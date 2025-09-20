Архитектурное богатство Ялты, а также калейдоскоп тайн, загадок и архитектурных стилей.
Тематическая экскурсия, во время которой нам удастся "разговорить" безмолвные статуи и вычурные фасады.
Описание экскурсииАрхитектурное богатство Ялты, а также калейдоскоп тайн, загадок и архитектурных стилей. Тематическая экскурсия, во время которой нам удастся "разговорить" безмолвные статуи и вычурные фасады. Важная информация: Пожалуйста, одевайтесь по погоде, обращайте внимание на обувь и необходимость зонтика. По маршруту экскурсии будут церкви и храмы, и если вы планируете заходить внутрь, позаботьтесь чтобы ваш внешний вид позволял сделать это.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Действующий храм Армянской апостольской церкви с посещением. Удивительная история, как и уникальная роспись, архитектурный стиль и ландшафтный дизайн территории никого никогда не оставят равнодушным
- Скульптуру советского периода, ставшую символом целого района и скрывающая тайное значение. Можно сделать замечательные фотографии на память. Скульптура особенно нравится детям
- Дом, окончание строительства которого вначале 19 века ждал весь город: от простого рыбака до знатного графа. Но с появлением которого началась настоящая «головная боль» у извозчиков: так продолжается и по сей день
- Единственный жилой замок на полуострове и его дурная слава
- Храмовый комплекс в древнерусском стиле с итальянскими нотками: читаем историю по фасадам, открываем тайну нижнего придела и исконной звонницы
- Здание известного в годы СССР магазина, где продавались «валютные дефициты»
- Узнаем об интеллигенции 19 века: особый строгий запрет для приезжих врачей и необычное условие для приезжающих деятелей культуры
- «Избушка, или Кошкин Дом» на ялтинский манер
- Зловещий барельеф, годами нагнетавший страх у местных жителей
- Главная Муза и Покровительница Ялты: о чём стоит просить прекрасную греческую небожительницу?
- Противоречивое здание, построенное одним известным архитектором: скандал был неизбежен и как мастер спас свою карьеру
- Восточные мотивы на приморских задворках Ялты: окунаемся в культуру и стиль Магриба
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Загородная 3, у ворот Армянский церкви. (Вход со стороны ступенек)
Завершение: Ул. Ленина, 35
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
20 сен 2025
Экскурсия напоминала приятную прогулку по любимому городу — неспешно, с вниманием к деталям. Илона показала Ялту через призму личных историй и неожиданных фактов. Особенно удивили сведения о камнях и минералах — теперь и на выставках будем смотреть по-другому. А ещё приятно, что многие места сохранили свой исторический облик — словно заглянули в прошлое.
К
Кристина
10 авг 2025
Ялта — город, в который можно возвращаться снова и снова. Экскурсия была с акцентом на архитектуру и скрытые детали, которые несут в себе особую атмосферу и тайну. Посетили церковь и собор, и даже я, человек не религиозный, нашла для себя много интересного — оказалось, есть связь с кино! Вернувшись, пересматривали фильмы уже новым взглядом. Много необычного, познавательного и вдохновляющего.
Л
Лариса
15 июн 2025
Дети сделали прекрасный подарок на день рождения — эту экскурсию! Я в Ялте впервые, всё прошло просто отлично. Программа была сюрпризом, и хоть я не ожидала, что будет столько храмов,
Н
Неля
12 мая 2025
Два часа экскурсии пролетели незаметно. Илона делилась историями с таким увлечением, что интересно было и взрослым, и детям. Улицы Ялты раскрывались одна за другой, и каждая — с характером. Особенно порадовало, что подача материала была лёгкой и живой, всё легко запоминалось. Спасибо за атмосферу и новые открытия!
