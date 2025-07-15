Вас ждет увлекательная экскурсия, на которой вы откроете киномир дореволюционной эпохи.
Мы посмотрим на непарадные улицы Ялты, увидим Мекку советского кинематографа — Ялтинскую киностудию, и особняки, ставшие декорациями к картинам отечественных режиссеров, узнаем на какой улице Ханжонков построил свой первый павильон, и где жил.
Узнаем какие кино-тайны хранят готическая вилла и две самые элитные гостиницы Ялты конца XIX-начала XX века.
Мы посмотрим на непарадные улицы Ялты, увидим Мекку советского кинематографа — Ялтинскую киностудию, и особняки, ставшие декорациями к картинам отечественных режиссеров, узнаем на какой улице Ханжонков построил свой первый павильон, и где жил.
Узнаем какие кино-тайны хранят готическая вилла и две самые элитные гостиницы Ялты конца XIX-начала XX века.
Описание экскурсииОткройте киномир дореволюционной эпохи Представьте: отечественный кинематограф не уступает западному ни на йоту, а кинопредприниматели Ханжонков и Ермольев мечтают о русском Голливуде и, не сговариваясь, выбирают на эту роль Ялту. Вы узнаете, как режиссер Гончаров чуть не провалил высочайшую премьеру «Обороны Севастополя», как большевики завались на бал к белым офицерам, и где отдыхали спекулянты, торгующие Kodac втридорога. Поговорим о судьбе Ялтинской киностудии в эпоху СССР и наше время.
Вторник, пятница в 10:00 и 15:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Непарадные улицы Ялты
- Мекка советского кинематографа - Ялтинская киностудия
- Особняки, ставшие декорациями к картинам отечественных режиссеров
- Улица, на которой Ханжонков построил свой первый павильон и где жил
- Готическая вилла
- Две самые элитные гостиницы Ялты конца XIX-начала XX века
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Набережная им. Ленина, д. 12
Завершение: Ялта, Набережная им. Ленина, д. 13
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мечта о русском Голливуде Здравствуйте!
8 июля 2025 года нас ждала интереснейшая тема в чудесном городе на черноморском побережье - Ялте, городе архитектурных творений Николая Петровича Краснова, городе, хранившем память о
8 июля 2025 года нас ждала интереснейшая тема в чудесном городе на черноморском побережье - Ялте, городе архитектурных творений Николая Петровича Краснова, городе, хранившем память о
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h
Очень хотела попасть именно на эту экскурсию, т. к. интересуюсь искусством и кино в частности.
В итоге получилась шикарная прогулка по киношным местам Ялты с интересным рассказом об истории зарождения кинематографа
В итоге получилась шикарная прогулка по киношным местам Ялты с интересным рассказом об истории зарождения кинематографа
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Н
Безмерно благодарны гиду Елене за экскурсию «Мечта о русском Голливуде». Елена - прекрасный рассказчик, эрудированный гид и профессионал своего дела. Экскурсией очень довольны и впечатлены, рекомендуем!
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В
Очень содержательная экскурсия, прекрасный гид, увлекательная тема Исторически, культурно интересно. Елена - лучшая! Браво! Всем рекомендуем
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Е
Прекрасная экскурсия по не менее прекрасному городу.
Спасибо огромное гиду Елене за увлекательный маршрут
Спасибо огромное гиду Елене за увлекательный маршрут
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М
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