Программа тура по дням
Прибытие в Магадан. Обзорная экскурсия по городу
Прибытие в аэропорт Магадана в п. Сокол.
Трансфер до Магадана (50+ км).
Размещение в гостинице (не включено).
Время для обеда (не включено).
Обзорная экскурсия по Магадану (на авто) с посещением памятника Мамонту, бухты Нагаева, бухты Гертнера, «Маски скорби».
Время для ужина в ресторане (не включено).
Отдых.
Побережье Охотского моря
Поездка на побережье Охотского моря в сторону п. Ола.
Время для обеда в кафе.
Посещение городского рынка, шоппинг, сувениры.
Время для ужина в ресторане (не включено).
Отдых.
Магадан - Палатка - Сусуман
Ранним утром выезд из Магадана.
Проезд до п. Сусуман.
В этот день проезд до Магадана возможен по одному из двух вариантов:
Вариант №1. По основной Колымской автодороге (630 км) через п. Дебин с единственным мостом через реку Колыма, п. Ягодное (с посещением частного музея «История Колымы»), перевал Бурхала и с остановкой на обед в кафе.
Вариант №2. По Тенькинской дороге (600 км) с живописными горными серпантинами, через Усть-Омчуг.
В обоих случаях делаем заезд в Палатку, крупнейший город фонтанов в России.
Прибытие в Сусуман поздно вечером.
Время для ужина в кафе-баре (не включено).
Размещение в гостинице.
Отдых.
Сусуман - Кадыкчан - Усть-Нера
Проезд до Усть-Неры (390 км).
Время для завтрака в кафе-баре (не включено).
Осмотр Сусумана, в том числе знаменитой инсталляции — носовой части самолета как пристрой к зданию юного техника.
Проезд до Усть-Неры с заездом в город-призрак шахтеров Кадыкчан, остановками у п. Озерное и метеостанции на границе Якутии и Магаданской области.
Приезд в Усть-Неру вечером.
Время для ужина в кафе (не включено).
Размещение в гостинице.
Отдых.
Усть-Нера - обед в Кюбеме - Оймякон
Время для завтрака в кафе (не включено).
Проезд до Оймякона (435 км).
С остановками на вершине Олчанского перевала и обед у кафе «Куба» в Кюбюме (не включено).
На старой Колымской трассе проезды вброд через горные реки, по мостам, построенным узниками ГУЛАГа, осмотр старых дорожных знаков.
Приезд в Оймякон вечером, если река Индигирка не выйдет из берегов.
Размещение в гостевом доме.
Ужин в семье.
Отдых.
Оймякон - Томтор - Теплый Ключ - Хандыга
Завтрак в семье.
Посещение стелы «Оймякон — Полюс холода».
Проезд до Томтора (±45 км). В Томторе – посещение штольни «Резиденция Чысхаана, Хранителя Холода» с ледовыми фигурами и гигантскими кристаллами на стенах и потолке.
При наличии времени – посещение аэропорта, который в период Великой Отечественной войны использовался как промежуточный аэропорт для броски военных самолетов на маршруте «Аляска – Сибирь».
Проезд до Хандыги (470 км).
По Оймяконскому нагорью, через горные массивы хребтов Сунтар-Хаята, Скалистый и Сетте-Дабан с остановкой у кафе «Куба» на обед (не включено), на границе Томпонского и Оймяконского районов, перевалах Черный, Желтый и Томпорукский, у кафе «Аляска» в Теплом Ключе на ужин (не включено).
В случае удачи – посещение Музея «История ГУЛАГа» в Теплом Ключе.
Приезд в Хандыгу поздно вечером.
Размещение на квартире.
Отдых.
Хандыга - Черкех - Якутск
Проезд до Якутска (±435 км).
Отъезд от гостиницы ранним утром.
Переправа через реку Лена на транспортном пароме.
Остановка у кафе в районе села Уолба/Ытык-Кюель на поздний завтрак (не включено).
Проезд до Нижнего Бестяха вдоль череды традиционных якутских деревень с остановками по маршруту, в том числе для посещения историко-архитектурного музейного комплекса под открытым небом в с. Черкех.
Поздний обед в кафе в Тюнгюлю.
Вечером на закате – переправа на транспортном пароме через реку Лена до Якутска (местность Даркылах), 15 км.
Приезд в Якутск поздно вечером.
Размещение в гостинице (не включено).
Отдых.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и гостевых домах по маршруту.
Проживание в Якутске и Магадане не включено в стоимость.
Стоимость тура на 1 человека при покупке тура в период с 10 по 22 ноября 2025:
- для группы из 5 и более человек – по запросу;
- для группы из 4 человек – 160 000 руб. /чел.;
- для группы из 3 человек – 200 000 руб. /чел.;
- для группы из 2 человек – 285 000 руб. /чел.;
- для группы из 1 человека – 540 000 руб. /чел.
Стоимость тура на 1 человека:
- для 3 и более человек:
- при бронировании до 31 декабря 2025 – 200 000 руб.;
- при бронировании с 01 января 2026 – 227 000 руб.
- для 2 человек – 320 000 руб.;
- для 1 человека – 610 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Сусуманзолото»
Проживание в гостинице ГОК «Сусуманзолото».
Номер TWIN с туалетом и душем, без завтрака.
Гостиница в Усть-Нере
Проживание в гостинице советского образца в номере с одно-двухместным размещением, туалетом и душем в номере, без завтрака.
Гостевой дом в Томторе/Оймяконе
Размещение в гостевом доме с двух-трехместным размещением, общей кухней, ужином и завтраком.
Гостиница квартирного типа в Хандыге
Проживание в квартире с двухместным размещением, общей кухней, общей душевой и туалетной комнатой, без завтрака.
Ответы на вопросы
Что включено
- Авто с водителем-проводником для проезда по маршруту Сокол (аэропорт) - Магадан - Ягодное/Усть-Омчуг - Сусуман - Усть-Нера - Оймякон - Хандыга - Якутск (гостиница)
- Паромные переправы через реки Алдан и Лена (в одну сторону)
- Проживание в Сусумане, Усть-Нере, Томторе/Оймяконе, Хандыге
- Входные билеты и активности по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Магадан и из Якутска
- Проживание и питание в Магадане и Якутске
- Трансфер от гостиницы до аэропорта в Якутске
- Экскурсионное обслуживание в Якутске
- Питание в придорожных кафе на маршруте (средний чек по ±1200 руб. в Магаданской области и ±950 руб. в Якутии)
- Индивидуальный трансфер аэропорт-гостиница в Магадане
- Личный страховой полис для путешествий
- Другие услуги, не указанные в списке раздела «В стоимость включено»
- Чаевые
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветрозащитные куртки, теплые кофты/свитера/пледы (для нахождения на реке);
- брюки закрытые (для нахождения на реках и открытой местности);
- обувь удобную с нескользящей подошвой;
- антимоскитные средства (актуально в июне и июле);
- сим-карта от оператора мобильной связи МТС/Билайн/Мегафон для звонков и выхода в интернет (EDGE/3G) из населенных пунктов. Tele2 и операторы интернет-провайдеров не работают в Якутии;
- головной убор (на случай жарких дней, в дождь и т. д.);
- головной убор с москитной сеткой (для долгого нахождения в лесу) (в конце августа и сентябре не актуален);
- налобный фонарик (в темные ночи на всякий случай, необязательно) (в июне и начале июля белые ночи);
- флисовый свитер;
- пуховик-стограммовка (сыро, по вечерам/ночам у реки может быть +5,+6 С);
- непромокаемая куртка с капюшоном или дождевик (на случай дождя или в поездках по рекам — при сильном ветре возможно намокание от брызг);
- непромокаемые брюки;
- кроссовки / ботинки треккинговые (иными словами, удобная обувь, чтобы не поскользнуться и не оступиться на каменном берегу/поверхности и деревянных лестницах);
- запасные комплекты носков/футболок и т. д.;
- рюкзак/дорожная сумка (габаритные и хрупкие чемоданы нежелательны для туров частично экспедиционного характера).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где можно остановиться в Якутске и Магадане?
Проживание в Якутске и Магадане не входит в стоимость тура.
Какие гостиницы можно выбрать для проживания в Якутске:
1. Гостиницы в центре Якутска (около пл. Ленина):
- Тыгын Дархан, 4*.
Цена: выше средней.
Расположение: у самого Старого города с рестораном «Махтал» и Надвратной башни Якутского острога; в соседних зданиях расположены Сокровищница Якутии и ресторан «Река-Озеро-Лес»; рядом Национальный художественный музей и Собор Преображения Господня.
- AZIMUT Отель Якутск 4*
Цена: высокая.
Расположение: на проспекте Ленина, в 2-3 минутах от одноименной площади, в 5-8 минутах от Старого города.
- Алаас, бутик-отель (национальный колорит).
Цена: ниже средней.
Расположение: на углу площади Ленина, рядом с ТЦ «Туймаада», офисным зданием «Сургутнефтегаза».
- Хостел (оплата за койко-места).
2. Гостиницы в 15 минутах от пл. Ленина:
- Гостиница «Лена» 3*
Цена: средняя и ниже средней.
В здании находятся два ресторана, в том числе «Аврора».
Расположение: на проспекте Ленина рядом с площадью Орджоникидзе, в 10 минутах Краеведческого музея им. Ем. Ярославского и Дом-музей истории политической ссылки в Якутии.
- Гостиница «Стерх» 3* (соседнее здание с «Леной»).
Цена: средняя.
Три этажа, без лифта. C кафе «Да Винчи».
3. Гостиницы в 20 минутах от пл. Ленина:
- «Соната» 3*
Цена: средняя, ниже средней, эконом.
Ремонт свежий.
Дополнительно есть хостел, где оплата за койко-места.
- Bed & Breakfast Bravo!
Цена: эконом.
На последнем этаже многоквартирного дома с лифтом. С хорошим видом на город. Комнаты просторные. Завтраки вкусные. Популярен среди зарубежных гостей.
4. Гостиница напротив аэропорта «Якутск»:
- Гостиница «Лайнер».
Цена: средняя.
Ремонт относительно новый.
В Магадане можно разместиться в гостинице «Магадан».
Есть ли ограничения для участия в туре?
Перед отправлением в тур оцените, сможете ли вы долго находиться в машине (с 08:00 до ±21:00) и есть ли противопоказания от врачей (спина, колени). У некоторых из-за микровибраций сильно болят плечи.
На каком транспорте осуществляются передвижения по маршруту?
В туре планируется использовать преимущественно внедорожники Toyota Land Cruiser 105 / Prado и Mitsubishi Pajero.
Возможны ли изменения в программе?
Фактический график движения зависит от количества и продолжительности остановок по маршруту, а также от погодных условий.
Заезд в Оймякон возможен при благоприятных погодных условиях. В первой половине июня и в начале августа в Оймяконском районе возможны затяжные проливные дожди, подъем уровня воды в горных речках и частичное размытие грунтового покрытия Старо-Колымской дороги на участке Кюбюме — Томтор. В связи с этим заезд в Оймякон может быть заменен на 1 полный день треккинга к останцам в районе Усть-Неры.
На какую погоду стоит ориентироваться?
В Якутии и на Колыме погода ощущается как осень по западным меркам.
Что необходимо знать про трансфер?
Групповой трансфер возможен только в день начала тура. Время подстраивается под прилёт группы.