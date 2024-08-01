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грамотная женщина, но очень скучно преподнесена информация, сухое перечисление фактов и заученные фразы, хотелось спать от этих рассказов, часто бываю на экскурсиях и есть с чем сравнить, это было весьма средне и не очень интересно. Сначала были в Ливадийском дворце, прошли по территории, внутрь не заводили, далее Воронцовский, прошли по территории и внутри провели экскурсию, очень красивый дворец! Далее поехали к Ласточкиному гнезду, здесь вам никакой экскурсии проводить не будут, учтите это, просто подвезут к месту а там делайте что хотите, можете сами подняться и посмотреть замок, это тоже не поняла, очень странно что толком ничего не рассказали и не показали про это место! Теперь про организацию, микроавтобус душный, кондиционер не достает до середины салона, было нереально душно, что мешало и очень отвлекало от экскурсии, плюс небольшие затемненные окна сквозь которые не было видно ровным счетом ничего из того о чем рассказывала гид когда ехали по дороге. В целом Ялтинское экскурсионное бюро разочаровало, никому не посоветую