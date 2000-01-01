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Город-герой Севастополь: обзорная экскурсия

4.9
11 отзывов
Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро – Гид из Ялты
Из Ялты на комфортабельном автобусе 🚌 вы отправитесь исследовать Севастополь.

Узнаете его нетривиальную историю 📖, посетите несколько военных объектов, познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ города-героя, а также побываете на раскопках древнегреческого полиса.

Внимание! Входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Город-герой Севастополь: обзорная экскурсия
Город-герой Севастополь: обзорная экскурсия

Что вы увидите

  • Ялта
  • Древний греческий город Херсонес
  • Владимирский собор
  • Музей под открытым небом Сапун-гора
  • Памятник затопленным кораблям
  • Памятник адмиралу Нахимову
  • Памятник бригу «Меркурий»
  • Историческая часть города Севастополь
Экскурсия в Севастополь – одна из самых популярных экскурсионных программ среди Гостей полуострова.
Во время экскурсии 🧭 Вы посетите музей 🖼 под открытым небом — "Сапун-гора", где собрана военная техника периода ВОВ.
На Историческом бульваре увидите музей Крымской войны 1854-1855 гг. «Панорама».
Познакомитесь с археологическими раскопками древнегреческого города «Херсонес Таврический» (посещение Владимирского собора в Херсонесе по желанию) и завершающим приятным аккордом программы станет обзорная экскурсия ⛳ по центру города ("Графская пристань", памятник Адмиралу Нахимову, Приморский бульвар, памятник "Затопленным кораблям", памятник бригу «Меркурий», "Вечный огонь").
Кроме того, экскурсионный маршрут предполагает свободное время для обеда и при желании Вы сможете совершить морскую прогулку 👣 на катере к боевым кораблям и бухтам города (оплачивается отдельно).
Что входит
  • Трансфер: Ялта — Севастополь — Ялта
  • Экскурсионная программа на протяжении всего маршрута
  • Путевая информация
Что не входит
  • Входные билеты: музей-панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг. » — 500 руб. /взр., 250 руб. /детс. (до 16 лет)
  • Херсонес -200 руб. /взр., 100 руб/детс.
  • Морская прогулка на катере (при желании) — 400 руб/чел.
  • Не забудьте удостоверение и свидетельство о рождении для получения льготных билетов льгота оформляется в кассе
  • Личные расходы: обед, покупка сувениров
Начало
🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
Место завершения
🏁 г. Ялта, центр
Город-герой Севастополь: обзорная экскурсия
Город-герой Севастополь: обзорная экскурсия
Город-герой Севастополь: обзорная экскурсия
Город-герой Севастополь: обзорная экскурсия
Город-герой Севастополь: обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро
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11 отзывов оставили туристы

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