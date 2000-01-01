Что вы увидите
- Церковь архистратига Михаила в Ореанде
- Гора Кошка в Симеизе
- Форосская церковь
- Перевал Байдарские ворота
Что вас ожидает:• Поездка на автобусе 🚌 от места сбора экскурсантов в Ялте до Фороса. Продолжительность маршрута: 1 час. Протяженность маршрута: около 50 км;
- Внешний осмотр и посещение собора Архистратига Михаила в Ореанде;
- Внешний осмотр и посещение храма Воскресения Христова над Форосом;
- Подъём на Байдарский перевал (на автобусе);
- Видовая площадка Байдарского перевала;
- Заезд на гору Кошка;
- Пешеходная прогулка 👣 по горе (тема: Тавры в Крыму);
- Видовые площадки на горе Кошка на Симеиз и Кацивели;
- Возвращение в Ялту.
Что входит
- Трансфер
- Экскурсионная программа на протяжении всего маршрута
- Путевая информация.
Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
Место завершения
🏁 г. Ялта, центр
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 19 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ялтинское э.
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