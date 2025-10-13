На этой экскурсии Вы узнаете о том кто владел дворцами, о событиях, которые происходили в этих местах, а также о связи с царской семьей и выдающимися историческими личностями.
В этой экскурсии Вас ждет прогулка по живописным паркам, окружающим дворцы, и знакомство с интересными фактами о Крыме.
Описание экскурсииЯлта известна своими дворцами, каждый из которых имеет свою особенную историю и архитектуру. За 4 часа нашей с Вами экскурсии Вы сможете посмотреть 2 самых известных из них в любом варианте: 1 вариант: Ливадийский дворец и Воронцовский дворец; 2 вариант: Воронцовский дворец и Юсуповский дворец; 3 вариант: Ливадийский дворец и Массандровский дворец. Если будет желание, то рекомендуем посетить и сфотографироваться с визитной карточкой Крыма - замок Ласточкино гнездо (дополнительно можно по желанию выделить 1 час). Помимо дворцов, экскурсия может включать в себя (внимание! это если Вы захотите продлить время экскурсии больше, чем на 4 часа) посещение других достопримечательностей, таких как: - Дворец Дюльбер; - Великокняжеское имение Харакс; - гора Ай-Петри; - Никитский ботанический сад; - водопад Учан-Су; - Ялтинская набережная; - Форосская церковь; - винзавод ТМ "Массандра"; - музей Чехова (Белая дача). В целом, экскурсии по дворцам Ялты – это отличный способ познакомиться с историей, культурой и красотами Южного берега Крыма. Важная информация: На маршруте оплачиваются дополнительно: - аренда электрокаров в парковых зонах дворцов по желанию; - входные билеты; - питание и сувениры; Минимальный заказ индивидуальной экскурсии на группу от 1 до 4-х человек - 4 часа.
Начало: Заберем Вас в любом удобном месте. За отдаленные районы от центра Ялты доплата за подачу автомобиля
Завершение: В любом удобном месте
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- На маршруте оплачиваются дополнительно:
- Аренда электрокаров в парковых зонах дворцов по желанию
- Входные билеты
- Питание и сувениры
- Минимальный заказ индивидуальной экскурсии на группу от 1 до 4-х человек - 4 часа
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
А
Александр
13 окт 2025
Л
Людмила
30 сен 2025
Как начинается театр с вешалки, так начинается экскурсия с назначенного времени. Идеально чистая машина была подана к гостинице. Стас оказался не просто находкой, а замечательным человеком который любит свою работу,
Л
Людмила
27 сен 2025
Н
Наталья
27 авг 2025
Замечательный гид Станислав нам провел интересную экскурсию. Маршрут мы составили индивидуальный. Все наши пожелания учли. Большое спасибо!
С
Светлана
18 авг 2025
Сначала мы издалека посмотрели на Ласточкино гнездо. Экскурсовод предложил туда поехать, но мы не захотели. Там много пешком идти. Затем поехали в Воронцовский дворец. По парку была проведена экскурсия. Посетили
