3 день

Магадан - Палатка - Сусуман

Ранним утром выезд из Магадана.

Проезд до п. Сусуман.

В этот день проезд до Магадана возможен по одному из двух вариантов:

Вариант №1. По основной Колымской автодороге (630 км) через п. Дебин с единственным мостом через реку Колыма, п. Ягодное (с посещением частного музея «История Колымы»), перевал Бурхала и с остановкой на обед в кафе.

Вариант №2. По Тенькинской дороге (600 км) с живописными горными серпантинами, через Усть-Омчуг.

В обоих случаях делаем заезд в Палатку, крупнейший город фонтанов в России.

Прибытие в Сусуман поздно вечером.

Время для ужина в кафе-баре (не включено).

Размещение в гостинице.

Отдых.

