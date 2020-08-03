читать дальше

были разные гиды, но Дмитрий – лучший. И теперь на новые маршруты в Крыму, а они (маршруты) точно будут, мы отправимся только с ним. Почему? Очень просто. Во-первых, сам подход к самим экскурсиям. Дмитрий организовал для нас экскурсию на Тарханкут с заездом на Севаш, на еще и с погружением на Тарханкуте. В поездке по «Царской тропе» с Дмитрием нам удалось увидеть и косуль, и оленей, и кабанов, и даже битву ястребов. И это в том числе заслуга Дмитрия, его правильного планирования нашего путешествия «по следам Романовых». Все экскурсии сопровождались увлекательными рассказами.

Во-вторых, его отношение к путешественникам, то есть к нам. Всегда в наличии запас воды и даже еды. Учет всех пожеланий. Своевременные остановки на перекусы и удобная комфортная машина.

В-третьих, Дмитрий просто хороший человек. Его любовь к Крыму не профессиональная, а искренняя, а это «подкупает».