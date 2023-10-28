Что вас ждет

Со мной Вы почувствуете исконный дух Ялты и услышите стук её сердца.

Мы посетим самую старую, действующую церковь и церковный парк с прекрасной природой, место поселения племени тавров. Увидим дом русского военного кораблестроителя С. И. Чернявского, улицу, запечатлённую Левитаном, знаменитый Ялтинский мемориал, где даже услышите фрагмент одной из самых знаменитых русских симфоний В. С. Калинникова.

Почувствуем чеховскую «печаль в кипарисах», зайдём в маленький лесной храм Николая Чудотворца и мученицы Александры. Мы найдём схожие черты и отличия между Ялтой и городом-побратимом Ниццей, гуляя по французскому мини-скверу.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.