🚌 На автобусе Групповая 11 часов 47 отзывов Севастополь и Балаклава: путешествие по историческим местам Крыма Откройте для себя великолепие Севастополя и Балаклавы в одной экскурсии. Исторические памятники, морские прогулки и незабываемые виды Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12 Расписание: ежедневно в 09:00 2 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 40 отзывов Всё о Массандре: Путешествие к Дворцу и дегустация вин без доплат Погрузитесь в мир крымской истории и виноделия с экскурсией в Массандру. Откройте для себя волшебство Дворца Александра III и уникальные вина Начало: Г. Ялта, ост. «ул. Садовая» (в сторону Автовокзала... Расписание: ежедневно в 14:30 2 950 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 53 отзыва Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо: Жемчужины Ялты Погрузитесь в мир архитектурного великолепия и исторических тайн с экскурсией по Воронцовскому дворцу и Замку Ласточкино гнездо Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12 Расписание: ежедневно в 14:30 1 100 ₽ за человека

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Популярное предложение Легендарный Севастополь Начало: По договоренности Расписание: Любой свободный день 7 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 10 отзывов Групповая экскурсия в Ливадийский дворец: путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Ливадийский дворец, где время словно остановилось Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12 Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 14:30 1 100 ₽ за человека

Индивидуальная 8 часов 10 отзывов По диким местам Крыма на внедорожнике: Незабываемое приключение из Ялты Девять часов впечатлений вдали от толп, в самом сердце дикой природы Крыма. Ваш шанс увидеть то, что скрыто от большинства Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 10:00 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Треккинг к вершине Ай-Петри: путешествие через сосновый лес и горные тропы Покорите вершину Ай-Петри, наслаждаясь ароматом сосен и захватывающими видами Крыма. Экскурсия для тех, кто ценит природу и активный отдых Начало: Ул. Московская 8, Автовокзал, Ялта Расписание: По вторникам 12:45, пятница 11:45, воскресенье 08:45 6 369 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 38 отзывов Групповая экскурсия на Ай-Петри по канатной дороге в Ялте Путешествие на Ай-Петри по канатной дороге - это незабываемое приключение. Восхитительные виды, прогулка по заповеднику и дегустация вин ждут вас Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12 Расписание: 14.00 Сбор за 15 минут до отправления! 1 200 ₽ за человека

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Главные достопримечательности Ялты за 1 день За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты Расписание: Ежедневно 13 400 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты) Отправьтесь в увлекательное путешествие по Крыму, посетите Ай-Петри и Ливадийский дворец. Насладитесь природными красотами и историческими местами Начало: Ваш отель в Ялте Расписание: Ежедневно, по договоренности 9 700 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 8 часов 1 отзыв Путешествие по чарующим обрывам Севастополя Групповая экскурсия по чарующим обрывам Севастополя подарит вам возможность увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Крыма Начало: Ваш отель/апартаменты Расписание: Ежедневно 12 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 7 отзывов Популярное предложение Путешествие по Романовской дороге в Крымском заповеднике Присоединяйтесь к экскурсии по местам Царской охоты в Ялте! Уникальная возможность увидеть Крымский заповедник и живописные виды гор и окрестностей Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12 Расписание: по субботам и средам в 8:30 1 900 ₽ за человека

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Путешествие из Ялты в Севастополь: романтика Балаклавы и древние крепости На комфортабельном авто отправимся исследовать Балаклаву, Чембало, Фиолент и другие уникальные места. Увидим памятник Затопленным кораблям и Графскую пристань Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты Расписание: Ежедневно по договоренности 13 600 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри Романтичное путешествие на Ай-Петри: закат, шампанское и огни ночной Ялты. Незабываемые виды и атмосфера для двоих Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00 23 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 6 отзывов Дегустация вин в Массандре - путешествие по винным традициям Ялты Погрузитесь в атмосферу виноделия на экскурсии в Массандре. Дегустация 9 марок вина обещает стать незабываемым опытом Начало: Г. Ялта, ост. «ул. Садовая» в сторону Автовокзала Расписание: ежедневно в 14:30 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Сказки старого Симеиза: индивидуальная экскурсия по Ялте Погрузитесь в атмосферу старинного Симеиза, узнайте его историю, легенды и архитектуру. Прогулка по улочкам среди дачных садов и вилл Начало: Ул. Советская, д. 7Д, пос. Симеиз 6 000 ₽ за всё до 15 чел.

Фотопрогулка 5 часов 2 отзыва Рассветный или закатный тур с фотосессией на Ай-Петри в Ялте Встречайте первые или последние лучи солнца на вершине Ай-Петри в компании опытного гида-фотографа Начало: Ваше место пребывания в Ялте Расписание: Ежедневно, по договоренности 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4.5 часа 3 отзыва На авто по живописным местам Южного берега Крыма: от дворцов до скал Погрузитесь в атмосферу красоты и истории Южного берега Крыма, посетив его самые знаковые места на комфортабельном авто Начало: Заберем вас из отеля Расписание: вт, ср, пт, сб, вс 7 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7.5 часов 1 отзыв Из Ялты в секретную Балаклаву и на мыс Фиолент Экскурсия из Ялты в Балаклаву и на мыс Фиолент. Откройте для себя бухту Ласпи и насладитесь видами Южного берега Крыма Начало: Заберем вас из отеля Расписание: сб, вс 10 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 10 часов 8 отзывов Город-герой Севастополь: путешествие из Ялты по историческим местам Погрузитесь в историю Севастополя, посетив его ключевые достопримечательности и военные объекты на комфортабельном автобусе Начало: Ялта, остановка «Улица Садовая», около д. 12 Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 9:00 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов Величественные дворцы и живописные скалы Крыма Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив Массандровский дворец, Медведь-гору, сырные скалы и храм-маяк Николая Чудотворца. Уникальные виды и истории ждут вас Начало: Ваш отель/апартаменты Расписание: Ежедневно 10 300 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов Экскурсия по Ялте: Скалы Таракташ и Бирюзовое озеро Отправляйтесь на увлекательное путешествие по Ялте. Посетите Скалы Таракташ, Бирюзовое озеро и другие удивительные места. Вдохновляйтесь красотой Крыма Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте Расписание: Ежедневно 11 300 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов Охота за цветами: Цветущий Крым с февраля по июль Погрузитесь в мир крымского цветения: от подснежников до лавандовых полей. Индивидуальная экскурсия, созданная для настоящих ценителей красоты Начало: Ваша гостиница/гостевом дом Расписание: Ежедневно по договоренности 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Легенды Храма Солнца: индивидуальная экскурсия в Ялте Погрузитесь в мистическую атмосферу Храма Солнца, узнайте его легенды и насладитесь видами на бухту Ласпи. Маршрут доступен для всех уровней подготовки Начало: По договоренности Расписание: по договоренности 10 400 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов Легенды Алимовой балки: индивидуальная экскурсия в Ялте Алимова балка в Ялте - место, где сплелись история и мистика. Поклонный камень, пещера разбойника Алима и потрясающие виды на Качинскую долину ждут вас Начало: По договоренности Расписание: по договоренности 10 400 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 12 часов Индивидуальная экскурсия в пещерный город Качи-Кальон Погрузитесь в историю Крыма и Бахчисарайского района, посетив пещерный город Качи-Кальон. Включены гид, трансфер, фото и видео. Уникальное путешествие для всех Начало: По договоренности Расписание: по договоренности 10 400 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 4 часа История Романовых в Крыму: последние дни императорской семьи Погрузитесь в историю семьи Романовых, посетив их имения в Крыму. Узнайте, как они жили и спаслись в последние дни пребывания в России Начало: Кореиз, Алупкинское шоссе,1 Расписание: По договоренности 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Фотопрогулка 9 часов Групповая фото-экскурсия «В самое сердце Крыма»: пляжи, гроты и бухты Увлекательное фотопутешествие по живописным местам Крыма. Включает пляжи, гроты, бухты и прогулку на катере. Идеально для любителей природы и фотографов Начало: Г. Ялта, ул Садовая Расписание: четверг, воскресенье в 9:00 1 900 ₽ за человека