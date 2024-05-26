А Анастасия Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма Было очень интересно и насыщено! Наша гид любящий свое дело человек, много рассказала о Севастополе, о жизни города в период Великой Отечественной войны, о героях, которых помнят до сих пор!

А Анастасия Комплекс дворцов Южного берега Крыма Спасибо прекрасному экскурсоводу! Спасибо огромное водителю. Поездка была познавательная и комфортная.

Н Наталия Комплекс дворцов Южного берега Крыма Экскурсия понравилась. Все было спокойно, комфортно. Много информации дал экскурсовод, за что большое спасибо.

Ю Юрий Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма Всё отлично! 🖐

В Владимир Из Ялты до Фороса и Симеиза Всё было хорошо, доброжелательно. безопасно. Но по моему мало информации по истории Крыма.

Н Наталья Из Ялты до Фороса и Симеиза Все согласно программы! Экскурсовод - Юлия Владимировна- прекрасна! Водитель опытный. Рекомендуем!

Н Наталья Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо (со смотровой) Большое спасибо экскурсоводу и водителю за потрясающий профессионализм, а так же за бесценное время, проведённое с нами. Было очень интересно окунуться в мир дворцов и настоящей сказки. Я обязательно вернусь за новыми впечатлениями и надеюсь снова встретиться!

Н Наталья К вершине Ай-Петри читать дальше нескольких этапов, на каждом была остановка, где у нас было время и прослушать интересный материал и на фотографироваться в волю! Несмотря на сложную дорогу, время пролетело не заметно и интересно! Атмосфера сложилась дружеская и доверительная) ещё раз большое спасибо, за возможность погрузиться в сказочно прекрасный Крым🩷 Сказать, что мы в восторге, это не сказать ничего😍 Большущее спасибо нашему гиду - Юре, за его профессионализм. Экскурсия состояла из

И Идрис Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо (со смотровой) читать дальше дворцом мы прогулялись по парку, который оставил незабываемые впечатления. Потом было посещение самого дворца, который также нас поразил. Огромная благодарность гиду Зинаиде и водителю Сергею. Привет из Белогорска. Остались под большим впечатлением. Узнали очень много интересного. По дороге в Алупку экскурсовод рассказывала о красоте и истории Ялты. Перед