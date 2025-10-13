Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На этой экскурсии Вы узнаете о том кто владел дворцами, о событиях, которые происходили в этих местах, а также о связи с царской семьей и выдающимися историческими личностями.



В этой экскурсии Вас ждет прогулка по живописным паркам, окружающим дворцы, и знакомство с интересными фактами о Крыме. 4.8 5 отзывов

Ирина Ваш гид в Ялте Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 5 отзывов Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-4 человека 10 800 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Ялта известна своими дворцами, каждый из которых имеет свою особенную историю и архитектуру. За 4 часа нашей с Вами экскурсии Вы сможете посмотреть 2 самых известных из них в любом варианте: 1 вариант: Ливадийский дворец и Воронцовский дворец; 2 вариант: Воронцовский дворец и Юсуповский дворец; 3 вариант: Ливадийский дворец и Массандровский дворец. Если будет желание, то рекомендуем посетить и сфотографироваться с визитной карточкой Крыма - замок Ласточкино гнездо (дополнительно можно по желанию выделить 1 час). Помимо дворцов, экскурсия может включать в себя (внимание! это если Вы захотите продлить время экскурсии больше, чем на 4 часа) посещение других достопримечательностей, таких как: - Дворец Дюльбер; - Великокняжеское имение Харакс; - гора Ай-Петри; - Никитский ботанический сад; - водопад Учан-Су; - Ялтинская набережная; - Форосская церковь; - винзавод ТМ "Массандра"; - музей Чехова (Белая дача). В целом, экскурсии по дворцам Ялты – это отличный способ познакомиться с историей, культурой и красотами Южного берега Крыма. Важная информация: На маршруте оплачиваются дополнительно: - аренда электрокаров в парковых зонах дворцов по желанию; - входные билеты; - питание и сувениры; Минимальный заказ индивидуальной экскурсии на группу от 1 до 4-х человек - 4 часа.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Где начинаем и завершаем? Начало: Заберем Вас в любом удобном месте. За отдаленные районы от центра Ялты доплата за подачу автомобиля Завершение: В любом удобном месте Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация На маршруте оплачиваются дополнительно:

Аренда электрокаров в парковых зонах дворцов по желанию

Входные билеты

Питание и сувениры

Минимальный заказ индивидуальной экскурсии на группу от 1 до 4-х человек - 4 часа Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.