Мои заказы

На запад! К розовому озеру и мекке дайверов

Данный маршрут длительный и невероятно живописный, для самых энергичных и неутомимых путешественников. Такого Крыма вы точно не видели!
5
1 отзыв
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
Ближайшие даты:
1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек6
дек7
дек
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Отправимся на самую западную точку полуострова — мыс Тарханкут с его многочисленными локациями, возьмём морскую прогулку по Большому и Малому Атлешу, заплывем в глубокие гроты, и не только! Я обучался на фото— и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач — оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Важная информация:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
  • С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Розовое озеро
  • Лебединое озеро ‌
  • Мыс Тарханкут со всеми локациями
  • Маяк ‌
  • Можно добавить в маршрут или заменить:
  • Коса Беляус (крымские Мальдивы)
  • Городская экскурсия по Евпатории
  • Ветряки
  • Бывший Казантип
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт (автохолодильник аптечка с солнцезащитным кремом)
  • Снаряжение для ныряния
  • Фотосессия в поле подсолнухов (в сезон цветения)
  • Дождевики, зонты, пледы и куртки
  • Напитки
  • Фото и видео на айфон.
Что не входит в цену
  • Морская прогулка к ванне Любви
  • Дегустация на устричной ферме
  • Дайвинг.
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул. Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Альфия
3 авг 2020
Если коротко – то рекомендуем))
Летний отпуск давно кончился, но отзыв удалось об экскурсиях с Дмитрием удалось написать только сейчас. Мы отдыхаем и путешествуем по Крыму уже третий год. И нас
читать дальше

были разные гиды, но Дмитрий – лучший. И теперь на новые маршруты в Крыму, а они (маршруты) точно будут, мы отправимся только с ним. Почему? Очень просто. Во-первых, сам подход к самим экскурсиям. Дмитрий организовал для нас экскурсию на Тарханкут с заездом на Севаш, на еще и с погружением на Тарханкуте. В поездке по «Царской тропе» с Дмитрием нам удалось увидеть и косуль, и оленей, и кабанов, и даже битву ястребов. И это в том числе заслуга Дмитрия, его правильного планирования нашего путешествия «по следам Романовых». Все экскурсии сопровождались увлекательными рассказами.
Во-вторых, его отношение к путешественникам, то есть к нам. Всегда в наличии запас воды и даже еды. Учет всех пожеланий. Своевременные остановки на перекусы и удобная комфортная машина.
В-третьих, Дмитрий просто хороший человек. Его любовь к Крыму не профессиональная, а искренняя, а это «подкупает».

Входит в следующие категории Ялты

Похожие экскурсии из Ялты

Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
Пешая
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
Начало: Ваше место пребывания в Ялте/ ближайшие поселки
Расписание: Ежедневно в 3:00
Завтра в 03:00
11 ноя в 03:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Однодневный тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Тур в Зеленогорье: водопады и озеро
Уникальная возможность посетить живописные Арпатские водопады и насладиться красотой Зеленого озера в Крыму. Подходит для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
14 900 ₽ за всё до 3 чел.
Мечта о русском Голливуде
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мечта о русском Голливуде
Начало: Ялта, Набережная им. Ленина, д. 12
Расписание: Вторник, пятница в 10:00 и 15:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ялте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ялте