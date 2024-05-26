Экскурсии на автобусе в Ялте

Найдено 15 экскурсий в категории «На автобусе» в Ялте, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Комплекс дворцов Южного берега Крыма
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
148 отзывов
Групповая экскурсия по дворцам Южного берега Крыма: от Ливадии до Ласточкиного гнезда
Погрузитесь в мир крымской аристократии, посетив знаменитые дворцы Ливадия, Воронцов и замок Ласточкино гнездо
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 350 за человека
Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
47 отзывов
Севастополь и Балаклава: путешествие по историческим местам Крыма
Откройте для себя великолепие Севастополя и Балаклавы в одной экскурсии. Исторические памятники, морские прогулки и незабываемые виды
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 100 за человека
Всё о Массандре - Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
40 отзывов
Всё о Массандре: Путешествие к Дворцу и дегустация вин без доплат
Погрузитесь в мир крымской истории и виноделия с экскурсией в Массандру. Откройте для себя волшебство Дворца Александра III и уникальные вина
Начало: Г. Ялта, ост. «ул. Садовая» (в сторону Автовокзала...
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
2 950 за человека
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
53 отзыва
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо: Жемчужины Ялты
Погрузитесь в мир архитектурного великолепия и исторических тайн с экскурсией по Воронцовскому дворцу и Замку Ласточкино гнездо
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 100 за человека
«Свидание с Ялтой» с посещением музея А.П. Чехова
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
3 отзыва
«Свидание с Ялтой» с посещением музея А.П. Чехова
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Ялте! Вас ждёт знакомство с историей и культурой города, посещение музея Чехова и прогулка по живописным местам
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: воскресенье в 12.00
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
1 250 за человека
Ливадийский дворец
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
10 отзывов
Групповая экскурсия в Ливадийский дворец: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Ливадийский дворец, где время словно остановилось
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 100 за человека
Экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
38 отзывов
Групповая экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге в Ялте
Путешествие на Ай-Петри по канатной дороге - это незабываемое приключение. Восхитительные виды, прогулка по заповеднику и дегустация вин ждут вас
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: 14.00 Сбор за 15 минут до отправления!
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
По местам Царской охоты
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Романовской дороге в Крымском заповеднике
Присоединяйтесь к экскурсии по местам Царской охоты в Ялте! Уникальная возможность увидеть Крымский заповедник и живописные виды гор и окрестностей
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: по субботам и средам в 8:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
1 900 за человека
К вершине Ай-Петри
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Путешествие к вершине Ай-Петри: впечатляющая экскурсия из Ялты
Вас ждет незабываемое путешествие к вершине Ай-Петри, где природа Крыма откроется во всей красе
Начало: По согласованию с клиентом
Расписание: Понедельник- воскресенье 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 4 чел.
Дегустация вин в Массандре - всё включено
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
6 отзывов
Дегустация вин в Массандре - путешествие по винным традициям Ялты
Погрузитесь в атмосферу виноделия на экскурсии в Массандре. Дегустация 9 марок вина обещает стать незабываемым опытом
Начало: Г. Ялта, ост. «ул. Садовая» в сторону Автовокзала
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
2 500 за человека
Из Ялты до Фороса и Симеиза
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
14 отзывов
Групповая экскурсия из Ялты до Фороса и Симеиза: живописные виды и исторические места
Приглашаем вас на захватывающее путешествие, где морские панорамы и священные места Крыма ожидают вас на каждом шагу
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 400 за человека
Город-герой Севастополь: обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
8 отзывов
Город-герой Севастополь: путешествие из Ялты по историческим местам
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив его ключевые достопримечательности и военные объекты на комфортабельном автобусе
Начало: Ялта, остановка «Улица Садовая», около д. 12
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1 800 за человека
Юсуповский дворец
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
11 отзывов
Посетите Юсуповский дворец с групповой экскурсией в Ялте
Юсуповский дворец в Ялте - это уникальная возможность прикоснуться к истории. Посетите усадьбу князей Юсуповых и узнайте её тайны
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 100 за человека
Фото-тур «В самое сердце Крыма»
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
9 часов
Групповая фото-экскурсия «В самое сердце Крыма»: пляжи, гроты и бухты
Увлекательное фотопутешествие по живописным местам Крыма. Включает пляжи, гроты, бухты и прогулку на катере. Идеально для любителей природы и фотографов
Начало: Г. Ялта, ул Садовая
Расписание: четверг, воскресенье в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 900 за человека
Лавандовые поля
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Путешествие по Лавандовым полям Ялты: Вдохновение и Отдых
Погрузитесь в красоту Крыма с экскурсией на Лавандовые поля. Вас ждут уникальные виды, фотосессии и посещение производства крымской косметики
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» ориентир д. 12
Расписание: Вт, Чт, Сб в 9:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
    Было очень интересно и насыщено! Наша гид любящий свое дело человек, много рассказала о Севастополе, о жизни города в период Великой Отечественной войны, о героях, которых помнят до сих пор!
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Комплекс дворцов Южного берега Крыма
    Спасибо прекрасному экскурсоводу! Спасибо огромное водителю. Поездка была познавательная и комфортная.
  • Н
    Наталия
    21 мая 2024
    Комплекс дворцов Южного берега Крыма
    Экскурсия понравилась. Все было спокойно, комфортно. Много информации дал экскурсовод, за что большое спасибо.
  • Ю
    Юрий
    16 мая 2024
    Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
    Всё отлично! 🖐
  • В
    Владимир
    14 марта 2024
    Из Ялты до Фороса и Симеиза
    Всё было хорошо, доброжелательно. безопасно. Но по моему мало информации по истории Крыма.
  • Н
    Наталья
    11 марта 2024
    Из Ялты до Фороса и Симеиза
    Все согласно программы! Экскурсовод - Юлия Владимировна- прекрасна! Водитель опытный. Рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    10 марта 2024
    Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
    Большое спасибо экскурсоводу и водителю за потрясающий профессионализм, а так же за бесценное время, проведённое с нами. Было очень интересно окунуться в мир дворцов и настоящей сказки. Я обязательно вернусь за новыми впечатлениями и надеюсь снова встретиться!
  • Н
    Наталья
    10 марта 2024
    К вершине Ай-Петри
    Сказать, что мы в восторге, это не сказать ничего😍 Большущее спасибо нашему гиду - Юре, за его профессионализм. Экскурсия состояла из
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    нескольких этапов, на каждом была остановка, где у нас было время и прослушать интересный материал и на фотографироваться в волю! Несмотря на сложную дорогу, время пролетело не заметно и интересно! Атмосфера сложилась дружеская и доверительная) ещё раз большое спасибо, за возможность погрузиться в сказочно прекрасный Крым🩷

  • И
    Идрис
    4 марта 2024
    Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
    Остались под большим впечатлением. Узнали очень много интересного. По дороге в Алупку экскурсовод рассказывала о красоте и истории Ялты. Перед
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    дворцом мы прогулялись по парку, который оставил незабываемые впечатления. Потом было посещение самого дворца, который также нас поразил. Огромная благодарность гиду Зинаиде и водителю Сергею. Привет из Белогорска.

  • T
    Tatasha0
    23 февраля 2024
    Всё о Массандре - Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
    Отличная организация экскурсии. комфортабельный транспорт и замечательная экскурсовод. Очень рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Комплекс дворцов Южного берега Крыма
  2. Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
  3. Всё о Массандре - Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
  4. Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
  5. «Свидание с Ялтой» с посещением музея А.П. Чехова
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ай-Петри
  2. Ласточкино гнездо
  3. Воронцовский дворец
  4. Ливадийский дворец
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Набережная
  7. Дворец Кичкине
  8. Массандровский дворец
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
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