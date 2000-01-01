Экскурсия в Севастополь – одна из самых популярных экскурсионных программ среди Гостей полуострова.

Во время экскурсии 🧭 Вы посетите музей 🖼 под открытым небом — "Сапун-гора", где собрана военная техника периода ВОВ.

На Историческом бульваре увидите музей Крымской войны 1854-1855 гг. «Панорама».

Познакомитесь с археологическими раскопками древнегреческого города «Херсонес Таврический» (посещение Владимирского собора в Херсонесе по желанию) и завершающим приятным аккордом программы станет обзорная экскурсия ⛳ по центру города ("Графская пристань", памятник Адмиралу Нахимову, Приморский бульвар, памятник "Затопленным кораблям", памятник бригу «Меркурий», "Вечный огонь").

Кроме того, экскурсионный маршрут предполагает свободное время для обеда и при желании Вы сможете совершить морскую прогулку 👣 на катере к боевым кораблям и бухтам города (оплачивается отдельно).