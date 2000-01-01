Путешествие из Ялты по Дворцово-парковым комплексам Южного берега Крыма. Эта экскурсия ⛳ позволит познакомиться со всеми основными достопримечательностями 🏛️ Южного берега Крыма сразу.

В конце XIX — начале XX в., благодаря популярности среди российской аристократии, на Южном берегу Крыма велось интенсивное строительство летних дворцов и имений.

Что вас ожидает:

Сначала вы посетите Дворец Николая II в Ливадии — место, где без посещения музея узнаете об истории 📖 дворца и прогуляетесь 👣 по придворцовой территории. Далее вы посетите самый красивый дворец Крыма — Воронцовский дворец в Алупке. Вы пройдете с экскурсией по роскошным залам и зимнему саду дворца, а также познакомитесь с удивительным парком вокруг него.

Далее вас ждёт путешествие к романтическому замку Ласточкино гнездо, к которому вы подойдете по живописной тропе в можжевеловой роще.

Экскурсионная программа:

11:00–11:30 — дорога к Ливадийскому дворцу;

11:30–12:30 — осмотр придворцовой территории;

12:30–13:00 — дорога в Воронцовский дворец;

13:00–13:15 — время на покупку сувениров и туалет;

13:30–14:30 — экскурсия в Воронцовский дворец;

14:30–15:30 — экскурсия по парку;

15:30–15:45 — дорога к машине;

15:45–16:00 — дорога в Мисхор;

16:20–17:00 — морская прогулка в Ялту;

17:00 — окончание экскурсии 🧭 на набережной Ялты.

Важная информация: