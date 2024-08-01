Экскурсии на 1 день в Ялте

Найдено 34 экскурсии в категории «На весь день» в Ялте, цены от 1 350 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
На автобусе
43 отзыва
11 часов
Групповая
до 29 чел.
Севастополь и Балаклава: путешествие по историческим местам Крыма
Откройте для себя великолепие Севастополя и Балаклавы в одной экскурсии. Исторические памятники, морские прогулки и незабываемые виды
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
2 100 за человека
Комплекс дворцов Южного берега Крыма
На автобусе
154 отзыва
6 часов
Групповая
до 29 чел.
Групповая экскурсия по дворцам Южного берега Крыма: от Ливадии до Ласточкиного гнезда
Погрузитесь в мир крымской аристократии, посетив знаменитые дворцы Ливадия, Воронцов и замок Ласточкино гнездо
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
1 350 за человека
Фото-тур «В самое сердце Крыма»
На автобусе
1 отзыв
9 часов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Групповая фото-экскурсия «В самое сердце Крыма»: пляжи, гроты и бухты
Увлекательное фотопутешествие по живописным местам Крыма. Включает пляжи, гроты, бухты и прогулку на катере. Идеально для любителей природы и фотографов
Начало: Г. Ялта, ул Садовая
Расписание: четверг, воскресенье в 9:00
11 авг в 09:00
15 авг в 09:00
1 900 за человека
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
6 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Пешая
82 отзыва
11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
17 авг в 09:00
22 авг в 09:00
1 875 за человека
Подъём к вершине Ай-Петри
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к вершине Ай-Петри: путешествие через сосновый лес и горные тропы
Покорите вершину Ай-Петри, наслаждаясь ароматом сосен и захватывающими видами Крыма. Экскурсия для тех, кто ценит природу и активный отдых
Начало: Улица Московская 8, Автовокзал, Ялта
Расписание: По вторникам в 12:45, пятницам в 11:45 и воскресеньям в 8:45
13 авг в 12:45
16 авг в 11:45
6 369 за всё до 4 чел.
Легендарный Севастополь
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Легендарный Севастополь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
7 800 за всё до 5 чел.
По местам Царской охоты
На автобусе
7 отзывов
6 часов
Групповая
до 29 чел.
Путешествие по Романовской дороге в Крымском заповеднике
Присоединяйтесь к экскурсии по местам Царской охоты в Ялте! Уникальная возможность увидеть Крымский заповедник и живописные виды гор и окрестностей
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: По субботам и средам в 8:30
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
1 900 за человека
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Романтичное путешествие на Ай-Петри: закат, шампанское и огни ночной Ялты. Незабываемые виды и атмосфера для двоих
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
11 авг в 13:00
14 авг в 12:00
23 800 за всё до 3 чел.
Однодневный тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
Однодневный тур в Зеленогорье включает посещение Арпатских водопадов и Зеленого озера. Уникальная возможность насладиться природой Крыма без толп туристов
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
13 700 за всё до 3 чел.
Легенды Храма Солнца
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Храма Солнца: индивидуальная экскурсия в Ялте
Погрузитесь в мистическую атмосферу Храма Солнца, узнайте его легенды и насладитесь видами на бухту Ласпи. Маршрут доступен для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
11 авг в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Крыму, посетите Ай-Петри и Ливадийский дворец. Насладитесь природными красотами и историческими местами
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
1 отзыв
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Групповая экскурсия по чарующим обрывам Севастополя подарит вам возможность увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
12 200 за человека
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
12 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма на внедорожнике: Незабываемое приключение из Ялты
Девять часов впечатлений вдали от толп, в самом сердце дикой природы Крыма. Ваш шанс увидеть то, что скрыто от большинства
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
18 000 за всё до 4 чел.
Крымская Киммерия: от моря к звездам
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Путешествие по красивейшему маршруту Крыма: от Алушты до Коктебеля. Исторические места, фантастические виды, съемка с дрона и обед включены
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
20 500 за всё до 3 чел.
Севастополь (из Ялты)
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Ялты в Севастополь: романтика Балаклавы и древние крепости
На комфортабельном авто отправимся исследовать Балаклаву, Чембало, Фиолент и другие уникальные места. Увидим памятник Затопленным кораблям и Графскую пристань
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
К вершине Ай-Петри
4 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие к вершине Ай-Петри: впечатляющая экскурсия из Ялты
Вас ждет незабываемое путешествие к вершине Ай-Петри, где природа Крыма откроется во всей красе
Начало: По согласованию с клиентом
Расписание: Понедельник- воскресенье 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
12 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 5 000 за всё до 2 чел.
Легендарная Боткинская тропа
Пешая
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Легендарная Боткинская тропа: индивидуальная экскурсия по Ялте
Прогулка по Боткинской тропе подарит незабываемые впечатления от сосновых лесов, горных речек и видов с вершины Ставри-Кая
Начало: Ялта, улица Кирова, 156
Расписание: Ежедневно, по договоренности
18 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от 5 000 за всё до 4 чел.
Из Ялты в секретную Балаклаву и на мыс Фиолент
2 отзыва
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ялты в секретную Балаклаву и на мыс Фиолент
Экскурсия из Ялты в Балаклаву и на мыс Фиолент. Откройте для себя бухту Ласпи и насладитесь видами Южного берега Крыма
Начало: Заберем вас из отеля
Расписание: сб, вс
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Золотой треугольник Горного Крыма
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Золотой треугольник Горного Крыма
Уникальная возможность посетить самые знаковые места Крыма: Ласточкино гнездо, Форосскую церковь, Бахчисарай и многое другое
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
На Мангуп-Кале и в Бахчисарай
14 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Южному берегу Крыма и Бахчисараю
Начните день с увлекательной поездки по Южному берегу Крыма, посетите Бахчисарай и его достопримечательности, а также древний пещерный город Мангуп-Кале
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Город-герой Севастополь: обзорная экскурсия
На автобусе
8 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Город-герой Севастополь: путешествие из Ялты по историческим местам
Погрузитесь в историю Севастополя, посетив его ключевые достопримечательности и военные объекты на комфортабельном автобусе
Начало: Ялта, остановка «Улица Садовая», около д. 12
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 9:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
1 800 за человека
Лавандовые поля
На автобусе
1 отзыв
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Лавандовым полям Ялты: Вдохновение и Отдых
Погрузитесь в красоту Крыма с экскурсией на Лавандовые поля. Вас ждут уникальные виды, фотосессии и посещение производства крымской косметики
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» ориентир д. 12
Расписание: Вт, Чт, Сб в 9:00
1 800 за человека
Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
Покорите вершину Чатыр-Даг и насладитесь панорамными видами Крыма. Уникальная возможность увидеть Симферополь и Джанкой с высоты 1528 м
Начало: Ялта, троллейбусная станция
Расписание: По будням с 8:00
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 3 900 за всё до 6 чел.
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив Массандровский дворец, Медведь-гору, сырные скалы и храм-маяк Николая Чудотворца. Уникальные виды и истории ждут вас
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
10 300 за всё до 4 чел.
Скалы Таракташ и Бирюзовое (Голубое) озеро
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Ялте: Скалы Таракташ и Бирюзовое озеро
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по Ялте. Посетите Скалы Таракташ, Бирюзовое озеро и другие удивительные места. Вдохновляйтесь красотой Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
Расписание: Ежедневно в 10:00
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
11 300 за всё до 4 чел.
Джип-тур по пещерным городам Крыма
Джиппинг
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на УАЗе по древним крепостям Крыма: Мангуп-Кале и Эски-Кермен
Погрузитесь в историю и природу Крыма с индивидуальным джип-туром. Посетите древние крепости, насладитесь захватывающими видами и вкусной восточной кухней
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия «Живописный Крым»
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «InstaКрым»: лучшие фотолокации и достопримечательности
Фототур по видовым точкам Крыма, где можно сделать лучшие снимки природы и архитектуры. Индивидуальный маршрут и интересные истории
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Заповедная природа. Поездка в Крымский заповедник (эксклюзив)
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедная природа. Поездка в Крымский заповедник (эксклюзив)
Уникальная экскурсия по Крымскому заповеднику с посещением монастыря, обрывов и охотничьего домика. Возможность пикника в горах и незабываемые виды
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Севастополь, Балаклава, Фиолент
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Севастополь, Балаклава, Фиолент: индивидуальная экскурсия
Узнайте богатую историю Севастополя, посетите подземный музей в Балаклаве и насладитесь видами мыса Фиолент. Путешествие, которое запомнится надолго
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи: путешествие с видами на Алушту
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по вершинам южной Демерджи. Вас ждут великолепные виды, комфортные привалы и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Легенды Алимовой балки
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Алимовой балки: индивидуальная экскурсия в Ялте
Алимова балка в Ялте - место, где сплелись история и мистика. Поклонный камень, пещера разбойника Алима и потрясающие виды на Качинскую долину ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в пещерный город Качи-Кальон
Погрузитесь в историю Крыма и Бахчисарайского района, посетив пещерный город Качи-Кальон. Включены гид, трансфер, фото и видео. Уникальное путешествие для всех
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Дачный отдых Императорской семьи
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Дачный отдых Императорской семьи: Ливадия и Массандра
Начало: По согласованию с клиентом
Расписание: Понедельник- воскресенье 9.00 - 13.00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 августа 2024
    Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
    Елена отлично знает материал, отвечает на все заковыристые вопросы. Хорошо водит авто. В Автомобиле чисто и комфортно. Нам не повезло с погодой, но у Елены был. Плед, который спас меня) Еще и бонус к экскурсии в виде дворца, огромное спасибо!)
  • Н
    Натали
    1 августа 2024
    Севастополь (из Ялты)
    Елена, лучший гид!!!! Спасибо ей огромное за экскурсию, очень интересно, доступно, даже ребенку понравилось.
  • М
    Мария
    24 июля 2024
    Легенды Храма Солнца
    Экскурсия просто замечательная - Алексей и Наталья большие молодцы! Тропа очень интересная, Храм Солнца великолепен, сопутствующая маршруту беседа весьма интересна… Конечно, на спуске несколько проблематично с коленками (старыми), но сопровождение гидов выше всяких похвал! Спасибо большое! Незабываемые впечатления
  • Е
    Екатерина
    23 июля 2024
    Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
    Экскурсия с самого начала пошла не по плану, но значит именно так и должно было быть) Рада, что выбрала именно
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    пеший поход, потому что вс красота Ай-Петри раскрылась после посещения зубцов! На зубцах не понравилось, слишком много людей, и если бы мы доехали только до этой точки и потом вернулись обратно, то я бы была разочарована. Мы пошли дальше и там открывались потрясающие виды, которыми мы любовались в тишине в скромном составе и там же пообедали. Довелось увидеть воочию косулю или олененка (не поняла кто это), а также ознакомиться с другими достопримечательностями Ай-Петри)

  • V
    Vzitlyaeva
    20 июля 2024
    Комплекс дворцов Южного берега Крыма
    В целом неплохо, но лично мне было не очень интересно. Гид Ольга видно что много фактов интересных знает и вообще
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    грамотная женщина, но очень скучно преподнесена информация, сухое перечисление фактов и заученные фразы, хотелось спать от этих рассказов, часто бываю на экскурсиях и есть с чем сравнить, это было весьма средне и не очень интересно. Сначала были в Ливадийском дворце, прошли по территории, внутрь не заводили, далее Воронцовский, прошли по территории и внутри провели экскурсию, очень красивый дворец! Далее поехали к Ласточкиному гнезду, здесь вам никакой экскурсии проводить не будут, учтите это, просто подвезут к месту а там делайте что хотите, можете сами подняться и посмотреть замок, это тоже не поняла, очень странно что толком ничего не рассказали и не показали про это место! Теперь про организацию, микроавтобус душный, кондиционер не достает до середины салона, было нереально душно, что мешало и очень отвлекало от экскурсии, плюс небольшие затемненные окна сквозь которые не было видно ровным счетом ничего из того о чем рассказывала гид когда ехали по дороге. В целом Ялтинское экскурсионное бюро разочаровало, никому не посоветую

  • М
    Мария
    20 июля 2024
    Из Ялты в секретную Балаклаву и на мыс Фиолент
    Замечательная поездка - не все пошло по плану (из-за погоды), но Мария прекрасно сориентировалась и ухитрилась выполнить поставленные задачи - Крым прекрасен, Балаклава загадочна и таинственна, мыс Фиолент необыкновенно красив
  • Е
    Елена
    18 июля 2024
    Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
    Экскурсия очень понравилась, физически сложновато,но это того стоит, огромное спасибо экскурсоводу Валентине Александровне, замечательный, добрый и отзывчивый человек!!! Интересно рассказывает!
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    Отдельное спасибо катеристу Виктору "Герасиму" если бы не он я бы в жизни не окунулась в открытом море, уговорил, я в восторге!!!

  • А
    Анна
    17 июля 2024
    Подъём к вершине Ай-Петри
    Так как склоны Ай-Петри были закрыты из-за пожарной безопасности, мы с Екатериной поехали в Ущелье трех гор. Потрясающая экскурсия, шикарные
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    виды. На верхней точке Екатерина провела дыхательную практику, это позволило глубже соединиться с природой и своими ощущениями. Екатерина очень приятная позитивная и внимательная девушка, рекомендую её как гида и хотела бы в следующем походить с ней ещё по другим маршрутам.

  • О
    Оксана
    2 июля 2024
    Главные достопримечательности Ялты за 1 день
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод очень грамотная, интересно приподносит информацию! Легка и доброжелательна в общении! За один день посмотрели столько достопримечательностей Крыма! Однозначно экскурсию и экскурсовода Елену рекомендую! 👍
  • В
    Владимир
    2 июля 2024
    На Мангуп-Кале и в Бахчисарай
    На экскурсиях бываем давно и часто, так что есть с чем сравнивать. Вчера ездили в Бахчисарай и на Мангуп-Кале. Всё
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    прошло безупречно. Экскурсия очень интересная и познавательная. Гид Татьяна - ПРОФЕССИОНАЛ, очень приятная в общении, с красивой и правильной речью, учла все наши пожелания. Чувствуется, что человек сам получает удовольствие от того, что делает. Комфортное авто, вккуратный водитель Артём. Отдельное спасибо Коваленко Ивану за организацию экскурсии. Он и его команда "Крымогид" одни из лучших, с кем нам приходилось иметь дело

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
  2. Комплекс дворцов Южного берега Крыма
  3. Фото-тур «В самое сердце Крыма»
  4. Главные достопримечательности Ялты за 1 день
  5. Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Воронцовский дворец
  4. Винзавод «Массандра»
  5. Ласточкино гнездо
  6. Массандровский дворец
  7. Дворец Кичкине
  8. Набережная
  9. Юсуповский дворец
  10. Дворец Харакс
Сколько стоит экскурсия по Ялте в августе 2024
Сейчас в Ялте в категории "На весь день" можно забронировать 34 экскурсии от 1 350 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 352 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Ялту на 1 день, гиды Ялты подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Ялту так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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