здесь собраны сокровища со всех уголков республики: крупнейшие алмазы Якутии, лучшие ювелирные изделия с бриллиантами, золотые, платимунские и серебряные самородки.

После этого мы посетим крестьянский рыбный рынок, ставший настоящей достопримечательностью Якутска! Здесь мы увидим богатство местных рек и сможем приобрести якутские деликатесы и сувениры.

Вечером нас ждет ужин в этнографическом музее-ресторане, который был построен в честь русских первопроходцев Сибири.

Для нас проведут небольшую экскурсию по постройкам, интерьерам и трофеям, а затем мы отправимся дегустировать авторскую кухню Якутии в ее аутентичном исполнении.

В первую очередь нам подадут любимую многими якутами закуску из печени жеребенка с зеленым луком и специями — «танцык». Это традиционное блюдо, которое подается к любому праздничному столу.

Затем мы попробуем кровяную колбасу субай и хаан. Это два вида, которые отличаются технологией приготовления. Это еще одно праздничное блюдо, которое подается к любому столу. Нежное, мягкое и гладкое по текстуре.

На горячее отведаем медальоны из фермерской оленины со сливочным соусом демиглас, птитимом и морошковым гелем.

Завершением ужина станет фирменный десерт ресторана — «сардана с голубикой». Это сочетание шоколадного бисквита с творожным сыром, голубикой, мятой и грецким орехом.

Возвращаемся в отель и отдыхаем перед завтрашним перелетом.

Возвращение в Якутск. Сокровищница Якутии. Рыбный рынок. Ужин в музее-ресторане

5 день

Завершение программы

Сегодня у нас будет ранний выезд из отеля, чтобы успеть на самолёт в Москву.

На этом наше путешествие подходит к концу — мы провожаем вас в аэропорт.

Счастливых, отдохнувших, полных новых впечатлений и воспоминаний.

До скорых встреч!

Рекомендуемые рейсы:

  • для заезда 20-24.02.2026 – 24 февраля 2026 Якутск – Москва, S7 Airlines, S7‑3008, 08:15–09:30;
  • для заезда 06-10.03.2026 – 10 марта 2026 Якутск – Москва, S7 Airlines, S7‑3008, 08:15–09:30.

Проживание

Тур предполагает проживание в отеле AZIMUT Hotel Якутск 4* (3 ночи) и отеле «Ленские столбы» (1 ночь).

На тур действует акция раннего бронирования.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Даты тураДействие акцииДвухместное размещение по акцииОдноместное размещение по акцииДвухместное размещениеОдноместное размещение
20-24 февраля 2026до 30.12.2025178 000198 000185 000205 000
06-10 марта 2026до 30.12.2025178 000198 000185 000205 000

Варианты проживания

AZIMUT Hotel Якутск

3 ночи

«АЗИМУТ Отель Якутск» расположен в самом центре города. Здесь предоставляется всё необходимое, чтобы времяпрепровождение было уютным и комфортным.

Каждый номер укомплектован современной изысканной мебелью и техникой, в этом числе: телевизор, телефон, спутниковые каналы, электрочайник, сплит-система и мини-бар. Оборудован санузел ванной, туалетом, раковиной, а также средствами личной гигиены.

Ежедневно для гостей отеля сервируется завтрак по системе «шведский стол» с большим выбором блюд. Также поужинать можно в ресторане, который расположен на территории, где гости могут не только отведать вкуснейшие блюда национальной и европейской кухни, но и насладиться живой музыкой, что в целом придает особую атмосферу ужину. Также можно посетить пиццерию или осуществить доставку еды в номер.

AZIMUT Hotel Якутск


Ленские столбы

1 ночь

Уникальный стиль, особая атмосфера и величественный вид на монументальный памятник природы позволяют сделать пребывание гостей в турбазе «Ленские столбы» по-настоящему незабываемым впечатлением.

Ленские столбы


Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4* в Якутске и в комфортном загородном отеле на берегу реки Лены напротив Ленских Столбов
  • Питание, указанное в программе тура (все завтраки в отелях, обеды и ужины в лучших ресторанах Якутии с винным сопровождением/настойками)
  • Встреча и проводы в аэропорт к рекомендованным рейсам
  • Сопровождение гида на протяжении всего тура
  • Тур к Ленским столбам
  • Все экскурсии и дегустации
  • Гастрономический мастер-класс с лучшим шеф-поваром Якутии
  • Все входные билеты по программе (Царство вечной мерзлоты, Сокровищница Якутии, музей мамонта)
  • Трансферы в рамках тура на теплых и комфортных минивенах/внедорожниках
  • Подарки всем участникам тура
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Якутска и обратно
  • Ужин в 1 день (отдых после прилета)
  • Трансфер для прилетающих не рекомендованными рейсами (индивидуальная встреча) - 2000 руб. /легковой автомобиль (2-3 человека) в одну сторону
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Мы едем на крайний север, там холодно. Однако при правильном выборе одежды будет комфортно. Обязательно возьмите с собой:

  • удобную теплую меховую обувь;
  • несколько пар теплых носков;
  • удобные теплые вещи:
    • непродуваемую шапку и куртку;
    • шерстяной шарф;
    • 2 пары теплых варежек;
    • термобелье;
    • шерстяной свитер и теплые штаны (дутики).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем вы думаете. Сразу после знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, которая располагает к интересному общению, обмену опытом и знаниями.

Вам всегда будет с кем разделить впечатления от путешествия, и вы сможете насладиться отдыхом в приятной компании.

Многие из участников быстро становятся хорошими друзьями и даже поддерживают связь после поездки.

Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали участники с детьми. Единственное ограничение — возраст детей должен быть не менее 6 лет.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Стоимость тура уже включает в себя питание в ресторанах?

Да, в стоимость тура уже включено всё питание (и все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет.

Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся только наслаждаться новыми яркими впечатлениями!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

