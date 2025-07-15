читать дальше уменьшить

пионере русского кинематографа Александре Алексеевиче Ханжонкове.

То, что и как нам рассказывала и показывала экскурсовод Лена - не только очень важно и интересно. Она сама здесь живëт и чувствует этот город, его зелёные улицы и переулки, его удивительные архитектурные жемчужины.

Замечательное литературное повествование Лены с глубоким знанием истории, искусства, жизнеописанием необыкновенных людей, посвятивших себя служению России, позволило нам не только увидеть, но и почувствовать атмосферу начала прошлого столетия. А это, поверьте, дорогого стоит!

Словом, мы увидели Ялту как бы изнутри и эта многомерность временных слоёв представляет собой книгу, которую не устанешь пересматривать и перечитывать.

С глубокой Благодарностью Лене - Марина, Владимир, Людмила, Севастополь, июль 2025г.