Дух старой Ялты
Со мной Вы почувствуете исконный дух Ялты и услышите стук её сердца. Мы посетим самую старую, действующую церковь и церковный парк с прекрасной природой, место поселения племени тавров. Увидим дом русского военного кораблестроителя С. И. Чернявского, улицу, запечатлённую Левитаном, знаменитый Ялтинский мемориал, где даже услышите фрагмент одной из самых знаменитых русских симфоний В. С. Калинникова.
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Что вас ожидает:
- Место поселения племени тавров
- Дом русского военного кораблестроителя С. И. Чернявского
- Улицу, запечатлённую Левитаном
- Знаменитый Ялтинский мемориал
- Лесной храм Николая Чудотворца и мученицы Александры
- Французский мини-сквер
- Часовня Св. Николая
- Здание военного госпиталя времен Крымской войны
- Графский проезд
- Самая старая аптека города
- Доходный дом Фольтовых
- Квартира, подаренная Сталиным знаменитому ялтинскому повару
- Причал, где были отправлены в изгнание последние из оставшихся в живых членов императорской семьи Романовых
- Бювет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Со мной Вы почувствуете исконный дух Ялты и услышите стук её сердца.
Мы посетим самую старую, действующую церковь и церковный парк с прекрасной природой, место поселения племени тавров. Увидим дом русского военного кораблестроителя С. И. Чернявского, улицу, запечатлённую Левитаном, знаменитый Ялтинский мемориал, где даже услышите фрагмент одной из самых знаменитых русских симфоний В. С. Калинникова.
Почувствуем чеховскую «печаль в кипарисах», зайдём в маленький лесной храм Николая Чудотворца и мученицы Александры. Мы найдём схожие черты и отличия между Ялтой и городом-побратимом Ниццей, гуляя по французскому мини-скверу.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Свердлова 13/2, главный вход ЖК «Эдинбург»Завершение: ул. Чехова, 9
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- По желанию можете захватить с собой пустую тару для бювета.
- Советую выбрать удобную обувь, одежду и головной убор
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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