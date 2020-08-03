Данный маршрут длительный и невероятно живописный, для самых энергичных и неутомимых путешественников. Такого Крыма вы точно не видели!
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииОтправимся на самую западную точку полуострова — мыс Тарханкут с его многочисленными локациями, возьмём морскую прогулку по Большому и Малому Атлешу, заплывем в глубокие гроты, и не только! Я обучался на фото— и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач — оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
- С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовое озеро
- Лебединое озеро
- Мыс Тарханкут со всеми локациями
- Маяк
- Можно добавить в маршрут или заменить:
- Коса Беляус (крымские Мальдивы)
- Городская экскурсия по Евпатории
- Ветряки
- Бывший Казантип
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Транспорт (автохолодильник аптечка с солнцезащитным кремом)
- Снаряжение для ныряния
- Фотосессия в поле подсолнухов (в сезон цветения)
- Дождевики, зонты, пледы и куртки
- Напитки
- Фото и видео на айфон.
Что не входит в цену
- Морская прогулка к ванне Любви
- Дегустация на устричной ферме
- Дайвинг.
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул. Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
- С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Альфия
3 авг 2020
Если коротко – то рекомендуем))
Летний отпуск давно кончился, но отзыв удалось об экскурсиях с Дмитрием удалось написать только сейчас. Мы отдыхаем и путешествуем по Крыму уже третий год. И нас
