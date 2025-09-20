И Инна Экскурсия напоминала приятную прогулку по любимому городу — неспешно, с вниманием к деталям. Илона показала Ялту через призму личных историй и неожиданных фактов. Особенно удивили сведения о камнях и минералах — теперь и на выставках будем смотреть по-другому. А ещё приятно, что многие места сохранили свой исторический облик — словно заглянули в прошлое.

К Кристина Ялта — город, в который можно возвращаться снова и снова. Экскурсия была с акцентом на архитектуру и скрытые детали, которые несут в себе особую атмосферу и тайну. Посетили церковь и собор, и даже я, человек не религиозный, нашла для себя много интересного — оказалось, есть связь с кино! Вернувшись, пересматривали фильмы уже новым взглядом. Много необычного, познавательного и вдохновляющего.

Л Лариса читать дальше они оказались очень впечатляющими. Особенно понравилось, что везде можно взять платки и юбки, а где-то даже свечи бесплатно. Армянская церковь поразила красотой и атмосферой — было время и на прогулку, и на осмотр внутри. Запомнились ещё таврические дома — напомнили мне отдых в Кисловодске. Илона — потрясающий гид, тонко чувствует город и делится этим. Благодарю её и своих детей за такие яркие эмоции! Дети сделали прекрасный подарок на день рождения — эту экскурсию! Я в Ялте впервые, всё прошло просто отлично. Программа была сюрпризом, и хоть я не ожидала, что будет столько храмов,