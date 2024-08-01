11 часов
Групповая
до 29 чел.
Севастополь и Балаклава: путешествие по историческим местам Крыма
Откройте для себя великолепие Севастополя и Балаклавы в одной экскурсии. Исторические памятники, морские прогулки и незабываемые виды
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
2 100₽ за человека
6 часов
Групповая
до 29 чел.
Групповая экскурсия по дворцам Южного берега Крыма: от Ливадии до Ласточкиного гнезда
Погрузитесь в мир крымской аристократии, посетив знаменитые дворцы Ливадия, Воронцов и замок Ласточкино гнездо
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
1 350₽ за человека
9 часов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Групповая фото-экскурсия «В самое сердце Крыма»: пляжи, гроты и бухты
Увлекательное фотопутешествие по живописным местам Крыма. Включает пляжи, гроты, бухты и прогулку на катере. Идеально для любителей природы и фотографов
Начало: Г. Ялта, ул Садовая
Расписание: четверг, воскресенье в 9:00
11 авг в 09:00
15 авг в 09:00
1 900₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
17 авг в 09:00
22 авг в 09:00
1 875₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к вершине Ай-Петри: путешествие через сосновый лес и горные тропы
Покорите вершину Ай-Петри, наслаждаясь ароматом сосен и захватывающими видами Крыма. Экскурсия для тех, кто ценит природу и активный отдых
Начало: Улица Московская 8, Автовокзал, Ялта
Расписание: По вторникам в 12:45, пятницам в 11:45 и воскресеньям в 8:45
13 авг в 12:45
16 авг в 11:45
6 369₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Легендарный Севастополь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
7 800₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Групповая
до 29 чел.
Путешествие по Романовской дороге в Крымском заповеднике
Присоединяйтесь к экскурсии по местам Царской охоты в Ялте! Уникальная возможность увидеть Крымский заповедник и живописные виды гор и окрестностей
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: По субботам и средам в 8:30
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
1 900₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Романтичное путешествие на Ай-Петри: закат, шампанское и огни ночной Ялты. Незабываемые виды и атмосфера для двоих
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
11 авг в 13:00
14 авг в 12:00
23 800₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
Однодневный тур в Зеленогорье включает посещение Арпатских водопадов и Зеленого озера. Уникальная возможность насладиться природой Крыма без толп туристов
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
13 700₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Храма Солнца: индивидуальная экскурсия в Ялте
Погрузитесь в мистическую атмосферу Храма Солнца, узнайте его легенды и насладитесь видами на бухту Ласпи. Маршрут доступен для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
11 авг в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Крыму, посетите Ай-Петри и Ливадийский дворец. Насладитесь природными красотами и историческими местами
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Групповая экскурсия по чарующим обрывам Севастополя подарит вам возможность увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
12 200₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма на внедорожнике: Незабываемое приключение из Ялты
Девять часов впечатлений вдали от толп, в самом сердце дикой природы Крыма. Ваш шанс увидеть то, что скрыто от большинства
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Путешествие по красивейшему маршруту Крыма: от Алушты до Коктебеля. Исторические места, фантастические виды, съемка с дрона и обед включены
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
20 500₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Ялты в Севастополь: романтика Балаклавы и древние крепости
На комфортабельном авто отправимся исследовать Балаклаву, Чембало, Фиолент и другие уникальные места. Увидим памятник Затопленным кораблям и Графскую пристань
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие к вершине Ай-Петри: впечатляющая экскурсия из Ялты
Вас ждет незабываемое путешествие к вершине Ай-Петри, где природа Крыма откроется во всей красе
Начало: По согласованию с клиентом
Расписание: Понедельник- воскресенье 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
12 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 5 000₽ за всё до 2 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Легендарная Боткинская тропа: индивидуальная экскурсия по Ялте
Прогулка по Боткинской тропе подарит незабываемые впечатления от сосновых лесов, горных речек и видов с вершины Ставри-Кая
Начало: Ялта, улица Кирова, 156
Расписание: Ежедневно, по договоренности
18 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ялты в секретную Балаклаву и на мыс Фиолент
Экскурсия из Ялты в Балаклаву и на мыс Фиолент. Откройте для себя бухту Ласпи и насладитесь видами Южного берега Крыма
Начало: Заберем вас из отеля
Расписание: сб, вс
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Золотой треугольник Горного Крыма
Уникальная возможность посетить самые знаковые места Крыма: Ласточкино гнездо, Форосскую церковь, Бахчисарай и многое другое
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Южному берегу Крыма и Бахчисараю
Начните день с увлекательной поездки по Южному берегу Крыма, посетите Бахчисарай и его достопримечательности, а также древний пещерный город Мангуп-Кале
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Город-герой Севастополь: путешествие из Ялты по историческим местам
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив его ключевые достопримечательности и военные объекты на комфортабельном автобусе
Начало: Ялта, остановка «Улица Садовая», около д. 12
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 9:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
1 800₽ за человека
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Лавандовым полям Ялты: Вдохновение и Отдых
Погрузитесь в красоту Крыма с экскурсией на Лавандовые поля. Вас ждут уникальные виды, фотосессии и посещение производства крымской косметики
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» ориентир д. 12
Расписание: Вт, Чт, Сб в 9:00
1 800₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
Покорите вершину Чатыр-Даг и насладитесь панорамными видами Крыма. Уникальная возможность увидеть Симферополь и Джанкой с высоты 1528 м
Начало: Ялта, троллейбусная станция
Расписание: По будням с 8:00
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 3 900₽ за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив Массандровский дворец, Медведь-гору, сырные скалы и храм-маяк Николая Чудотворца. Уникальные виды и истории ждут вас
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
10 300₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Ялте: Скалы Таракташ и Бирюзовое озеро
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по Ялте. Посетите Скалы Таракташ, Бирюзовое озеро и другие удивительные места. Вдохновляйтесь красотой Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
Расписание: Ежедневно в 10:00
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
11 300₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на УАЗе по древним крепостям Крыма: Мангуп-Кале и Эски-Кермен
Погрузитесь в историю и природу Крыма с индивидуальным джип-туром. Посетите древние крепости, насладитесь захватывающими видами и вкусной восточной кухней
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «InstaКрым»: лучшие фотолокации и достопримечательности
Фототур по видовым точкам Крыма, где можно сделать лучшие снимки природы и архитектуры. Индивидуальный маршрут и интересные истории
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедная природа. Поездка в Крымский заповедник (эксклюзив)
Уникальная экскурсия по Крымскому заповеднику с посещением монастыря, обрывов и охотничьего домика. Возможность пикника в горах и незабываемые виды
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Севастополь, Балаклава, Фиолент: индивидуальная экскурсия
Узнайте богатую историю Севастополя, посетите подземный музей в Балаклаве и насладитесь видами мыса Фиолент. Путешествие, которое запомнится надолго
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи: путешествие с видами на Алушту
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по вершинам южной Демерджи. Вас ждут великолепные виды, комфортные привалы и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Алимовой балки: индивидуальная экскурсия в Ялте
Алимова балка в Ялте - место, где сплелись история и мистика. Поклонный камень, пещера разбойника Алима и потрясающие виды на Качинскую долину ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в пещерный город Качи-Кальон
Погрузитесь в историю Крыма и Бахчисарайского района, посетив пещерный город Качи-Кальон. Включены гид, трансфер, фото и видео. Уникальное путешествие для всех
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Дачный отдых Императорской семьи: Ливадия и Массандра
Начало: По согласованию с клиентом
Расписание: Понедельник- воскресенье 9.00 - 13.00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 августа 2024Елена отлично знает материал, отвечает на все заковыристые вопросы. Хорошо водит авто. В Автомобиле чисто и комфортно. Нам не повезло с погодой, но у Елены был. Плед, который спас меня) Еще и бонус к экскурсии в виде дворца, огромное спасибо!)
- ННатали1 августа 2024Елена, лучший гид!!!! Спасибо ей огромное за экскурсию, очень интересно, доступно, даже ребенку понравилось.
- ММария24 июля 2024Экскурсия просто замечательная - Алексей и Наталья большие молодцы! Тропа очень интересная, Храм Солнца великолепен, сопутствующая маршруту беседа весьма интересна… Конечно, на спуске несколько проблематично с коленками (старыми), но сопровождение гидов выше всяких похвал! Спасибо большое! Незабываемые впечатления
- ЕЕкатерина23 июля 2024Экскурсия с самого начала пошла не по плану, но значит именно так и должно было быть) Рада, что выбрала именно
- VVzitlyaeva20 июля 2024В целом неплохо, но лично мне было не очень интересно. Гид Ольга видно что много фактов интересных знает и вообще
- ММария20 июля 2024Замечательная поездка - не все пошло по плану (из-за погоды), но Мария прекрасно сориентировалась и ухитрилась выполнить поставленные задачи - Крым прекрасен, Балаклава загадочна и таинственна, мыс Фиолент необыкновенно красив
- ЕЕлена18 июля 2024Экскурсия очень понравилась, физически сложновато,но это того стоит, огромное спасибо экскурсоводу Валентине Александровне, замечательный, добрый и отзывчивый человек!!! Интересно рассказывает!
- ААнна17 июля 2024Так как склоны Ай-Петри были закрыты из-за пожарной безопасности, мы с Екатериной поехали в Ущелье трех гор. Потрясающая экскурсия, шикарные
- ООксана2 июля 2024Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод очень грамотная, интересно приподносит информацию! Легка и доброжелательна в общении! За один день посмотрели столько достопримечательностей Крыма! Однозначно экскурсию и экскурсовода Елену рекомендую! 👍
- ВВладимир2 июля 2024На экскурсиях бываем давно и часто, так что есть с чем сравнивать. Вчера ездили в Бахчисарай и на Мангуп-Кале. Всё
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «На весь день»
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