Мои заказы

Магадан - Оймякон - Якутск. Автоэкспедиция по Колымской трассе

Магадан - Оймякон - Якутск
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по труднодоступным и невероятно красивым местам России! Это маршрут для настоящих искателей приключений, которые готовы с головой окунуться в многообразие необъятных просторов, рек и перевалов,
читать дальше

которые захватывают дух.

Магадан, Оймякон, Якутск — места, в которых звучит история страны, сила духа и неизведанная северная магия. Вас ждут панорамы первозданной природы, следы ГУЛАГа и теплота местного гостеприимства.

Вариант этого тура из Якутска в Магадан доступен по ссылке https://bolshayastrana.com/yakutiya/yakutsk-ojmyakon-magadan-372616

5
2 отзыва
Магадан - Оймякон - Якутск. Автоэкспедиция по Колымской трассеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Магадан - Оймякон - Якутск. Автоэкспедиция по Колымской трассеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Магадан - Оймякон - Якутск. Автоэкспедиция по Колымской трассеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Магадан. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в аэропорт Магадана в п. Сокол.

Трансфер до Магадана (50+ км).

Размещение в гостинице (не включено).

Время для обеда (не включено).

Обзорная экскурсия по Магадану (на авто) с посещением памятника Мамонту, бухты Нагаева, бухты Гертнера, «Маски скорби».

Время для ужина в ресторане (не включено).

Отдых.

Прибытие в Магадан. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Магадан. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Магадан. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Магадан. Обзорная экскурсия по городу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Побережье Охотского моря

Поездка на побережье Охотского моря в сторону п. Ола.

Время для обеда в кафе.

Посещение городского рынка, шоппинг, сувениры.

Время для ужина в ресторане (не включено).

Отдых.

Побережье Охотского моря
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Магадан - Палатка - Сусуман

Ранним утром выезд из Магадана.

Проезд до п. Сусуман.

В этот день проезд до Магадана возможен по одному из двух вариантов:

Вариант №1. По основной Колымской автодороге (630 км) через п. Дебин с единственным мостом через реку Колыма, п. Ягодное (с посещением частного музея «История Колымы»), перевал Бурхала и с остановкой на обед в кафе.

Вариант №2. По Тенькинской дороге (600 км) с живописными горными серпантинами, через Усть-Омчуг.

В обоих случаях делаем заезд в Палатку, крупнейший город фонтанов в России.

Прибытие в Сусуман поздно вечером.

Время для ужина в кафе-баре (не включено).

Размещение в гостинице.

Отдых.

Магадан - Палатка - СусуманМагадан - Палатка - СусуманМагадан - Палатка - СусуманМагадан - Палатка - Сусуман
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Сусуман - Кадыкчан - Усть-Нера

Проезд до Усть-Неры (390 км).

Время для завтрака в кафе-баре (не включено).

Осмотр Сусумана, в том числе знаменитой инсталляции — носовой части самолета как пристрой к зданию юного техника.

Проезд до Усть-Неры с заездом в город-призрак шахтеров Кадыкчан, остановками у п. Озерное и метеостанции на границе Якутии и Магаданской области.

Приезд в Усть-Неру вечером.

Время для ужина в кафе (не включено).

Размещение в гостинице.

Отдых.

Сусуман - Кадыкчан - Усть-НераСусуман - Кадыкчан - Усть-НераСусуман - Кадыкчан - Усть-НераСусуман - Кадыкчан - Усть-НераСусуман - Кадыкчан - Усть-Нера
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Усть-Нера - обед в Кюбеме - Оймякон

Время для завтрака в кафе (не включено).

Проезд до Оймякона (435 км).

С остановками на вершине Олчанского перевала и обед у кафе «Куба» в Кюбюме (не включено).

На старой Колымской трассе проезды вброд через горные реки, по мостам, построенным узниками ГУЛАГа, осмотр старых дорожных знаков.

Приезд в Оймякон вечером, если река Индигирка не выйдет из берегов.

Размещение в гостевом доме.

Ужин в семье.

Отдых.

Усть-Нера - обед в Кюбеме - ОймяконУсть-Нера - обед в Кюбеме - ОймяконУсть-Нера - обед в Кюбеме - Оймякон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Оймякон - Томтор - Теплый Ключ - Хандыга

Завтрак в семье.

Посещение стелы «Оймякон — Полюс холода».

Проезд до Томтора (±45 км). В Томторе – посещение штольни «Резиденция Чысхаана, Хранителя Холода» с ледовыми фигурами и гигантскими кристаллами на стенах и потолке.

При наличии времени – посещение аэропорта, который в период Великой Отечественной войны использовался как промежуточный аэропорт для броски военных самолетов на маршруте «Аляска – Сибирь».

Проезд до Хандыги (470 км).

По Оймяконскому нагорью, через горные массивы хребтов Сунтар-Хаята, Скалистый и Сетте-Дабан с остановкой у кафе «Куба» на обед (не включено), на границе Томпонского и Оймяконского районов, перевалах Черный, Желтый и Томпорукский, у кафе «Аляска» в Теплом Ключе на ужин (не включено).

В случае удачи – посещение Музея «История ГУЛАГа» в Теплом Ключе.

Приезд в Хандыгу поздно вечером.

Размещение на квартире.

Отдых.

Оймякон - Томтор - Теплый Ключ - ХандыгаОймякон - Томтор - Теплый Ключ - ХандыгаОймякон - Томтор - Теплый Ключ - ХандыгаОймякон - Томтор - Теплый Ключ - Хандыга
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Хандыга - Черкех - Якутск

Проезд до Якутска (±435 км).

Отъезд от гостиницы ранним утром.

Переправа через реку Лена на транспортном пароме.

Остановка у кафе в районе села Уолба/Ытык-Кюель на поздний завтрак (не включено).

Проезд до Нижнего Бестяха вдоль череды традиционных якутских деревень с остановками по маршруту, в том числе для посещения историко-архитектурного музейного комплекса под открытым небом в с. Черкех.

Поздний обед в кафе в Тюнгюлю.

Вечером на закате – переправа на транспортном пароме через реку Лена до Якутска (местность Даркылах), 15 км.

Приезд в Якутск поздно вечером.

Размещение в гостинице (не включено).

Отдых.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и гостевых домах по маршруту.

Проживание в Якутске и Магадане не включено в стоимость.

Стоимость тура на 1 человека при покупке тура в период с 10 по 22 ноября 2025:

  • для группы из 5 и более человек – по запросу;
  • для группы из 4 человек – 160 000 руб. /чел.;
  • для группы из 3 человек – 200 000 руб. /чел.;
  • для группы из 2 человек – 285 000 руб. /чел.;
  • для группы из 1 человека – 540 000 руб. /чел.

Стоимость тура на 1 человека:

  • для 3 и более человек:
    • при бронировании до 31 декабря 2025 – 200 000 руб.;
    • при бронировании с 01 января 2026 – 227 000 руб.
  • для 2 человек – 320 000 руб.;
  • для 1 человека – 610 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Сусуманзолото»

1 ночь

Проживание в гостинице ГОК «Сусуманзолото».

Номер TWIN с туалетом и душем, без завтрака.

Гостиница «Сусуманзолото»Гостиница «Сусуманзолото»Гостиница «Сусуманзолото»Гостиница «Сусуманзолото»Гостиница «Сусуманзолото»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница в Усть-Нере

1 ночь

Проживание в гостинице советского образца в номере с одно-двухместным размещением, туалетом и душем в номере, без завтрака.

Гостевой дом в Томторе/Оймяконе

1 ночь

Размещение в гостевом доме с двух-трехместным размещением, общей кухней, ужином и завтраком.

Гостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/ОймяконеГостевой дом в Томторе/Оймяконе
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница квартирного типа в Хандыге

1 ночь

Проживание в квартире с двухместным размещением, общей кухней, общей душевой и туалетной комнатой, без завтрака.

Гостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в ХандыгеГостиница квартирного типа в Хандыге
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Авто с водителем-проводником для проезда по маршруту Сокол (аэропорт) - Магадан - Ягодное/Усть-Омчуг - Сусуман - Усть-Нера - Оймякон - Хандыга - Якутск (гостиница)
  • Паромные переправы через реки Алдан и Лена (в одну сторону)
  • Проживание в Сусумане, Усть-Нере, Томторе/Оймяконе, Хандыге
  • Входные билеты и активности по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Магадан и из Якутска
  • Проживание и питание в Магадане и Якутске
  • Трансфер от гостиницы до аэропорта в Якутске
  • Экскурсионное обслуживание в Якутске
  • Питание в придорожных кафе на маршруте (средний чек по ±1200 руб. в Магаданской области и ±950 руб. в Якутии)
  • Индивидуальный трансфер аэропорт-гостиница в Магадане
  • Личный страховой полис для путешествий
  • Другие услуги, не указанные в списке раздела «В стоимость включено»
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Г. Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветрозащитные куртки, теплые кофты/свитера/пледы (для нахождения на реке);
  • брюки закрытые (для нахождения на реках и открытой местности);
  • обувь удобную с нескользящей подошвой;
  • антимоскитные средства (актуально в июне и июле);
  • сим-карта от оператора мобильной связи МТС/Билайн/Мегафон для звонков и выхода в интернет (EDGE/3G) из населенных пунктов. Tele2 и операторы интернет-провайдеров не работают в Якутии;
  • головной убор (на случай жарких дней, в дождь и т. д.);
  • головной убор с москитной сеткой (для долгого нахождения в лесу) (в конце августа и сентябре не актуален);
  • налобный фонарик (в темные ночи на всякий случай, необязательно) (в июне и начале июля белые ночи);
  • флисовый свитер;
  • пуховик-стограммовка (сыро, по вечерам/ночам у реки может быть +5,+6 С);
  • непромокаемая куртка с капюшоном или дождевик (на случай дождя или в поездках по рекам — при сильном ветре возможно намокание от брызг);
  • непромокаемые брюки;
  • кроссовки / ботинки треккинговые (иными словами, удобная обувь, чтобы не поскользнуться и не оступиться на каменном берегу/поверхности и деревянных лестницах);
  • запасные комплекты носков/футболок и т. д.;
  • рюкзак/дорожная сумка (габаритные и хрупкие чемоданы нежелательны для туров частично экспедиционного характера).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где можно остановиться в Якутске и Магадане?

Проживание в Якутске и Магадане не входит в стоимость тура.

Какие гостиницы можно выбрать для проживания в Якутске:

1. Гостиницы в центре Якутска (около пл. Ленина):

  • Тыгын Дархан, 4*.

Цена: выше средней.

Расположение: у самого Старого города с рестораном «Махтал» и Надвратной башни Якутского острога; в соседних зданиях расположены Сокровищница Якутии и ресторан «Река-Озеро-Лес»; рядом Национальный художественный музей и Собор Преображения Господня.

  • AZIMUT Отель Якутск 4*

Цена: высокая.

Расположение: на проспекте Ленина, в 2-3 минутах от одноименной площади, в 5-8 минутах от Старого города.

  • Алаас, бутик-отель (национальный колорит).

Цена: ниже средней.

Расположение: на углу площади Ленина, рядом с ТЦ «Туймаада», офисным зданием «Сургутнефтегаза».

  • Хостел (оплата за койко-места).

2. Гостиницы в 15 минутах от пл. Ленина:

  • Гостиница «Лена» 3*

Цена: средняя и ниже средней.

В здании находятся два ресторана, в том числе «Аврора».

Расположение: на проспекте Ленина рядом с площадью Орджоникидзе, в 10 минутах Краеведческого музея им. Ем. Ярославского и Дом-музей истории политической ссылки в Якутии.

  • Гостиница «Стерх» 3* (соседнее здание с «Леной»).

Цена: средняя.

Три этажа, без лифта. C кафе «Да Винчи».

3. Гостиницы в 20 минутах от пл. Ленина:

  • «Соната» 3*

Цена: средняя, ниже средней, эконом.

Ремонт свежий.

Дополнительно есть хостел, где оплата за койко-места.

  • Bed & Breakfast Bravo!

Цена: эконом.

На последнем этаже многоквартирного дома с лифтом. С хорошим видом на город. Комнаты просторные. Завтраки вкусные. Популярен среди зарубежных гостей.

4. Гостиница напротив аэропорта «Якутск»:

  • Гостиница «Лайнер».

Цена: средняя.

Ремонт относительно новый.

В Магадане можно разместиться в гостинице «Магадан».

Есть ли ограничения для участия в туре?

Перед отправлением в тур оцените, сможете ли вы долго находиться в машине (с 08:00 до ±21:00) и есть ли противопоказания от врачей (спина, колени). У некоторых из-за микровибраций сильно болят плечи.

На каком транспорте осуществляются передвижения по маршруту?

В туре планируется использовать преимущественно внедорожники Toyota Land Cruiser 105 / Prado и Mitsubishi Pajero.

Возможны ли изменения в программе?

Фактический график движения зависит от количества и продолжительности остановок по маршруту, а также от погодных условий.

Заезд в Оймякон возможен при благоприятных погодных условиях. В первой половине июня и в начале августа в Оймяконском районе возможны затяжные проливные дожди, подъем уровня воды в горных речках и частичное размытие грунтового покрытия Старо-Колымской дороги на участке Кюбюме — Томтор. В связи с этим заезд в Оймякон может быть заменен на 1 полный день треккинга к останцам в районе Усть-Неры.

На какую погоду стоит ориентироваться?

В Якутии и на Колыме погода ощущается как осень по западным меркам.

Что необходимо знать про трансфер?

Групповой трансфер возможен только в день начала тура. Время подстраивается под прилёт группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Л
Лебедева
11 авг 2025
Спасибо за прекрасную организацию незабываемого тура – трехдневного экспресс-тура на реку Синяя (Якутия). С самого начала, со времени заказа тура, и до его окончания организаторы тура (Ксения из "Большой страны"
читать дальше

и Алексей, гид от принимающей стороны) были всё время на связи и отвечали на все наши вопросы. Тур великолепный. Мы увидели Ленские столбы, Синские столбы, петроглифы, бизонарий, песчаную дюну. Заявленная сложность (легкая) полностью соответствует заявленному. Список необходимых вещей для поездки очень помог. Поездки на моторном шестиместном катере с тентом и водоструйной лодке удобны, был тент от дождя, но нам не пригодился. Турбаза "Ленские столбы" очень достойная, современная, красивая. Во всех номерах и домиках панорамные окна на реку, есть баня и ресторан с местной якутской кухней (обычная кухня тоже была). Все блюда готовились в этот же день, официанты доброжелательные. Такую незабываемую красоту мы увидели, впечатления от которой останутся с нами на всю жизнь!

Спасибо за прекрасную организацию незабываемого тура – трехдневного экспресс-тура на реку Синяя (Якутия). С самого начала,Спасибо за прекрасную организацию незабываемого тура – трехдневного экспресс-тура на реку Синяя (Якутия). С самого начала,Спасибо за прекрасную организацию незабываемого тура – трехдневного экспресс-тура на реку Синяя (Якутия). С самого начала,Спасибо за прекрасную организацию незабываемого тура – трехдневного экспресс-тура на реку Синяя (Якутия). С самого начала,
Е
Елена
7 авг 2025
Большое спасибо менеджеру Алле Солодовник за прекрасно организованное путешествие к Ленским столбам. Всё прошло по плану и с заботой о нас - путешественниках. Мы благодарны и нашему гиду из Якутска Рустаму, который соправождал нас все два дня. А впечатления превысили все наши ожидания. Это сказка! Ещё раз благодарим.

Похожие туры из Якутска

Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
Начало: Г. Якутск
22 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 167 000 ₽ за человека
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Начало: Г. Якутск
24 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 137 000 ₽ за человека
Сплав и рыбалка на реке Амга в Якутии
11 дней
3 отзыва
Сплав и рыбалка на реке Амга в Якутии
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
19 июл в 10:00
4 авг в 10:00
98 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Якутске
Все туры из Якутска